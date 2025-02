Thermomix TM7 : en vaut-il vraiment la peine face au TM6 ? Toutes les nouveautés (et déceptions)

Après des mois (années) d’attente et de rumeurs, le Thermomix TM7 est enfin officiel. Avec son grand écran, son moteur plus silencieux et son mode de cuisson sans couvercle, il a de quoi titiller notre curiosité. Mais valait-il vraiment l’attente ? En comparant ses nouveautés avec le TM6, une question se pose : le jeu en vaut-il la chandelle, ou certaines attentes sont-elles restées sur le carreau ?

Le Thermomix TM6 a marqué son époque, mais depuis sa sortie en 2019, la concurrence n’a cessé de s’étoffer avec des alternatives plus accessibles comme le Cookeo de Moulinex ou le Monsieur Cuisine Smart de Lidl. Face à cette montée en puissance, Vorwerk devait réagir. Voilà chose faite avec le TM7, un modèle encore plus connecté et pensé pour évoluer avec le temps.

Mais si certaines améliorations sont indéniables — comme son design, son écran plus grand et sa meilleure intégration avec Cookidoo —, d’autres manques risquent de faire grincer des dents. Parmi les attentes des utilisateurs, on espérait une cuve plus grande, un départ différé ou encore une meilleure distribution en magasin. Alors, le TM7 est-il une avancée majeure ou une simple évolution du TM6 ? On fait le point sur ses nouveautés, ses points forts et ce qu’il manque encore à l’appel.

Un Thermomix TM7 plus grand, plus puissant… mais pas révolutionnaire ?

Nous avions détaillé dans un article toutes les attentes qu’on avait sur le TM7. Bien qu’il y ait de nettes améliorations, après 6 ans d’attente, on s’attendait à un poil plus ! Le TM7 ne révolutionne pas la gamme, mais il peaufine la recette. Voici les principales améliorations annoncées par Vorwerk :

Un écran tactile 10 pouces (contre 6,8 pouces sur le TM6) pour une navigation plus fluide et un affichage plus proche d’une tablette.

(contre 6,8 pouces sur le TM6) pour une navigation plus fluide et un affichage plus proche d’une tablette. Un écran « twin digital » qui affiche en temps réel certaines actions comme la pesée des ingrédients.

qui affiche en temps réel certaines actions comme la pesée des ingrédients. Un nouveau moteur plus puissant et silencieux , promettant une meilleure efficacité sans les nuisances sonores.

, promettant une meilleure efficacité sans les nuisances sonores. Une interface entièrement repensée pour une navigation simplifiée et plus intuitive.

pour une navigation simplifiée et plus intuitive. Un mode de cuisson sans couvercle , une première pour Thermomix, qui pourrait offrir plus de flexibilité.

, une première pour Thermomix, qui pourrait offrir plus de flexibilité. Un nouveau design du Varoma®, avec 45 % de capacité en plus , une amélioration notable pour la cuisson vapeur.

, une amélioration notable pour la cuisson vapeur. Une coque isolante et un nouveau mécanisme de verrouillage , pour plus de sécurité.

, pour plus de sécurité. Une intégration plus poussée avec Cookidoo et les smartphones , permettant notamment de programmer ses recettes plus facilement.

, permettant notamment de programmer ses recettes plus facilement. Une spatule redessinée, un détail, mais qui peut faire la différence à l’usage.

Vorwerk mise aussi sur un éco-design noir, avec des matériaux recyclés pour une production plus responsable. Côté logiciel, la marque annonce des mises à jour régulières et même une future compatibilité avec le contrôle vocal via smartphone.

Bref, sur le papier, le TM7 coche pas mal de cases. Et on ne va pas se mentir, ils sont aussi très forts en matière de marketing. Mais en creusant un peu, certaines attentes risquent de rester sur le bord du plan de travail…

Ce qu’on attendait du TM7… et ce qu’on n’a pas eu

Si le TM7 améliore plusieurs aspects du TM6, certaines attentes restent insatisfaites. On fait le point sur ce qui manque toujours à l’appel.

Une cuve plus grande pour cuisiner en plus grande quantité

Avec toujours 2,2 L de capacité, le bol du TM7 reste identique à celui du TM6 (bien que le Varoma® offre 45% de capacité supplémentaire). Un choix qui risque de frustrer les familles nombreuses. À titre de comparaison, le i-Companion Touch XL et le HF900110 affichent 4,5 L. Même si certaines recettes du TM7 permettent de cuisiner pour 6 à 8 personnes, le volume reste un frein pour celles et ceux qui veulent préparer de grandes quantités en une seule fois.

Le départ différé toujours absent

Un point souvent reproché au TM6, et que Vorwerk n’a pas corrigé sur le TM7. Contrairement aux multicuiseurs comme le Cookeo 9-en-1 de Moulinex, impossible de programmer le Thermomix pour qu’il démarre une cuisson en votre absence. Un manque qui pourrait dissuader ceux qui rêvaient de rentrer chez eux avec un plat prêt à déguster.

Des accessoires intégrés plutôt qu’en option ? Toujours pas.

