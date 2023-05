Test Fiido C22 : notre avis sur ce vélo de ville électrique abordable

Notre test du nouveau vélo électrique Fiido C22 (2023) a révélé de nombreuses qualités permettant à ce modèle chinois de s’imposer comme un véritable outsider.

Comment un vélo électrique sans batterie amovible peut-il plaire ? C’est la question que nous nous sommes posée lors du déballage du Fiido C22. Ce vélo électrique doté d’une fiche technique avantageuse possède un détail majeur : il faut l’emporter chez soi pour le recharger.

Pour vendre son nouveau modèle, la marque Fiido met en avant plusieurs points. Elle se félicite d’avoir un produit léger, puissant et avec une autonomie intéressante. Le tout, pour un prix relativement contenu sur le marché. Mais, quand on va au-delà de l’aspect marketing, nos impressions diffèrent : à un confort de conduite indéniable s’ajoutent plusieurs aspects controversés qui nous poussent à dire que le vélo a encore quelques défauts à corriger.

Cr. Hippolyte Semin

Fiche technique du vélo électrique

Dimensions : 180 x 670 x 101 cm

180 x 670 x 101 cm Taille : 1,55 m à 1,80 m

: 1,55 m à 1,80 m Poids : 17,5 kg

17,5 kg Cadre : Alliage d’aluminium

Alliage d’aluminium Fourche : Alliage d’aluminium

Alliage d’aluminium Puissance moteur : 250W (40mn)

250W (40mn) Position moteur : roue arrière

roue arrière Poids max siège conducteur : 120 kg Vitesse max : 25 km/h

25 km/h Freinage : hydraulique avant et arrière

hydraulique avant et arrière Pneus : 700x40C

700x40C Étanchéité : IP67

IP67 Capacité de batterie : 208 Wh

208 Wh Temps de charge : 3h

3h Autonomie : 80 km annoncés ( réels)

80 km annoncés ( réels) Prix : 1 599€

Les joies du déballage

Première étape lors de la réception du vélo : le déballage et l’assemblage. Sur ce point précis, même s’il est nécessaire de s’activer pour le montage, ce dernier n’est pas sorcier. Arrivées en kit, les différentes étapes nécessaires sont parfaitement détaillées à travers les pictogrammes de la notice.

En tout et pour tout, une heure a suffi pour installer la roue avant, le guidon, les phares avant et arrière, l’écran ldc ou encore les garde-boues. Malgré l’absence d’indication sur le type de vices à utiliser ou encore la langue anglaise sur la notice, les nombreux outils mis à disposition permettent de facilement s’y retrouver.

Cr. Hippolyte Semin

Notons néanmoins que le montage des garde-boues n’est pas inclus dans la notice. Il faudra donc s’armer d’une once de réflexion pour comprendre comment s’y prendre.

Il est beau mon vélo

Fiido présente un modèle, une fois monté, devant lequel il est difficile de ne pas rester indifférent. Le noir imitation carbone lui va si bien. Avec de belles finitions et un design réussi, on se demande s’il est vraiment électrique. Un constat qui colle d’ailleurs avec le poids plume du vélo. Ses 17,5 kg sont bien loin des 21,6 kg de son principal concurrent, le Vanhmoof S4. Ici, tous les ingrédients sont réunis pour en faire un vélo de ville idéal.

En regardant plus en détail, le Fiido C22 laisse paraitre quelques axes d’amélioration. On ne donne pas cher de la peau des garde-boues maintenus par deux pauvres bouts de fer. De même, on s’étonne d’un espace sous le vélo laissant apparentes les connectiques de la batterie — évitons de rouler dans une flaque d’eau. L’étanchéité de l’écran, pour sa part, rassure avec une certification IP67, résistant à la poussière et à la pluie.

Cr. Hippolyte Semin

Auscultation du Fiido C22

Le design donne un avant-gout d’un vélo de ville que la critique aura du mal à incriminer sur la forme. Mais, quid de l’ergonomie ? Le guidon du vélo est un parfait indicateur de la qualité du Fiido C22 : au milieu, un écran est très bien intégré avec un grand nombre de commandes que l’on retrouve… aussi sur la poignée gauche. Pourquoi mettre deux fois les mêmes commandes ? Le mystère est entier. Constat similaire avec la sonnette intégré sur le guidon alors qu’un bouton « klaxon » existe aussi…

Avec une application inutile (puisqu’elle aussi, n’apporte rien de plus au vélo), la marque chinoise a fait fort sur les doublons. Pourtant, elle semble avoir oublié de proposer un affichage des sept vitesses habituellement situées au niveau de la manette de vitesse. Un choix étonnant. Cela n’enlève en rien la qualité des nombreux autres indicateurs sur l’écran intégré et les commandes complètes avec cinq modes d’assistance.

