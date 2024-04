Test Mokwheel Asphalt ST : un vélo électrique qui fait bonne route !

Avec l’Asphalt ST, le constructeur chinois a fait le choix d’un vélo confortable, parfaitement adapté à la ville.

Créateur du Basalt – premier vélo électrique Power Station au monde – le fabricant chinois Mokwheel met également à jour son catalogue de vélos électriques urbains avec l’Asphalt ST. Commercialisé à 1 299 euros sur le site constructeur, l’Asphalt ST est décliné en trois couleurs : Lavande, Gris et Blanc. Nous avons pu tester la version grise, moderne et passe-partout. En route !

Les plus Fiabilité de l’assistance électrique,

Selle en cuir confortable,

Guidon abaissé pour la conduite dos droit,

L’écran LCD,

Le confort des pneus larges. Les moins Autonomie limitée pour les longues sorties,

Moteur placé à l’arrière.

Fiche technique

Dimensions : 183.9 x 112 cm,

Poids : 27.5 kg,

Cadre : alliage d’aluminium 6061 avec batterie interne,

Fourche avant : Suspension hydraulique 80 mm réglable

Transmission : Shimano 7 vitesses

Freinage : Freins à disques hydrauliques TEKTRO HD-M275

Pneus : 27.5 x 2.4 pouces

Puissance moteur : 250 W (à l’arrière)

Vitesse max : 25 km/h

Poids max : 135 kg

Capacité de batterie : 14.7 A (36 V)

Temps de charge : 6h

Autonomie : 45-65 km

Prix : 1 299€

Déballage et assemblage faciles

Comme la plupart des vélos provenant de Chine, il faut assembler le vélo soi-même. Mais toutes les pièces sont bien présentes, bien rangées, et bien protégées dans le carton.

Le Mokwheel Asphalt ST requiert une grosse heure de manipulation avant d’arriver au bout du montage. Les étapes sont plutôt simples à suivre – une vidéo de démonstration est consultable ci-dessous – et aucun accroc n’est à signaler. Pas même de problème avec les garde-boues qui ont parfois tendance à frotter contre les pneus.

E-bike au design épuré

Le design et les couleurs mates de l’Asphalt ST s’accordent bien aux zones urbaines – son terrain de jeu favori. Ce vélo devrait plaire au plus grand nombre, sans pour autant renier son caractère.

En effet, la ligne du vélo est épurée, rien n’est en trop. Pour ce modèle destiné à la ville et aux routes goudronnées, le guidon est volontairement bas en position native. Cela facilite grandement la conduite « croisière » avec le maintien du dos droit.

Les finitions sont plutôt de bonne qualité, notamment les soudures au niveau des plis qui demeurent discrètes. Globalement, les composants sont faits d’aluminium, ce qui assure légèreté et robustesse. Détail appréciable, les pédales sont également en aluminium. Peu de plastique, c’est pour nous plaire.

Deux petits bémols malgré tout : quoique bien attachés, les câbles de freins et la connectique sont apparents. Une intégration à l’intérieur du cadre aurait été plus esthétique. Aussi, le numéro de série du vélo est gravé sur le cadre, juste au-dessus du phare avant. Un emplacement moins visible aurait été préférable.

Un post de commandes intuitif

Évidemment, l’Asphalt ST doit surtout être scruté pour son assistance électrique. Pour l’activer ou la désactiver, c’est du classique : il faut appuyer sur le bouton « power » du boîtier de contrôle (situé sur la partie gauche du guidon) afin de naviguer entre les 5 niveaux d’assistance électrique.

Force est de constater que l’écran est très lumineux (important de jour en plein soleil) et que ses commandes sont intuitives. Pas de touches superflues pour ce Mokwheel Asphalt ST qui privilégie la simplicité d’utilisation.

L’écran LCD présente l’essentiel des indicateurs qui comptent : vitesse instantanée, niveau d’assistance électrique, distance parcourue, temps de parcours et niveau de batterie. Justement, à propos du niveau de batterie, on aurait préféré que l’affichage se fasse en pourcentage ou en durée de batterie restante. Le système en barres ne facilite pas la lecture du niveau de batterie, même si l’utilisateur expérimenté s’y retrouvera à terme.

Un vélo fonctionnel sans superflu

L’Asphalt ST embarque aussi les autres fonctionnalités classiques des e-bikes modernes. Des phares LED à l’avant, des feux joliment intégrés dans le cadre à l’arrière, un système de freins hydrauliques, 7 vitesses Shimano, et une sonnette qui, elle aussi, n’est pas en plastique ! En effet, celle-ci est activable via le boîtier de contrôle, l’écran LCD émettant alors un son suffisamment audible et pas trop désagréable.

