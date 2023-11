Test Dangbei Mars Pro : la marque qui va révolutionner le milieu des vidéoprojecteurs ?

Dangbei tient son vidéoprojecteur de référence avec le Mars Pro. Sa qualité de fabrication le place parmi les meilleurs de sa catégorie, le tout avec un rapport qualité/prix plus qu’intéressant.

Dans un océan d’offres de vidéoprojecteurs intelligents, rares sont les marques qui arrivent à sortir la tête de l’eau. XGIMI, Samsung, Xiaomi, BenQ… Et maintenant Dangbei. Avec le Mars Pro, la marque chinoise s’est brillamment lancée dans les modèles 4K. Ce dernier a réussi à se faire une place dans ce marché ultraconcurrentiel et pour cause. Affiché à moins de 1500€, difficile de trouver moins cher pour la qualité qu’il propose.

Après plusieurs semaines d’utilisation intense, nous tenons notre verdict. Ce vidéoprojecteur nous a séduit, mais il n’est pas encore le vidéoprojecteur ultime que nous attendions. Et ce, pour plusieurs raisons (ce qui n’enlève rien au fait que le Dangbei Mars Pro est un excellent vidéoprojecteur pour son prix et face à la concurrence). Place au test pour tout comprendre de notre analyse.

Les plus La qualité d’image à couper le souffle.

La rapidité d’allumage.

Le faible bruit lors de son utilisation.

Un dongle offert bienvenu. Les moins Des corrections trapézoïdales à revoir.

Une interface incompète sans dongle.

Un contraste limité (surtout avec des images sombres).

Fiche technique : caractéristiques du vidéoprojecteur

DIMENSIONS

20,9 x 17,3 x 24,6 cm POIDS 4,6 kg RESOLUTION 3840 x 2160 px (4K) LUMINOSITE 3200 ANSI Lumens DUREE DE VIE 30 000 h RAPPORT DE PROJECTION 120 pouces à 2 m MISE AU POINT Automatique ENTREE 2xHDMI 2.0/2xUSB/Jack/prise optique/Ethernet SYSTEME D’EXPLOITATION Système d’exploitation Dangbei MIRACAST Non APPLICATION Dongle Android TV fourni avec SON 2x6W Harman/Kardon MEMOIRE 128 Go PRIX 1 450€

À première vue, le Dangbei Mars Pro boxe dans la cour des grands

Quand on découvre le vidéoprojecteur, difficile de ne pas être séduit. Le Dangbei Mars Pro est contenu dans un packaging premium et attire l’oeil avec son noir profond. Il est accompagné d’un gros chargeur et d’une télécommande avec très peu de boutons — on flaire une interface assez classique qui n’intègre pas Android TV.

Au niveau du design, c’est un sans-faute, si tant est que le noir vous convient. Après plusieurs jours d’utilisation, force est de constater que le vidéoprojecteur prend vite la poussière. Au-delà de cette remarque, le design du Dangbei est une réussite. Au premier coup d’œil, on sait qu’on a affaire à un produit haut-de-gamme. Avec ses 4,6 kg, ce dernier n’est pas un modèle portable ou d’appoint, il doit être dans les meilleures dispositions pour fonctionner.

Seul défaut du vidéoprojecteur : l’absence de cache pour la lentille. Avec la poussière qu’il attire, c’est dommage de ne pas avoir pensé à un moyen de protéger les points sensibles du Mars Pro. On vous rassure, cela n’a pas altéré notre confort de visionnage. Mais on ne sait jamais, une petite poussière dans le mécanisme de projection est si vite arrivée.

Rappelons également que le vidéoprojecteur est accompagné d’un dongle offert. Ce petit boitier se connecte en HDMI au Dangbei Mars Pro et permet d’accéder à AndroidTV, qui n’est pas présent sur le système d’exploitation de la marque. Un beau moyen de contourner l’absence sur le projecteur, à condition de ne pas se tromper de télécommande (une deuxième est fournie).

Le dongle de la marque HAKO est fourni avec le vidéoprojecteur

Dangbei se met bien en route, tout en laissant des détails de côté

Une fois passé en revue l’aspect du vidéoprojecteur, voyons ce qu’il a dans le ventre. A l’allumage, on a le droit à la batterie de paramétrages classiques qu’on retrouve sur tous les modèles. Sauf qu’en l’absence d’Android TV, on ne peut pas synchroniser son compte Google sur le Mars Pro (ce qui facilitait grandement la tâche sur les autres projecteurs). La mise en place se fera donc en deux étapes : il faudra attendre de paramétrer le Dangbei pour ensuite paramétrer son compte Google sur le Dongle.

