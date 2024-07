Thermomix TM6 : les 7 accessoires incontournables

Si le Thermomix est déjà un objet très polyvalent, il l’est d’autant plus quand on lui rajoute quelques acccessoires. Mais alors lesquels choisir ?

Sommaire Les 7 accessoires à avoir pour son TM6

Le Thermomix TM6 de Vorwerk est un robot culinaire multifonction révolutionnaire, réputé pour sa capacité à remplacer une multitude d’appareils de cuisine. Cependant, pour exploiter tout son potentiel, certains accessoires sont indispensables. Voici les accessoires incontournables à acquérir pour optimiser l’utilisation de votre TM6.

A lire aussi Les dernières rumeurs autour du nouveau Thermomix TM7

Les 7 accessoires à avoir pour son TM6

Le bol supplémentaire

Le Thermomix TM6 est livré avec un bol de 2,2 litres, mais avoir un deuxième bol peut s’avérer très pratique. Il permet de gagner du temps lors de la préparation de plusieurs plats sans avoir à laver le bol entre chaque utilisation.

Ce bol supplémentaire, identique à celui fourni initialement, inclut un couvercle, des couteaux et un gobelet doseur. Disponible pour environ 209 €, il est un atout pour parfaire votre utilisation du TM6​​.

Le Thermomix Friend

Comme son nom l’indique, le Thermomix Friend est un réel ami pour votre TM6. Cette extension permet de cuire simultanément plusieurs préparations. Doté d’une base supplémentaire et d’un bol, il est parfait pour les grandes quantités ou pour réaliser plusieurs recettes en parallèle.

Cet accessoire ne dispose pas de toutes les fonctionnalités du TM6 mais reste extrêmement utile pour la cuisson simultanée. Il est proposé au prix de 499 €​.

Le couvre-lame éplucheur

Cet accessoire multifonction est conçu pour éplucher les légumes et pour la cuisson lente ou sous-vide. Il permet d’éplucher jusqu’à 800 g de pommes de terre en seulement 4 minutes.

De plus, il protège les aliments des couteaux pendant la cuisson lente afin de préserver les vitamines et les minéraux des aliments. Le couvre-lame éplucheur est disponible à 35 € et est compatible avec le mode « Éplucher » du TM6​​.

Le Varoma

Le Varoma est un accessoire de cuisson à la vapeur qui permet de cuire des aliments en douceur, conservant ainsi leur saveur et leurs nutriments. Il se compose de trois parties : le récipient Varoma, le plateau Varoma et le couvercle. L’accessoire indispensable pour des repas à la fois sains et gourmands​. Le Varoma complet est disponible pour 76 €.

Les couteaux de rechange

Les lames du Thermomix TM6 sont essentielles pour de nombreuses préparations. Elles permettent de hacher, mixer, et broyer les ingrédients avec précision. Avec le temps, les lames peuvent s’émousser et nécessiter un remplacement pour garantir une performance optimale. Les lames de rechange sont disponibles pour environ 60 € et sont résistantes aux préparations jusqu’à 160°C​​.

Le gobelet doseur

Le gobelet doseur est un petit accessoire, mais très pratique. Il sert non seulement à doser les ingrédients, mais aussi à fermer l’orifice du couvercle du bol de mixage, empêchant ainsi la perte de chaleur et le déversement des ingrédients pendant le mixage. Si vous ne l’avez plus, sachez qu’il est inclus avec le bol supplémentaire ou peut être acheté séparément​​ au prix de 10,90 €.

Les livres de recettes et Cookidoo®

Enfin, pour tirer pleinement parti de votre Thermomix TM6, les livres de recettes et l’abonnement à Cookidoo® peuvent s’avérer plus qu’essentiels. Cookidoo® est une plateforme en ligne offrant plus de 10 000 recettes accessibles directement depuis l’écran du TM6, vous aidant à explorer de nouvelles recettes et techniques culinaires​​.