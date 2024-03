Test BenQ X3100i : le meilleur vidéoprojecteur gaming 4k du moment ?

Le BenQ X3100i est un vidéoprojecteur gaming pensé pour toutes les consoles et les types de jeux vidéos. Réalité ou illusion marketing ?

Dans le monde des vidéoprojecteurs, l’heure est à la diversification. Avec un nombre croissant de modèles, certains se sont spécialisés dans un type de projections. C’est le cas de BenQ et de ses modèles imaginés pour le gaming.

Les vidéoprojecteurs gaming émergent sur le marché. Notre dernier test du ViewSonic X2-4K à 1590€ et son slogan « conçu pour Xbox » nous avait montré le potentiel de ce type de produit. Mais certains petits défauts étaient venus ternir une bonne impression globale comme l’absence de 4K en mode « gaming » ou celle du HDR10+.

Avec l’arrivée du BenQ X3100i, projecteur haut-de-gamme créé spécialement pour le gaming, il n’en fallait pas plus pour nous donner envie. Affiché à 2399€ et doté d’une fiche technique alléchante, le vidéoprojecteur peut devenir, sur le papier, la référence des modèles pour jeux vidéos. Et pas seulement, il a également tout pour être polyvalent et proposer un rendu cinématographique d’exception.

Les plus Une qualité d’image très bonne,

Netflix intégré (enfin),

Réglages précis et mode jeu parfait, Les moins La taille et le poids,

Pas de mise au point et correction automatique,

L’absence de gestion du HDR10+.

Fiche technique : caractéristiques du vidéoprojecteur

DIMENSIONS 27,2 x 21,3 x 25,9 cm POIDS 6.8 kg RÉSOLUTION 4K UHD (3840×2160) LUMINOSITÉ 3300 ANSI Lumens DURÉE DE VIE 30 000 h RAPPORT DE PROJECTION 150 pouces à 5 m MISE AU POINT Manuel (focale de 1.15 à 1.5) ENTRÉES 3x HDMI/USB/RS-232/AV/jack SYSTÈME D’EXPLOITATION AndroidTV 11 NFC Oui APPLICATION Toutes les plateformes de streaming Netflix inclut SON 2x5W (Dolby Audio) PRIX 2399€

Le design du vidéoprojecteur BenQ X3100i

A première vue, le vidéoprojecteur de la marque taïwanaise en impose. Littéralement ! Sa forme carrée est plus importante que le déjà très gros XGIMI Horizon Ultra. Avec un poids de presque 7 kg, vous n’êtes pas près de le déplacer de sitôt une fois sa place trouvée. En même temps, ce n’est pas l’objectif de la marque. Ce vidéoprojecteur est fait pour ne plus bouger une fois dans votre salon.

Côté esthétique, les trois couleurs du X3100i (blanc sur les côtés et à l’arrière, face en noir et arêtes orange) donnent du peps et rendent le modèle assez élégant. Quand on voit sa taille, heureusement que son design est bien conçu. Reste qu’il faudra lui trouver dans votre pièce une place de choix.

De multiples commandes pour un usage complet

L’un des défauts de ce vidéoprojecteur concerne ses réglages : on retrouve de nombreuses commandes directement sur le X3100i, nous indiquant être loin des nouveaux modèles totalement autonomes pour gérer la projection sur votre mur ou votre écran.

BenQ a décidé de rendre la mise au point et les ajustements trapézoïdaux manuels, gérés sur le vidéoprojecteur (zoom x1,3, mise au point et hauteur de l’image projetée) et sur la télécommande (corrections des trapèzes).

Sur la face gauche du X3100i, on retrouve également des boutons de navigation, de changement de sources, retour au menu… Autant de réglages déjà implantés sur la télécommande (et on se demande bien pourquoi ils sont en double).

Remarquons qu’un dongle Android TV est intégré directement dans le BenQ, permettant de naviguer très facilement dans l’interface gérée par Google. Une télécommande pour ce dongle est fournie avec, mais ne sert pas puisque celle du vidéoprojecteur suffit pour gérer les paramètres du X3100i et du dongle.

Le câble fourni avec le X3100i n’a pas de bloc d’alimentation, mais est très court (moins de 50 cm). Si votre vidéoprojecteur est loin de la prise, pensez à acheter un câble plus long.

Une mise en route fluide

Lors du premier allumage du vidéoprojecteur, il faudra passer par les installations classiques de Android TV (facilité si on a déjà un compte) et des paramètres proposés par BenQ. Le tout n’est pas très long et identique à tous les modèles, à la différence de la mise en place de l’écran.

