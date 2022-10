Certains la fantasment, d’autres en ont peur, toujours est-il que la maison connectée ne laisse pas indifférente. Aujourd’hui, nous nous attaquons à un objet domotique pratique pour ceux qui ont tendance à oublier leur clef : la serrure connectée.

Remplaçant votre trousseau de clefs, la serrure connectée permet de déverrouiller votre porte à distance. Le modèle de la marque chinoise WELOCK a attiré notre attention en proposant un modèle à un prix défiant toute concurrence avec de nombreuses fonctionnalités : il est possible d’ouvrir sa porte avec ses empreintes, avec des cartes nfc, avec un assistant vocal ou via une application.

On vous arrête tout de suite, la serrure connectée ne remplace pas la double serrure de votre porte d’entrée. Cet objet est fait pour fermer les pièces intérieures. Et surtout quand le prix ne dépasse pas les 200€. La serrure WELOCK le mentionne d’ailleurs bien dans ses caractéristiques : pour portes en bois et portes d’intérieur. Ainsi, nous avons suivi les indications de la marque chinoise en installant la serrure connectée dans nos bureaux. Voici notre avis après plusieurs jours de test.

Les plus La rapidité de la détection d’empreinte

La facilité d’utilisation une fois installée

L’autonomie de la serrure Les moins Son initialisation longue à comprendre

L’application pas optimisée et peu stable

Pas d’option clef classique intégrée

Fiche technique de la serrure connectée WELOCK

Dimensions :‎ 18 x 4 x 4 centimètres

:‎ 18 x 4 x 4 centimètres Types de portes : porte en bois, porte d’intérieur

: porte en bois, porte d’intérieur Epaisseurs de portes : entre 5 et 10 cm

: entre 5 et 10 cm Connectivité : Bluetooth, NFC, empreintes Accès à distance : oui

: oui Batterie : trois piles AAA

: trois piles AAA Autonomie annoncée : 10-12 mois

: 10-12 mois Coloris : Noir

: Noir Prix : 189€ (134,25€ avec le code HALLO)

Unboxing de la serrure connectée

Arrivée depuis la chine, la serrure connectée de WELOCK est contenue dans un carton avec peu d’accessoires. Seuls deux clés Allen, trois badges NFC et plusieurs notices accompagnent la serrure. Bon point, une notice en français est disponible, étonnant pour un produit chinois alors que la tendance est, dans la plupart des cas, au boycotte de la traduction française. Ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué, attendons de voir sa lisibilité avant de crier victoire.

A noter que nous avons reçu une première serrure WELOCK (modèle secbr) qui a cessé de fonctionner après 3h d’utilisation (ne faisait que tourner dans le vide), ce qui questionne sur la fiabilité d’un tel produit. La marque nous a renvoyé un nouveau produit qui, lui, fonctionne parfaitement.

Design de la WELOCK

La serrure en elle-même est plutôt légère et semble, mais questionne sur sa qualité. En effet, les deux poignées ont l’air de bouger étrangement avec un jeu entre elles et le cylindre central. Au-delà, on reste sur un produit en acier inoxydable avec une poignée classique en acier permettant d’ouvrir et fermer sa porte et une poignée de l’autre côté avec un bouton power et un capteur d’empreinte digitale. Cette poignée est démontable pour pouvoir y insérer trois piles AAA nécessaires au fonctionnement de la serrure.

Attention, la serrure dépasse de 4 cm au minimum de la porte. Vérifiez bien que le système n’empêche pas de fermer la porte — nous avons eu personnellement le problème. De même, l’épaisseur de votre porte doit être comprise entre 5 et 10 cm auquel cas, la serrure ne sera pas adaptée.

Installation de la serrure WELOCK

Une fois le produit en main et les dimensions de porte validées, nous pouvons passer à l’installation de la serrure. Pour cela, il est d’abord nécessaire de démonter son ancienne serrure à clef. Voici les étapes suivantes :

Retirer la vis centrale située sur le côté de la porte pour faire glisser la serrure.

Enlever la serrure d’orgine

Dévisser la poignée classique de la serrure WELOCK

Glisser cette dernière dans le trou de la porte.

Revisser la poignée et ainsi que la vis centrale de la porte.

Il est possible de gérer l’écartement des poignées en fonction de la taille de votre porte.

Cette étape de montage de la serrure n’est pas trop mal expliquée sur la notice du produit. Mais, là où ça se corse, c’est pour l’étape de l’initialisation de la serrure et la familiarisation avec ses fonctionnalités.

