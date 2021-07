Les thermomètres connectés pour votre intérieur, votre extérieur ou votre garage se transforment progressivement en objets connectés, innovants, et designs. À présent, ils donnent accès à de nombreuses fonctionnalités qui vous apporteront confort et sérénité en plus de donner des mesures précises. Reliés à votre smartphone, ils vous transmettent toutes leurs données en temps réel.

Les thermomètres d’intérieur vous permettent de surveiller votre maison et même votre extérieur ou votre piscine. Régler la température, vérifier le taux d’humidité de votre appartement et maison, tout cela peut se faire à distance grâce aux thermomètres connectés. Nous vous proposons donc un petit comparatif sur le sujet.

SensorPush : le thermomètre qui surveille la température et l’humidité

Ce capteur mesure en permanence le taux d’humidité de votre intérieur ou de toute pièce close comme un garage. Vous recevrez toutes les données sur votre smartphone en temps réel. Ainsi vous pourrez optimiser l’utilisation de votre humidificateur ainsi que celle de votre chauffage ou de votre climatisation. Ce thermomètre sans fil a donc pour objectif de changer vos lieux de vies en espaces les plus sains possible. Bien évidemment, le Sensor Push va de pair avec une application dédiée pour assurer le suivi des données collectées.

La Crosse Technology : un thermomètre connecté et complet

Ce modèle, MA10230, de chez La Crosse Technology est très abordable et permet de façon complète de vous informer sur la température et l’hygrométrie. Des données précises sont envoyées sur votre smartphone à la moindre modification de votre température ( changement de 1°C) ou humidité (changement de 3% ). Les transmissions se font toutes les 10 minutes afin d’assurer à votre intérieur une température toujours idéale.

Capteur Xiaomi Mi : un mode pour optimiser l’air que respire vos enfants

La célèbre marque connectée Xiaomi va à l’essentiel avec ce capteur minimaliste qui se fixe sur un mur ou sur pied. Vous trouverez sur son écran LCD la température de la pièce ainsi que le taux d’humidité de celle-ci. Vous aurez bien sûr accès à toutes ces données directement sur votre smartphone grâce au Bluetooth. Ce capteur permet de gérer votre température, garder un œil sur votre intérieur et particulièrement sur l’air que vos enfants respirent. Il existe un mode pour les bébés qui vous avertit si la qualité de l’air n’est pas suffisamment saine et bonne pour leurs santés.

Govee : le thermomètre d’intérieur le meilleur pas cher

La marque Govee propose ce thermohygromètre d’intérieur connecté en Bluetooth pour 17 €. Il vous offre la possibilité de surveiller votre environnement intérieur grâce à l’application Govee Home App. Vous pourrez visualiser les données de température et d’humidité en temps réel et assurer un environnement sain pour toute votre famille. Pour ce thermomètre, Goove a conçu un design à la fois compact et portable. Afin de garder un œil constant sur votre intérieur, le capteur envoie des alertes instantanées directement sur l’application. Il assure également une autonomie de 500 jours ! Pas de soucis à se faire de ce côté-là.

Switchbot : le capteur d’humidité intelligent

Le capteur d’humidité Switchbot se configure en quelques secondes et passe inaperçu dans votre intérieur. D’une taille vraiment discrète, il se jumelle à l’application SwitchBot pour vous donner toutes les mesures importantes à connaître. Sa surveillance 24h/ 24 et 7j/7 vous permet de gérer la température et l’humidité très précisément. Si vous êtes absent, ce n’est pas un problème car il possède un historique de 36 jours. Ce compteur s’associe également à Alexa, Siri et Google Assistant. Des alliances qui permettent à la domotique de se connecter davantage et d’innover.

Les meilleurs thermomètres station météo

Les stations météo vous permettent d’obtenir des données précises sur votre environnement intérieur mais également extérieur. Vous serez en mesure d’optimiser votre espace de vie pour qu’il convienne le mieux possible à ce que vous souhaitez.

Hector : la mini station météo connectée

Hector présentait au CES 2016 la version définitive de son objet connecté : une mini-station météo au look cubique.

Hector est un thermomètre d’intérieur connecté intégrant la capacité à mesurer l’hygrométrie. Les relevés de données sont accessibles via une application mobile, avec un historique sur 14 jours. L’utilisateur peut également programmer des alertes en cas de dépassement de certains seuils. Les données sont transmises en Bluetooth et l’application peut gérer plusieurs sondes. Résistant de -40°C à +85°C, cet objet connecté vous permet également de consulter avec précision la température de l’endroit où se situe Hector.

Backture : station météo intelligente à 3 capteurs

Backture propose cette station météo sans fil avec 3 capteurs à réparer chez vous. Avec une portée de 100 mètres, les informations récupérées sur la température et l’humidité sont visibles sur l’écran du boîtier. Il y sera également inscrit les prévisions météo des prochains jours ainsi que l’heure. Vous pourrez obtenir des données précises sur plusieurs pièces de la maison à l’aide des trois capteurs de la station. Leurs relevés s’affichent évidemment sur l’écran de contrôle. Il faudra vous assurer du bon fonctionnement du baromètre, du sonomètre et de votre connexion internet afin de vous assurer de la fiabilité des données. Cet appareil garant de confort et de sérénité est d’ailleurs compatible avec Siri et Alexa.

