Thermomix met tous ses œufs dans le même panier avec ce nouvel accessoire

On ne peut pas dire que le Thermomix manque de cordes à son arc. Et pourtant, voilà un nouvel accessoire sur le marché qui vient ajouter un atout en plus au robot cuiseur le plus populaire sur le marché.

Le Thermomix, célèbre pour transformer les cuisiniers en top chefs, élargire son horizon avec un accessoire pour le moins surprenant : un cuiseur à œufs innovant qui promet de changer la façon dont vous préparez cet aliment de base…

Le cuiseur à œufs SteamEggs Max de CucinaOra, qui n’est pas une extension officielle de la marque, s’ajoute donc à la liste d’accessoires déjà existante : coupe-légumes, éplucheur, filtre à café et presse-agrumes. Il offre une méthode simple et efficace pour préparer des œufs à la vapeur.

Conception et fonctionnalités

Ce nouvel accessoire, conçu pour le Thermomix TM6 mais qui s’adapte aussi parfaitement au TM5 et TM31, est un outil unique en son genre. Il permet de cuire jusqu’à 10 œufs à la fois, chacun pouvant être préparé à votre goût : mollet ou dur.

Ce dispositif se distingue non seulement par sa capacité à cuire parfaitement les œufs, mais aussi par son intégration transparente avec les fonctionnalités intelligentes du Thermomix. Grâce à des réglages précis contrôlés par l’interface numérique du TM6, les utilisateurs peuvent personnaliser la cuisson selon la texture désirée et le nombre d’œufs, garantissant un résultat idéal à chaque utilisation.

La préparation de vos œufs au Thermomix

Les instructions fournies par CucinaOra pour l’utilisation de leur cuiseur à œufs sont très faciles à suivre. Commencez par placer le plateau dans le panier vapeur inclus avec le Thermomix. Il est conseillé de graisser légèrement les moules avant d’y placer les œufs préalablement décoquillés. Versez ensuite 570 g d’eau précisément dans le bol du robot cuiseur. Le processus de cuisson s’effectue en utilisant le mode VAROMA (qui correspond à la cuisson vapeur) à la vitesse 1. Pour obtenir des œufs parfaitement cuits, le fabricant recommande un temps de cuisson de 11 à 12 minutes pour des œufs de taille moyenne (M), 12 à 13 minutes pour la taille grande (L), et 14 minutes pour les très grands (XL).

L’outil parfait pour préparer une ribambelle d’œufs

Ce gadget original pourrait devenir un incontournable pour ceux qui cherchent à optimiser la cuisson de leurs œufs, un processus souvent plus complexe qu’il n’y paraît, tout en réduisant significativement le temps de préparation. En effet, bien que le Thermomix TM6 offre cinq options de cuisson pour les œufs (à savoir coque, mi-mollet, mollet, mi-dur, dur), il ne peut accueillir que quatre œufs dans son panier vapeur interne. Le SteamEggs, en revanche, semble offrir une solution efficace pour cuire plusieurs œufs à la fois, tout en éliminant le fastidieux travail d’épluchage (on ne va pas se mentir !).

Le cuiseur à œufs de CucinaOra, exempt de BPA et résistant aux températures élevées, est proposé à environ 35 € pour un modèle pouvant contenir jusqu’à dix œufs. Un modèle plus petit, pour quatre œufs, est aussi disponible à 30€. Il offre les mêmes fonctionnalités et est conçu pour s’adapter dans le panier vapeur interne du Thermomix.