L’initialisation de la serrure connectée, 40 minutes de traversée dans le désert

Pour cette étape, on est loin d’être aidé. Malgré un montage simple, WELOCK semble avoir eu la flemme d’aller plus loin. Les explications sont absentes sur la notice. Même avec le SAV vous expliquant dans un anglais approximatif tant bien que mal comment faire, rien ne semble facile.

Halte-là, avant de fermer votre porte et de tester la serrure, on vous conseille vivement de faire plusieurs essais dans le vide avant. Cela vous évitera de ne plus pouvoir rouvrir votre porte et devoir sortir la masse pour tout casser.

Une fois la serrure connectée installée, quel est le premier réflexe de tout humain ? Faire un essai. C’est ce que nous avons fait. Et magie, cela marche : en appuyant sur le bouton ON puis sur le capteur d’empreinte, la serrure se déverrouille. Pareil avec le badge NFC, tout fonctionne. Mais attendez, sans avoir configuré d’empreintes de doigts, la serrure fonctionne quand même. Il y a anguille sous roche !

Ce qui n’est pas expliqué dans la notice, c’est que pour utiliser la serrure, il faut y ajouter un administrateur. Sinon, n’importe quel quidam pourra déverrouiller la serrure. Et donc comment faire pour empêcher cela ? En ajoutant une empreinte « administrateur ». Pour ce faire, il faudra appuyer 5 secondes sur le bouton power puis poser votre doigt trois fois sur le capteur d’empreinte. Attendez 5 secondes et seule cette empreinte digitale pourra déverrouiller la serrure. cela nous aura pris 45 minutes et plusieurs aller-retour avec le SAV.

L’application n’est donc pas nécessaire à l’initialisation de la serrure et heureusement. Nous avons fait l’erreur d’essayer de passer par l’appli pour configurer l’empreinte administrateur, ce qui nous a valu plusieurs dizaines de minutes gâchées, à finir par vouloir tout abandonner tant cette application n’est pas optimisée et incompréhensible.

Fonctionnalité de la WELOCK

Une fois initialisée, la serrure est parée à vous faciliter la vie. Pour déverrouiller la WELOCK, vous avez plusieurs possibilités :

L’empreinte digitale : avec la possibilité de choisir entre 3 empreintes « administrateurs » et jusqu’à 100 empreintes « visiteurs » avec une période de fonctionnement de 1h à 5 ans.

avec la possibilité de choisir entre 3 empreintes « administrateurs » et jusqu’à 100 empreintes « visiteurs » avec une période de fonctionnement de 1h à 5 ans. Le badge RFID : il suffit de le poser sur la serrure pour la déverrouiller. Dans le packaging, 3 badges sont fournis et peuvent être retirés en appuyant 5 secondes sur le bouton puis 6 fois encore puis en le posant sur la serrure.

il suffit de le poser sur la serrure pour la déverrouiller. Dans le packaging, 3 badges sont fournis et peuvent être retirés en appuyant 5 secondes sur le bouton puis 6 fois encore puis en le posant sur la serrure. L’application déverrouillage à distance avec portable : via le Bluetooth, vous pouvez déverrouiller votre serrure en appuyant sur le verrou.

déverrouillage à distance avec portable : via le Bluetooth, vous pouvez déverrouiller votre serrure en appuyant sur le verrou. L’assistant vocal : déverrouillage possible avec Alexa ou Google Home mais impossible de savoir comme cela marche.

L’application WE.LOCK

On va se faire du mal, mais c’est un mal nécessaire. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’application WELOCK. Disponible sur Android et iOS, elle permet sur le papier de vous simplifier la vie en évitant de tout configurer directement sur la serrure. Ainsi, on vous propose de supprimer des empreintes d’ajouter ou retirer des badges NFC… Si on met trois petits points, c’est parce que les autres paramètres sont obscurs, la traduction étant très approximative. Pour certains même, leur nom est coupé dans l’appli et quand on appuie dessus, il ne se passe pas grand-chose.

De plus, se connecter à la serrure prends plusieurs secondes. Idem lorsque l’on veut la déverrouiller via l’application, alors que passer votre empreinte est quasi instantanée. Enfin, l’application se déconnecte régulièrement et semble très instable. A éviter à tout prix.

Utilisation de la serrure connectée WELOCK

Pour vous rassurer, et nous aussi, on va maintenant vous parler de l’utilisation de la WELOCK. Le large éventail de fonctionnalités proposées rend la serrure très pratique — exception faite de l’application. Plus besoin de clefs, notre seul doigt fonctionne. Et si on veut qu’un étranger utilise la serrure, il suffit de lui donner un badge. C’est simple, efficace et extrêmement réactif. La reconnaissance biométrique est optimale. Pour les enfants, la serrure est un must-have.

