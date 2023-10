Test Fafrees FM8 : un vélo électrique ultra complet à moins de 2000 € ?

Parmi les vélos électriques de moyenne gamme (moins de 2 000 euros), le nouveau-venu du constructeur chinois Fafrees ne souffre d’aucun défaut rédhibitoire.

Réputé pour ses e-bikes offrant un bon rapport qualité/prix, le fabricant chinois Fafrees met à jour son catalogue de vélos électriques polyvalents avec le FM8. Commercialisé à 1 799 euros sur le site de Fafrees, le FM8 est disponible en deux couleurs : Gunmetal Black (un noir mat) et Dark Green (pas si foncé, plutôt vert d’eau). Nous avons pu essayer la version noire – ravissante il faut bien le dire. Allez, en selle !

Les plus Le design racé et élégant,

L’écran LCD et ses commandes réactives,

La fourche à suspension hydraulique,

La batterie facile à insérer et qui se fond dans le cadre,

Le confort offert par les pneus larges. Les moins Le moteur électrique, très « diesel »,

Les freins très (trop ?) progressifs.

Où acheter le vélo électrique Fafrees FM8 ? DÉCOUVREZ LE MEILLEUR PRIX du Fafrees FM8 Voir l’offre

Fiche technique

Dimensions : 185 x 112 cm.

185 x 112 cm. Poids : 25 kg.

25 kg. Cadre : Alliage d’aluminium 6061 à double butée.

Alliage d’aluminium 6061 à double butée. Fourche : Suspension hydraulique, débattement de 100mm avec blocage.

Suspension hydraulique, débattement de 100mm avec blocage. Transmission : Shimano Altus 9 vitesses.

: Shimano Altus 9 vitesses. Puissance moteur : Ananda M60 (350W).

Ananda M60 (350W). Position moteur : Roue arrière (+ capteur de couple).

Roue arrière (+ capteur de couple). Poids max : 180 kg. Vitesse max : 25km/h.

25km/h. Freinage : Freins à disques hydrauliques TEKTRO.

Freins à disques hydrauliques TEKTRO. Poids max : 150 kg.

: 150 kg. Pneus : 27.5 x 2.25 pouces

: 27.5 x 2.25 pouces Capacité de batterie : 522 Wh.

522 Wh. Temps de charge : 7 heures.

7 heures. Autonomie annoncée : 120 km.

120 km. Prix : 1 799€.

Sobre, élégant : le Fafrees FM8 trône sur le béton.

Déballage et assemblage

Pas de mauvaise surprise concernant l’emballage et l’agencement des différentes pièces du vélo dans le carton. Tout y est : bien rangé (et protégé) par les films plastiques et les cordons de serrage !

Comme pour la plupart des vélos provenant de Chine, le Fafrees FM8 doit être assemblé soi-même. Heureusement, il est relativement facile à monter – une grosse heure de manipulation suffit à parfaire l’engin.

Ainsi, il faudra ajouter le guidon au cadre, l’écran LCD, les roues, les pédales, les garde-boues, ou encore les réflecteurs… Petit bémol à ce stade : comme sur de nombreux modèles, les garde-boues frottent parfois sur les pneus, et il est toujours aussi difficile de les aligner parfaitement avec la courbe du vélo.

Passé cette micro-frustration, rien de bien sorcier. Le manuel d’explication est plutôt explicite et disponible dans de multiples langues dont le français – le mieux sera encore de regarder une vidéo d’assemblage « step by step », facilement trouvable sur Internet.

Le design de l’e-bike

Le design et les couleurs mates du FM8 sont tout simplement une réussite. Il fait partie de ces vélos qui peuvent plaire au plus grand nombre, sans pour autant renier leur caractère.

La ligne globale du vélo est épurée, et rien ne semble surabondant. Le constructeur s’est même permis une fantaisie esthétique avec un « rappel de cadre » plus fin, épousant subtilement l’autre branche du cadre réservée à la batterie.

Les finitions sont elles aussi de bonne qualité, notamment les soudures au niveau des plis qui restent discrètes. L’essentiel des composants est en aluminium, ce qui assure légèreté et robustesse. Détail appréciable, les pédales ne sont pas en plastique, mais en aluminium aussi. Non, vraiment, il s’agit d’un beau vélo et vous aurez de l’allure une fois en selle !

Seule ombre au tableau, l’intégration des fils au bicycle n’est pas optimale. Ils pendent légèrement et créent un peu de pollution visuelle. Mais cela reste correct, surtout que vous pouvez ajuster cette connectique avec vos propres colliers de serrage.

On a vu mieux la disposition de ces câbles.

Les fonctionnalités du vélo

Bien sûr, la fonctionnalité principale du FM8 réside dans son assistance électrique. Pour l’activer ou la désactiver, c’est du classique : il faudra appuyer sur le bouton de commande « power » de l’écran LCD (situé à la gauche de celui-ci) et ensuite jouer du « + » et du « – » pour naviguer entre les 5 niveaux de vitesse.

En un mot comme en cent, l’écran – très lumineux – et ses commandes sont simples et intuitives. Fafrees ne s’est pas ennuyé de touches superflues. Deux commandes rapides méritent d’être mentionnées : l’appui long sur le « + » qui allume la lumière avant du vélo, et l’appui long sur le « – » qui déclenche le mode d’assistance électrique pédestre.