Passez l’étape de la configuration initiale vient celle de l’écran de projection. Normalement, ce type de projecteur fait automatiquement le travail, vous avez juste à l’allumer et il détecte les obstacles, votre écran de projection, son inclinaison… Tout est analysé pour vous proposer un écran de projection idéal en fonction de la configuration de votre pièce.

Sans compter que le Dangbei pèche sur cette partie. La « correction trapézoïdale » (gestion de l’écran de projection) est loin d’être parfaite. Sur un mur blanc, la zone a tendance à ne pas être totalement droite et nécessite souvent un réajustement manuel. C’est décevant pour cette gamme de projecteur. Remettons l’église au centre du village, le Dangbei Mars Pro est loin d’être mauvais en la matière : l’écran projeté est net, évite bien les obstacles, saisi correctement la zone de projection, mais n’est pas encore parfait — comparé par exemple à un Xgimi Horizon Pro qui est plus performant en la matière.

Les corrections trapézoïdales de l’écran projeté ne sont parfois pas parfaite.

Cette imperfection se retrouve également lorsqu’une personne passe devant l’objectif. La mise au point se refait automatiquement à chaque fois, ce qui peut être embêtant à la longue. À part ce détail, la distance de projection est bonne avec un rapport de 130 pouces à trois mètres.

Les contrôles limités sur la télécommande

En termes de connectique, le Danbgei est bien pourvu. On retrouve les principales entrées : HDMI ARC, USB, Ethernet, prise otique. Pas d’USB-C donc, mais le reste y est. Tout fonctionne, que ce soit pour jouer à la console ou pour regarder ses photos sur une clef USB. La résolution reste la même.

Au niveau de la télécommande, simplicité est le maitre mot. On retrouve sur celle du Dangbei les boutons classiques avec la possibilité de faire la mise au point. Mais, avec le dongle offert, une autre télécommande est fournie et c’est elle que l’on va utiliser le plus souvent. Plus complète, elle permet de naviguer dans Android TV avec facilité.

A gauche, la télécommande du vidéoprojecteur et à droite celle du Dongle

Attention à ne pas se tromper de télécommande en fonction des menus. D’autant qu’il arrive que lorsqu’on allume le dongle, la télécommande adéquat ne fonctionne pas et seule celle du vidéoprojecteur permet de naviguer dans les menus. Un petit bug dont on se serait bien passé. Au-delà, jongler entre les deux restes un coup de main à prendre.

Pour ce qui reste, les contrôles sont réactifs, même si la télécommande n’est pas pointée vers le projecteur. On salue l’intégration vocale pour faciliter les recherches sur la télécommande du dongle qui capte bien le son de la voix.

Navigation en OS trouble

Lors de la navigation entre les différentes fonctionnalités du projecteur, on remarque très vite que le dongle est un élément essentiel pour éviter toutes frustrations. En effet, si les paramètres et l’interface initiale du Dangbei ont le mérite d’exister, on note l’absence de Play Store et donc un manque criant d’applications telles que Netflix, YouTube ou Prime Video. A part cet accro que l’on retrouve sur la majorité des vidéoprojecteurs, le système d’exploitation reste agréable et fluide.

Les paramètres du Dangbei Mars Pro sont complets et modifiables manuellement

Alors qu’il est mentionné que le cast entre son smartphone et le vidéoprojecteur est intégré, nous n’avons pas réussi à le faire marcher. Dommage, mais encore une fois, le Dongle rattrape l’affaire, puisque cette fonctionnalité est possible lors de son utilisation. In fine, pour faire fonctionner pleinement le potentiel de son Dangbei Mars Pro, il est nécessaire de se connecter au Dongle via HDMI.

Notons également que lors de l’utilisation du vidéoprojecteur en mode jeu, l’input lag est correct pour certaines références comme Mario Kart ou Fifa (grace notamment à la compensation de mouvement). Mais il reste insuffisant pour les compétiteurs et les 60hz max obligent à une utilisation sans volonté de performer.

