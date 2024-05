Le Thermomix peut aussi préparer votre café du matin

Le Thermomix, le robot culinaire multi-fonctions, nous surprendra toujours ! Avec cette fonctionnalité, il est désormais capable de préparer du café…

Cette innovation surprenante signée MixBrew vient enrichir davantage le panel de compétences déjà impressionnant de l’appareil et attire l’attention des amateurs de café. Cet accessoire prétend fournir une qualité de café comparable à celle d’une cafetière à filtre.

Le Thermomix, produit phare de Vorwerk, a toujours été un champion en matière de polyvalence. Depuis sa création, cet appareil est capable de hacher, mélanger, pétrir, cuire à la vapeur, mixer et bien plus encore. Les chefs amateurs et professionnels l’utilisent pour préparer des recettes élaborées comme de simples repas quotidiens. Il est désormais capable de préparer du café.

Fonctionnement du MixBrew

L’accessoire MixBrew fonctionne en tandem avec le Thermomix pour créer une expérience de préparation de café comparable à celle d’une cafetière spécialisée. Il est compatible avec le TM5 et TM6 et est vendu sur Amazon au prix de 43,95€. Ce qu’il permet :

Mouture : Bien que l’accessoire ne dispose pas d’un broyeur intégré, le Thermomix peut être utilisé pour moudre les grains de café de manière précise, permettant une personnalisation selon les goûts de chacun. Chauffage : L’appareil chauffe l’eau à la température idéale, selon le type de café souhaité. Cette précision assure une extraction optimale des arômes et évite les brûlures du café. Infusion et filtration : Le Mix Brew infuse le café moulu dans l’eau chauffée. Ensuite, le mélange est filtré. Personnalisation : L’accessoire offre la possibilité de personnaliser l’infusion en ajustant le temps d’infusion ou la température, répondant ainsi aux préférences individuelles.

Les avantages d’utiliser le MixBrew dans le Thermomix

La préparation du café via le Thermomix présente plusieurs avantages par rapport à d’autres méthodes de préparation. Parmi ceux-ci :

Précision : La température de l’eau peut être contrôlée précisément, ce qui garantit une infusion constante et optimale. Polyvalence : Outre le café, le Thermomix peut être utilisé pour préparer d’autres boissons chaudes comme le thé ou des infusions d’herbes. Intégration : Pour ceux qui possèdent déjà un Thermomix, l’ajout de la fonctionnalité café évite d’investir dans une cafetière séparée, ce qui réduit le besoin de stockage supplémentaire. Personnalisation : La capacité de moudre le café au sein du Thermomix ou d’utiliser du café pré-moulu permet une personnalisation selon les goûts individuels.

Le Thermomix devient ainsi un outil plus centralisé pour préparer le petit-déjeuner ou les boissons chaudes tout au long de la journée. Il donne également une raison supplémentaire aux amateurs de cuisine d’investir dans cet appareil ou de profiter davantage de leur Thermomix existant.

De plus, cela démontre la tendance croissante des appareils ménagers à fusionner les fonctions pour créer des appareils tout-en-un. Bien que le Thermomix ne remplace pas une machine à café spécialisée pour les amateurs les plus exigeants, il offre une solution pratique et efficace pour ceux qui cherchent à simplifier leur cuisine.