Gros derby aujourd’hui dans notre atelier à meilleure-innovation.com ! En effet, nous allons confronter trois marques bien positionnées sur le marché des aspirateurs-robot. Les concurrents, tous à moins de 500 € (hors prix de la station), sont le Roomba i3, l’américain pour le plus abordable, le Roborock S7 et le Yeedi Vac 2 Pro, deux ambitieux compétiteurs chinois. On s’attardera sur toute une palette de critères comme le design, la connectivité, le repérage dans l’espace et les performances de nettoyage. Enfin, nous tâcherons de dégager la touche d’innovation qui fait la différence pour chaque modèle. Petit disclaimer toutefois avant de commencer : les trois champions ne jouent pas tout à fait à armes égales, puisque le Roomba i3 est le seul à ne pas proposer une fonction serpillère. Nous prendrons donc cet élément en compte dans le rendu final du rapport qualité/prix. C’est parti pour le test détaillé de ces trois appareils électroménager high-tech !

Roomba i3 LES PLUS Le double rouleau-brosse

Le prix LES MOINS Repérage dans l’espace perfectible

Bruit assez désagréable Yeedi Vac 2 Pro LES PLUS Bon repérage dans l’espace

Serpillère efficace LES MOINS RAS Roborock S7 LES PLUS Capteur à ultrasons pour détection de tapis

La fonction VibraRaise LES MOINS Le plus cher des trois

Battle de caractéristiques : Yeedi part en tête

En guise d’avant-goût, commençons directement par quelques informations factuelles avant d’entamer les hostilités ! Voici donc les principaux attributs de nos trois challengers :

Roomba i3 Diamètre : 34 cm

34 cm Hauteur : 9,2 cm

9,2 cm Poids : 3,38 kg

3,38 kg Batterie : 3 300 mAh

3 300 mAh Autonomie : 90 min

90 min Collecteur : 0,4 L

0,4 L Filtre : HEPA

HEPA Bruit : 63 dB

63 dB Aspiration : NC

NC Navigation : Lidar

Prix/avec station : 459 €/729 € Yeedi Vac Pro 2 Diamètre : 35 cm

35 cm Hauteur : 7,7 cm

7,7 cm Poids : 4 kg

4 kg Batterie : 5200 mAh

5200 mAh Autonomie : 90 – 240 min

Collecteur : 0,42 L

0,42 L Filtre : Mousse/HEPA

Mousse/HEPA Bruit : 55-63 dB

55-63 dB Aspiration : 3 000 Pa

3 000 Pa Navigation : Caméra

Caméra Prix/avec station : 449 €/649 € Roborock S7 Diamètre : 35,3 cm

35,3 cm Hauteur : 9,6 cm

9,6 cm Poids : 4,7 kg

4,7 kg Batterie : 5200 mAh

Autonomie : 180 min

180 min Collecteur : 0,47 L

0,47 L Filtre : HEPA

Bruit : 54-64 dB

54-64 dB Aspiration : 2 500 Pa

2 500 Pa Navigation : LDS

LDS Prix avec station : 499 €/799 €

Dans l’ensemble, c’est Yeedi Vac Pro 2, sorti en avril 2022, qui présente les meilleures statistiques avec une meilleure puissance d’aspiration, la plus petite hauteur afin de passer n’importe où et la meilleure autonomie possible. Bien sûr le Roborock, sorti en janvier 2021, le colle de très près, voire le surpasse dans certains domaines, avec un collecteur de 0,47 L et un volume sonore un peu plus bas. Quant au Roomba i3, sorti en même temps que le Roborock, il reste un peu en retrait sans être pour autant ridicule, mis à part l’absence de la fonction serpillère. On mettra simplement en avant son prix et son télémètre laser Lidar, lesquels vont lui permettre de tenir la route dans le reste de ce test versus.

Design : trois aspirateurs-robots, trois approches

Passons rapidement sur l’esthétique des trois objets : le Roomba i3, de couleur sombre, arbore des finitions plastiques avec une sorte d’imitation tissu gris moyennement joli sur le dessus.