Netatmo : la station météo intérieure et extérieure

La marque Netatmo propose des stations météos designs et ultra performantes. Vous pourrez mesurer en temps réel l’humidité, la température, la qualité de l’air, la pression atmosphérique et le niveau de C02 dans votre environnement intérieur ou extérieur. Ses capteurs mesurent également la pression acoustique. Vous recevrez des alertes en fonction des paramètres pré-enregistrées afin de vous prévenir du moindre changement. Vous serez également prévenu lorsque vous devrez aérer votre intérieur afin de réduire le taux de dioxyde de carbone dans votre foyer. Cette station météo fonctionne avec l’appli Maison de votre iPhone ainsi qu’avec Alexa. Notons que ce modèle rentre dans la catégorie haut de gamme car il coûte au moins 170€.

Sainlogic : la station météo par énergie solaire

Ce capteur extérieur 7 en 1 vous fournit des relevés fiables sur :

Vitesse du vent

Direction du vent

Humidité

Précipitations

Température extérieure

Radiations solaires

Radiations UV

Vous pourrez accéder à ces nombreuses informations depuis votre smartphone ou tablette. Sainlogic fonctionne sans fil principalement grâce à l’énergie solaire. Ultra complète, cette station météo mesure également la pression atmosphérique, la chaleur, la rosée du matin etc… Le grand écran LCD vous offre quotidiennement un visuel direct des conditions météorologiques. C’est Un appareil discret aux fonctionnalités nombreuses qui vous offre une vue d’ensemble sur le temps et votre environnement.

Guide d’achat pour thermomètre de maison

Quels sont les différents modèles et types de thermomètres ?

Votre intérieur s’automatise grâce à une domotique de plus en plus avancée. Les thermomètres et stations météo envahissent les appartements, maisons et extérieurs afin d‘y contribuer. Tous plus ou moins discrets et design, ils apporteront une petite touche à votre mobilier et un confort maximal à votre famille. Gérer la température et l’humidité de votre intérieur vous permet de rentrer chez vous sereinement. La connectivité Bluetooth ou WiFi vous relie à votre thermomètre ou station météo afin de vous envoyer des analyses précises des données ainsi que des alertes sur des variations trop importantes par rapport aux données considérées comme idéales.

Comment choisir son thermomètre de maison ?

Pour choisir votre thermomètre connecté d’intérieur vous devrez prendre en compte plusieurs critères afin de satisfaire vos besoins et envies. Le thermomètre au mercure fixé sur votre mur ou votre porte est aujourd’hui remplacé par un objet connecté et design aux fonctionnalités variées. Les avantages premiers sont :

Mesure de la température

Surveillance du taux d’humidité

Surveillance de la pression atmosphérique extérieure

Point sur la météo quotidienne et les prévisions des prochains jours

Envoi des alertes sur des variations trop importantes de données

Veille à distance à l’ atmosphère de votre intérieur

Les applications dédiées permettent de vous avertir tout au long de la journée des potentielles évolutions de températures. Ce comparatif vous permettra sans doute de choisir le thermomètre ou station météo les plus adaptés, à vous et votre portefeuille.

Où les acheter ?

La plupart des thermomètres connectés proposés dans ce comparatif sont disponibles à l’achat sur des plateformes de e-market comme Amazon, Aliexpress ou CDiscount. Certains modèles présentés ont des sites web dédiés bien construits qui vous offrent une bonne visibilité sur le produit. Attention à passer commande chez un fournisseur agréé et à vérifier les avis sur la plateforme sélectionnée avant tout achat.

Combien coûte un thermomètre d’intérieur ?

Les thermomètres et stations météo dédiés à la domotique peuvent correspondre à tous les budgets. Les prix des différents modèles augmentent selon les fonctionnalités ajoutées comme les capteurs pour la pression atmosphérique ou la qualité de l’air. Les modèles que nous vous avons présentés ici sont compris entre 10€ et 170€. Un prix qui s’adapte donc à votre budget et à vos besoins.

Puis-je vérifier la température avec mon smartphone ?

Votre smartphone vous permet de surveiller à distance les données présentes sur votre thermomètre d’intérieur ou sur votre station météo. C’est donc un outil de contrôle qui agit à distance sur votre thermomètre. Vous aurez accès à toutes les données fournies depuis les applications dédiées. Il ne peut, de lui-même, vous donner ce genre d’information.

À quel point les thermomètres sont-ils fiables ?

La fiabilité de ces objets connectés dépend souvent de la marque qui les a conçus, de la composition matérielle de ces derniers et de leurs fonctionnalités. De nombreuses start-ups aux noms anglais ou asiatiques ne vous diront rien mais pourtant elles sont bien reconnues dans le monde et proposent des produits de qualité comme La Crosse Technology. Vous pouvez déjà faire confiance à ce comparatif qui vous donne accès à des thermomètres fiables. Vous devrez faire attention aux composants, durée d’autonomie, mode de chargement et avis des particuliers. Qu’ils fonctionnent à pile, sur batterie, ou par énergie solaire ces objets innovants sont dotés d’une technologie classique qui ne pêche que peu !