Une question nous taraude néanmoins : pourquoi s’embêter avec un écran quand un support smartphone et une application optimisée suffisent à avoir toutes les indications nécessaires ?

Une montre connectée Fiido Notons qu’une montre connectée existe et permet d’avoir davantage d’indications lors de sa conduite, notamment sur la santé. Mais, cette montre se limite à cette simple utilisation.

En vélo, dans Paris, on dépasse les taxis

Avis à toutes les grandes tailles : le Fiido C22 n’est pas adapté aux personnes de plus de 1,80 m. Les plus grands pourront utiliser le vélo, mais avec moins d’aisance et de confort que les autres.

Si vous êtes un des chanceux qui appartenez à la taille moyenne en France (1,75 m chez les hommes et 1,62 chez les femmes), vous apprécierez utiliser ce vélo dans votre ville. Avec ses 9 vitesses et ses 5 niveaux d’assistances, plus aucune côte ne vous fera peur.

Pour être plus confortable, Fiido propose une version plus adaptée à toutes les tailles, le Fiido C21. Un peu plus lourd et doté d’un guidon droit, il possède néanmoins les mêmes caractéristiques que le Fiido C22.

Cr. Hippolyte Semin

Il est tout à fait possible d’utiliser le vélo sans assistance grâce au poids léger et aux vitesses. Le 30 km/h est atteignable avec de grands coups de pédales. Si vous préférez utiliser l’assistance, la vitesse maximale autorisée est de 25 km/h — que vous atteindrez en moins de 4 secondes.

Attention, le changement de mode d’assistance peut parfois être capricieux. Pensez à bien changer avant de vous engager dans une côte. Une fois fait, le couple et le poids vous permettront de garder une allure sans broncher, peu importe les dénivelés.

Cr. Hippolyte Semin

On note que le vélo ne possède pas de sécurité lorsqu’il est à l’arrêt. Pensez à bien le protéger si vous le laissez dans la rue.

Ravir les pressés du quotidien

Côté autonomie, le Fiido C22 est dans la moyenne de sa gamme : 80 km annoncés avec une cinquantaine réels. Pour une utilisation en ville, c’est idéal. Ce qui permet au vélo de se démarquer à ce niveau ? La charge rapide : 3h suffisent pour une charge complète.

Mais – et c’est le grand point de vigilance -, le vélo ne possède pas de batterie amovible. Alors que la tendance se porte vers une batterie à emporter et à recharger chez soi, Fiido a décidé d’intégrer la batterie dans son cadre. Il faudra donc, à l’instar d’un Vanhmoof, garder une place chez vous pour le vélo. Heureusement qu’il ne fait « que » 17,5 kg !

Cr. Hippolyte Semin

Faut-il acheter le Fiido C22 ?

Pour cette gamme de prix – moins de 2000€ -, le Fiido C22 propose un modèle pour le moins réussi. Quand on le compare à la concurrence, le vélo électrique s’impose comme un très bon rapport qualité/prix. Du confort aux performances, l’expérience est idéale pour une conduite en ville.

Le seul gros point de vigilance concerne le choix de la batterie non amovible. Niveau praticité, cela interroge. Mais quand on sait que le best-seller de Vanhmoof, le vélo électrique S4, propose aussi une batterie intégrée, on peut s’imaginer qu’il existe une demande. Attention à ne pas habiter au 5e sans ascenseur.

Alternative : Fiido C22 vs Vanhmoof S4 vs Decathlon Elops 920E

On pourrait comparer le Fiido C22 à de nombreux concurrents. On a ici fait le choix de lui trouver trois modèles relativement similaires. Le premier, le Vanhmoof S4, est un vélo électrique sans batterie amovible qui coute 2200€. Pour 350€, il est possible d’ajouter un « powerbank », sorte de batterie externe pour vélo.

Autre concurrent, le vélo électrique de décathlon Elops 920E. Avec un prix et des caractéristiques proches, on note que sur ce modèle, la batterie est amovible. De plus, l’application Décathlon intègre toutes les fonctionnalités nécessaires à la conduite et notamment un GPS !

Cr. Hippolyte Semin

