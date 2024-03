CyberGhost VPN est un des réseaux privés virtuels les plus populaires du marché, mais derrière ses tarifs très avantageux, le logiciel offre-t-il des services à la hauteur de ses concurrents ?

Alors qu’il revendique plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde et un excellent score sur Trustpilot, CyberGhost voit la concurrence se montrer de plus en plus rude sur le marché des VPN. Le logiciel conserve-t-il sa place dans le podium parmi les meilleurs VPN actuels ? C’est ce que nous allons voir en examinant les avantages et inconvénients de ce célèbre VPN.

Les plus Le bon rapport qualité-prix pour un VPN de cette taille.

Les nombreuses options de sécurité et d’ergonomie proposées sur PC.

Les extensions gratuites pour les moteurs de recherche Chrome et Firefox.

L’audit indépendant réalisé qui atteste la sécurité de vos données. Les moins L’application pour iOS, qui n’offre pas de bloqueur de publicités et malwares

NE MANQUEZ PAS LA PROMO CYBERGHOST VPN Voir l’offre

Fiche Technique : caractéristiques de CyberGhost VPN

NOMBRE DE SERVEURS + 10 000 serveurs dans plus de 100 pays PAYS Roumanie (Bucarest) NOMBRE DE CONNEXIONS SIMULTANÉES 7 connexions simultanées par abonnement INTERFACES POUR Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon FireStick, CENSURE Non TORRENTS ET NETFLIX Oui

Technologie : CyberGhost offre-t-il de bonnes performances ?

CyberGhost fait partie des VPN premium : il dispose d’un très grand nombre de serveurs et des meilleures technologies actuelles des réseaux privés virtuels. De ce point de vue, il soutient la comparaison avec des poids lourds comme Nordvpn ou ExpressVPN. CyberGhost VPN offre aussi d’excellents débits de connexion.

Les serveurs proposés par CyberGhost

CyberGhost VPN dispose de + 10 000 serveurs : ça en fait l’un des plus gros réseaux VPN (par comparaison, NordVPN possède « seulement » 5200 serveurs). CyberGhost couvre 91 pays au total, et 116 localisations différentes. Pour 29 pays, il s’agit de serveurs VPN virtuels, c’est-à-dire situés dans un autre pays pour des raisons de couverture réseau ou de régime politique.

Des serveurs VPN très spécialisés

Certains VPN proposent d’utiliser indifféremment tous leurs serveurs quel que soit le type d’activité sur le web. CyberGhost a fait un choix différent : il propose certes une liste générale de pays de connexion, mais il offre aussi un grand nombre de serveurs ultra-spécialisés. Certains serveurs du VPN sont ainsi optimisés pour le streaming, d’autres pour les torrents.

Parmi les serveurs consacrés au streaming, la spécialisation est encore plus forte. Par exemple, vous pouvez vous connecter à un serveur VPN pour Netflix USA, un autre pour Amazon Prime USA, un autre pour Hulu android TV, un autre encore pour Disney TV ou pour HBO Max, etc. Et vous pouvez choisir ce type de serveurs quel que soit le pays qui vous intéresse.

Attention, bien qu’il ne soit pas illégal d’utiliser un VPN pour accéder au catalogue US de Netflix, il s’agit d’une zone grise. Certaines plateformes, comme Netflix d’ailleurs, géorestreignent les contenus et pourraient vous bannir s’il vous prenait la main dans le sac. A vos risques et périls donc.

En revanche, CyberGhost ne propose pas de connexion directe à TOR, le moteur de recherche du deep web. Vous ne disposez pas non plus de double connexion (connexion multihop) avec ce VPN.

Des serveurs très sécurisés

CyberGhost affirme que ses serveurs VPN sont à mémoire vive (RAM). Il s’agit d’une garantie de sécurité pour les utilisateurs du VPN. En effet, cela signifie qu’à chaque redémarrage d’un serveur, toutes les données qu’il héberge sont effacées.

Par ailleurs, les serveurs VPN de CyberGhost sont protégés par des clés de chiffrement performantes. Seuls certains employés de CyberGhost y ont accès.

CyberGhost propose certains serveurs particulièrement sécurisés, baptisés « NoSpy ». Ils sont installés dans le data-center de CyberGhost en Roumanie et gérés directement par le VPN. Outre un niveau de sécurité amélioré, ils offrent un débit supérieur et une plus large bande passante. Ils se révèlent utiles notamment pour le téléchargement anonyme de torrents.

