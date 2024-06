Prenez soin de votre Thermomix : 5 erreurs que vous devez absolument éviter

Les appareils Thermomix ont changé la vie de nombreuses personnes. Permettant de cuisiner plus rapidement et facilement, ils possèdent tout de même leur lot de gestes à ne pas appliquer !

Vous possédez un robot Thermomix et vous vous demandez si vous pouvez réellement tout faire avec ? Il se pourrait bien que non… Ou en tout cas, pas sans certaines précautions. Alors si vous ne voulez pas ruiner votre appareil et devoir en racheter un neuf, nous avons dressé pour vous la liste des 5 erreurs à ne surtout pas commettre avec votre Thermomix !

Faire du caramel, au risque d’endommager votre Thermomix

La cerise sur le gâteau de la plupart des friandises sucrées de Noël s’appelle le caramel. En nappage ou en pot avec du beurre salé, il est presque un indispensable pendant la période des fêtes de fin d’année. Mais, en faire avec son Thermomix n’est pas aussi facile qu’on l’imagine. C’est d’ailleurs l’une des erreurs la plus courante réalisée.

Sur le TM5, inutile d’essayer, la température monte à seulement 120°. Quand on sait que le sucre commence à fondre à partir de 160°C, vous pourrez attendre longtemps avant de vous rendre compte que le caramel ne prendra jamais.

Sur le TM6, plus puissant, faire du caramel est possible, mais délicat. Beaucoup d’utilisateurs ont notifié des erreurs à la suite de la préparation du caramel. Par exemple, l’utilisation d’un sucre cristal, plus épais que le sucre en poudre, qui mettrait le Thermomix en mode erreur. Chauffer de l’eau et du sucre dans son bol n’est pas aussi simple que ça.

Pour limiter les dégâts et ne pas endommager la machine, on vous conseille de mettre manuellement un peu plus d’eau que prévu et de bien mélanger à l’arrêt avant de lancer. Et pour être sûr d’éviter toute catastrophe, reprenez votre bonne vielle poêle.

Ce n’est pas pour rien que la machine de Sunday de Mc Do est toujours en panne.

Déplacer le Thermomix sans le soulever

Quand on veut faire de l’espace, on est facilement tenté de décaler son Thermomix sur son plan de travail. Une simple poussée de quelques centimètres vers le fond de la cuisine permet de couper ses oignons et ses carottes. Halte là, votre Thermomix est une machine sensible qui n’aime pas qu’on la brusque. Même si ce n’est que sur une courte distance, le pousser risque de l’endommager.

La raison tient en un mot : la balance. Cette dernière possède des capteurs situés au niveau des quatre pieds du Thermomix. Ils peuvent être rapidement endommagés si vous avez tendance à les trainer sur votre plan de travail. Il est donc indispensable de soulever votre machine avec la poignée prévue pour chacun de ses déplacements.

Il vaut mieux le laisser là où il est.

Utiliser le fouet au-delà de la vitesse 4

Un avertissement est déjà explicité dans la notice du TM6. Mais, il vaut mieux une petite piqure de rappel pour les mauvais élèves qui n’ont pas lu la page 11 du manuel d’utilisation du Thermomix.

Il est important de savoir qu’il ne faut jamais utiliser le fouet en vitesse 4 et plus pour la simple et bonne raison qu’il peut être éjecté de la machine à cause de la puissance trop importante. Dans certains cas, il est même possible qu’il se fasse déchiqueter par les lames des couteaux du Thermomix battant trop fort.

Avec un fouet qui coûte 8€ en pièce détachée, il vaut mieux en faire bon usage.

Si vous dépassez la vitesse 4, vous aurez affaire au père fouettard

Laisser le Thermomix sans surveillance lorsqu’il pétrit

Pour être sûr de ne pas rater son pain aux noix de Noël, utiliser un Thermomix est la solution parfaite. Encore faut-il bien gérer une étape primordiale : le pétrissage de la pâte à pain.

Lorsque le Thermomix pétrit une pâte, quelle qu’elle soit, ne vous étonnez pas s’il vibre beaucoup, voir prend ses aises sur votre plan de travail pour se dégourdir les jambes. Vous l’avez surement déjà constaté d’ailleurs, il peut se déplacer de quelques centimètres à cause de la puissance du mode « pétrin ». Il va donc de soi que lors de ce genre de préparation, il est important de ne pas laisser votre robot cuiseur sur le bord d’une table ou sans surveillance.

Un regard ailleurs et l’accident du Thermomix est si vite arrivé.

Négliger l’entretien des accessoires de son Thermomix

L’étape la plus fastidieuse lors de l’utilisation de son TM5 ou TM6 est l’entretien. Même si ces deux modèles possèdent une fonction nettoyage, il peut être judicieux de repasser derrière pour s’assurer que les pièces sont bien propres.

L’entretien quotidien de son bol ne nécessite qu’un ajout d’eau chaude savonneuse à mixer 30 seconde en vitesse 5.

En ce qui concerne les couteaux, il est important de régulièrement les laver avec un goupillon ou une brosse à dent en frottant dessus. Cela évite qu’il y ait des résidus de nourriture et également qu’ils perdent leurs affutages. Même constat pour le couvercle du bol, avec son joint qui peut vite s’abimer et ne plus être étanche.

Rien de tel qu’un lavage à la main pour être sûr de ne pas abîmer son Thermomix.

Pour tous les autres accessoires, ils peuvent passer au lave-vaisselle, mais sans dépasser 65°C, au risque de les endommager. Un mauvais entretien peut laisser proliférer des bactéries sur le robot cuiseur, évidemment déconseillé à tous ceux qui ne sont pas masochistes.