J’ai testé le PerfectMix Cook de Moulinex : un blender chauffant bluffant… mais bruyant

Déjà convaincue par le My Daily Soup de la marque, j’ai voulu voir ce que valait son grand frère : le PerfectMix Cook. Plus de programmes, plus de puissance, plus de promesses… mais aussi un peu plus de bruit. Entre polyvalence et praticité, voici mon retour après plusieurs semaines d’utilisation.

Je ne vais pas vous mentir, les appareils Moulinex m’ont conquis. Et ce n’est pas juste parce qu’ils trônent déjà dans ma cuisine. C’est aussi une histoire de confiance : celle que j’ai développée au fil du temps, des usages, des plats réussis. Alors quand j’ai reçu le PerfectMix Cook, je l’ai accueilli les bras ouverts.

Je connaissais déjà bien le My Daily Soup, très pratique pour les soupes et compotes. Ici, on passe à un autre niveau. Le PerfectMix Cook, c’est un blender chauffant 2.0, avec 14 programmes automatiques, une application hyper riche et un moteur bien plus puissant (d’où le bruit plus imposant). Mais à vouloir en faire plus, ne finit-on pas par en faire trop ? C’est ce que j’ai voulu vérifier, dans ma petite cuisine de tous les jours.

Ce que dit la marque sur le PerfectMix Cook

Chez Moulinex, on présente le PerfectMix Cook comme le blender chauffant le plus complet de la gamme. Pensé pour « révolutionner » la préparation des repas maison, il promet 14 programmes automatiques, une puissance de 1400 W, des lames Powelix ultra-performantes et une fonction de nettoyage en profondeur.

La marque met aussi en avant :

Une capacité de 2 litres : de quoi cuisiner pour 4 à 6 personnes.

: de quoi cuisiner pour 4 à 6 personnes. Des recettes variées : chaudes ou froides, sucrées ou salées.

: chaudes ou froides, sucrées ou salées. Un engagement de réparabilité 15 ans , au “juste prix”.

, au “juste prix”. Un bol en verre ThermoResist censé résister aux chocs thermiques.

censé résister aux chocs thermiques. Une simplicité d’utilisation, même pour les débutants.

En somme, Moulinex promet un blender tout-en-un, capable de mixer, chauffer, cuire à la vapeur, préparer des sauces, des laits végétaux ou même des desserts, le tout sans surveillance. Une promesse ambitieuse… que nous avons donc voulu vérifier en conditions réelles.

Le PerfectMix Cook, c’est d’abord un bel objet. Finition métal brossé, bol en verre de 2 L, base stable… l’ensemble respire la solidité. À vide, le bol pèse déjà près de 3 kg. Autant dire qu’une fois rempli, il faut avoir le poignet solide.

Sobre et moderne, le PerfectMix Cook s’intègre bien sur un plan de travail. Il est un peu encombrant (20 x 30 x 40 cm), mais pas plus qu’un robot multifonction.

Côté interface, pas de surprise. Les touches sensitives sont bien lisibles, avec des icônes parlantes. On choisit son programme, on appuie sur Start, et c’est parti. Le couvercle se verrouille facilement, et une sécurité empêche les lames de tourner si tout n’est pas bien enclenché.

Moulinex annonce une réparabilité de 15 ans (comme sur chacun de ses robots), ce qui en fait un appareil qui peut durer. À condition bien sûr de ne pas le laisser tomber, car le verre, même renforcé, reste du verre.

Côté accessoires, le strict minimum est fourni : le panier vapeur, une brosse de nettoyage (un très gros plus), un verre doseur, et évidemment le socle moteur avec son panneau de contrôle tactile. On regrette un peu que Moulinex n’ait pas inclus plus d’ustensiles pour exploiter à fond les 14 programmes disponibles (comme la spatule évoquée dans de nombreuses recettes de l’application mais que nous n’avions pas).

Petit plus : la prise est livrée avec une protection.

Côté design, rien à redire.

La petite brosse de nettoyage qui change la donne.

Les programmes proposés

Le PerfectMix Cook embarque 14 programmes préenregistrés :

6 programmes chauds : soupe lisse, soupe avec morceaux, compote, velouté, sauce chaude, lait végétal (oui, oui, vous avez la possibilité de faire votre propre lait, on adore l’idée).

4 programmes froids : smoothie, milkshake, dessert, glace pilée.

1 programme vapeur (panier inclus).

1 mode nettoyage automatique.

2 modes manuels : mixage à vitesse variable et chauffe contrôlée.

De quoi couvrir la majorité des besoins du quotidien, et même un peu plus.

J’ai personnellement testé les modes suivants :

Smooth Soup .

. Pulse .

. Blend .

. Heat Steam .

. Clean.

J’ai aussi réalisé une soupe courgettes kiri (que je réalisais déjà dans le My Daily Soup), une pâte à tartiner maison et du beurre de cacahuète. Le tout très simplement, grâce à l’application MyMoulinex et ses centaines de recettes. On sélectionne, on suit, et c’est lancé.

Simple comme bonjour et surtout délicieux !