Le Yeedi Vac 2 pro propose un assemblage de blanc sur noir, réussi mais assez salissant, sur un aspect plus fin et plus robuste à la fois.

Enfin, les concepteur du Roborock S7 ont choisi de moucheter ça et là d’orange le revêtement blanc du plus épais des trois disques, lequel rivalise sans mal avec Yeedi en matière de finitions.

Éléments de navigation

Nos trois challengers se composent tous de deux roulettes à rabattement d’environ 2 cm pour passer par-dessus les margelles. À l’avant, toujours un bumper qui sert à amortir les chocs et à changer la trajectoire du robot, renforcé par une bandelette de caoutchouc chez le Yeedi et le Roborock. Quelques commandes manuelles se situent sur le dessus des trois concurrents (pause, retour à la station de recharge, connexion), à ceci près qu’une partie des boutons se tapit sous le capot de Yeedi.

Ce dernier se distingue de ses homologues par une caméra qui servira à filmer votre plafond afin de cartographier facilement votre domicile. La marque garantit que ce système ne pose aucun problème de confidentialité, comme l’illustre l’extrait de leur FAQ ci-dessous :

« Toutes les données sont traitées localement sur le robot et ne sont pas téléchargées sur le cloud, ce qui ne porte pas atteinte à la vie privée de l’utilisateur. » Équipe Yeedi

Le Roborock utilise un télémètre laser LiDAR (qui mesure les distances via un… laser !), visible en relief sur le dessus de l’appareil.

Quant au Roomba i3, il ne compte que sur ses capteurs pour arpenter et cartographier votre maison. Au sujet des capteurs, en voici la liste complète pour les trois appareils :

Roomba i3 1 capteur d’obstacles RCON ;

1 capteur à sensibilité tactile (bumper) ;

4 capteurs de vide ;

1 capteur de suivi du sol Yeedi Vac 2 pro 1 capteur de tapis ;

1 capteur 3D à évitement d’obstacles ;

6 capteurs de vide ;

1 capteur de suivi du sol Roborock S7 1 capteur de tapis à ultrasons ;

1 capteur d’obstacles ;

6 capteurs de vide

Éléments de nettoyage

Des appareils aussi sophistiqués que nos challengers sont bardés de technologie de nettoyage de pointe. D’abord, le Roomba i3, qui aspire mais ne lave pas les sols, embarque une double brosse.

Les deux rouleaux, ornés de réglettes de caoutchouc pour récupérer tout plein de poils et cheveux, opèrent des rotations opposées vers l’intérieur de l’appareil. Le Yeedi Vac 2 Pro et le Roborock S7 intègrent une brosse simple mais seul le premier l’a amélioré avec des fibres synthétiques. Les deux rivaux voient leur serpillère amovible en forme de D placée à l’arrière (on y reviendra). Le réservoir d’eau de Yeedi est très modeste, qui ne dépasse pas les 180 ml. De son côté, le Roborock offre presque le double, avec 300 ml.

Enfin, tous ont une brossette rotative sur le côté (3 branches pour le i3 et le Vac 2 pro contre 5 branche pour le S7) afin de ramener un maximum de débris sous leur brosse principale, et leur collecteur de saletés est accessible à l’arrière via un petit levier.

Connexion et application : le i3 un peu en deçà

Si vous ne connaissez pas le fonctionnement des aspirateurs-robots, il faut savoir qu’une bonne partie des commandes s’effectue sur mobile au moyen d’une application. Pour cela, vous aurez besoin de connecter le robot-aspirateur à votre Wi-Fi. Plus plus de détails, vous pouvez jeter un œil à notre test Yeedi Vac Max, dans lequel on détaille les étapes de la connexion.

Quoi qu’il en soit, le Roomba i3 est le seul pour lequel il a fallu nous y reprendre à deux fois. Quant à l’application en elle-même, nous l’avons trouvée assez sommaire.

