Test ViewSonic X2-4K : ce vidéoprojecteur conçu pour Xbox est-il le meilleur projo pour gamers ?

Aussi bien adapté pour une séance ciné que pour une session gaming, le projecteur X2-4K conçu par Viewsonic apparait comme un véritable couteau suisse de l’image.

Jouer sur sa télé, c’est bien… mais imaginez sur l’entièreté de votre mur ! Avec son dernier vidéoprojecteur, Viewsonic cible les « gamers » en recherche de sensations. Le slogan « Conçu pour Xbox » en dit long : une image en 4.2 ms et 240 Hz de rafraichissement, des caractéristiques très rares sur le marché des vidéoprojecteurs. En plus de projeter une image en 4K, le bien nommé X2-4K est multifonction en proposant aussi un usage idéal pour la vidéo. Du moins, dans les faits.

Les plus Rapport de projection court,

Taux de rafraichissement pour le gaming,

Qualité d’image (4K HDR) pour les films. Les moins Produit imposant,

Interface pas optimisée,

Pas de lens shift,

1080p maximum en 240 Hz.

Fiche technique : caractéristiques du vidéoprojecteur

DIMENSIONS 35,5 x 12,1 x 25,1 cm POIDS 3,6 kg RESOLUTION 3840 x 2160 px LUMINOSITE 2900 ANSI Lumens DUREE DE VIE 30 000 h RAPPORT DE PROJECTION 120 pouces à 2 m MISE AU POINT Automatique ENTREE 2xHDMI 2.0/2xUSB-C/Jack/prise optique/Ethernet SYSTEME D’EXPLOITATION OS ViewSonic MIRACAST Oui APPLICATION Viewsonic CastSender SON 2x6W Harman/Kardon MEMOIRE 16 Go PRIX 1 590€

Le Viewsonic X2-4K boxe dans la cour des grands

Lors du déballage du vidéoprojecteur, on découvre un boitier aux couleurs de la Xbox. Il s’accompagne de son câble d’alimentation, d’un câble USB-C vers USB-C, d’une télécommande et d’une notice.

On regrette l’absence d’un câble HDMI, encore utile pour beaucoup d’appareils, notamment une Xbox S ou Xbox Series X qui n’ont pas encore de port USB-C. C’est un comble pour un vidéoprojecteur « designed for Xbox« .

Heureusement, le vidéoprojecteur se rattrape avec ses connectiques, nombreuses et multiples. Rien n’est oublié : port jack, USB-A, USB-C, HDMI 2.0 ou encore HDCP 2.2, tous les ports de dernières générations sont installés sur ce projecteur.

Sur la partie ergonomie, quand on regarde le projecteur en lui-même, on peut remarquer une grande lentille, mais pas de cache. C’est dommage, surtout pour un modèle noir qui attire la poussière. Enfin, sur le dessus du X2-4K, n’oublions pas de parler d’un cache que l’on peut retirer, faisant apparaitre de nombreuses commandes : zoom et innombrables boutons de commandes.

Le Viewsonic X2-4K reste un modèle assez imposant. Avec ses 3,6 kg et sa largeur de 35 cm : il faudra lui trouver une place de choix dans votre salon, plus importante que votre Xbox.

Quand le X2-4K se met en route

Ce qui fait la différence avec ce vidéoprojecteur est avant tout l’installation. Dans cette gamme de prix, rares sont les vidéoprojecteurs avec une distance focale aussi courte. En installant le X2-4K entre 0,92 m et 2,2 m, il est possible d’atteindre théoriquement un écran de 120 pouces. Aussi, avec un zoom optique, il est facile de régler la taille de l’écran à votre guise.

L’installation en soi ne pose pas de problème. Il faudra néanmoins avoir une prise à proximité, la taille du câble d’alimentation étant assez courte. De même, votre console ne pourra pas être rangée dans le meuble télévision, sous peine d’avoir des câbles apparents entre elle et le vidéoprojecteur.

Lors de la première utilisation, un certain nombre de paramètres vous seront demandés. Le zoom et la correction des angles sont bienvenus pour avoir un écran parfaitement rectangulaire. Attention, un défaut du X2-4K est l’absence de shift lens, c’est-à-dire la correction automatique horizontale et verticale. Il faudra que votre projecteur soit parfaitement en face de votre mur pour éviter une image déformée. Heureusement, le Viewsonic se rattrape avec ses corrections trapézoïdales automatiques (Keystone) pour permettre d’avoir un cadre parfait de l’écran.

Contrôle sans manette

Le contrôle du vidéoprojecteur se fait de différentes manières. La première via la télécommande. Cette dernière, rétroéclairée, intègre tous les boutons nécessaires pour naviguer facilement dans les menus du vidéoprojecteur. Petite déception sur l’absence de raccourci Netflix ou autre application, voire Xbox. À titre de comparaison, le vidéoprojecteur Nebula Mars II Pro possède une télécommande avec un bouton Netflix, YouTube ou encore Prime Video.