Sur le TM6, Vorwerk avait ajouté un kit de découpe en option plutôt que de l’intégrer directement. Même logique avec le TM7 : certains accessoires restent vendus séparément, alors qu’on aurait pu espérer une offre plus complète pour un appareil à 1 599 €.

Moins de plastique ? On repassera.

Si le noir mat et les matériaux recyclés du TM7 lui donnent un aspect plus premium et éco-responsable, les accessoires restent majoritairement en plastique. On attendait une transition plus marquée vers l’inox pour garantir une meilleure durabilité et un impact environnemental réduit.

Une balance plus robuste ? Mystère.

Le TM6 avait connu des soucis avec sa balance intégrée, qui pouvait afficher des valeurs fausses en raison d’un capteur fragile. Vorwerk ne mentionne aucune amélioration à ce sujet, ce qui laisse planer le doute sur une éventuelle correction du problème.

Un mode Air Fryer ? L’idée aurait été géniale.

L’Air Fryer est en plein boom et on aurait pu imaginer un accessoire dédié au TM7 pour reproduire cette cuisson sans huile. Malheureusement, rien n’a été prévu dans ce sens, alors que certaines marques commencent à proposer des solutions hybrides comme Moulinex le fait déjà avec son Cookeo par exemple.

Une meilleure distribution en magasin ? Toujours aussi limité.

Vorwerk maintient son modèle de vente directe, avec seulement 7 boutiques en France et un système de démonstrations à domicile. Si l’achat en ligne reste possible, le TM7 ne sera pas distribué en grande surface ni sur des sites marchands comme Amazon, contrairement à ses concurrents.

Un Thermomix toujours ultra-premium face à une concurrence plus abordable ?

À 1 599 €, le TM7 s’affirme comme un produit ultra-premium. C’est 200 € de plus que le TM6 à son lancement et un prix qui pourrait en faire hésiter plus d’un. D’autant plus que sur le marché des robots cuiseurs, la concurrence s’est intensifiée avec des alternatives nettement plus abordables.

On sent l’ambiance ultra-premium

Un prix premium, mais des fonctionnalités justifiées ?

Le tarif du TM7 s’explique en partie par :

Ses composants fabriqués en Allemagne et son assemblage en France , garantissant une qualité de fabrication supérieure.

, garantissant une qualité de fabrication supérieure. L’intégration poussée avec Cookidoo , qui permet un guidage précis et des mises à jour régulières.

, qui permet un guidage précis et des mises à jour régulières. Un moteur plus puissant et silencieux , qui promet une meilleure expérience en cuisine.

, qui promet une meilleure expérience en cuisine. Une garantie de 3 ans incluse, contre 2 ans sur la plupart des concurrents.

Mais avec un prix qui frôle les 1 600 €, on pourrait attendre encore plus d’améliorations, notamment sur les capacités du bol ou la programmation différée.

Face à la concurrence, le TM7 reste-t-il imbattable ?

Les robots cuiseurs concurrents ont considérablement évolué ces dernières années, et plusieurs modèles offrent désormais une expérience similaire pour 2 à 4 fois moins cher :

Monsieur Cuisine Smart de Lidl (429 €) : écran tactile, balance intégrée, cuisson sous vide et connecté à Google Assistant.

: écran tactile, balance intégrée, cuisson sous vide et connecté à Google Assistant. Cookeo Touch Wi-Fi de Moulinex (450 € mais souvent en promotion) : programme différé et cuisson rapide sous pression.

: programme différé et cuisson rapide sous pression. Magimix Cook Expert (1 299 €) : grande cuve en inox (3,5 L) et fabrication française.

Ces modèles offrent des performances solides, même s’ils n’égalent pas toujours la précision et la polyvalence du Thermomix.

Pourquoi payer plus cher ?

Le TM7 garde un avantage certain sur plusieurs points :

Une expérience ultra-connectée et évolutive , avec un écosystème qui s’améliore via des mises à jour.

Une interface plus intuitive , qui facilite encore plus la cuisine guidée.

Une robustesse éprouvée et un SAV premium, qui justifient en partie son tarif.

L’écran plus large du TM7

Mais est-ce suffisant pour convaincre ceux qui hésitent entre un Thermomix et une alternative moins coûteuse ?

Faut-il craquer pour le TM7 ? Verdict : une belle évolution, mais pas une révolution

La sortie est prévue en avril 2025, rappelons-le. Le Thermomix TM7 est une évolution bien pensée du TM6, avec un écran plus grand, une meilleure intégration logicielle et un moteur plus silencieux. Vorwerk mise sur une expérience toujours plus connectée et évolutive, avec des mises à jour régulières et un écosystème qui s’enrichit au fil du temps.

Si vous possédez déjà un TM6 en bon état, l’achat du TM7 n’est pas indispensable, sauf si vous êtes un inconditionnel de la marque et que vous voulez absolument les dernières améliorations. En revanche, pour ceux qui veulent leur premier Thermomix et qui sont prêts à investir dans un produit haut de gamme, le TM7 reste une référence dans le monde des robots cuiseurs.

Mais avec une concurrence qui propose des alternatives solides à moins de 500 €, Vorwerk devra prouver que ses innovations valent vraiment l’écart de prix. À voir si la marque saura séduire au-delà de sa fidèle communauté !