Avec des paramètres manuels, on est loin de la facilité permise par l’automatisation de la projection sur la plupart des modèles actuels (XGIMI, LG, Samsung…). Sur le produit de BenQ, il faut donc gérer : la mise au point, la taille, les corrections d’angle, la hauteur…

Si le processus n’est à effectuer qu’une fois tant qu’on ne le déplace pas (ce qui n’est pas prévu au vue de son poids), il reste fastidieux de régler l’angle parfait de projection. La correction des trapèzes, par exemple, est assez mal faite, notamment concernant l’inclinaison de l’image.

Mais, en prenant un peu de temps, on arrive toujours à un rendu adapté à notre mur de projection. Et une fois trouvé, l’image est assez impressionnante. On se dit même qu’en ayant pris le temps de modifier tout manuellement, on arrive à une projection encore meilleure que celle qui aurait pu être définie automatiquement. La multitude de paramètres peut être complexe à prendre en main, mais lorsque c’est fait, on peut vraiment gérer l’image à notre… image.

Quand bien même, vous auriez du mal à trouver les paramètres parfaits pour votre image (couleurs, luminosité, saturation, piqué…), il existe une application qui vous donne les paramètres faits par des pros en fonction de l’image qu’ils projettent.

Appelée SettingXchange, plus besoin de s’embêter à se dire, 0,1 ou 0,2 de blanc ! Tous les paramètres vous sont donnés pour avoir un rendu parfaitement adapté à ce que vous visionnez. Un très bon point pour BenQ.

La télécommande du vidéoprojecteur est rétroéclairée, mais son design est moins sympa que d’autres (on se croirait encore dans les années 2000). Même constat avec les paramètres du vidéoprojecteur, nombreux, mais visuellement pas trop beaux — même si ce n’est pas ce qu’on leur demande.

Une interface avec Android TV intégré (et Netflix !)

Au niveau de l’interface, Android TV 11.0 intègre tout ce qu’il y a de mieux pour naviguer de façon fluide et trouver son bonheur. Le Store permet de télécharger toutes les applications de streaming facilement. Tout est simple, aucun bugs n’est à faire remarquer et les applis se lancent vite.

La télécommande est elle aussi réactive, peu importe la direction vers laquelle on la pointe (nous avons déjà eu le problème sur d’autres modèles). Regarder YouTube ou Disney+ est donc aussi simple que sur son smartphone, qui est d’ailleurs aussi compatible avec le vidéoprojecteur. Avec ChromeCast intégré, il est possible de projeter le contenu de son téléphone directement sur l’écran du X3100i.

La véritable révolution du vidéoprojecteur est l’intégration de Netflix. On vous explique pourquoi c’est une plus value certaine. Rares sont les vidéoprojecteurs sous Android TV qui propose Netflix. La plateforme est la seule qui a toujours refusé d’apparaître sur le projecteur dit « intelligent ». La raison initiale est la peur de ne pas fonctionner correctement, notamment pour des marques encore trop peu expertes dans le domaine de la projection.

En proposant à Google de fournir leur Dongle et leur interface, BenQ a permis de contourner ce blocage de Netflix (qui accepte d’apparaite sur l’interface Google TV des téléviseurs par exemple). Grâce à ce stratagème, le vidéoprojecteur est doté de la plateforme de streaming. C’est une vraie plus-value puisque chez la concurrence, on avait fini par prendre l’habitude d’acheter un dongle séparément, même si Android TV était déjà intégré.

Une image très réussie et faite pour le gaming

Avec sa luminosité de 3300 lumens et son système 4LED, l’image de 150 pouces projetée a des arguments à faire valoir. Sachez qu’à l’instar des vidéoprojecteurs de cette gamme, on vous déconseille d’utiliser celui-ci en plein jour, au risque d’avoir une image assez terne, malgré la luminosité élevée du projecteur. En effet, dès qu’elle est trop importante, les nuances de couleurs sur l’image se ressentent et l’expérience est plus décevante.

A contratrio, lorsque la pièce est plongée dans le noir, l’image prend forme. Et quelle forme. Avec les bons réglages de colorimétrie (importants à faire pour maximiser la qualité), le rendu est impressionnant.

Regarder un film ou une série est un pur plaisir, même si le contenu se passe dans la pénombre. Souvent, les projecteurs ont tendance à pêcher lors des séquences sombres à cause d’un déficit dans les nuances de noir et de gris. Ici, ce n’est pas le cas et la qualité est au rendez-vous. Le système de gestion des couleurs (CMS) est parfaitement géré.