On voulait rêver en pensant que le vidéoprojecteur était fait pour les consoles de jeu. Malheureusement, il faudra encore attendre pour avoir une manette pour contrôler le vidéoprojecteur.

Le deuxième moyen de contrôler le vidéoprojecteur se fait via les commandes situées au-dessus du X2-4K. On y retrouve les flèches directionnelles, le zoom, et d’autres commandes utiles au cas où la télécommande ne possède plus de pile.

Navigation en OS trouble

L’OS natif de Viewsonic n’a pas été vraiment amélioré depuis notre test du vidéoprojecteur M2e en juillet 2021. Même si sa navigation reste fluide, elle est visuellement à revoir et manque de beaucoup d’éléments pour la rendre agréable. L’interface pourrait être plus optimisée, à l’instar d’Android TV que l’on retrouve sur la plupart des vidéoprojecteurs aujourd’hui : Xiaomi, Philips, Samsung, Xgimi, Nebula…

De même, le store est très limité : pas de Netflix, Prime Video ou Spotify… Il est donc indispensable d’acheter un Fire Stick ou équivalent pour profiter de toutes les applications que vous souhaitez. Sans, le vidéoprojecteur ne pourra être utilisé qu’en retranscrivant l’image de votre ordinateur ou de votre console.

Une projection à double sens

C’est la partie qui permet au Viewsonic de se démarquer : il est conçu pour avoir une expérience immersive lors d’une séance ciné et d’avoir les capacités de s’adapter à un usage gaming, avec un taux des performances d’écran rare pour un vidéoprojecteur.

Avec une résolution 4K, c’est-à-dire 3840 x 2160 pixels, et un traitement HDR, le vidéoprojecteur X2-4K propose une qualité d’écran permettant de profiter d’une expérience qui fait son effet. Le contraste et le piqué font aussi partie de cet ensemble de caractéristiques assez impressionnantes pour un vidéoprojecteur de cette gamme. L’image est très belle à une condition : être plongé dans le noir.

C’est la limite des vidéoprojecteurs et le Viewsonic n’y échappe pas. Malgré ses 2900 lumens (mieux que la plupart des produits de sa gamme), si vous n’êtes pas dans un lieu très sombre, l’expérience est complètement différente. L’image ne ressort plus, les nuances de noir sont inexistantes et il faudra plisser les yeux pour voir les détails. Un mauvais point si vous êtes en train de jouer à COD ou regarder Batman.

Gaming Friendly

Le vidéoprojecteur a cette particularité qu’il supporte un taux de rafraichissement allant jusqu’à 240 Hz avec un temps de réponse de 4,2 ms. À notre connaissance, c’est le seul à pouvoir atteindre ces performances. Elles permettent une expérience parfaite pour les jeux vidéos. Fluide, réactive et agréable, les images de Forza ou FIFA sont idéales, voir mieux que sur une télévision pourtant beaucoup plus chère.

On regrette simplement que pour ce genre de performances, la qualité de l’image ne puisse pas dépasser 1080p. Le 4K n’excède pas 60 Hz. Pour un vidéoprojecteur « fait pour les jeux vidéos », on se sent légèrement floué. Même si la qualité reste correcte et l’immersion avec un si grand écran efface les regrets que l’on peut avoir avec la qualité de l’image.

Ainsi son son son… Dernier aspect du vidéoprojecteur, le son. Avec deux haut-parleurs Harman et Gardon, l’utilisation du son sur le vidéoprojecteur est suffisante pour jouer, mais limitée pour avoir une réelle immersion pendant une séance ciné. On vous conseille de coupler le Viewsonic à une enceinte ou une barre son.

Avis : faut-il acheter le Viewsonic X2-4K ?

Sur le marché, difficile de trouver un aussi bon rapport qualité-prix pour un vidéoprojecteur proposant cette dualité film/jeux-vidéos. À 1 500€, vous avez un produit compatible 4K pour vos séances ciné et 120 Hz pour les jeux vidéos.

Malgré quelques défauts à l’installation (pas de Lens Shift, imposant), dans la navigation (interface mal optimisée) ou dans les images (en 4k, vous ne pouvez pas dépasser 60 Hz), le ressenti de jouer sur un écran 120 pouces en efface une grande partie.

Alternative : Viewsonic X2-4K vs Nebula Cosmos Max 4K

Si votre utilisation est exclusivement orienté sur le gaming, l’expérience en vaut le détour et il sera difficile de trouver mieux. Si ce n’est pas le cas, intéressez-vous à d’autres vidéoprojecteurs, comme notre versus entre le Nebula Cosmos Max 4K versus LG Cinebeam 4K. Ces deux vidéoprojecteurs sont moins chers et mieux optimisés pour vos séances cinés avec Android TV, mais moins performants pour le gaming.

