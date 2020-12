Aujourd’hui, c’est au tour de la serrure connectée Yale Linus Smart Lock de subir notre petit examen domotique ! On s’attend à une grande minutie de la part des fabricants, puisqu’il s’agit ni plus ni moins de gérer l’accès à votre maison, y compris pendant votre absence. L’enjeu est donc de régler des tas de petits tracas quotidiens sans s’exposer à des dysfonctionnements dangereux. Il se trouve d’ailleurs que la marque Yale appartient à la société ASSA ABLOY, une entreprise experte en serrures. Cela aura le mérite de nous rassurer. Testons alors de ce pas cette serrure intelligente qui aurait sûrement fait pâlir de jalousie un certain Louis XVI !

LES PLUS Les clés virtuelles très pratiques

(Dé)verrouillage automatique

Usage manuel possible

Historique des événements

Des accessoires pour plus de polyvalence

L’application bien faite LES MOINS Installation et prise en main nécessitent de la patience

Des fonctionnalités qui requièrent beaucoup de conditions

Les accessoires vendus séparément sont chers

Beaucoup moins bien sans le bridge

Caractéristiques techniques de la Yale Linus Smart Lock

Dimensions : 58 x 58 x 150 mm

: 58 x 58 x 150 mm Poids : 623 g (avec les piles)

: 623 g (avec les piles) Batterie : 4 piles AA

: 4 piles AA Connectivité : Bluetooth 4.2 et WiFi 2.4 GHz (seulement avec le Yale Connect Bridge) Application : IOS ou Android

: IOS ou Android Sécurité du compte : 2 niveaux d’identification

: 2 niveaux d’identification Cryptage serrure : AES et TLS (sécurité de niveau bancaire)

Unboxing de votre serrure intelligente Yale Linus

Non, il ne s’agit pas d’un cadeau de Noël de la part de la Poste, mais bel et bien d’une serrure connectée Yale Linus. Nous avons eu le privilège de recevoir deux accessoires en supplément : le cylindre ajustable et le Connect Bridge WiFi. Un équipement pour le moins onéreux, dont les composants valent respectivement 250€, 40€ et 80€. Et c’est sans compter un dernier accessoire que nous n’avons pas eu l’occasion d’essayer, à savoir le Clavier Connecté à 70€, lequel sert à configurer un digicode. Le tout parfaitement empaqueté est un véritable plaisir à déballer. Yale protège bien chaque élément et les présente de façon claire tout en les mettant en valeur. On apprécie le professionnalisme.

Composants et accessoires d’une serrure connectée haut-de-gamme

Pour la serrure en elle-même, la boîte contient :

le bloc principal Linus

une plaque de montage

un détecteur d’ouverture (Aimant DoorSense)

des vis et une clé allen

4 piles AA (déjà installées)

(déjà installées) un manuel d’utilisation (qui ne nous a pas servi)

Quant au barillet ajustable, il est livré avec six extensions (intérieures/extérieures) et trois rallonges, en plus des vis, des clés et de deux languettes. Enfin, le Yale Connect Wi-Fi Bridge fait cavalier seul dans son carton. Tous ces composants inspirent plutôt confiance : les finitions sont impeccables, les matériaux semblent robustes, et le tout semble assez intuitif à installer. Et c’est justement ce que nous allons voir à présent !

Installation d’une serrure connectée Yale Linus

Attention, c’est le moment d’être particulièrement attentifs ! La Yale Linus Smart Lock est compatible avec la plupart des serrures. Cependant, il vaut mieux l’installer sur un cylindre qui admet l’ouverture de la porte même si une clé est déjà à l’intérieur. Dans le cas inverse, à la moindre panne qui empêcherait la connexion à votre smartphone ou même au clavier digicode, vous ne pourriez même pas faire usage de votre bonne vieille clef bien archaïque. Or, l’objectif de la Linus Yale ne semble pas être de remplacer les anciennes serrures, mais plutôt de les compléter avec un arsenal d’options. Ainsi, au moindre doute, prenez le barillet ajustable. Dans cette perspective, le site Yalelock vous permet de vérifier si votre serrure est déjà compatible.

Comment changer de cylindre pour profiter d’une serrure connectée ?

Lorsque vous devez changer de barillet, du fait que le vôtre ne s’actionne pas si une clé se trouve déjà à l’intérieur, l’application Yale vous guide avec un didacticiel qui décrit minutieusement chaque étape. Munissez-vous au préalable d’un tournevis cruciforme et d’un mètre, puis suivez les instructions. En tout et pour tout, vous n’aurez qu’à retirer une vis, dégager l’ancien cylindre en y faisant légèrement tourner la clé, puis prendre ses mesures afin d’adapter la taille du prochain arrivant. Le didacticiel vous indique pas à pas comment modifier le barillet avec des extensions, dont voici un exemple ci-dessous :

Ici, nous avons eu de la chance, car la taille du nouveau cylindre correspondait au précédent. Cela étant, lorsque vous déménagerez, vous aurez la garantie de pouvoir utiliser la serrure Yale Linus grâce au cylindre ajustable !

Comment fixer la serrure connectée Yale Linus à mon barillet ?

Exceptées de très légères subtilités que votre application vous indiquera, cette étape est vraiment simple ! Un guide vidéo Linus Yale est également disponible sur Youtube. En résumé, vous vous placez côté intérieur. Vous séparez d’abord le bloc de montage de sa plaque principale, en ouvrant les deux ailettes du bas. Ensuite, vous fixez la plaque avec deux vis, et vous insérez la clé (ou la languette). Il ne reste plus qu’à poser la serrure intelligente en refermant les ailettes. Enfin pour utiliser le détecteur d’ouverture avec l’aimant DoorSense, vous défaites la protection de plastique, puis vous collez la puce magnétique juste à côté de la poignée intelligente.

