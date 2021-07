Faire passer en priorité votre santé et celles de vos enfants est essentiel. Pour cela, de nombreuses entreprises proposent des thermomètres connectés à votre smartphone. Leurs données vous sont transmises en temps réel afin de suivre l’évolution d’une fièvre par exemple. En cas d’aggravation, vous êtes avertis rapidement et pouvez alors contacter des professionnels de santé.

Aujourd’hui, les thermomètres médicaux connectés comme Kinsa ou Withings Thermo vous permettent de mesurer des données de manière précise et de vous les transmettre sur votre smartphone. Nous avons donc sélectionné les 5 meilleurs thermomètres connectés médicaux pour vous ou vos enfants.

Oblumi Tapp, le thermomètre infrarouge intelligent

Pendant le Mobile World Congress de 2016, la start-up espagnole Oblumi a présenté son nouveau thermomètre infrarouge de poche : Tapp. Connecté à votre smartphone, il peut relever la température de toute la famille. Cet objet connecté vous permet de surveiller la température du front de votre enfant, de vérifier celle du biberon ou bien même celle de votre boisson. Vous positionnez l’appareil relié à votre téléphone par une prise Jack sur le front, dans l’oreille ou dans un liquide chaud ou froid. Ce thermomètre s’avère très pratique grâce à sa petite taille. Une application dédiée vous permet de suivre les données transmises et d’être à l’affût de la moindre hausse de température. Si de la fièvre est détectée, l’application vous donnera des informations sur les dosages adéquats de médicaments à prendre. Bien sûr, tout cela ne remplace pas un médecin, consultez rapidement si la fièvre persiste.

Tucky, le patch thermomètre connecté

La start-up française e-Takescare a présenté ce patch connecté au CES 2016. Il fait office de thermomètre et offre des mesures très précises. Ce produit est réservé à la surveillance des enfants entre 0 et 5 ans pour prévenir d’une potentielle fièvre. Tucky permet également de surveiller les convulsions fébriles pendant la nuit. C’est une des complications les plus fréquentes d’une forte fièvre chez l’enfant. Une fois ces signes détectés, le capteur envoie instantanément les données sur le smartphone des parents et transmet une copie sur un Cloud sécurisé à la disposition du personnel soignant. Vous pouvez suivre plusieurs enfants à la fois et surveiller leurs constantes grâce à une frise chronologique. L’appli vous permet aussi de compléter le profil de votre enfant avec son poids et ses prises de médicaments. Le patch connecté d’e-TakesCare se fixe grâce à une bande adhésive sous l’aisselle de l’enfant, comme l’Organisme Mondial de la Santé (OMS) le recommande. Pour le confort de l’enfant, Tucky est fabriqué dans un matériau souple, hypoallergénique, étanche et réutilisable.

Temporal (Thermo), le thermomètre connecté de Withings

Lors du CES Unveiled 2016, Withings a présenté cet objet connecté. C’est un thermomètre qui se place sur la tempe pour détecter la fièvre en quelques secondes. Doté d’une matrice de 16 capteurs et de la technologie HotSpot Sensor, il assure une prise de température à la fois rapide et précise. Pour ce produit, Withings a déjà reçu 2 CES Innovation Awards dans les catégories « Fitness, Sport & Biotech » & « Tech for a Better World ». En le posant simplement sur la tempe de l’utilisateur, ses capteurs prennent 4 000 mesures en 2 secondes. Le point le plus chaud est ensuite déterminé pour assurer la lecture de température la plus précise et la plus fiable possible. Une application mobile dédiée peut vous aider à mieux gérer les épisodes de fièvre et fournir des informations contextuelles associées à la température, comme les symptômes ou les médicaments pris.

Kinsa, le thermomètre intelligent

Il se présente comme un accessoire pratique et simple d’utilisation pour tous ceux qui souhaitent suivre leur santé. Ce thermomètre connecté mesure la température directement depuis votre oreille et la transmet à votre smartphone via Bluetooth 4.0. La mesure apparaît ensuite sur l’écran de l’appareil ou depuis l’application mobile disponible sous iOS et Android. Jusqu’à 50 mesures peuvent être enregistrées dans votre téléphone.Du côté de l’application, il est possible de créer des profils pour chaque membre de la famille. Chaque profil affiche la température mesurée dernièrement, le suivi des médicaments ainsi que des recommandations face aux symptômes de l’utilisateur. L’application sauvegarde les données de tous les utilisateurs afin de cartographier l’expansion d’une maladie sur une zone géographique.

C’est une manière simple et intelligente de voir s’il y a beaucoup de malades à l’école ou dans tel quartier de la ville. Le côté social est toujours présent avec la possibilité de partager ses données avec ses proches ou son médecin.

Radius T, le capteur sans fil pour une surveillance constante

Ce thermomètre proposé par la marque médicale Masimo est un capteur sans fil qui mesure votre température corporelle en permanence. Le Radius T automatise l’évaluation de l’état de la température d’un malade. Vous pourrez donc suivre ses progrès ou ses rechutes même à distance. Ce capteur thermomètre peut vous aider à :

Minimiser les besoins de contrôles ou de sondes de température

Prendre des décisions de soins précises grâce à ce suivi constant

Éviter les infections du personnel médical qui peut gérer à distance

Améliorer l’observation du patient en permanence sans le déranger quotidiennement

Vous pourrez également avoir des informations complémentaires comme sur la saturation continue en oxygène ainsi que la fréquence respiratoire du patient. Ces informations offrent un suivi plus complet de sa condition physique.

Guide d’achat Thermomètre Médical Connecté

Quels sont les différents types de thermomètre de santé connectée ?

De nombreux thermomètres médicaux sont sur le marché. Les modèles connectés ont subi de nombreux tests afin de répondre à toutes les certifications nécessaires à une bonne prise de la température chez l’adulte comme chez l’enfant. Qu’ils soient petits et compacts ou plus imposants, les thermomètres médicaux classiques fonctionnent au mercure ou avec des capteurs alimentés par une batterie ou une pile.

Comment bien choisir son thermomètre ?

Les thermomètres connectés répondent à plusieurs critères qui peuvent être perçus comme des avantages clefs :

Suivre l’évolution de la fièvre directement sur votre smartphone

Avoir un historique des périodes de fièvre

Recevoir des alertes en cas d’aggravation

Partager ses données avec des experts médicaux

Vous devrez faire attention au fonctionnement des appareils. Il est important de repérer le mode d’utilisation (front – oreille – bouche), la fréquence de prise de température, la lecture des données. Vous pouvez vous fier à notre comparatif et nos tests, mais vous pouvez également prendre en compte les nombreux avis déposés sur ce type de thermomètres.

Passer d’un thermomètre médical classique à un thermomètre médical connecté vous offre un panel de fonctionnalités supplémentaires conséquent. Cet aspect peut permettre de mieux gérer les périodes de fièvre et d’appréhender les aggravations grâce au personnel médical connecté aux applications dédiées.

Où les acheter ?

La plupart des thermomètres médicaux connectés proposés sont disponibles à l’achat sur des plateformes en ligne comme Amazon, Aliexpress, CDiscount. Certains modèles présentés ont des sites web dédiés bien construits qui vous offrent une bonne visibilité sur le produit. Attention à passer commande chez un fournisseur agréé et à vérifier les avis sur la plateforme sélectionnée.