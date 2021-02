Nous avons pu tester la nouvelle montre connectée fitness, Xiaomi Mi Watch, qui sortira le 23 février en France. Nos impressions sur cette montre intéressante qui se démarque par son petit prix.

La marque chinoise Xiaomi est surtout connue pour ses smartphones et ses téléviseurs intelligents. L’entreprise pékinoise avait déjà sorti quelques modèles de montres connectées, mais leurs lancements avaient été limités à la Chine ou à certains pays d’Asie. Cette fois la firme de l’empire du Milieu lance une montre connectée fitness à l’international à un tarif très concurrentiel. Que vaut réellement ce modèle ? Voici notre test complet de la montre Xiaomi Mi Watch que nous avons mené pendant quelques jours. Nos conclusions pourront vous permettre de savoir si ce produit est fait pour vos attentes et vos besoins.

Design de la montre sport Xiaomi Mi Watch : simple et discret

Les fins connaisseurs de la marque chinoise auront sans doute reconnu la Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition. C’est en effet sous ce nom que la montre connectée avait été lancée en exclusivité en Chine. Pour l’internationale, celle-ci a plus simplement été rebaptisée Xiaomi Mi Watch. Dès que vous ouvrez la boîte, la montre apparaît, posée à plat. Un design simple, discret et sans fioritures.

Son cadran rond accueille un écran AMOLED de 1,39 pouces. Le couvercle en verre est incurvé et se rétrécit doucement vers les bords. Le contact est agréable. Deux boutons présents sur le côté complètent l’affichage et permettent la navigation. Le bracelet de la Xiaomi Mi Watch, quant à lui, est fait d’un matériau synthétique très souple. Il est doté d’un motif rainuré plus élégant qu’un simple bracelet plat. Ce bracelet peut être échangé. Trois couleurs sont disponibles, le bleu marine, le beige et le noir. Nous avons testé la montre noire.

Confort de la montre intelligente fitness : une bonne surprise

Au premier coup d’œil, la Xiaomi Mi Watch semble encombrante et lourde. Pourtant, une fois placée sur le poignet c’est la surprise. La montre est très légère. Elle ne pèse effectivement, selon le constructeur, que 32 grammes sans le bracelet. Autre bonne surprise, le fond de la montre est légèrement incurvé. Malgré son apparence encombrante, elle ne s’enfonce pas dans le poignet et ne colle pas à la peau lorsqu’elle est mouillée.

Une différence notable avec les montres intelligentes qui utilisent un fond plat moins agréable à porter. Une montre agréable à porter même après plusieurs heures d’activité. Notez toutefois que les personnes ayant un petit poignet pourraient sentir la montre comme encombrante ou gênante.

L’affichage AMOLED : un écran net et lumineux

L’écran d’une montre connectée est très important en plus de fonctions que la tocante peut offrir. La Xiaomi Mi Watch utilise un écran AMOLED de 1,39 pouces de facture très correcte. La résolution annoncée est de 454 x 454 pixels. L’affichage est net et lumineux. Il ne pose aucun souci même en regardant à l’extérieur en plein soleil. Notez qu’une fonction permet l’ajustement automatique de la luminosité en fonction des conditions d’éclairage ambiant.

Caractéristiques de la Xiaomi Mi Watch

La Xiaomi Mi Watch embarque différents capteurs tels que : capteurs PPG de type cardiotachomètre, accéléromètre, gyroscope, un capteur géomagnétique (boussole), un baromètre et un capteur de lumière ambiante. Notez que Xiaomi annonce une résistance à l’eau de 5ATM ce qui signifie que vous pouvez nager sans problème avec, être sous la pluie et ne pas craindre la sueur. Ces différents capteurs offrent de nombreuses fonctions à la montre intelligente.

Elle peut ainsi surveiller le rythme cardiaque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une fonction de compteur de pas est disponible ainsi qu’une surveillance du sommeil, une surveillance de la SpO2, un contrôle du stress, l’envoi de notifications, affichage de la météo, contrôle de la musique, suivi d’un itinéraire par GPS et enfin un contrôle de la musique. La montre chinoise permet de choisir aussi entre 117 modes de conditionnement physique.

Fonctionnalités : test des fonctions de la Xiaomi Mi Watch

Nous avons pu tester la Xiaomi Mi Watch avec plusieurs activités, marche, jogging, fitness à la maison, mais aussi au quotidien en dehors d’activités physiques notamment pour la partie suivie de santé.

Un GPS correct, mais pas parfait

J’ai testé le GPS pour un suivi d’itinéraire lors d’un footing. Globalement le suivi GPS de la Xiaomi Mi Watch durant la session en plein air a été très correct. J’ai toutefois noté quelques déviations ponctuelles notamment dans les zones arborées. Un suivi très correct donc de l’itinéraire d’entraînement décidé en restant toutefois vigilant dans les zones boisées.

Un suivi des pas et calcul des calories brûlées à la hauteur

Pour tester ces deux fonctions, j’ai porté bien évidemment la Xiaomi Mi Watch à mon poignet lors de la sortie footing ainsi qu’une Fitbit Charge 4 et une Garmin Fenix 6 Pro. Bonne nouvelle, le résultat était conforme à celui donné par les deux autres dispositifs. Aucun souci donc avec le comptage des pas et le calcul des calories brûlées pendant l’exercice.