Quels sont les protocoles de connexion disponibles ?

Sans surprise, on retrouve chez CyberGhost les protocoles de connexion VPN actuels les plus fiables. Toutes les configurations du VPN disposent de WireGuard, un protocole considéré comme très rapide et bien sécurisé. CyberGhost propose aussi OpenVPN sur Windows et Android. Sur Mac et iPhone, vous aurez droit à IKEv2/IPsec, rapide mais considéré comme un peu moins fiable qu’OpenVPN.

PROFITEZ D’UN VPN À 2€ GRÂCE À CYBERGHOST VPN Voir l’offre

CyberGhost protège-t-il bien des fuites de données ?

Un bon VPN crypte absolument toutes les données émises par l’ordinateur ou le smartphone qu’il protège. Il doit dissimuler en permanence l’adresse IP de l’utilisateur. Il doit aussi éviter que des données DNS fuitent du VPN. Dans le cas de CyberGhost, tous les tests que nous avons effectués montrent que les données et l’adresse IP restent bien protégées. CyberGhost chiffre par ailleurs les données en AES-256 bits, le meilleur cryptage actuel, utilisé par l’armée et considéré comme inviolable.

Quelles sont les vitesses de connexion avec CyberGhost ?

Nous avons réalisé plusieurs tests de vitesse pour évaluer CyberGhost. Ils n’ont qu’une valeur relative : les vitesses offertes par un VPN peuvent en effet varier énormément d’un moment de la journée à l’autre, et d’un réseau à l’autre. Ils permettent cependant d’avoir une indication sur les performances du VPN.

Test de débits: vitesse sans VPN

Ci-dessus, nos débits de connexion sans VPN

Nous avons commencé par tester la fonction de connexion automatique . Comme on le voit, la vitesse ascendante et descendante baisse nettement, alors que la connexion s’établit depuis Paris (image 3)

. Comme on le voit, la vitesse ascendante et descendante baisse nettement, alors que la connexion s’établit depuis Paris (image 3) Nous avons choisi d’essayer ensuite un serveur VPN basé à Londres, au Royaume-Uni. Le débit ascendant diminue fortement, mais le débit descendant se révèle meilleur qu’avec la connexion automatique ! (4)

qu’avec la connexion automatique ! (4) Voici les tests de vitesse effectués sur un serveur installé à New-York. Ils nous ont surpris. Dans le premier cas, il s’agit d’un serveur CyberGhost optimisé pour le streaming avec Netflix (5.1).

Dans le second cas, il s’agit d’un serveur US de la liste générale proposée par CyberGhost (5). Comme vous le constatez, les vitesses de ce second serveur sont supérieures à celle du serveur streaming ! Quant au délai de latence (Ping), il reste similaire.

Pour terminer, nous avons testé la rapidité d’un serveur plus lointain, situé à Hong-Kong. C’est un succès : la connexion se montre plutôt plus rapide que les connexions américaines et même que la connexion automatique proposée par CyberGhost ! (6)

Test connexion Paris (3)

Test connexion UK (4)

Test serveur optimisé USA (5.1)

Test connexion USA (5)

Test connexion Hong-Kong (6)

Selon tous les avis, CyberGhost propose de très bonnes vitesses de navigation sur le web. Elles se montrent largement suffisantes pour tous les usages du web, y compris le streaming. Nous avons trouvé étonnant cependant que les serveurs VPN optimisés pour le streaming affichent de moins bons débits que les serveurs généralistes.

Confidentialité et vie privée : CyberGhost est-il sûr ?

Bien qu’il appartienne au groupe Kape Technologies, CyberGhost offre des garanties solides en matière de confidentialité. Le logiciel a d’ailleurs publié, en fin 2023, un audit indépendant faisant état de la haute sécurité pour vos données sur ce VPN.

Où CyberGhost est-il basé ?

Les services de CyberGhost sont installés en Roumanie, à Bucarest. Ce pays ne fait pas partie de l’Alliance des 14 Eyes (lien) : il n’a signé aucun accord de renseignement avec d’autres pays. Par ailleurs, la Roumanie n’impose pas d’enregistrement de données. Les utilisateurs de CyberGhost profitent donc d’une bonne protection de leur vie privée.

