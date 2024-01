Thermomix : 3 astuces simples pour nettoyer efficacement votre robot cuiseur

Un entretien régulier du Thermomix est indispensable. Pour ce faire, il existe plusieurs astuces simples qui rendront votre robot cuiseur comme neuf.

Nettoyez-vous votre Thermomix après chaque utilisation ? Si l’usage d’un robot cuiseur permet de limiter ses efforts pour cuisiner, son entretien nécessite d’en faire un peu plus. Bien laver son Thermomix permet d’allonger sa durée de vie et d’empêcher de tomber malade avec des résidus qui pourraient rester après son utilisation. Une étape à ne pas négliger et qui doit être faite avec application !

Toutes les pièces peuvent passer au lave-vaisselle (si votre Thermomix date de 2006 ou après), mais pas votre machine. Aussi, certaines tâches tenaces ou odeurs peuvent rester. Pour éviter d’avoir une odeur d’ail dans votre gâteau ou un reste de pâte dans votre soupe, il existe plusieurs astuces pour l’entretien de son Thermomix.

L’eau chaude savonneuse pour faire disparaitre les restes

Après avoir fini votre pain avec votre Thermomix vient l’étape du nettoyage. Pour être sûr de retirer l’ensemble des résidus qui pourraient rester dans le bol de votre robot cuiseur, versez tout de suite de l’eau chaude savonneuse. Mixez ensuite pendant 40 secondes à vitesse 5 avant de tout vider.

Cette étape peut aussi être accompagnée de quelques gouttes de liquide vaisselle et d’un coup d’éponge sur les tâches les plus tenaces.

Le bicarbonate de soude pour retirer le brulé

Si vous avez dans votre Thermomix des traces de brulé, il existe une technique simple pour le retirer. Attention à ne pas utiliser n’importe quel produit : le moyen parfait pour enlever les tâches est le bicarbonate de soude.

Tapisser le fond de votre robot de bicarbonate de soude,

Humidifier avec un peu d’eau de façon à avoir une pâte,

Laissez reposer plusieurs minutes,

Frotter doucement avec une éponge et retirer la mixture.

En suivant ces recommandations de la marque Vorwerk, vous pouvez être sûr que les traces de brulé partiront comme par magie. N’attendez pas si vous voyez une tache. Plus vite vous agirez, plus facilement, elle sera enlevée.

Citron et bicarbonate de soude, cocktail parfait pour retirer tâches de brulé et odeurs

Le citron pour faire disparaitre les odeurs

Après avoir fini votre pain à l’ail, son odeur a tendance à rester dans le Thermomix et il est difficile d’en venir à bout. Mais, pas de panique. Il est possible de faire disparaitre les odeurs qui s’imprègnent dans votre robot avec du citron. Mixez à vitesse 10 un mélange de citron et d’eau, rincez avec de l’eau et l’odeur partira.

Le citron a cette faculté de désodoriser n’importe quel appareil. L’eau vinaigrée (avec du vinaigre blanc) est aussi un bon moyen d’enlever les odeurs, mais est moins recommandée dans votre Thermomix, à cause de son côté abrasif.