Interface Roomba i3

Elle propose néanmoins :

un planning et un historique de nettoyage ;

et un historique de nettoyage ; des horaires « ne pas déranger » ;

; le contrôle vocal ;

; la localisation sonore (au cas ou le robot se cacherait sous un meuble) ;

(au cas ou le robot se cacherait sous un meuble) ; la modification de la langue du robot ; des cycles courts (15, 30 ou 45 min) ;

(15, 30 ou 45 min) ; de choisir le nombre de passages par pièce et la possibilité d’ interrompre un cycle lorsque le bac est plein ;

par pièce et la possibilité d’ lorsque le bac est plein ; les notifications d’état et d’entretien ;

d’état et d’entretien ; le retour à la station.

De leur côté, les applis Yeedi et Roborock vont plus loin, avec une interface encore plus soignée et des fonctionnalités plus complètes.

Interface Roborock S7

En plus des points ci-dessus, on y trouve donc :

un gestionnaire de la carte (important !) ;

(important !) ; le nettoyage par zones ;

; le degré de puissance d’aspiration ;

; la vidange à haute-fréquence (pour les animaux par exemple );

(pour les animaux par exemple ); l’état d’usure des accessoires ; l’ augmentation automatique de puissance sur tapis ;

sur tapis ; les paramètres d’évitement d’obstacles ;

d’obstacles ; le débit d’eau (spécial serpillère) ;

(spécial serpillère) ; la sécurité enfant qui verrouille les boutons physiques (uniquement sur le S7)

Interface Yeedi Vac 2 Pro

Autrement dit à peu près le double des fonctionnalités pour une interface à peine plus complexe, très épurée avec une arborescence claire.

Aspiration et lavage des sols : Yeedi Vac 2 Pro et Roborock S7 au top

Pour commencer nous avons laissé chaque robot effectuer un tour d’appartement, afin qu’ils puissent dresser la carte virtuelle de toutes les pièces où nous les avons laissé rentrer. Déjà là, nous avons remarqué des différences de performances…

Navigation dans 110 m2 : des hauts et des bas

Pour commencer, le Roomba i3 nous a fait un tour prolongé de la cuisine avant de retourner directement à sa station dans le plus grand des calmes. Une erreur commise à deux reprises ! Force est d’admettre qu’il a eu du mal à détecter l’ouverture menant au couloir (pourtant aux dimensions d’un encadrement de porte).

D’autant plus qu’une fois lâché dans le reste de l’appartement, on n’était toujours pas sortis du sable… Las du bruit (un bourdon assez aigu de 63 dB), nous l’avons renvoyé manuellement à sa station après plus d’une heure, car il repassait inlassablement aux mêmes endroits. Ceci explique l’intérêt des cycles courts et de la commande qui vous permet de fixer la mission du robot à un ou deux passages maximum.

De leur côté, le Vac 2 Pro (55-63 dB) et le S7 (54-64 dB) ont fait leur job à peu près normalement du premier coup. Quant à suivre des lignes droites, contourner de gros obstacles, et revenir à la station de charge à n’importe quel moment, les trois appareils ont su se tirer d’affaire, même si ce n’a pas été toujours parfaitement du premier coup. On pourra cependant souligner l’évitement d’obstacles de la part du Yeedi, notamment grâce au capteur de « lumière structurée 3D ». Cette technologie l’aide à scanner les alentours afin d’éviter tout ce qui est poubelles, sacs à dos posés par terre, et plus généralement les meubles. On l’a même vu éviter la peluche du chien ! Quoi qu’il en soit, et il fallait s’y attendre, tous auront du mal à détecter les fils, les chaussettes et les pieds de chaises. Il faudra donc en tenir compte au moment de lancer un cycle.

Nota Bene : le Yeedi Vac 2 pro fonctionnera beaucoup moins bien dans l’obscurité ; on présume que c’est à cause du système de caméra. Là où, de son côté, le S7 peut fonctionner aisément volets fermés.

Nota Bene 2 : le guide du Roomba i3 préconise de place la station de l’aspirateur à au moins 120 cm d’un éventuel escalier, avec 50 cm d’espace de chaque côté et 120 cm d’espace à l’avant. Une recommandation qui vaut pour ses homologues, à notre humble avis.