Quelle est la politique de confidentialité de CyberGhost ?

Par ailleurs, la politique de confidentialité de CyberGhost apparaît globalement de qualité. En voici les grandes lignes :

CyberGhost est un VPN no log : il affirme ne garder aucun historique de ses utilisateurs. Le VPN enregistre uniquement un mail d’inscription , qu’il n’associe ni à un moyen de paiement, ni à une adresse IP. Par ailleurs, il ne retient aucun élément qui puisse vous identifier lorsque vous surfez sur le web (sites visités, date et heure de connexion, etc.).

: il affirme ne garder aucun historique de ses utilisateurs. Le VPN enregistre , qu’il n’associe ni à un moyen de paiement, ni à une adresse IP. Par ailleurs, il ne retient aucun élément qui puisse vous identifier lorsque vous surfez sur le web (sites visités, date et heure de connexion, etc.). CyberGhost conserve des données anonymes de navigation pour améliorer ses services. On peut limiter cette collecte en évitant d’activer l’option « partager les données réseau pour résoudre les bugs ».

de navigation pour améliorer ses services. On peut limiter cette collecte en évitant d’activer l’option « partager les données réseau pour résoudre les bugs ». CyberGhost VPN spécifie dans sa politique de confidentialité que les données personnelles de ses abonnés peuvent être transmises à certaines personnes du groupe Kape Technologies (le groupe propriétaire du VPN). Le fournisseur VPN assure cependant que la politique de confidentialité reste toujours respectée.

à certaines personnes du groupe Kape Technologies (le groupe propriétaire du VPN). Le fournisseur VPN assure cependant que la politique de confidentialité reste toujours respectée. Le VPN se réserve aussi le droit de divulguer les données qu’il détient en cas de demande judiciaire ou de procédure légale. Mais il ne s’agit normalement que des données communiquées à l’inscription, puisque le VPN n’enregistre pas de journaux de connexion. Et les rapports de transparence de CyberGhost certifient que le VPN n’a jamais transmis d’informations aux autorités.

Le VPN propose-t-il des options de sécurité ?

Comme tous les VPN sérieux, CyberGhost dispose d’une fonctionnalité kill switch. Il est utile de le spécifier pour les utilisateurs de Mac et d’iOS. En effet, le kill switch est activé par défaut sur les interfaces Apple ; CyberGhost ne laisse pas la possibilité de le désactiver.

Sur Mac et Windows, l’application de CyberGhost dispose d’une option de redirection https : le VPN redirige automatiquement votre navigation vers les versions sécurisées des sites que vous consultez.

: le VPN redirige automatiquement votre navigation vers les versions sécurisées des sites que vous consultez. CyberGhost propose un bloqueur de publicité et logiciels malveillants ainsi qu’un dispositif anti-tracking. Malheureusement, cette option de sécurité n’est pas disponible sur iPhone ou iPad . De plus, le système d’exploitation OS ne permet pas de bloquer les pub.

ainsi qu’un dispositif anti-tracking. Malheureusement, cette option de sécurité n’est . De plus, le système d’exploitation OS ne permet pas de bloquer les pub. CyberGhost propose de définir ses règles d’activation en fonction de votre type de connexion wifi. Vous pouvez ainsi décider de son activation automatique si vous vous connectez à un wifi public. L’option existe sur toutes les interfaces du VPN.

en fonction de votre type de Vous pouvez ainsi décider de son activation automatique si vous vous connectez à un wifi public. L’option existe sur toutes les interfaces du VPN. Le logiciel VPN de CyberGhost ne prend pas en charge les adresses IPv6, mais les désactive par défautpour éviter de mettre la protection VPN en défaut.

ÉCONOMISEZ 82% SUR L’OFFRE 2 ANS DE CYBERGHOST VPN Découvrir

Activités en ligne : pourquoi utiliser CyberGhost ?

L’intérêt d’un VPN, c’est bien sûr d’abord de protéger sa vie privée, lorsque l’on surfe sur le web. Mais il peut aussi supprimer les blocages géographiques et les limites de bande passante instaurées par certains FAI (fournisseurs d’accès à internet). On peut ainsi utiliser un VPN pour le téléchargement en P2P, le gaming et le streaming sur des plateformes étrangères. CyberGhost se montre efficace dans ces différents domaines. Il n’a qu’un point faible : il ne contourne pas la censure d’internet imposée par certains pays.