Par ailleurs, le Mokwheel Asphalt ST se distingue par l’incorporation de suspensions hydrauliques dans la fourche avant. Il est possible de verrouiller ces suspensions pour obtenir une conduite plus rigide, mais une fois activées, elles offrent un supplément de confort non négligeable sur des surfaces accidentées. Grâce à elles, l’Asphalt ST peut s’aventurer, de façon modérée, sur du tout-chemin plutôt dense.

Enfin, l’e-bike comprend un porte-charges de taille raisonnable – 25 kg max en général – et une béquille pour stabiliser le vélo à l’arrêt. Pour la batterie, c’est du classique. Elle épouse joliment le cadre du vélo. Pour la retirer, il suffit de déverrouiller sa position avec l’aide d’une clé.

L’Asphalt ST adore la route et vice versa !

Aux commandes du vélo, le confort est au rendez-vous. D’ailleurs, le cadre revisité, par rapport à l’Asphalt normal, facilite l’enjambement de la monture. La selle, moelleuse tout en conservant du maintien, est un point fort. La position droite sur le vélo est agréable, notamment lors de trajets plus longs. Et pour un confort optimal, l’inclinaison du guidon est possible, moyennant quelques tours de vis.

L’Asphalt ST est taillé pour la ville. Il colle au bitume et vous épargne les sensations d’à-coups. On se sent pleinement en sécurité les mains sur le guidon même si ce dernier gagnerait à virer de bord moins subitement. Lorsque la chaussée devient plus accidentée, les larges pneus du vélo et ses suspensions hydrauliques garantissent tout de même un bon niveau de confort. Naturellement, sur des pavés ou des chemins boueux, l’e-bike est davantage en difficulté.

La sensation de pédalage avec l’assistance électrique est agréable et bien adaptée. Le capteur de couple se déclenche en harmonie avec l’augmentation de la pression sur le pédalage. Cela plaira particulièrement aux amateurs de conduite « croisière ».

Dans la droite ligne de l’assistance électronique, le freinage est de qualité. Pas de bruit à signaler, et surtout une efficacité des freins qui immobilisent le vélo en quelques mètres seulement.

Des performances séduisantes

Pour avoir testé d’autres vélos électriques de moyenne gamme, l’Asphalt ST fait aussi bien, voire mieux, en matière de vitesse et de comportement. Pourtant, son moteur n’est que de 250 W. Souvent, l’assistance est négligeable en dessous du niveau 3, et bien ce n’est pas le cas avec ce vélo ! Sur du plat, vous pourrez largement vous contenter du niveau d’assistance 1 sans trop pédaler. Le vélo vous conduira sagement à la vitesse maximale de 25 km/h.

Si vous préférez une conduite plus dynamique, avec des reprises d’assistance plus rapides, les vitesses de 3 à 5 sont faites pour vous. Elles sont d’autant plus efficaces lors des montées avec de gros pourcentages. À titre d’exemple, la côte de Belleville à Paris se fait sans forcer, à 25 km/h de moyenne, au niveau 3 d’assistance. L’Asphalt ST ne s’essouffle pas aisément !

Petit bémol pour certains cyclistes : le moteur étant situé à l’arrière du vélo, l’équilibre dynamique de l’Asphalt ST n’est pas optimal. Néanmoins, rien de décevant compte tenu de son prix accessible.

Une autonomie correcte

L’autonomie annoncée du Mokwheel Asphalt ST, entre 45 et 65 km, est correcte. Surtout, elle est réaliste. Ayant parcouru une petite dizaine de kilomètres lors de notre essai, il restait trois quarts de batterie. C’est une autonomie qui suffira probablement en milieu urbain fait de petites courses rapides. Par contre, pour de longues balades à la campagne, cela peut sembler contraignant.

Surtout que le temps de charge de la batterie est d’environ 6 heures. Là où d’autres vélos électriques se rechargent complètement en moins de 5 heures. Sans assistance, la conduite de l’e-bike, 27 kg tout de même, est poussive.

Faut-il acheter le Mokwheel Asphalt ST ?

Sans aucun doute ! Le Mokwheel Asphalt ST n’a pas de vrai défaut. Spécialiste de la route, il se défend bien sur les chemins. Son assistance électronique est très efficace. Tout est fait dans le sens de la simplicité et du confort : la selle, les pneus, l’écran LCD, les suspensions hydrauliques, et les freins à disque. Pour un prix de 1 299 euros clairement compétitif.