Le fonctionnement de la serrure est donc optimal, ce qui est moins le cas des changements de paramètres. Si l’on veut ajouter ou retirer une empreinte ou un badge, il faut s’appeler Speedy Gonzales. Vous avez top chrono 5 secondes pour faire votre modification sur la serrure après être entré dans le menu. Passé ce temps, la serrure se remet en mode veille. Et il faut tout refaire… On vous conseille donc de bien étudier votre manip en amont avant de faire vos modifications.

Une question demeure également sur la qualité du produit avec un jeu quand on tourne la poignée. Rien d’alarmant, l’alliage de métal rend la serrure pratiquement incassable.

Autonomie de la serrure connectée

C’est un point rassurant sur cette serrure connectée. Pour faire fonctionner la WELOCK, il est nécessaire d’insérer trois piles AAA. L’autonomie annoncée est de 10 à 12 mois, pour une utilisation moyenne de 5 utilisations par jour. Le plus de cette serrure est qu’elle possède un port de recharge micro-USB en cas de rade (câble non fourni). C’est pratique mais assez inutile puisqu’il est possible de changer les piles quand celles-ci sont mortes. En attendant, l’autonomie est bonne et le changement de pile pratique.

Est-ce vraiment une serrure fiable et sécurisée ?

Au niveau de la fiabilité, on émet quelques réserves. Attention, la serrure WELOCK n’epas êt pas une serrure d’extérieur et ne doit être placée sur une porte d’entrée. Et ça se voit : le système ne remplace pas un verrou solide et doit pouvoir être hacké sans trop de difficulté. Ainsi, privilégiez une utilisation pour une pièce intérieure à fermer ou votre maison de jardin.

Un autre point à analyser est sa fiabilité. On note un problème de taille. lorsque le système ne marche plus, il n’y a pas de plan B. Nous en avons fait les frais. En cas de panne, impossible d’ouvrir votre porte. Mettre un système de clef classique pour ouvrir la serrure aurait été judicieux, et tellement plus rassurant.

Nous nous sommes aussi mis dans la peau d’un cambrioleur et avons essayé de casser la serrure (celle ne fonctionnant plus). Résultat des courses : le système de la serrure a volé en éclat en moins de 30 secondes. Mais, les parties en acier semblent incassables et nous n’avons pas réussi à ouvrir la porte.

Faut-il acheter la serrure connectée WELOCK ?

On ne pas passer par quatre chemins, cette serrure connectée possède des arguments de taille. D’abord, ses fonctionnalités : lecture de l’empreinte digitale, badge NFC, assistants vocaux… C’est l’une des seules serrures à proposer autant de possibilités d’ouverture. Cet argument est un réel plus qui fait pencher la balance en sa faveur. Rien que pour ça, la WELOCK se place comme une serrure connectée très intéressante.

Un autre point n’a pas encore été abordé dans cet article : son prix. C’est ce qui fait que la WE.LOCK est autant appréciée (4/5 sur Amazon). Trouver une serrure connectée comme celle proposée à moins de 200€ est rare. Pour avoir un ordre d’idée, ce genre de produit tourne plus autour des 300-400€. Ainsi, les 159€ de la WE.LOCK nous font oublier en partie ses défauts, nombreux mais pas impactant pour son utilisation au quotidien — l’installation ou l’application.

Finalement, la serrure connectée WELOCK est un modèle que l’on recommande pour son rapport qualité/prix à condition que vous ne l’utilisez pas comme serrure principale de votre porte d’entrée. C’est le produit idéal pour empêcher l’entrée à votre cabane de jardin, à votre stock ou à toutes les pièces que vous voulez fermer chez vous.

Face à la concurrence, que vaut la serrure WELOCK ?

Si on devait comparer la serrure connectée WELOCK aux autres marques, le premier critère à aborder est celui du prix. En effet, le modèle de la marque chinoise est ce qu’il se fait de moins cher sur le marché. Les serrures connectées autour de 150€ ne courent pas les rues. C’est donc un point à prendre en compte dans son choix de serrure.

Au delà du prix, la serrure est loin des standards du secteur, que ce soit au niveau du design, de l’installation, de la fiabilité ou de la connectivité. Comparée par exemple à la Nuki Smart Lock ou la Yale Linux que nous avions testé, la WELOCK ne fait pas le poids au niveau connectivité ou installation. Mais, alors que les Nuki et Yale requièrent une clef pour fonctionner, WELOCK n’en a pas besoin, ce qui est plus sécurisant. En fonction de vos besoins, chacun des systèmes a ses avantages.