On regrette simplement l’absence de HDR10+, qui donne un véritable plus dans la qualité de l’image, notamment pour la rendre plus colorée. Utilisant plusieurs types d’images avec HDR, le X3100i propose néanmoins un calibrage de l’image assez époustoufflante. Le piqué et les détails de chaque image valent le détour et on se délecte à chaque paysage présenté.

Si le vidéoprojecteur ne possède pas de qualité 4K native mais seulement 1080p, il réussit parfaitement à s’en approcher avec son traitement XPR. Ce qui rend l’expérience de visionnage excellent. Tout y est pour profiter d’un écran de cinéma à domicile (on vous conseille le mode cinéma, très efficace pour profiter du meilleur paramétrage).

Le gaming en tête d’affiche

Vendu comme le projecteur gameur par excellence, le BenQ était attendu au tournant. Et quoi de mieux pour ce faire que d’essayer Forza et voir ce que le projecteur a dans le ventre. Quand on lance le jeu, on peut changer les options de projections dans les paramètres en fonction de ce dernier. On peut même mettre le mode « auto game », très efficace pour détecter le type de console branchée. Le BenQ propose quatre options pour jouer en fonction de ce que vous vous apprêtez à lancer :

FPS pour tous les jeux de tir à la première personne comme Call Of Duty,

RPG pour tous les jeux vidéos de rôle et solo comme Diablo IV,

SPG pour tous les jeux de sport comme FIFA,

RCG pour tous les jeux de courses comme Forza.

Notez que le vidéoprojecteur est compatible avec les consoles de jeux PS5, PS4 et PS4 Pro, PS Slim, XBox Series X|S, XBox One X et Xbox One S.

En fonction du type de jeu auquel vous jouez, vous pouvez définir des paramètres différents. Cela permet de mettre l’accent sur les options qu’il faut mettre en avant. Ainsi, l’expérience de jeu est fluide, même pour les plus énergivore ou ceux qui demandent une bande passante importante. Que ce soit en 4K et 60 Hz pour les jeux solos ou 1080p et 120 Hz pour les jeux multijoueurs, le projecteur est très réactif et immersif avec une latence moyenne de 16 ms (on a pu descendre jusqu’à 4ms), ce qui est très correct pour tous les jeux.

Un son suffisant pour profiter de son programme Avec deux hauts-parleurs de 5W et sa technologie CinematicSound, BenQ propose un son audible et assez puissant, mais qui reste limité pour produire une vraie profondeur. A l’instar de la plupart des autres modèles, les différents paramètres pour le modifier n’y changent pas grand-chose. Heureusement, avec une barre son, le problème est vite réglé.

Avis : faut-il acheter le BenQ X3100i ?

Pour 2300€, on est en droit de se poser la question de la véritable plus-value du vidéoprojecteur X3100i proposé par BenQ. Selon nous, le prix est largement justifié. D’abord, car c’est un excellent vidéoprojecteur, qui performe par son rendu d’image très bien géré. En le comparant à d’autres modèles, la netteté, la profondeur et le piqué du BenQ sortent du lot.

Ensuite, concernant ce pourquoi il est commercialisé : le mode gaming. Avec différentes options en fonction du jeu joué et une prise en charge de toutes les consoles, le vidéoprojecteur prouve qu’il est la référence en la matière. Ce qui en fait finalement un choix judicieux pour les gamers : tout comme les amateurs de films (surtout avec l’intégration surprise de Netflix).

Seul constat venant ternir son image, l’absence de corrections automatiques, qui permet d’être plus précis, mais qui fait perdre du temps pour ceux qui ne veulent pas s’embêter. De même, ne pas intégrer le HDR10+ alors qu’il existe sur d’autres modèles de la marque est dommage, mais pas rédhibitoire pour proposer une image de qualité.

Différence : BenQ X3100i vs BenQ X3000i

Six mois avant la sortie du vidéoprojecteur, la marque BenQ annonçait la commercialisation du BenQ X3000i, petit frère du nouveau modèle. Il avait déjà été encensé par la critique et coutait, lui, seulement 1999€.

Les différences entre les deux projecteurs restent cependant minimes : un Lens-shift vertical pour régler la hauteur, 300 lumens de plus, un input lag réduit et un contraste amélioré (ce qui pêchait sur le X3000i). Avec ses changements, la différence de prix n’est pas forcément justifiée. Mais, la vente du X3000i a été arrêtée depuis le mois dernier. Donc plus le choix !