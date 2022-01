The Freestyle : Samsung dévoile un vidéoprojecteur ultra portable

Samsung a profité du CES 2022 pour nous dévoiler The Freestyle, un nouveau vidéo projecteur portable. Assez onéreux, il promet cependant d’offrir une qualité visuelle excellente et toutes les fonctionnalités d’une Smart TV.

Le CES 2022 bat son plein, et les plus grandes marques de l’univers high tech sortent leurs meilleurs atouts pour impressionner à l’international. Si l’on connaît aujourd’hui particulièrement Samsung pour ses smartphones, il a d’ailleurs présenté son Galaxy S21 FE à l’occasion, n’oublions pas qu’il est aussi un grand nom de l’image. Et à l’occasion du grand salon américain, le géant coréen a choisi de dévoiler un nouveau petit produit très intéressant qu’on n’attendait pas : un vidéoprojecteur portable.

The Freestyle, le vidéoprojecteur portable Samsung

On le sait tous : les vidéoprojecteurs portables ont beaucoup de faiblesses et sont à l’heure actuelle plutôt gadgets. Qu’il s’agisse de la qualité de l’image ou de l’expérience proposée, les solutions disponibles aujourd’hui sont souvent dispensables. Avec The Freestyle, Samsung veut mettre un grand coup dans la fourmilière. Et ça commence par ses capacités. Le vidéoprojecteur est capable d’afficher une image en 1080p sur un écran d’une taille de 30 à 100 pouces. Plus encore, grâce à sa mobilité et à quelques moteurs, il s’ajuste automatiquement à n’importe quelle surface vers laquelle vous le pointez : il fera le focus et la mise à niveau tout seul comme un grand. En quelques secondes.

C’est déjà un énorme avantage en sa faveur, mais ça ne s’arrête pas là puisque le vidéoprojecteur pèse un peu moins d’un kilogramme et intègre un haut-parleur à 360°. Surtout, il intègre le logiciel Smart TV de Samsung, ce qui veut dire que vous pourrez retrouver toutes les plateformes type Netflix ou DIsney+ directement intégrées à son interface. C’est bien simple : The Freestyle ne réclame aucun effort. Il suffit de le poser, le brancher, et vous pouvez presque immédiatement regarder vos contenus n’importe où, sur n’importe quelle surface.

Samsung prévoit déjà d’offrir à la vente des accessoires telles qu’une coque waterproof pour utiliser l’appareil en extérieur ou encore des lentilles spécifiques pour créer diverses atmosphères. Si l’appareil semble destiné à être branché quelque part, le constructeur prévoit également une batterie externe USB-C pour le transporter facilement. Vous pourrez même le viser à un culot d’ampoule, c’est dire sa versatilité ! Cependant, tout cela a un coût : The Freestyle réclame pas moins de 899 dollars en précommande aux acheteurs américains, seul marché sur lequel Samsung lancera le produit dans un premier temps. C’est le prix de la qualité, certes, mais surtout d’un usage de niche.