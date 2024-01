Test vidéoprojecteur YABER K2s : à moins de 500€, est-il la star des modèles pas chers ?

Comment choisir un bon vidéoprojecteur et être sûr de ne pas lâcher un SMIC inutilement ? Certains appareils font-ils l’affaire pour moins de 500€ ? C’est ce que nous allons tenter de voir avec ce test du Yaber K2s.

Dans la famille des vidéoprojecteurs, je choisis YABER. La marque chinoise, qui a lancé son premier vidéoprojecteur en 2018, a atteint le million de ventes l’année dernière. Elle s’est spécialisée dans les modèles 1080p et 720p en proposant des caractéristiques intéressants pour des prix mini. Son vidéoprojecteur le plus haut-de-gamme, sorti en mars 2023, le K2s, est l’un de ces produits le plus vendu.

Le YABER K2s a attiré notre attention pour une raison : c’est un vidéoprojecteur FHD intelligent qui coûte moins de 500€. Un prix que peu de modèles avec ce genre de caractéristiques peuvent se targuer d’avoir. Nous avons donc voulu essayer ce produit plein d’ambition, qui pourrait bien être (on l’espère) le nouveau meilleur rapport qualité/prix.

Les plus Une qualité d’image très bonne.

Des corrections automatiques efficaces.

Un prix très intéressant. Les moins Un contraste très faible.

Un manque de luminosité dans une pièce claire.

Peu d’inclinaison et absence de pas de vis.

Fiche technique : caractéristiques du vidéoprojecteur

DIMENSIONS 26,5 x 22,4 x 17 cm POIDS 3,2 kg RÉSOLUTION 1920 x 1080 LUMINOSITÉ 800 ANSI Lumens DURÉE DE VIE 25 000 h RAPPORT DE PROJECTION 150 pouces à 3 m MISE AU POINT Automatique ENTRÉES HDMI/USB/USB-C/Jack/AV SYSTÈME D’EXPLOITATION AndroidTV 11 NFC Oui APPLICATION Toutes les plateformes de streaming SON 2x10W JBL (Dolby Audio) PRIX 589€ (coupon de 135€ sur Amazon)

Le design du vidéoprojecteur YABER K2s

La première réaction lors du déballage du YABER K2s est simple : un vidéoprojecteur très imposant, mais de qualité. Côté design, les arêtes en tissu et le noir profond du vidéoprojecteur en jettent. L’ergonomie, elle, interroge : avec des dimensions imposantes et un poids important, il ne passe pas inaperçu et il faudra lui trouver une place chez vous.

D’autant que le vidéoprojecteur n’intègre aucun pas de vis pour l’accrocher au plafond ou à un trépied. Il faudra impérativement le poser sur une étagère ou sur une table (et espérer avoir de la place).

Le K2s arrive avec deux télécommandes, l’une pour la navigation et l’autre pour le Dongle. On retrouve également un câble HDMI et un câble d’alimentation. Chose étonnante, ce câble est dénué de bloc d’alimentation (sans que cela impacte la performance du K2s).

Pour se rattraper de l’imposant produit, la marque a intégré une réglette sous le K2s pour ajuster la hauteur de l’écran. Pour l’avoir essayé, c’est bien, mais insuffisant pour poser le projecteur sur une table basse et espérer projeter l’image à hauteur d’humain. Nous avons dû ajouter une cale sous la réglette pour avoir un écran situé exactement là où nous le souhaitions.

Un cache lentille est fourni avec le vidéoprojecteur : un très bon point quand on sait que le noir attire la poussière et peut impacter (à petite échelle) la projection.

La véritable innovation de ce vidéoprojecteur est le dongle intégré à l’intérieur. Sous le vidéoprojecteur, une petite trappe s’ouvre et laisse apparaitre le Hako mini : un dongle permettant de naviguer dans AndroidTV avec l’accès à toutes les plateformes de streaming. Une intégration très bien pensée quand on sait que la majorité des vidéoprojecteurs (même ceux intégrant d’office Android TV) ne possèdent pas Netflix.

Une mise en route fluide

Lors de l’allumage du vidéoprojecteur, très bonne appréciation : l’écran se corrige tout seul en fonction de l’inclinaison du projecteur et de l’écran de projection. La mise au point se fait également automatiquement, pour un rendu très réussi (nous n’avons pas eu besoin de revoir les corrections). Même certains vidéoprojecteurs à plus de 1000€ comme le XGIMI Horizon Ultra ne le font pas. Il faut attendre de l’initialiser avant qu’il ne fasse les corrections automatiquement.

Il faut néanmoins noter que la correction de l’inclinaison ne va pas au-delà de 20° sur les côtés. On en a fait les frais lorsqu’on a voulu poser le K2s sur une étagère dans l’angle de notre salon et qu’on a voulu une projection centrée.

Lors de l’initialisation, toute l’installation se fait sans accro : langue, Wifi, compte… Sauf qu’il faut le faire deux fois. Avec le dongle intégré, la manipulation doit être refaite : on retape le code wifi, on redonne son identité et on recrée un compte. Dommage que les deux ne soient pas liés, sachant que le dongle est intégré.

