Thermomix vs Monsieur Cuisine : quel est le meilleur robot de cuisine à acheter en 2024 ? 

Depuis déjà quelques années, Lidl propose des appareils électroménagers. Parmi eux, le Monsieur Cuisine se place comme LE concurrent principal du Thermomix TM6. Le petit prix de l’appareil Lidl est-il son seul argument pour faire face à la star des robots de cuisine ?

En décembre dernier, Lidl présentait le retour de son robot de cuisine, le Monsieur Cuisine Smart, avec un prix choc et son lot de nouveautés. Plus grand écran, plus puissant et cuisine guidée, le robot de cuisine au meilleur rapport qualité/prix se rapproche des autres modèles bien plus onéreux. S’il reste en deçà au niveau de certaines caractéristiques, il n’a pas à rougir de la comparaison. Certains tests soutiennent même que la différence entre les plats réalisés est minime, voire inexistante.

Face au grand cador des robots de cuisine, le Thermomix TM6 de Vorwerk, il n’y a sur le papier, aucun débat : dans l’imaginaire collectif, le modèle de Lidl est bien moins efficace. Et pourtant, en regardant strictement ses améliorations, le Monsieur Cuisine semble tenir tête au Thermomix. Surtout si on compare les différences entre les deux face à leur prix. Pour presque 1 000€ entre les deux modèles, on se dit que le modèle Lidl vaut presque plus le coup. Quatre points nous font tendre vers ce constat.

Une différence de prix inexplicable

Évidemment, le premier élément de comparaison est le prix. Du côté du Thermomix, c’est tout simplement l’offre la plus élevée du marché pour un robot de cuisine. Avec ses 1 500€ sans compter ses accessoires, il dépasse de loin toute la concurrence. Seul le Magimix s’est aligné sur les prix du modèle de Vorwerk.

À l’inverse, le Monsieur Cuisine se place parmi les modèles les moins chers du marché avec un prix de 430€. Une offre est même disponible tous les mois pour être 100% remboursée en coupon lors de l’achat d’un modèle Lidl. De quoi se poser la question de l’achat d’un robot de cuisine concurrent. Est-ce nécessaire d’invertir autant sur un robot de cuisine, sachant que les modèles les moins chers sont tout aussi capables de réaliser vos recettes sans accro. Surtout avec une telle différence de prix (plus de 1000€) !

Si vous décidez d’acheter le Monsieur Cuisine chez nos voisins belges, allemands ou suisses, vous pourrez retrouver le robot cuiseur à moins de 300€.

Les fonctions utiles quasi-identiques

Il faut bien sûr se remettre dans le contexte, les deux produits ne valant pas le même prix, le TM6 devrait avoir moult fonctionnalités en plus. Mais, pour des non-cuisiniers ou ceux qui veulent simplifier leur cuisine sans devenir un futur-chef étoilé, ces différences sont-elles suffisamment intéressantes ?

Concernant la confection de recettes, l’application Cookidoo de Thermomix intègre plus de 10 000 recettes pour 48€/an quand le Monsieur Cuisine offre le choix parmi 1000 recettes gratuites. Ainsi, il est plus intéressant de choisir le TM6 si on veut réaliser des recettes plus complexes (bien qu’il soit possible de confectionner ses propres recettes sur l’application Monsieur Cuisine).

En réalité, toutes les fonctions les plus utilisées sur un robot multifonction se retrouvent sur le TM6 comme sur le Monsieur Cuisine : mixer, rissoler, pétrir, cuire à la vapeur, hacher, mijoter, faire des glaces… Si le Thermomix peut se targuer d’avoir l’option de cuisson sous vide ou de celle à basse température, ce ne sont pas les fonctionnalités les plus utilisées.

Des caractéristiques dont le Monsieur Cuisine n’a pas à rougir

De même, quand on regarde de plus près les caractéristiques des deux robots de cuisine, les différences proposées ne sont pas assez significatives pour faire une réelle différence dans la préparation de plat. Voir parfois, elles vont à l’avantage du Monsieur Cuisine :

Température : le Monsieur Cuisine va de 37°C à 130°C par palier de cinq degrés quand le Thermomix atteint plus de 160°C (même palier).

le Monsieur Cuisine va de 37°C à 130°C par palier de cinq degrés quand le Thermomix atteint plus de 160°C (même palier). Puissance : Le TM6 a une puissance de 1500 W alors que le robot de Lidl à un mixage de 1000 W et 50 de plus pour la fonction cuisson.

Le TM6 a une puissance de 1500 W alors que le robot de Lidl à un mixage de 1000 W et 50 de plus pour la fonction cuisson. Vitesse de rotation : c’est la plus grosse différence entre les deux robots puisque le Thermomix est deux fois plus puissant que le Monsieur Cuisine (10 200 tours/min contre jusqu’à 5 500 tr/min).

c’est la plus grosse différence entre les deux robots puisque le Thermomix est deux fois plus puissant que le Monsieur Cuisine (10 200 tours/min contre jusqu’à 5 500 tr/min). Contenance : La capacité du TM6 est l’un de ses gros points faibles. Avec 2,2 L, difficile de cuisiner pour plus de quatre personnes. Le modèle de Lidl, lui, possède un bac de 4,5 L !

Thermomix vs Monsieur Cuisine : une utilisation similaire

Tous ces points restent sur le papier. À l’usage, les deux robots de cuisine sont assez ressemblants. Si l’utilisation du TM6 est plus agréable, elle ne justifie pas le prix plus élevé. Par exemple, le bruit lors de l’utilisation du Monsieur Cuisine est plus important que le TM6 – mais émet quand même un son fort dû aux vibrations.

Même constat pour la manipulation des robots. Celui de Vorwerk est plus facile d’utilisation avec un couvercle et un système de fermeture/ouverture mieux pensé. L’intégration d’une poignée sur le bol du TM6 le rend bien plus pratique à attraper. Ce n’est pas pour autant que le Monsieur Cuisine n’est pas simple à mettre en place, loin de là. Les différences restent de l’ordre du détail et le robot Lidl reste bien conçu.

Si l’on peut mettre au crédit un avantage du TM6, c’est l’esthétique. Il n’y a là aucun débat sur le fait que le Thermomix s’intègre plus facilement dans votre cuisine, étant plus petit et moins grossier. On remarque simplement que l’écran du Monsieur Cuisine est plus grand et donc plus commode à lire.