Connexion de votre serrure intelligente Yale Linus Smart Lock

C’est à ce stade que les choses se compliquent un peu, proportionnellement à l’avancée de vos options. Au début c’est encore assez fluide… Pour connecter la Yale Linus Smart Lock, il faudra d’abord mettre les piles en route. Vous y avez accès en retirant le couvercle rond et aimanté situé au centre de la poignée connectée. Il y aura juste à retirer une petite languette isolante avant de tout remettre en place. Par ailleurs, notons que l’application vous signale le moment où les piles commenceront d’être déchargées.

Une fois cette étape franchie, vous activez le Bluetooth, puis sélectionnez “configurer un nouvel appareil”. Là, vous scannez le QR Code imprimé sur le petit carton disposé dans la boîte de votre serrure, ou bien vous indiquez le numéro de série. En principe, la connexion se déroulera sans accroc. Il faudra ensuite étalonner la poignée. Pour cela, vous verrouillerez/déverrouillerez manuellement la serrure selon les indications données. Un bug nous a obligé à réitérer l’opération après dix minutes, mais ça s’est stabilisé par la suite.

C’est concernant la Yale Connect Wi-Fi Bridge que ça devient passablement infernal. En effet, nous avons dû nous y reprendre à de multiples reprises. Et pourtant, notre smartphone était entièrement dédié aux caprices de l’appareil : Bluetooth, autorisation d’accès à la localisation, partage de WiFi et aucune connexion parasite… En outre, le bridge doit être branché à moins de trois mètres de votre porte et ne pas se trouver trop éloigné de la source WiFi. Malgré ces conditions remplies, après avoir scanné le QR Code en faisant attention à ce que la led du bridge clignote vert, la connexion a vraiment pris du temps. Ce n’est qu’en abandonnant que nous avons vu, sur la page d’accueil, qu’un nouvel appareil avait bel et bien été configuré, malgré plusieurs messages d’échec…

Utilisation des principales fonctionnalités de la Yale Linus Smart Lock

Nous voyons ci-dessus la fonctionnalité basique de la serrure intelligente Yale Linus : le contrôle de la serrure via application. À noter que, depuis l’intérieur, la poignée peut être actionnée manuellement. Cela comporte l’avantage de ne pas avoir à chercher ses clés, ni pour ouvrir, ni pour fermer la porte au moment de sortir. Une option plus avancée consiste en un verrouillage/déverrouillage automatique de la porte. Pour cela, il convient de placer votre domicile sur la localisation de l’appli, et de laisser activés le WiFi et le Bluetooth. Tout a fonctionné normalement de ce côté ! Lorsque vous vous éloignez ou vous rapprochez, la poignée intelligente réagit en conséquence. Et si jamais vous étiez pris(e) d’un doute, l’appli vous affiche l’historique des événements en temps réel (seulement avec le bridge si vous êtes hors de portée Bluetooth!).

Si vous regardez le screen ci-dessus à droite, vous pourrez lire un sms d’invitation pour un tiers utilisateur. C’est là que tout l’intérêt de la Yale Linus Smart Lock émerge véritablement. En effet, les amis et enfants pourront installer l’application Yale et bénéficier d’une clé virtuelle, ponctuelle ou permanente. Vous pourrez même choisir l’heure à laquelle les invités auront accès à votre domicile, en paramétrant le planning depuis l’application. Plus d’échange de clé, ni de perte ! Avec une option aussi simple à mettre en place, les séjours Airbnb seront facilités ! Nous vous déconseillons cependant d’abuser de cette technique pour enfermer vos enfants dehors après minuit… Remarquons toutefois des finitions à faire sur l’interface (partie texte en bas à gauche incompréhensible). À droite figure le planning d’accès.

La serrure intelligente Yale Linus est-elle compatible avec les assistants vocaux et les autres écosystèmes ?

Normalement, la serrure est censée fonctionner avec les assistants vocaux. Google Assistant, par exemple, est effectivement compatible avec l’application, mais l’intégration à Google Home coince dès la première tentative de connexion. En outre, des utilisateurs rapportent que l’application Homekit ne parvenait pas à assurer les interactions avec la Yale Linus, à moins d’un recalibrage complet, ce qui leur a paru légèrement arbitraire. En résumé, les assistants vocaux comme Alexa sont bien gérés par l’appli, mais dès qu’un hub entre en jeu, les choses se compliquent d’un seul coup. Aussi faudra-t-il s’armer de patience pour configurer des scénarios !

Est-il intéressant d’acheter une serrure connectée Yale Linus ?

La réponse est oui. Mais à certaines conditions, qu’il vaut mieux rassembler au préalable. Pour profiter de tout le potentiel de ce pas vers la domotique, mieux vaut habiter une maison. Si vous êtes en immeuble, il se peut que le déverrouillage automatique bugue (heureusement, ce n’est pas le cas dans l’autre sens !). D’autre part, si vous pouvez éviter d’acheter un nouveau cylindre, tant mieux. Toutefois, n’escomptez pas profiter complètement de la Yale Linus sans le bridge WiFi (80€). À l’inverse, le clavier numérique digicode, certes pratique, peut s’envisager plus tard. Dans cette perspective, il vous faudra donc un budget dépassant les 300€. Pour le reste, assurez-vous d’avoir une bonne connexion WiFi et Bluetooth, et tout se passera au mieux ! Quoi qu’il en soit, si le sujet vous intéresse, vous pouvez continuer à vous renseigner sur notre comparatif des meilleures serrures connectées de 2020 !