Test des graines de chia : même réussite et même problème pour tous

Là, nous avons procédé à un petit test d’aspiration un peu ardu, calqué sur une situation bien réelle : quand votre sachet en papier kraft se déchire et que vos graines de chia pleines de bonnes protéines végétales se répandent par terre. On a fait le test, et notre avis est à peu près le même pour tous les concurrents. D’abord, côté aspiration pure, tout part, il ne reste rien ! Cependant, que ce soit pour le Roborock, le Roomba ou le Yeedi, la brossette rotative envoie valser une partie des graines dans un coin. Il faut donc attendre que l’appareil daigne y repasser de lui-même pour retrouver un sol immaculé.

Or, la navigation n’est pas toujours aussi fluide et précise qu’on le voudrait. Bien sûr, vous pouvez choisir de retirer cette brossette rotative afin d’éviter ce problème de projection. Mais pour être parfaitement honnête, dans ce genre de cas, mon réflexe personnel sera de passer un coup d’aspirateur-balai. Quoi qu’il en soit, tout ce qui passera sous la brosse principale finira dans le collecteur de poussières.

Yeedi prend tout de même le point car…

C’est le seul à passer sous mon lit ! Même s’il en arrive à pousser les plus gros moutons au lieu de les aspirer…

Test serpillère vinaigrette + sauce soja sucrée : un partout, balle au centre…?

Bien sûr, la fonction serpillère est aujourd’hui l’apanage des meilleurs robots-aspirateurs. Mais attention : même si les performances de nos challengers sont intéressantes dans l’ensemble, ils ne viendront jamais à bout d’une tache toute sèche. De même que les liquides sucrés comme la bière ou du sirop d’érable laisseront presque toujours une zone collante, même après deux ou trois passages des appareils. Bref, il y a quand même des cas où rien ne remplace encore l’huile de coude. Cela étant, et avant de passer au test proprement dit, on admettra qu’un passage de routine dans la maison avec le Vac 2 pro ou le S7 vous donnera vraiment la sensation d’avoir passé vous-même la serpillère. Dans les deux cas, la lingette en ressort toujours noire, et pourra donc passer au lave-linge avant la prochaine utilisation.

On commence avec Yeedi et sa serpillère microfibre à « système de balayage oscillant », qui imite le mouvement de la main humaine en exécutant un mouvement de va-et-vient, pour un total de 480 frottements par minute – soit 5 fois plus qu’avec une serpillère manuelle. La surface de contact et l’amplitude de ses mouvements lui permet ainsi de s’occuper de certaines taches séchés, et de faire même mieux, à notre avis, que le Yeedi Mop Station, notre référence en la matière. Pour ce qui est de la navigation, on a eu un peu de mal à lui faire viser spécifiquement la tache. Cela étant, le résultat est sans appel : avec un débit d’eau élevé, le liquide s’est fait éponger sans sommation. Bien sûr, pour une tache d’un volume plus important nécessitera de repasser plusieurs fois. Ce qu’il est d’ailleurs possible de programmer directement depuis l’application !

Quant au Roborock S7, il embarque un balayage à vibrations sonique (Sonic Mopping), lequel totalise 3 000 frottements par minute. Pour l’assister, il y a également son poids de 5 kg auquel s’ajoute une pression de 580 g lorsque la plaque de lavage est au sol. Verdict : on est sur un résultat sensiblement identique que le Yeedi.

Nota Bene : bien que ce ne soit pas absolument nécessaire, une bonne pratique, dans tous les cas, sera d’humecter la lingette manuellement pour une efficacité plus instantanée.

Petit avantage Roborock S7 grâce au Vibra Raise

Mais ce qui va faire la différence, finalement, c’est tout simplement le fait que le Roborock S7 embarque la technologie Vibra Raise. Un capteur à ultrason détecte les tapis, ce qui lui indique de relever l’appendice dédié à la serpillère pour passer dessus sans les mouiller. Une fonction qui se déclenche également en fin de cycle, afin que la lingette puisse sécher à l’air libre et donc de ne pas moisir si on ne la retire pas tout de suite de l’appareil.

