Test Surfshark : le meilleur VPN pour contrer les tentatives de vol d’identité en 2024 ?

Face à la recrudescence des arnaques en ligne et des cas de hameçonnage, le VPN Surfshark nous offre des solutions efficaces et faciles à utiliser. Parmi elles, nous avons d’ailleurs testé les modes « Alert » et « Alternative ID ». Mais que nous promettent-ils exactement ?

Le VPN Surfshark a su s’imposer au fil des années comme une véritable référence dans son secteur grâce à la croissance spectaculaire de ses serveurs dans le monde entier, ainsi qu’une rapidité à toute épreuve. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise de le retrouver parmi notre sélection des meilleurs VPN en 2024.

Mais au-delà de ses nombreux atouts qui plaisent particulièrement aux amateurs de films et séries, Surfshark brille aussi grâce à ses fonctionnalités de protection contre le vol d’identité. Une tendance qu’il ne faut clairement pas prendre à la légère, car elle concerne aussi bien les personnes âgées que les internautes les plus avisés…

Et c’est pour cette raison que les équipes de Surfshark ont mis au point deux fonctionnalités bien précises, « Alert » et « Alternative ID », que nous avons décortiquées rien que pour vous.

Alert : un bouclier solide face aux tentatives de vol des données avec le VPN Surfshark

Lorsque vous naviguez en ligne, il vous arrive sûrement de rentrer vos données personnelles dans des formulaires, comme ceux des sites d’e-commerce par exemple. Mais saviez-vous que votre nom, votre numéro de téléphone et même l’adresse de votre domicile pouvaient être interceptées par des hackers ?

C’est notamment la mésaventure dont ont été victimes 43 millions de Français, suite au piratage de l’agence pour l’emploi France Travail. En infiltrant la base de données du site, les pirates informatiques ont ainsi pu recueillir les informations personnelles de l’ensemble des usagers. Un incident qui a de quoi inquiéter, mais qu’il est possible d’éviter grâce au VPN Surfshark.

Et pour cause : son mode « Alert » a été conçu pour déceler les mails potentiellement frauduleux avant qu’ils ne représentent un danger. Vous allez d’ailleurs voir que l’activation de cette fonctionnalité est un vrai jeu d’enfant :

Activez Surfshark Alert puis entrez une adresse mail à vérifier sur la page Web dédiée,

puis entrez une adresse mail à vérifier sur la page Web dédiée, Vérifiez l’e-mail en saisissant le code à 6 chiffres que vous avez reçu,

en saisissant le code à 6 chiffres que vous avez reçu, Laissez Surfshark analyser les « nouvelles violations » en 2 minutes, top chrono.

En ce qui nous concerne, nous avons notamment découvert que le site LuminPDF.com pouvait représenter un danger pour nos données personnelles, et même qu’une photo de profil avait été divulguée. Surfshark nous précise que le site a été infiltré par des hackers en 2019 et que sa base de données comporteraient des failles.

Le VPN nous partage également les bonnes pratiques à adopter dans ce cas, à savoir :

Rester vigilant face aux activités suspectes sur le compte,

Ne pas cliquer sur des liens non vérifiés,

Supprimer les comptes inactifs.

Par ailleurs, il faut savoir que Surfshark prévient ses usagers en temps réel s’il constate des infractions dans la boite mail, tout en envoyant des notifications et des comptes rendus de manière régulière. Histoire de passer à l’acte le plus vite possible en cas de piratage ou d’usurpation d’identité.

Alternative ID : une cape d’invisibilité pour naviguer anonymement sur le Web

Pour éviter de communiquer votre véritable identité aux sites qui vous le demandent, vous pourrez également user de la fonctionnalité « Alternative ID ». En effet, celle-ci vous permet de créer un persona fictif avec un nom, une adresse et une date de naissance aléatoires. Surfshark se chargera alors de rediriger les mails envoyés à cette fausse identité vers votre véritable boite de réception.

Il s’agit donc d’une fonctionnalité particulièrement utile lorsque vous devez remplir des formulaires sur des sites peu fiables, car vos véritables données personnelles ne pourront pas être utilisées par les hackers en cas de piratage du site.

Pour nous en rendre compte, nous avons d’ailleurs fait le test avec notre véritable adresse mail et Surfshark a généré un persona complet en quelques minutes à peine. Fini le nom Clément Goubil : nous nous appelons désormais Clifford Luis, et nous sommes nés le 13 juillet 1996.

Et si le persona ne vous convient pas pour une raison quelconque, sachez que Surfshark pourra en créer d’autres à l’infini sans jamais reprendre l’identité d’une véritable personne. Vous avez donc l’embarras du choix.

Voilà donc qui devrait vous donner quelques pistes intéressantes pour mieux protéger votre identité en ligne. On n’est jamais trop prudents…