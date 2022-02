À une époque où les visioconférences se multiplient et les graines de streamers poussent partout, il est fort probable qu’une webcam devienne nécessaire pour vous. Et quitte à en acheter une, autant prendre celle avec la meilleure résolution possible. Dans cette optique, difficile de passer à côté du modèle 4K de Logitech? À moins que la marque Trust propose une meilleure solution…

Fiche technique de la Logitech 4K Brio et de la Trust Teza 4K

Logitech 4K Brio Résolution max : 4096 x 2160

4096 x 2160 Fréquence d’images max : 4K/30fps, 1080p/30 ou 60fps, 720p/30,60 ou 90fps

4K/30fps, 1080p/30 ou 60fps, 720p/30,60 ou 90fps Connectique : USB-C

USB-C Champ de vision : 90°/78°/65°

90°/78°/65° Microphone : double omnidirectionnel

double omnidirectionnel Prix de départ : 239€ Trust Teza 4K Résolution max : 3840 x 2160

3840 x 2160 Fréquence d’images max : 30fps

30fps Connectique : USB-C

USB-C Champ de vision : 74 degrés

74 degrés Microphone : double omnidirectionnel

double omnidirectionnel Prix de départ : 139,99€

Unboxing des webcams Logitech 4K Brio et Trust Teza 4K

Hormis la caméra, chez Logitech on retrouve un câble USB A 3.0 vers USB-C de 2,20m, un petit sac de transport ainsi qu’un volet de confidentialité. De l’autre côté, Trust offre un câble USB A 2.0 vers USB-C de 2m, un adaptateur pour transformer un port USB-C en USB A ainsi qu’un volet de confidentialité. Petite différence, ce dernier est moins pratique que celui de Logitech, car il se colle à la webcam quand l’autre se clipse dessus. Cerise sur le gâteau, Trust fournit également un trépied avec des pieds télescopiques qui grimpent à une quinzaine de centimètres de hauteur.

Design des webcams Logitech 4K Brio et Trust Teza 4K

Compte tenu du tarif de son produit, Logitech propose heureusement une bonne finition. Sa caméra adopte une forme ovale faite d’aluminium avec une devanture en plastique. Cette dernière arbore l’objectif ainsi que les encoches qui accueillent les microphones et son capteur infrarouges. Le tout casé derrière un verre de protection qui conserver à merveille les traces de doigts. Pour les curieux, le capteur infrarouge permet d’utiliser la reconnaissance faciale avec Windows Hello. Son pied articulé remplit complètement son rôle, la webcam se place n’importe où sans difficulté et peut pivoter en avant comme en arrière. D’ailleurs, il est possible de l’en détacher pour dévoiler un pas de vis et la fixer ailleurs.

De l’autre côté ?

Lorsque Logitech propose une caméra plutôt discrète, Trust échoue sur ce point. En effet, celle-ci demeure plus haute et surtout plus large. En outre, elle a bénéficié de moins de soin en ce qui concerne l’esthétique et les matériaux. Entièrement en plastique, la Teza saute donc aux yeux dans le mauvais sens du terme et fait assez cheap. Son pied se montre efficace comme celui de sa concurrente. Néanmoins, il est plus large et plus court, ce qui le rend moins pratique. En échange, la caméra pivote aussi à 360 degrés en plus d’aller en avant et en arrière. Notons également la présence du pas de vis au bout du pied, nul besoin de le retirer pour installer la Teza sur le trépied.

Capture vidéo des webcams Logitech 4K Brio et Trust Teza 4K

Entrons dans le vif du sujet, est-ce que la centaine d’euros qui les séparent se voit à l’image ? Tout d’abord, précisons que la webcam Logitech possède une résolution légèrement plus élevée que la Teza. Pour être honnête, on ne perçoit pas cette différence, mais on la mentionne au cas où. En outre, la Logitech Brio peut dépasser les 30 images par seconde contrairement à son adversaire. Chose intéressante et importante, notamment pour ceux qui souhaitent streamer. Plus c’est fluide, mieux c’est pour l’audience.

Nous avons donc installé les deux produits pour les essayer depuis le logiciel OBS Studio avec les paramètres d’usine. Par défaut, la caméra de Logitech enregistre avec un champ de vision à 90 degrés et capture une bonne partie de votre environnement. L’utilisateur peut ensuite choisir de resserrer le cadre sur son visage si besoin. Du côté de la webcam Teza, le résultat est moins polyvalent avec un champ de vision unique à 74 degrés.