Nota Bene : les tapis à poils longs entreront en contact avec la serpillère, quand bien même elle serait en position relevée. Donc attention avec ce cas particulier, pour lequel on vous recommande plutôt le fonctionnement du Yeedi Vac 2 Pro !

De son côté, le Yeedi Vac 2 Pro, en mode serpillère, évitera tout bonnement les zones indésirables, et devra y retourner ultérieurement, pendant un cycle d’aspiration classique. Par rapport aux tapis, donc, ses propres capteurs est censé les détecter tout de suite, et l’appareil passera son chemin s’il est en mode nettoyage. Et lorsqu’il effectue un passage sans serpillère (mode vadrouille), il s’aventure sans hésitation sur le tapis tout en augmentant automatiquement sa puissance d’aspiration.

Yeedi effleure le tapis… … puis prend la direction opposée en longeant le bord

Quoi qu’il en soit, en mode serpillère, il est fortement recommandé de retirer la lingette tout de suite du Vac 2 Pro, car les risques de moisissure seront bien plus élevés que sur le S7…

Station de recharge et entretien : Roomba fait un petit peu mieux

D’abord, on constate à peu près le même cinéma pour tout le monde : les stations de recharge, très simple à installer au demeurant, coûtent un bras. Là-dessus, c’est Yeedi qui s’en sort le mieux, puisque l’accessoire est disponible à 199 €, contre 269 € pour Roomba et 299 € pour Roborock. Certes, ce dernier est extrêmement bien conçu. D’ailleurs, vous aurez le choix entre appareil multi-cyclonique et sac à poussière.

En principe, son système de vidage automatique vous permet de tenir six semaines (45 jours environ) sans avoir à le vider, contre seulement 30 jours pour Yeedi. De son côté, la station Roomba renchérit avec 60 jours sans changer le sac anti-allergène. En effet, les sacs prévus par les trois fabricants récupères le pollen et les squames de 0,3 microns.

Nota Bene : les appellations S7+ et i3+ correspondent à l’ajout de l’option station à votre commande.

Pour le reste, l’entretien est à peu de chose près le même d’un appareil à l’autre : il faut récupérer manuellement les brosses rotatives pour couper poils et cheveux emmêlés avec une paire de ciseaux, mettre la lingette de la serpillère à la machine pour les deux robots-laveurs de ce versus, et les laisser recharger à fond avant la première utilisation.

Yeedi Vac 2 pro, le plus autonome, requiert plus de 6 heures de charge contre 3 heures pour le Roomba i3 et 2,5 heures pour le Roborock S7. Sans station, on fait à l’ancienne : on récupère régulièrement les petits bacs à l’arrière des machines et on les vide avant de bien se laver les mains. Pour le filtre, il faudra s’en référer au guide, toujours bien illustré et traduit en français pour les trois concurrents.

Conclusion Roomba i3 vs Yeedi Vac 2 pro vs Roborock S7 : lequel est le meilleur ?

À moins de le trouver d’occasion, le Roomba i3 est clairement le moins intéressant des trois. Faible en fonctionnalités, dont la serpillère, il est celui qui a rencontré le plus de problèmes en matière de navigation. L’appareil reste néanmoins tout à fait capable de faire un job satisfaisant au quotidien, malgré un bruit de fonctionnement plutôt irritant. Tout se joue donc entre le Yeedi Vac 2 pro et le Roborock S7 à travers des détails qui ne toucheront pas les mêmes sensibilités. Certes, le Yeedi Vac 2 pro est moins cher, plus compact et plus autonome. Mais de son côté, le Roborock S7 fonctionne même dans l’obscurité, et son système VibraRaise est vraiment pratique ! Notre conseil ? Attendez une bonne affaire et faites avec les qualités du plus offrant, tout en en prenant soin. Enfin, rappelez-vous que ce ne sont pas les plus à cheval sur la propreté qui seront les plus intéressé·e·s par ces produits, mais plutôt celles et ceux qui aiment bien avoir la sensation d’avoir optimisé leur temps…