L’écran LCD présente une variété d’indicateurs (vitesse, distance, niveau de charge, etc.). Et vous avez la faculté d’y connecter votre smartphone pour synchroniser les informations du vélo. Un port USB existe aussi pour recharger votre téléphone via la batterie de l’e-bike. Utile !

Parmi les autres fonctionnalités du FM8, on retrouve les standards des vélos électriques. Des phares LED avant et arrière, un système de freins hydrauliques, 9 vitesses Shimano, et une sonnette dont l’embout est malheureusement en plastique. Du métal aurait fait moins « cheap » et plus de bruit !

En prime, le FM8 se distingue par l’incorporation de suspensions hydrauliques dans la fourche, à l’avant. Les suspensions peuvent être verrouillées mais lorsqu’elles jouent leur plein effet, l’amélioration du confort est remarquable – et justifie en partie le prix de cet e-bike de moyenne gamme. Enfin, le vélo embarque un porte-charge de taille décente – la cagette de fruits ou légumes y tiendra mais pas beaucoup plus – et une béquille pour stabiliser le vélo à l’arrêt.

Un écran très pratique pour tout contrôler.

Prise en main du FM8

Précisons-le d’emblée, la batterie est simple à mettre et retirer du cadre du vélo. Une fois insérée et verrouillée avec une clé, elle demeure cachée, ce qui favorise l’étanchéité du dispositif.

Sur la selle, en position de conduite, le confort est au rendez-vous. La position droite sur le vélo est agréable, même si les personnes de grande taille seront peut-être moins à leur aise compte tenu de la hauteur limitée du guidon. Celui-ci est inclinable, moyennant quelques tours de vis. Quant à la selle, son ajustement ne pose aucun problème.

En ville, comme dans les bois, le vélo se comporte bien et la conduite est appréciable. Dès que la chaussée est plus accidentée, les larges pneus du FM8 et ses suspensions hydrauliques font la différence par rapport à d’autres e-bikes bien plus taillés pour la route. Ici, on est en possession d’un réel « tous chemins ».

Concernant la sensation de pédalage avec l’assistance électrique, l’accélération est très progressive. Cela ravira les amoureux de la fluidité, là où les amateurs du « boost » électrique seront peut-être un peu frustrés. En tout état de cause, l’assistance est bien calée sur la pression de pédalage et nous n’avons jamais la sensation de forcer ou de pédaler dans la semoule – c’est l’avantage du capteur de pression qui s’aligne sur la pression du pédalage.

Petite déception niveau sensation, les poignées du guidon ne sont pas des plus confortables. On aurait préféré des poignées épousant beaucoup plus la forme des mains.

Agréable sur la route comme sur les sentiers.

Les performances du FM8

Globalement, le moteur est performant et nous n’avons rien noté d’anormal, sur du plat comme en légère montée. Le niveau 5 d’assistance électrique (le maximum) sera probablement privilégié par la plupart des cyclistes tant les échelons inférieurs se cantonnent à des vitesses de 16-17 km/h et moins.

Comme tous les vélos électriques, la vitesse est bridée à 25 km/h avec l’assistance. Cela dit, en pédalant fort, vous pourrez atteindre une petite trentaine de km/h. Plus vite, ce sera clairement compliqué.

Sur notre vélo d’essai, le passage de la 8ᵉ vitesse à la 9ᵉ s’est révélé un peu poussif. C’est parfois le lot des nouveaux vélos où une période de rodage est nécessaire. Remarque similaire concernant les freins qui doivent se « faire ». Selon nous, le freinage restera nettement progressif quoi qu’il arrive. Encore une fois, cela conviendra aux adeptes d’une conduite légère et souple.

A vous les longues balades !

L’autonomie du FM8

L’autonomie est élevée (annoncée à 120 km), même si nous n’avons pas eu le temps de conduire jusqu’à l’épuisement de la batterie. Si vous tombez en rade, pas d’inquiétude. Le FM8 se conduit assez bien sans assistance, et son poids reste correct (25 kg) pour un vélo de sa taille.

Concernant le temps de charge, on a vu mieux. Sept heures, c’est long pour passer de 0 % à 100 % de charge. D’autant plus qu’il n’y a pas d’indicateur précis de niveau de chargement. Certains concurrents comparables offrent des temps de recharge plus proches des 5 heures. Malgré tout, il faudra relativiser ces chiffres si le FM8 est réellement capable de franchir le plafond de 100 km d’autonomie.

Où acheter le vélo électrique Fafrees FM8 au meilleur prix ? LE MEILLEUR PRIX pour Fafrees FM8 c’est ici : Voir l’offre

Faut-il acheter le Fafrees FM8 ?

Oui. Le FM8 est un vélo de bonne facture au regard de son prix. Davantage adapté aux balades dominicales qu’aux courses effrénées en ville, il reste tout de même très polyvalent, et vous pourrez l’utiliser pour tous vos trajets quotidiens. Son prix de 1 799 euros se justifie notamment par une grande autonomie et des suspensions hydrauliques offrant beaucoup de confort de conduite.