Pratiquer le streaming avec CyberGhost

Vous êtes accro à Netflix ou Amazon Prime ? CyberGhost se targue de vous ouvrir l’accès aux plateformes de streaming dans de nombreux pays. Il propose des serveurs dédiés chacun à un service de streaming particulier : Netflix US, Netflix UK, Hulu, Disney +, BBC iPlayer, pour n’en citer que quelques-uns. Nous avons testé plusieurs de ces connexions. Les résultats obtenus ont été globalement excellents, mais avec parfois quelques surprises.

Par exemple, nous n’avons pas réussi à nous connecter à Netflix US depuis le serveur recommandé par CyberGhost lors de nos premiers essais. Mais quelques jours plus tard, le serveur fonctionnait très bien. Et par ailleurs, nous avons accédé sans souci à Netflix US depuis un autre serveur du VPN basé aux Etats-Unis. Nous avons également pu consulter Amazon Prime Video US sans difficulté, ainsi que Netflix Canada avec les localisations de CyberGhost dans ce pays, et Netflix UK avec un point de connexion londonien.

Torrents et gaming avec CyberGhost

CyberGhost autorise le torrenting, et propose même des serveurs réservés à cet effet. On les trouve sur l’interface de CyberGhost pour Mac et Windows, ainsi qu’avec Linux. Le P2P fonctionne bien avec CyberGhost : on accède facilement aux différents sites de torrents.

CyberGhost peut aussi rendre service en gaming. On peut installer sa fonction Smart DNS sur toutes les consoles de jeu. Les amateurs pourront notamment jouer à Warzone en utilisant la protection de CyberGhost VPN. Certains serveurs du VPN sont d’ailleurs optimisés pour le jeu en ligne : ils sont situés à Francfort, Londres, Paris et New-York.

CyberGhost réussit-il à contourner la censure ?

C’est un point décevant en ce qui concerne l’utilisation de ce VPN. En effet, CyberGhost ne parvient pas à déjouer le grand pare-feu chinois. Nous ne l’avons pas essayé nous-mêmes, mais selon les différents tests, CyberGhost VPN ne contourne pas non plus la censure de l’Arabie saoudite ou de la Turquie. Il serait en revanche efficace aux Émirats arabes unis.

Ergonomie : CyberGhost est il facile à utiliser ?

Quelles que soient vos attentes, vous n’aurez aucune difficulté à utiliser ce VPN. Il fonctionne très bien, on oublie vite sa présence. Si vous êtes sur PC ou sur Android, vous aurez en plus accès à plusieurs options fort utiles.

Connexions et applications

CyberGhost propose 7 connexions simultanées dans son abonnement, c’est une offre plus généreuse que beaucoup d’autres VPN. Vous pouvez donc l’utiliser sans souci sur différents appareils. Et si jamais vous manquez de connexions, il existe des extensions gratuites de CyberGhost sur Chrome et Firefox. Sans égaler leurs homologues payantes, elles se révèlent très intéressantes.

Concrètement, vous pouvez installer CyberGhost VPN sur :

MacOS et Windows

Android et iOS

Linux

Chrome et Firefox grâce aux extensions CyberGhost

Android TV et Firestick TV

Les consoles de jeux PS4, PS5, Xbox, Wii.

Des tutoriels vous proposent d’installer CyberGhost sur les autres TV connectées et les routeurs compatibles.

Les options disponibles avec le VPN

CyberGhost propose plusieurs options intéressantes. Certaines sont gratuites, d’autres accessibles moyennant un supplément d’abonnement :

Vous pouvez souscrire une adresse IP statique dédiée lorsque vous vous abonnez au VPN. Cette possibilité se montre particulièrement intéressante chez CyberGhost . En effet, vous l’obtenez via un système de token. Votre anonymat est ainsi totalement préservé, car le VPN ne relie pas l’adresse IP dédiée à votre compte CyberGhost. Personne ne peut donc remonter à votre identité par le biais de cette adresse.

