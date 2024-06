8 astuces méconnues du Thermomix qui vont faciliter votre vie en cuisine

Lancé il y a cinq ans, le Thermomix TM6 de Vorwerk a bénéficié de nombreuses mises à jour, chacune apportant son lot de nouvelles fonctionnalités. Si certaines sont passées inaperçues et d’autres restent peu connues, elles n’en demeurent pas moins indispensables.

Le Thermomix TM6 n’a pas fini de vous surprendre. Alors que certains attendent la sortie du TM7, le modèle actuel continue de faire son chemin et d’améliorer ces fonctionnalités. Même les utilisateurs les plus chevronnés ne connaissent pas toutes celles de cette machine polyvalente. Voici un petit tour d’horizon de fonctionnalités méconnues qui rendront votre Thermomix encore plus indispensable.

Les vidéos tuto : il n’y a pas que des recettes écrites

On sait tous que cuisiner peut parfois s’apparenter à une épreuve de Koh-Lanta. Heureusement, le TM6 intègre des vidéos tutorielles directement sur son écran pour vous guider pas à pas dans des techniques de cuisine pointues. Plus besoin de jongler entre votre tablette et vos ingrédients, tout est là, sous vos yeux !

Avec la fonction Mes Créations de Cookidoo, vous pouvez personnaliser ou créer des recettes de A à Z.

Modifiez les ingrédients,

Ajustez les quantités,

Ajoutez même vos photos pour des recettes vraiment uniques.

Une poignée à deux prises pour faciliter la prise en main

Le bol du Thermomix dispose d’une poignée unique en son genre, conçue pour offrir deux prises différentes.

La partie haute est idéale pour retirer et replacer le bol, tandis que la partie basse facilite le versement des préparations. Vorwerk pense vraiment à tout !

La spatule pour éviter de se brûler

En utilisant la spatule fournie pour retirer le panier vapeur, vous évitez les brûlures et autres accidents.

Un petit crochet sur la spatule s’accroche au panier pour le soulever en toute sécurité. Simple, mais brillant !

Des mises à jour sur les programmes de cuisson

Le TM6 ne cesse d’évoluer avec de nouveaux programmes de cuisson ajoutés régulièrement. Vous pouvez maintenant cuire du riz, préparer des sauces et même cuire des œufs de cinq manières différentes. C’est comme avoir un chef étoilé à la maison.

Le mode réchauffage peut souvent vous sauver

Parfait pour réchauffer les préparations liquides ou crémeuses sans les faire bouillir, le mode Réchauffage est idéal pour les soupes, le lait ou les petits pots de bébé. Utilisez le fouet pour éviter que les lames ne mixent davantage et avoir la texture parfaite.

Le pré-nettoyage automatique pour vous faciliter le travail

Les programmes de pré-nettoyage du TM6 facilitent grandement la corvée de vaisselle. Selon le niveau de saleté, le robot ajuste la vitesse des lames et la durée du nettoyage. Pour un bol bien incrusté, un petit tour de vinaigre blanc à 105°C fait des merveilles.

Ajustement des portions pour dire adieu au gaspillage

Enfin une fonctionnalité qui ravira les économes et tous ceux qui détestent le gaspillage. Le TM6 permet d’ajuster les quantités d’ingrédients en fonction du nombre de convives.

Cette fonctionnalité permet donc de réduire le gaspillage et de toujours adapter vos recettes toujours à vos besoins.

Des accessoires ingénieux pour votre Thermomix

Le Thermomix TM6 peut tout faire, ou presque. Grâce à des accessoires innovants provenant d’autres fabricants ou de Vorwerk eux-mêmes, il peut faire du café, essorer une salade, éplucher des pommes de terre, et bien plus encore. La sonde connectée Thermomix Sensor, par exemple, permet un suivi précis des cuissons extérieures au robot.