Une bonne analyse post-entraînement par la Xiaomi Mi Watch

L’application Wear de Xiaomi permet de réaliser une analyse après la séance d’entraînement. Celle-ci vous indique temps total de l’activité, votre consommation totale de calories, les pas effectués, la cadence moyenne, le rythme, la vitesse, la fréquence cardiaque, les zones de fréquence cardiaque, l’effet de l’entraînement, la VO2 max, le temps de récupération et la consommation d’énergie, ainsi que des graphiques de rythme, de fréquence cardiaque et de cadence. Une analyse complète et claire de la séance réalisée.

Suivi du sommeil : un gros point fort de la Xiaomi Mi Watch

La Xiaomi Mi Watch vous permet d’évaluer votre sommeil. L’application Wear vous indique, avec une bonne précision, vos cycles de sommeil léger, profond et de sommeil paradoxal (période où l’on rêve et qui se caractérise par une activité cérébrale intense). Les informations sont données sous la forme de graphique qui est très facile à lire. Notez que l’application attribue, chaque nuit, une note de 0 à 100 de la qualité de votre sommeil. En comparant l’analyse faite simultanément avec la Fitbit Charge 4, on obtient une concordance parfaite. Le suivi du sommeil est donc très précis pour une montre à ce tarif.

Une mesure de la SPO2 de la Xiaomi Mi Watch trop légère

La Xiaomi Mi Watch permet de mesurer votre SPO2 (pourcentage d’oxygène dans le sang) combinée au calcul de votre fréquence cardiaque. Même si la mesure est assez simple à réaliser, c’est l’interprétation des résultats qui laisse à désirer. Le constructeur chinois ne donne effectivement aucune indication sur l’interprétation des résultats donnés ni quand ceux-ci se trouvent en dehors de la normale.

Une surveillance du rythme cardiaque pas convaincante

Tout d’abord, en ce qui concerne la surveillance du rythme cardiaque, l’application associée à la montre n’est pas vraiment conviviale. Il faut fouiller pour trouver l’information. En analysant les données, j’ai noté que certaines périodes ont été manquées notamment des sprints intenses, mais courts. La comparaison avec le Garmin Fenix 6 montre, cette fois, un manque de précision d’environ 10 battements par minute ce qui est important.

Autres fonctions de la Xiaomi Mi Watch

À ce prix, comme vous vous en doutez, le nombre de fonctions proposées par la Xiaomi Mi Watch est assez limité par rapport aux montres connectées haut de gamme et moyenne de gamme. Une centaine de fonds d’écran sont disponibles, mais aucun n’est personnalisable. Les notifications venant du smartphone sont limitées et laissent un peu à désirer. Les applications de météo et de « trouver mon téléphone » sont cependant très corrects. Il n’y a pas d’assistant vocal, mais le constructeur chinois a indiqué qu’il apparaitra à la fin du mois à travers d’une actualisation.

Une application basique qui mérite des améliorations

L’application Xiaomi Wear n’a semble-t-il pas été une priorité pour le constructeur chinois. Celle-ci est simple et sans fioritures. Il est parfois difficile de trouver les informations souhaitées. L’application est cependant plutôt bonne dans certains domaines comme l’analyse du sommeil ou l’analyse de l’entraînement. Des mises à jour futures devraient toutefois améliorer cette dernière.

Batterie et recharge : une autonomie spectaculaire

L’autonomie annoncée de la batterie est de 16 jours en usage normal et 22 jours en mode économie de batterie ce qui signifie seulement deux charges par mois. Une autonomie vraiment importante lorsqu’on la compare avec d’autres modèles de montres connectées fitness. Il ne nous a pas été possible de vérifier l’autonomie car notre test n’a duré que 7 jours, mais il semblerait que l’on soit assez proche de ce qui est annoncé par Xiaomi. La batterie est de 420 mAh et se charge via un support magnétique.

Conclusion sur notre test de la Xiaomi Mi Watch

La montre sera vendue à partir du 23 février au tarif de 99 euros. À ce niveau de prix, vous aurez du mal à trouver une montre plus agréable à porter que la Xiaomi Mi Watch. Ne vous attendez cependant pas à vivre l’expérience la plus raffinée et la plus riche en fonctionnalités. Peu de modèles de montres connectées fitness sont disponibles à moins de 100 euros. La Xiaomi Mi Watch est cependant ce qui se fait de mieux dans cette gamme de prix. Certaines fonctionnalités fonctionnent à merveille d’autres laissent à désirer. Si vous désirez un meilleur tracking alors il serait bon de jeter un coup d’œil sur la Fitbit Charge 4. Si votre budget est limité alors cette montre est sans doute ce qu’il vous faut.

Les Plus

Un prix très abordable

Un bon écran AMOLED lumineux

Un design simple et discret

Des données intéressantes pour les sportifs

Une bonne analyse des entraînements

Une bonne analyse du sommeil

Une excellente autonomie de batterie

Les Moins

Des fonctions trop limitées

Une application pas à la hauteur

Une surveillance du rythme cardiaque mauvaise

Pas d’indications sur les résultats de la SPO2