. En effet, vous l’obtenez via un système de token. Votre anonymat est ainsi totalement préservé, car le VPN ne relie pas l’adresse IP dédiée à votre compte CyberGhost. Personne ne peut donc remonter à votre identité par le biais de cette adresse. CyberGhost offre également un gestionnaire de mots de passe en option payante. Cette fonctionnalité protège vos mots de passe et vous permet de les retrouver facilement lorsque vous en avez besoin.

en option payante. Cette fonctionnalité protège vos mots de passe et vous permet de les retrouver facilement lorsque vous en avez besoin. Une fonction gratuite « CyberGhost ID Guard » vous permet de vérifier que le mot de passe de votre adresse mail n’a pas été compromis sur le Web.

Sur PC Windows, CyberGhost vous propose une suite de sécurité complète, comprenant notamment un antivirus performant.

Que penser de l’application VPN de CyberGhost ?

On peut difficilement faire plus sobre que l’application de CyberGhost VPN à notre avis : l’interface n’est pas spécialement attrayante mais elle s’utilise facilement. Et elle se personnalise de façon intéressante sur Windows.

La page d’accueil de CyberGhost

Elle apparaît presque vide : sur fond noir, un gros bouton permet une connexion immédiate au serveur le plus rapide. Juste en-dessous, un bouton dénommé « meilleure connexion » ouvre la page des serveurs disponibles. Lorsque la connexion au VPN s’active, l’interface affiche la nouvelle adresse IP, le protocole utilisé et le volume de données traitées.

La page consacrée aux serveurs VPN disponibles

Elle se décompose en 4 onglets :

Les serveurs classiques,

Les serveurs dédiés au téléchargement (sur Windows et Mac)

Les serveurs pour le streaming,

Les serveurs enregistrés en favoris. Pour enregistrer un serveur dans l’onglet des favoris, il suffit de cliquer sur la petite étoile qui se trouve à droite de chaque pays.

Dans chaque onglet, on peut choisir un pays ou parfois une ville de connexion. En revanche, on ne connaît pas le nombre de serveurs présents à chaque endroit.

L’onglet paramètres de CyberGhost

Sur Mac et surtout sur Windows, CyberGhost vous propose un grand nombre de réglages intéressants pour affiner la protection VPN. Ils sont regroupés sous l’appellation « smart rules ». Vous pouvez choisir :

l’activation du VPN dès que vous vous connectez à Internet,

le lancement d’une application sécurisée par VPN au démarrage de l’ordinateur,

au démarrage de l’ordinateur, l’activation ou non de CyberGhost en fonction du type de wifi de connexion,

de connexion, les applications que le VPN doit toujours protéger,

les sites à exclure de la protection VPN,

VPN, Avec un smartphone Android, vous avez accès à une vraie fonctionnalités « split tunneling ».

L’application de CyberGhost VPN pour iPhone et iPad se montre nettement moins riche. Le seul outil que vous y trouverez concerne la protection du wifi. CyberGhost en explique la raison : iOS n’autorise pas la présence de ces différentes fonctionnalités sur son interface.

L’assistance technique

Les questions que l’on peut avoir sur l’installation et l’utilisation d’un VPN sont multiples. Un service d’assistance client performant s’avère donc indispensable pour bien profiter d’un VPN. Le fournisseur CyberGhost offre une bonne expérience de ce point de vue : il propose de nombreux tutoriels et une rubrique FAQ complète et facile d’accès.

On peut aussi faire appel à l’assistance technique 7 jours sur 7 et 24/24, par chat ou par message. Nous vous conseillons cependant de préférer le chat en ligne. En effet, nous avons envoyé une demande d’aide à CyberGhost par message, et il nous a fallu presque 48 heures pour obtenir la réponse.

Mais CyberGhost bénéficie surtout d’un réel avantage par rapport à beaucoup d’autres VPN : il a traduit son assistance client en langue française. Ainsi, une bonne partie des rubriques d’aide sont disponibles dans notre langue. Et il est possible de faire appel à l’assistance technique par chat en ligne en français. On a vraiment affaire à des francophones, il ne s’agit pas de traduction automatique. Cela facilite forcément la communication.

VOIR LE BON PLAN CYBERGHOST VPN Découvrir

Tarifs et abonnement : faut-il s’abonner à CyberGhost VPN ?