Compte tenu de l’écart de tarif, nous nous attendions à une différence marquée au niveau de l’image. Et en effet, 4K sur la fiche technique ne suffit pas pour les loger à la même enseigne. La Webcam Trust Teza offre un rendu plus terne et des couleurs clairement moins flatteuses. Elle semble aussi souffrir face aux lumières vives. Pendant nos essais, un rayon de soleil en plein sur notre cobaye a perturbé plusieurs fois sa mise au point en quelques secondes. Cet incident certes bref reste assez désagréable à voir. Par opposition, la Logitech Brio délivre une image plus chatoyante avec plus de détails et de netteté. En outre, elle affiche moins de bruit numérique. Et bien sûr, cet écart se creuse à mesure que la lumière se dégrade. Autrement dit, la Trust Teza 4K délivre une image correcte mais ne tient pas la comparaison.

La partie logiciel des webcams Logitech 4K Brio et Trust Teza 4K

Cette partie va aussi s’avérer expéditive puisqu’aucun software n’accompagne la Trust Teza. Pour modifier ses paramètres, il faut donc passer par les réglages que contient l’application que vous allez utiliser. Sans grande surprise, Logitech ne laisse pas sa webcam toute seule. Le logiciel Logitech G Hub offre quelques options de base, mais celui qui nous intéresse vraiment s’appelle Logitech Capture. Ce dernier donne accès aux paramètres essentiels sans avoir à se creuser la tête pour les trouver :

Choix du champ de vision et zoom numérique

Réglage de l’image (mise au point, balance des blancs, luminosité, etc.)

Activation du mode HDR

Qualité, format d’image et fréquence d’image

Définir des raccourcis et créer plusieurs scènes

Logiciel Logitech Capture

Attention à un détail, Logitech Capture ne supporte pas la 4K si votre ordinateur n’a pas de processeur Intel ou de carte graphique Nvidia. En effet, seul les encodeurs vidéo Intel Quick Sync et Nvidia NVENC permettent d’utiliser la 4K sur le logiciel. Dans notre cas, nous disposons d’un processeur AMD qui marche avec le codec Cisco OpenH264. Pas de panique, cette définition reste accessible via d’autres logiciels. Toujours au sujet de Logitech Capture, la balance des blancs automatique peut parfois chasser le naturel de la colorimétrie. Pour qu’il revienne au galop, passer en réglage manuel. Enfin, ajoutons que les deux webcams se montrent plutôt convaincantes en ce qui concerne le détourage du sujet sans fond vert pour l’intégrer dans un arrière plan.

Enregistrement audio des webcams Logitech 4K Brio et Trust Teza 4K

Les deux modèles utilisent une paire de micros omnidirectionnels. En revanche, la Logitech Brio est la seule a disposer d’une réduction de bruit active. Cela lui permet de fournir une captation de la voix plus efficace en présence de sons parasites. Même si Logitech emporte également ce round, les micros se montrent satisfaisants pour les deux caméras. C’est suffisant pour qu’un interlocuteur vous comprenne bien pendant un appel. Cependant, dans les deux cas ce n’est pas parfait et ça résonne. On vous suggère de passer par un micro-USB type Shure ou Blue Yeti pour enregistrer votre voix.

Logitech 4k Brio versus Trust Teza 4K : conclusion

Surclassée dans tous les domaines, la Trust Teza passe un mauvais match. Quitte à payer plus d’une centaine d’euros pour une webcam, autant y aller franco dans notre situation et choisir la Logitech Brio. D’autant plus que cette dernière bénéficie régulièrement de promotion qui amène son prix à 180 voir 150€. Son adversaire remplit son job plutôt correctement, mais ça ne suffit pas. La Teza possède certes une résolution 4K, mais entre la qualité d’image, le blocage à 30fps et le champ de vision limité, difficile de la considérer gagnante. Si vous souhaitez rester aux alentours des 150€, mieux vaut choisir une webcam qui assure du 1080p propre en 60fps. On pense par exemple à la Logitech Stream Cam ou bien à la Razer Kiyo Pro.