Une projection en clair obscure

La force de ce Mars Pro est incontestablement l’image projetée. Avec un couple définition et luminosité de haut vol, on ne peut qu’être impressionné. La 4K se remarque très vite avec un écran de très haute qualité et les 3 200 lumens permettent de regarder des films colorés en plein jour sans aucun mal (c’est le principal défaut des autres vidéoprojecteurs).

L’écran projeté avec le vidéoprojecteur renvoie des couleurs vives et colorées

Lorsque l’on va dans les détails et que l’on compare le vidéoprojecteur aux autres, on remarque un point faible : le rendu des images sombres. Si vous regardez un film ou une série qui se passe dans le noir, l’image projetée sera fortement impactée. Le manque de contraste oblige le Dangbei à surexposer les zones d’ombres qui n’arrive pas à proposer plusieurs nuances de noirs et gris. Ainsi, le rendu est fade et les images peu visibles avec la lumière du jour. On vous déconseille de choisir un film d’horreur en journée, vous ne verrez pas grand-chose.

Les nuances de noirs manquent de contraste sur le Dangbei Mars Pro

A contrario, si vous êtes dans une salle plongée dans le noir, ce manque de nuances se ressent moins et l’image est parfaitement visible et nette. Notons la présence du HDR, rendant les images plus lumineuse et les couleurs fidèles (sauf les nuances de noir). Cette technologie donne encore plus de puissance : lorsque nous avons fait les tests en regardant Super Mario Bros., nous avons été bluffés par le rendu.

Le Dangbei est aussi compatible 3D et le résultat est une vraie réussite ! Aucune lunette n’est fournie, mais on vous conseille de vous en procurer pour essayer. L’expérience en vaut le détour.

Un son correct Le vidéoprojecteur embarque un son stéréo avec deux haut-parleurs de 10W. Mais, ils ne sont pas signés Harman et Kardon comme les XGIMI par exemple. Cela n’empêche pas le Dangbei de produire un son correct avec une bonne restitution de l’espace sans saturation. On vous conseille néanmoins de coupler le projecteur à une barre son pour une expérience parfaite.

Avis : faut-il acheter le Dangbei Mars Pro ?

Les performances du Dangbei Mars Pro pourraient faire croire que ce vidéoprojecteur boxe dans la cour des modèles tout-en-un haut de gamme à plus de 2000€. Détrompez-vous : avec un prix actuel à moins de 1500€, la qualité est plus que bluffante. Rare sont les projecteurs avec d’aussi bonnes caractéristiques dans cette gamme. La 4K, la luminosité record et la facilité d’utilisation (avec la mise en place automatique) permettent une expérience à couper le souffle.

Certaines conditions sont néanmoins recquises pour profiter pleinement du Mars Pro : utiliser un Dongle (offert), prendre une minute pour calibrer l’écran manuellement et éviter de mettre un contenu sombre dans une salle lumineuse. Au-delà, l’une des seul rivaux de ce vidéoprojecteur est le Xgimi Horizon Pro.

Alternative : Dangbei Mars Pro vs XGIMI Horizon Pro

Le XGIMI Horizon Pro est le concurrent direct du Dangbei Mars Pro. Tout deux affichés à 1500€, il propose une qualité d’image aux détails similaires dans une pièce sombre. La principale différence vient de la luminosité. La technologie du Dangbei permet au Mars Pro de proposer 3200 lumens contre seulement 2200 lumens sur le XGIMI Horizon Pro. Une différence qui se remarque notamment dans une salle éclairée — à condition de ne pas afficher de couleurs sombres, au risque de faire souffrir les deux vidéoprojecteurs.

Paradoxalement, au niveau de l’image projetée, celle du XGIMI parait plus clair dans une pièce sombre (les conditions idéales de visionnage). Le traitement de la projection permet des tons plus lumineux et nous a plus impressionné. Le Dangbei, lui, propose un écran plus terne, mais qui reste tout à fait agréable au visionnage.

Dernière différence notable : l’installation. Les réglages automatiques de l’écran sont bien plus performants sur le XGIMI et plus pratique si vous êtes amenés à déplacer régulièrement votre vidéoprojecteur (notons que le XGIMI fait presque 2kg de moins que le Dangbei). De même, les choix de paramètres sont plus nombreux sur le XGIMI et la modification des couleurs plus personnalisable.