Smooth soup : un velouté prêt à déguster

Le mode Smooth Soup a été le premier testé : une soupe maison, faite de A à Z dans le bol. Résultat ? Texture parfaite, bien lisse, température idéale. Pas besoin de surveiller, le blender chauffe, mixe, et garde au chaud. Bien que pour ce mode, le My Daily Soup me suffit largement.

Blend / Pulse : beurre de cacahuètes & pâte à tartiner

Deuxième test : une pâte à tartiner maison (chocolat, noisettes, huile), puis un beurre de cacahuètes 100 % pur. Résultat délicieux dans les deux cas, avec une belle onctuosité. Mais alors le niveau sonore… on y reviendra.

Heat steam : pour les légumes vapeur

Grâce au panier vapeur fourni, j’ai aussi tenté quelques légumes vapeur. Cuisson correcte, pas exceptionnelle. Ce n’est pas un cuiseur vapeur à proprement parler, mais c’est un bonus qui peut dépanner.

Mode Clean : simple, mais pas suffisant

Honnêtement, rien que l’idée de ce mode me bottait. Aucunement présent sur le My Daily Soup, j’étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Il lance donc un cycle de nettoyage chauffant (très très chaud), idéal pour éliminer graisses et bactéries. Pratique, surtout quand on n’a pas le temps de laver tout de suite. Mais il ne fait pas tout : il faut quand même un petit coup d’éponge ou de brosse pour un nettoyage complet.

La marque précise d’ailleurs à juste titre que ce mode sert à éliminer ce qui pourrait potentiellement rester après le lavage dont les bactéries.

Mais la petite brosse fournie, quant à elle, est très pratique pour nettoyer les lames.

Le test du mode Clean.

Entretien : bien pensé

Le vrai plus, c’est le système de lames amovibles. Un petit bouton jaune sous le bol permet de retirer facilement tout le bloc. Résultat : un nettoyage simple, sans se tordre les poignets ou risquer de se couper.

Les petits leviers jaune et noir qui permettent aisément de retirer et remettre les lames.

Seul bémol : les lames ne passent pas au lave-vaisselle, à cause des composants électriques. Mais vu la facilité de démontage, ça reste très acceptable.

Aussi rapide à enlever qu’à remettre.

Niveau sonore : un vrai point faible

On ne va pas se mentir : le PerfectMix Cook est bruyant. Très bruyant même.

J’ai mesuré jusqu’à 96,4 dB en mode Pulse. À titre de comparaison, un sèche-cheveux puissant tourne autour de 80-85 dB. Le mixage en pleine puissance est strident, désagréable sur la durée. Si vous avez un bébé qui dort ou des oreilles sensibles, c’est clairement à prendre en compte.

Même mon My Daily Soup, pourtant déjà bien sonore, paraît discret à côté. Mais pour défendre l’indéfendable, nous sommes ici sur un moteur ultra puissant 30% plus costaud qu’un blender classique. On ne pouvait donc pas s’attendre à autre chose.

Test sur les différents modes de l’appareil.

Consommation électrique : presque rien

J’ai branché le blender sur une prise connectée pour suivre sa conso. Verdict : 0,328 kWh pour 4h30 d’utilisation, soit moins de 0,01 €.

Autrement dit : le PerfectMix Cook est bien plus économique que n’importe quelle plaque de cuisson ou mixeur chauffant classique. À l’heure où chaque kWh compte, c’est un vrai bon point.

C’est pas cet appareil qui va vous coûter cher.

Un point sur l’application MyMoulinex

Autant le dire : l’appli est vraiment bien faite. Une fois le produit enregistré, on accède à un tas de recettes classées par thème (cuisine avec enfants, plats express, cuisine du monde…). Par contre, pas de mode Wi-Fi. Vous pouvez suivre la recette pas à pas sur l’application mais c’est à vous de démarrer le programme sur l’appareil.

C’est un vrai plus, surtout si on débute ou si on veut varier les idées sans se prendre la tête.

Les recettes sont vraiment infinies.

En résumé, on l’adopte ou pas ?

À adopter si…

Vous cherchez un appareil tout-en-un : smoothies, soupes, sauces, compotes, laits végétaux…

: smoothies, soupes, sauces, compotes, laits végétaux… Vous aimez cuisiner maison sans y passer des heures .

. Vous voulez un blender durable , réparable 15 ans.

, réparable 15 ans. Vous êtes friand.e de recettes créatives à tester au quotidien.

à tester au quotidien. Vous avez de la place sur votre plan de travail.

À éviter si…

Vous avez un budget serré : à plus de 150 €, ça reste un investissement.

Vous êtes sensible au bruit ou vivez dans un logement mal isolé.

Vous avez uniquement besoin d’un appareil pour les soupes.

Vous préférez un appareil léger et simple à manipuler.

Alors, on garde le PerfectMix Cook ?

Oui… mais pas pour tout le monde. C’est un excellent blender chauffant, mais qui s’adresse aux personnes qui veulent en faire plus que des soupes ou smoothies. Si vous aimez tester de nouvelles recettes, varier les plaisirs, et que le bruit ne vous fait pas peur, foncez.

Mais si votre usage est limité à deux soupes par semaine, le My Daily Soup reste amplement suffisant (et plus silencieux).