CyberGhost a longtemps fait partie des VPN avec le meilleur rapport qualité-prix et c’est encore le cas aujourd’hui. Ses tarifs demeurent très attrayants, surtout si vous souscrivez un abonnement de très longue durée, sur 2 ans.

Nous vous communiquons les prix de CyberGhost VPN à la date de rédaction de cet article. Mais ils peuvent varier, d’autant que CyberGhost propose souvent des promotions.

Quels sont les moyens de paiement possibles ?

Vous pouvez régler le prix de l’abonnement à CyberGhost VPN de différentes manières : par carte bancaire bien sûr, mais aussi avec Paypal, Apple pay, Amazon pay et bitcoin.

CyberGhost ne propose pas de VPN gratuit pour les ordinateurs et les smartphones. Vous pouvez en revanche utiliser gratuitement une version de CyberGhost VPN pour Firefox et Google Chrome. Attention : le VPN protège alors votre navigation web uniquement depuis le navigateur concerné.

Vous êtes intéressé ? Consultez notre comparatif des meilleurs VPN pour Chrome et des meilleurs VPN pour Firefox.

Pour un test rapide de CyberGhost VPN, vous pouvez aussi télécharger le VPN sur votre smartphone, et profiter de 7 jours d’essai gratuit.

Peut-on se faire rembourser son abonnement VPN ?

CyberGhost se montre particulièrement généreux sur ce point : vous pouvez l’utiliser jusqu’à 45 jours avant de vous engager définitivement. Si vous souhaitez arrêter votre abonnement durant ce délai, il vous suffit de contacter CyberGhost par mail ou par chat. Selon les différents avis, CyberGhost VPN vous rembourse rapidement (au plus tard dans les 10 jours, en pratique souvent plus vite).

Le fonctionnement du logiciel de CyberGhost ressemble à celui de tous les VPN. Il ne vous posera donc guère de difficultés, même si vous n’êtes pas familier des réseaux privés virtuels.

Il vous faut d’abord créer un compte et choisir votre formule d’abonnement sur le site du VPN. Une fois cette étape accomplie, vous pouvez télécharger l’application de CyberGhost VPN sur chacun de vos appareils connectés. Pour cela, choisissez à chaque fois l’interface qui vous correspond sur le site du VPN : macOS, Windows, Android, iOS, etc. Vous pouvez aussi préférer le download de l’apk de CyberGhost VPN pour Android.

Après avoir effectué votre login sur l’application de CyberGhost, nous vous conseillons de faire un tour dans la rubrique des paramètres. Elle se signale par une icône en forme de roue crantée. Vous pouvez ainsi choisir l’activation automatique du VPN, et définir vos préférences par rapport aux réseaux wifi.

L’activation du VPN se fait ensuite très simplement : vous n’avez qu’à cliquer sur le gros bouton, au centre de l’écran. CyberGhost choisit pour vous le serveur VPN le plus rapide, et vous voyez apparaître sur la page d’accueil les informations concernant votre connexion.

Si vous préférez choisir vous-même un pays de connexion, cliquez sur le bouton « meilleure connexion ». Tous les pays et les lieux de connexion offerts par le VPN apparaissent alors. En cliquant sur l’un d’eux, vous rendrez active la protection VPN.

Dès qu’il est activé le VPN commence par crypter toutes vos données de connexion, ainsi que toutes les informations que vous recevez depuis internet. Ainsi, une personne ou un logiciel malveillant ne pourra plus les lire, s’il parvient à les intercepter.

CyberGhost VPN fait ensuite transiter votre connexion à internet par un de ses serveurs, situé à distance de l’endroit où vous vous trouvez. Il dissimule ainsi votre adresse IP. Lorsque vous visitez un site web, celui-ci ne voit plus que l’adresse IP du serveur VPN. Il ne peut donc pas récolter d’informations sur vous. Même votre fournisseur d’accès à internet ne sait plus ce que vous faites sur le Web.

VOIR LES PRIX CYBERGHOST VPN En savoir plus

A lire aussi : notre guide d’achat pour comprendre le fonctionnement, les avantages et les critères de choix d’un VPN.

CyberGhost en résumé

CyberGhost a toutes les qualités d’un bon VPN généraliste. Il offre un excellent débit et propose énormément de pays de connexion. Grâce aux 7 connexions simultanées disponibles, il peut satisfaire toute la famille pour un prix raisonnable.