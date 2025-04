Le Thermomix TM7 est (enfin) dispo… mais il ne sera pas chez vous avant cet été

Attendu depuis des mois, le nouveau Thermomix TM7 est officiellement en vente depuis le 7 avril. Mais il faudra patienter longtemps avant de pouvoir le poser sur votre plan de travail.

C’était l’un des lancements les plus attendus dans l’univers du petit électroménager : Vorwerk a enfin ouvert les commandes de son Thermomix TM7. Après une campagne de teasing bien rodée, le robot multifonction est disponible depuis le 7 avril 2025. Seul hic : les délais d’expédition explosent. Si vous passez commande cette semaine, il faudra attendre jusqu’à 4 mois pour être livré. Une attente qui risque d’en refroidir plus d’un.

Le Thermomix TM7 est officiellement lancé

Vorwerk a mis fin au suspense : après plusieurs semaines d’annonces distillées au compte-goutte, le TM7 est accessible à tous. Ce nouveau modèle promet des fonctions encore plus avancées que son prédécesseur, le TM6. Interface repensée, cuisson encore plus précise, compatibilité améliorée avec Cookidoo… les promesses sont nombreuses. Le prix aussi évolue : 1 599 € en direct sur le site de Vorwerk, comme pour les précédents modèles au moment de leur sortie.

Mais tout n’est pas aussi fluide qu’annoncé : certaines nouveautés de ces dernières années ne sont pas compatibles avec le TM7. C’est notamment le cas du découpe-minute, lancé en 2024 pour le TM6, qui ne fonctionne pas avec ce nouveau modèle. Un choix surprenant qui risque de faire grincer quelques dents.

A lire aussi Thermomix TM7 vs TM6 : ces accessoires que vous allez devoir abandonner

Jusqu’à 4 mois d’attente pour le recevoir

S’il arrive pendant vos vacances en plus….

Mais attention à ne pas se précipiter si vous êtes pressé. Vorwerk annonce des délais de livraison pouvant aller jusqu’à 16 semaines pour les commandes passées cette semaine. Une estimation confirmée sur leur site officiel, qui précise que pour toute commande effectuée entre le 7 et le 13 avril, la livraison est prévue entre le 28 juillet et le 3 août. Un timing estival qui pourrait freiner l’élan des plus impatients.

Pourquoi de tels délais ?

Vorwerk fonctionne avec un système de production à flux tendu. Pas de stock massif : les robots sont fabriqués à la demande. Une logique compréhensible, mais qui génère forcément des embouteillages quand la demande est aussi forte. Le TM7 étant commercialisé exclusivement par Vorwerk, via son site ou ses conseillers, aucun revendeur tiers ne permet de contourner cette attente.

Et vous alors ? Vous pourriez attendre aussi longtemps pour recevoir votre Thermomix TM7 ? Faites-le nous savoir dans l’espace commentaires !