Produit phare de la marque Yale, le coffre-fort se démarque par sa connectivité. Avec une application, il est possible de le déverrouiller à distance et d’être alerté au cas où il est forcé.

Notre test de la serrure de meuble connectée de Yale démontre la qualité de la marque en matière de sécurité. Mais, si nous vantons son utilisation facile, sa solidité reste limitée pour protéger vos affaires. Pas de panique, la marque a pensé aux affaires de plus grande valeur en commercialisant un coffre-fort connecté.

Fiche technique du coffre-fort

Dimensions : 25 x 35 x 30 cm

25 x 35 x 30 cm Capacité : 20,5 L

: 20,5 L Poids : 12,1 kg

12,1 kg Fixation : vis et cheville

: vis et cheville Prix : 354 € Connectivité : Bluetooth et Wi-Fi (avec passerelle Yale Connect)

: Bluetooth et Wi-Fi (avec passerelle Yale Connect) Alimentation : 4 piles AA – ouverture d’urgence possible avec une pile PP3 ou une clef

: 4 piles AA – ouverture d’urgence possible avec une pile PP3 ou une clef Ouverture : application, commandes vocales, code ou clef

A quoi ressemble le coffre-fort Yale ?

À l’arrivée du colis contenant le coffre-fort, difficile de ne pas être satisfait. Avec ses 12,1 kg et une qualité de matériaux premium, il fait fort. Même si aucune certification ne concerne le coffre-fort, son apparence et la renommée de la marque donne confiance.

Une fois déballé, le coffre-fort en impose : une porte solide avec deux pênes anti-sciage, un boitier avec code solide et toujours ce poids dû à l’acier allié. À l’intérieur, le coffre possède un étage pour une capacité de 20,5 L. Il peut contenir un ordinateur 13 pouces, un appareil photo, une tablette, des documents A4… Une bonne contenance pour y mettre la majorité de ces objets de valeurs.

L’installation du coffre est très simple. Il suffit d’insérer quatre piles AA fournies, de le connecter à l’application via un QR code, une connexion Bluetooth et c’est tout. Il est aussi possible de fixer le coffre avec des vis fournies. Une fois installé, le coffre-fort Yale peut être déverrouillé de plusieurs manières : avec l’application (bouton « déverrouiller »), avec le code choisi dans l’application (dans la rubrique « utilisateur ») ou avec la clef fournie.

Les pièces de rechanges peuvent être envoyés directement par Yale en cas de défaillance.

Dans son utilisation, le coffre-fort fonctionne parfaitement. Une diode verte ou rouge, accompagnée d’un son, vous indique quand le coffre est ouvert ou fermé. Les différents modes de déverrouillage permettent de multiplier les cas d’usage : pour protéger des affaires, en cas de location, pour permettre à plusieurs personnes d’ouvrir le coffre sans avoir le code ou la clef.

Aussi, une lumière est installée à l’arrière de la porte pour y voir plus clair au fond du coffre.

L’application, si elle n’est pas très belle, est pratique, et ce, pour plusieurs raisons. Notamment dans la gestion des utilisateurs. Il est possible d’autoriser certaines personnes à ouvrir via leur smartphone le coffre-fort. L’accès peut être retiré aussi vite qu’il a été donné. Aussi, l’historique des ouvertures est un plus pour savoir qui a ouvert le coffre en dernier.

Enfin, il est possible sur l’appli de mettre en place un système de double authentification, de créer des alertes en cas d’ouverture par un autre utilisateur ou encore de modifier son code d’accès.

En cas de panne ou si les piles sont vides, une diode rouge vous alerte. Vous pouvez alors soit ouvrir le coffre avec la clef, ou utiliser une pile PP3 à insérer sous le digicode.







Combien coute le coffre-fort Yale ?

Le coffre-fort connecté de Yale coûte entre 350 et 400€, selon les différentes offres sur Amazon. Ce prix parait raisonnable quand on connait le tarif d’un coffre-fort de bonne qualité. Avec ses nombreuses fonctionnalités, il reste un bon rapport qualité/prix.

Sachez qu’il est aussi possible d’acheter un pont wifi pour connecter le coffre-fort avec vos assistants (Alexa, Google Home ou Home kit). L’ajout de ce petit boitier reste un investissement puisqu’il est affiché à 89€ sur Amazon.