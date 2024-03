Thermomix ou Cookeo : quel appareil vous devez (vraiment) avoir dans votre cuisine

Le Cookeo et le Thermomix sont deux appareils de cuisine très populaires. Ces dernières années, ils ont révolutionné la manière dont nous cuisinons. Mais lequel devez-vous vraiment choisir ?

Bien que ces deux appareils partagent certains objectifs similaires, comme faciliter la préparation des repas et offrir des options de cuisson polyvalentes, ils présentent des différences notables en termes de fonctionnalités, de conception et d’usage !

Afin de vous aider à faire votre choix, nous avons retracé ici les différences, avantages et inconvénients du Thermomix et du Cookeo.

A lire aussi Comment bien nettoyer votre multicuiseur Cookeo et le garder comme neuf ?

La conception et l’interface

Le Cookeo de Moulinex est un multicuiseur intelligent avec une interface utilisateur simplifiée. Il dispose d’un écran digital qui permet aux utilisateurs de choisir parmi différents modes de cuisson préprogrammés, tels que pression, vapeur, doré, maintien au chaud et cuisson lente. Son design est axé sur la simplicité d’utilisation, avec des boutons intuitifs et un écran clair pour naviguer facilement dans les menus.

Le Thermomix, fabriqué par Vorwerk, est plus qu’un simple multicuiseur. C’est un robot de cuisine multifonction qui combine les fonctionnalités d’un mixeur, d’un cuiseur vapeur, d’une balance, d’un robot de cuisine, et bien plus encore.

Il est équipé d’un écran tactile plus grand et offre une interface utilisateur plus complexe qui permet de contrôler précisément la température, la vitesse de mixage, et le temps de cuisson. Le Thermomix se distingue également par sa capacité à vous guider à travers des recettes intégrées étape par étape.

Les fonctionnalités

En termes de fonctionnalités, le Cookeo est principalement conçu pour simplifier la cuisson quotidienne. Avec ses modes de cuisson préprogrammés, il est idéal pour les personnes à la recherche d’un appareil capable de préparer rapidement et efficacement une large gamme de plats sans nécessiter une surveillance constante.

Le Thermomix, quant à lui, brille par sa polyvalence et sa capacité à remplacer plusieurs appareils de cuisine. Il peut hacher, mélanger, moudre, pétrir, cuire à la vapeur, émulsionner, et même cuire sous vide. Cela en fait l’outil idéal pour les cuisiniers amateurs ou professionnels désirant expérimenter et explorer une variété de techniques culinaires dans un seul appareil compact.

La capacité et la taille

Le Cookeo a tendance à avoir une plus grande capacité, ce qui le rend adapté à la préparation de repas pour des familles nombreuses ou pour des repas préparés en avance. Le Thermomix, avec son bol plus petit, est plus adapté aux familles de taille moyenne ou à ceux qui préfèrent préparer des repas au jour le jour.

En termes de taille et d’encombrement, le Thermomix, avec ses nombreuses fonctionnalités, reste étonnamment compact et peut facilement trouver sa place dans une cuisine de taille moyenne. Le Cookeo, avec son design plus vertical, peut prendre un peu plus de place sur le plan de travail, mais reste relativement facile à ranger.

Le prix

Le prix est un aspect important à considérer. Le Thermomix est nettement plus cher que le Cookeo, reflétant sa polyvalence et ses capacités. Pour ceux qui recherchent un appareil multifonction capable de réaliser une grande variété de tâches culinaires, l’investissement dans un Thermomix peut être justifié.

Cependant, pour les utilisateurs qui privilégient la simplicité et la rapidité de préparation des repas, le Cookeo représente une option plus abordable.