Thermomix facilite vos découpes grâce à cet accessoire qui vous fera oublier le TM7

Malheureusement le Thermomix TM7 n’arrivera toujours pas cette année… Le porte parole de Vorwerk a annoncé il y a quelques semaines suite aux questions incessantes sur la sortie potentielle d’un nouveau Thermomix qu’il n’y en avait pas besoin. Dommage.

Vorwerk a su imposer son Thermomix comme un appareil incontournable pour les amateurs de cuisine. Malgré les attentes et les spéculations, Vorwerk a annoncé qu’il n’y aurait pas de lancement du TM7 en 2024, une décision qui a suscité de nombreuses déceptions parmi les fidèles de la marque. Toutefois, pour vous aider à avaler la pilule, cette annonce s’accompagne d’une nouveauté sur le TM6 : alors que cet accessoire était en rupture partout, il est ENFIN disponible sur le site. On vous en parle.

À lire aussi Thermomix TM7 : rumeurs, leaks et tout ce que nous savons à ce jour

Thermomix ajoute enfin le Découpe-Minute sur son site

Depuis sa sortie il y a plus d’un an, le Découpe-Minute de Thermomix a suscité un vif intérêt au sein de la communauté des utilisateurs, grâce à sa capacité à enrichir les fonctionnalités du Thermomix en ajoutant des options de découpe et de râpage pour les légumes.

Son succès initial a entraîné des ruptures de stock récurrentes et son acquisition était uniquement possible via un conseiller Vorwerk, ce qui a rendu son achat complexe pour beaucoup. Heureusement, cette situation est révolue puisque l’accessoire est maintenant disponible en ligne ! Alléluia.

Le Découpe-Minute du TM6 : c’est quoi ?

Le Découpe-Minute du TM6 est un accessoire révolutionnaire conçu pour faciliter et accélérer la préparation de divers aliments dans votre cuisine. Compatible avec les modèles Thermomix TM5 et TM6, cet accessoire permet de réaliser quatre types de découpes différents :

râpé fin,

râpé épais,

tranches fines,

tranches épaisses.

Grâce à son disque 4-en-1 innovant. Il est adapté à une grande variété d’ingrédients allant des fruits aux légumes en passant par les fromages et la charcuterie. Ainsi, il offre un gain de temps considérable dans la préparation de vos recettes.

Facile à nettoyer, le Découpe-Minute peut être lavé au lave-vaisselle sans que le bol du Thermomix ne soit sali​.

Les choses à savoir sur cet accessoire Thermomix

Lors de l’utilisation du Découpe-Minute, il est recommandé d’employer une vitesse maximale de 4 sur le Thermomix. Pour nettoyer le disque et éliminer les taches tenaces, comme celles laissées par des aliments riches en bêta-carotène, il est conseillé d’utiliser de l’huile végétale avant de procéder au nettoyage habituel.

Le disque et les autres composants du Découpe-Minute sont lavables au lave-vaisselle, bien qu’un nettoyage à l’eau courante soit préférable pour maintenir l’affûtage des lames​.

Les avantages du Découpe-Minute Thermomix

L’utilisation de cet accessoire ne se limite pas à la simplicité de son fonctionnement. Elle s’étend à l’impact sur la qualité des repas préparés. Le Découpe-Minute facilite la découpe régulière des aliments, permettant une cuisson uniforme et la préservation des vitamines, essentielle pour une alimentation saine.

Que ce soit pour préparer des gratins, des salades fraîches ou des tartes, cet accessoire garantit des résultats professionnels qui sauront impressionner.

La facilité d’utilisation est également un point fort, avec des marquages clairs indiquant le sens des lames pour chaque type de découpe, garantissant ainsi sécurité et efficacité. L’intégration d’un mode spécifique au Thermomix TM6 pour chaque type de découpe assure une expérience utilisateur optimisée et personnalisée.

Le Découpe-Minute n’est pas seulement un outil pratique, il représente un engagement envers le développement durable, étant majoritairement recyclable. Son prix de 99€, inclut les frais de port, et le produit est livré sous trois semaines.