Après l’initialisation du vidéoprojecteur et du dongle, on peut profiter de l’interface classique des vidéoprojecteurs intelligents en choisissant la source « Android TV ».

Attention, la marque indique qu’un zoom est disponible sur le K2s : en réalité, c’est un dé-zoom, puisqu’il est déjà en mode « 100% » lorsque qu’on regarde ce paramètre.

Une interface avec dongle intégré

La navigation dans les menus et les fonctionnalités du K2s fait un sans-faute. Pas de latence, pas de freeze ou de bugs. L’interface Android TV 11 est aussi bonne que dans les autres modèles plus haut de gamme. Voir mieux : le XGIMI Horizon Ultra souffrait de quelques latences lors d’une navigation trop rapide. Le K2s est parfaitement fluide.

Au-delà, avoir toutes les plateformes de streaming et notamment Netflix est un must-have. Il suffit de les télécharger depuis le Google Store du Dongle pour regarder votre film de Noël sur Prime, Disney+, Netflix ou MyCanal.

Seul petit défaut sur l’utilisation du vidéoprojecteur : devoir switcher entre deux télécommandes pour naviguer. Celle du projecteur pour gérer les paramètres et celle du Dongle pour aller sur ses applications de streaming.

Le vidéoprojecteur intègre la fonction NFC : elle permet de connecter son smartphone via l’application EShare et diffuser ses photos, vidéos… et même dupliquer son écran. Ça peut être très pratique !

Une image très bonne sans lumière dans la pièce

C’est le grand inconvénient du YABER K2s : la luminosité. Même s’il n’y a rien de rédhibitoire, les 600 lumens se ressentent particulièrement dans une pièce éclairée (quand on le compare à des modèles plus haut-de-gamme). Les images sont assez délavées et l’on a du mal à distinguer certains détails sombres.

L’image moins vive avec une source de lumière dans la pièce

Pour profiter pleinement de la qualité d’image du vidéoprojecteur, on vous conseille fortement de vous plonger dans le noir et d’avoir votre K2s en face de l’écran. Aussi, éviter au maximum de décaler le projecteur sur un côté, pour ne pas dégrader l’image.

Le seul bémol : les images sombres en plein jour…

Si la luminosité montre les limites du vidéoprojecteur, ce n’est pas le cas de l’image et des couleurs. Sur le K2s, avec une qualité Full HD (1080p), l’image projetée est particulièrement réussie : les couleurs ressortent bien, le piqué est bien traité, ainsi que la netteté. Regarder un film ou une série est une expérience immersive à vivre pour s’en mettre plein la vue.

Le Yaber n’a rien à envier à d’autres projecteurs plus chers, sauf pour les scènes sombres. Le contraste pêche sur le vidéoprojecteur, comme sur tous les modèles que nous avons testés, sans exception. Les nuances de noirs sont inexistantes et regarder la scène iconique de Ça perd de son charme. Et pour peu qu’il y ait une source lumineuse dans la pièce, vous pouvez être sûr de ne rien voir.

À part ce défaut, la fluidité de l’image est parfaitement adaptée, il n’y a même pas besoin de toucher aux paramètres pour la colorimétrie. Certaines fois, quand on navigue dans les menus, les côtés de l’écran semblent légèrement flous, mais rien de préoccupant ou d’impactant pour le confort d’utilisation.

En revanche, une fois dans le noir, l’image est impeccable.

Un son suffisant pour profiter de son programme Les deux enceintes de 10W signée JBL sont corrects pour délivrer une sonorité assez fidèle de l’image. Mais, plus le son est fort, plus il se dégrade. Il paraît moins net et les aigus ont tendance à trop prendre le dessus.

Avis : faut-il acheter le Yaber K2s ?

Le Yaber K2s a une force qu’il sera difficile de contredire : il coute moins de 500€. Passer sous cette barre symbolique en fait presque un vidéoprojecteur avec un prix d’entrée de gamme et des caractéristiques de milieu de gamme. Ce qui est très impressionnant. Mais, le vidéoprojecteur souffre de défauts comme le contraste et surtout son ergonomie (il est très imposant).

Parmi la concurrence, il se place au niveau de l’image parmi les meilleurs éléments avec ses 1080p et sa colorimétrie très bien gérée. Notons l’intégration d’un dongle dans le projecteur (assez rare pour être souligné), très pratique pour avoir Android TV 11 complet directement dans le produit.

Alternative : Yaber K2s vs XGIMI Elfin

Face au XGIMI Elfin, le Yaber peut se targuer de couter moins cher (650€ contre 500€) pour des performances de gestion de l’image projetée quasiment similaires. En plus, il intègre un dongle alors qu’il faudra en acheter un sur le Elfin (qui possède déjà Android TV, mais sans Netflix).

Le vidéoprojecteur YABER K2s est même exceptionnellement en promotion sur Amazon pour seulement à 360€ avec le code : TRJTZ4P6

Mais la grande force du projecteur XGIMI est sa taille et sa capacité d’adaptation à son environnement. Avec une toute petite taille et un poids dérisoire (moins de 1kg), il passe partout et peut être transporté sans souci.

