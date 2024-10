Thermomix 6 se pare d’un nouvel accessoire pour sublimer vos plats

Si on attend encore désespérément la sortie du TM7, Vorwerk a décidé d’enrichir à nouveau le Thermomix 5 et 6 d’un tout nouvel accessoire. Après le Découpe-Minute, voici le Découpe-Spirale.

Avant de parler en détail de ce nouvel accessoire, mettons fin à une rumeur qui circule : non, Vorwerk n’a pas prévu de sortir un Thermomix TM7 dans les prochaines années. Lors de leurs récentes annonces, les responsables de la marque ont été clairs sur le sujet : le TM6 reste le meilleur robot multifonctions actuellement sur le marché, et il n’y a pas de nécessité à sortir une nouvelle version pour le moment.

Si ça risque peut-être d’en décevoir plus d’un, ne vous en faites pas. Vorwerk continue d’améliorer ses versions 5 et 6 avec cette fois-ci le Spiralizer ou autrement dit le Découpe-Spirale. Un accessoire qui découpe vos légumes et fruits à la façon Top Chef.

A lire aussi Thermomix facilite vos recettes avec ce nouvel accessoire très utile

Le Spiralizer : un nouveau souffle pour vos plats ?

Le Thermomix a toujours su se démarquer par sa polyvalence, et cette nouvelle addition à la gamme d’accessoires ne fait pas exception. Le Découpe-Spirale permet de réaliser des spirales de légumes de différentes tailles : soit en tagliatelles, soit en spaghettis. Pour décorer vos plats ou réaliser des recettes de pâtes de légumes, il s’avère plutôt pratique.

Attention cependant, cet accessoire ne fonctionne pas seul. Il s’ajoute directement au Découpe-Minute, un outil qui avait déjà fait sensation à sa sortie l’année dernière.

Découpe-Minute

Désormais, avec le Spiralizer, vous pouvez transformer des légumes comme les carottes, les courgettes ou les pommes de terre en fines spirales rappelant les spaghetti ou en larges rubans de type tagliatelle. Vous pouvez donc désormais manger des plats sains et agréables pour les yeux.

Un accessoire indispensable pour votre Thermomix ?

L’objectif principal du Découpe-Spirale est de vous aider à intégrer davantage de légumes dans votre alimentation quotidienne. En remplaçant les traditionnelles pâtes par des spirales de légumes, vous pouvez réinventer des plats classiques, tout en rendant les repas plus nutritifs et moins caloriques. Que ce soit pour une salade fraîche ou des légumes torsadées, cet outil offre une multitude de possibilités pour varier les textures et les saveurs dans vos assiettes.

Découpe-Spirale

Par exemple, vous pouvez préparer des « zoodles« , ces nouilles de courgettes si populaires dans les régimes à faible teneur en glucides, ou encore des spirales de betteraves pour ajouter une touche colorée à vos salades. Vous pourrez ainsi faire des spaghettis de courgettes à la carbonara à vos enfants, ni vu ni connu…

Les options sont nombreuses, et ce nouvel accessoire vous permet d’explorer des façons plus ludiques et appétissantes de cuisiner les légumes. Il pourra même faire apprécier les légumes à vos enfants…

Un prix qui découpe le porte-monnaie

Comme nous le disions plus haut, le Découpe-Spirale fonctionne de paire avec le Découpe-Minute. Si vous n’êtes pas en possession de ce dernier, le prix risque fort de vous freiner à investir. Sur le site de Vorwerk le combo Découpe-Minute+ est affiché au prix de 129€. Onéreux certes, mais avec ces deux accessoires, vous pourrez à la fois râper, trancher et réaliser des spirales de légumes ou de fruits. Un atout indéniable pour garder tous les bons nutriments et vitamines.

Cependant si vous avez déjà le Découpe-Minute, le Spiralizer ne vous coûtera que 30€. Pour gagner du temps, réussir à faire manger des légumes à vos enfants et consommer vous-même plus de légumes, l’investissement vaut sûrement la peine.