Place aux grosses roues ! La firme chinoise commercialise à présent une déclinaison Fat Bike de son modèle A20. Ce type de vélos utilise des pneus particulièrement épais pour les rendre efficaces sur le plus de terrains possible. Un moteur plus puissant sur le papier, un poids plus élevé et quelques changements de design, que donne cette nouvelle version ?

On vous invite à consulter le test du vélo électrique ADO A20 pour en savoir plus sur le ADO 20F. Dans ce test, nous préférons mettre en lumière les différences entre ces modèles plutôt que répéter ce que nous avons déjà dit.

Les plus Excellente adhérence

Absorbe encore mieux les chocs

Particulièrement efficace en dehors de la route

Potence et guidon réglable Les moins Lourd & plus volumineux

Moteur de 500W limité à 50% de sa puissance

Autonomie moins bonne que le A20

Fiche technique du vélo électrique ADO-A20

Poids : 29 kg

: 29 kg Dimensions : 174 x 53 x 120 cm

: Dimensions plié : 98 x 45 x 77 cm

Cadre : Aluminium

: Aluminium Fourche : Aluminium

: Aluminium Puissance Moteur : 500W mais bridée à 250W

: 500W mais bridée à 250W Position moteur : roue arrière

: roue arrière Vitesse max : bridée à 25km/h Freinage : freins à disques avant et arrière

: freins à disques avant et arrière Pneus : 20 x 4 pouces

: 20 x 4 pouces Capacité batterie : 10,4 Ah

: 10,4 Ah Temps de charge : 6 heures

: 6 heures Autonomie : jusqu’à 80 km

: jusqu’à 80 km Indice de protection : IPX5

: IPX5 Prix : 1300 €

Unboxing du vélo électrique ADO A20F

Le contenu de la boîte n’est pas vraiment différent de celle du A20. En effet, le manuel d’utilisation et le chargeur s’accompagnent à nouveau d’une petite pompe à vélo et du même support de téléphone. S’il faut toujours installer le guidon, les pédales et la béquille sont déjà fixées au Fat Bike. Moins d’efforts, chouette ! Il semble en revanche que la clé Allen adaptée pour l’ajustement du guidon soit partie en vacance… Ouf, nous en avions une sous le coude, mais ça ne sera pas le cas de tout le monde.

Le design du ADO A20F

On prend les mêmes et on recommence ? Pas tout à fait, car quelques différences pointent le bout de leurs nez. Tout d’abord, la sortie du carton nous fait rapidement comprendre que le vélo a pris du poids. En effet, les 24 kg du A20 laissent place à 29 kg pour le A20F. Ce gain s’explique principalement par la taille des pneus qui, on le rappelle, ont une largeur deux fois plus importante. En outre, cette évolution fait gagner 10 cm de haut et 19 cm de longueur au vélo. Le pédalier n’est plus relié à la roue arrière par une sorte de triangle. À la place, le cadre possède deux branches plutôt épaisses pour la saisir. On remarque également que la suspension au niveau de la selle a disparu et que celles à l’avant ont pris du volume. Enfin, les garde-boues sont eux aussi aux abonnés absent (prochainement disponibles sur la boutique aliexpress pour moins de 20€ livraison incluse), ce n’est pourtant pas le cas du A20 qui en est équipé de base.

Rassurez moi, ça se plie toujours ?

Le système de pliage du ADO A20F ne change absolument pas du ADO 20 et se fait toujours en trois temps. On notera toutefois que la sécurité du verrou devient plus efficace. Exit le loquet qui semble fragile, il y a maintenant une petite glissière pour permettre l’ouverture. Les roues tailles XL de ce vélo gênent un peu l’aspect pratique du vélo. En effet, le rangement dans le coffre d’une voiture devient davantage pénible à cause de cette poussée de croissance. Au niveau du cadre, on retrouve la même poignée en bas de la selle pour porter le vélo. Question de prudence, mettez votre autre main sur le guidon histoire de soulever cette trentaine de kilos sans heurts. La béquille se montre plus robuste que celle du A20, c’est une bonne surprise.

De nouvelles fonctions pour le vélo électrique ADO A20F ?

Si l’écran LCD n’a pas subi de changement en apparence, il nous indique une nouveauté importante. Il ne montre plus 3 niveaux de puissance mais 5 ! Il faut bien trouver un moyen pour adapter la force d’un moteur qui passe de 350W à 500W. Hormis cela, pas de bouleversement à l’horizon. La clé pour allumer, verrouiller ou déverrouiller la batterie se trouve toujours sur le dessous du cadre. Même constat du côté de la mécanique avec un système Shimano à sept vitesses identique à celui du ADO A20 et deux freins à disque. Enfin, on apprécie le fait que la firme ai conservé la borne de recharge USB sur le guidon, chose bien pratique.

Pendant ce test, nous nous sommes rendu compte que quelque chose nous avait échappé à propos du ADO A20. En effet, une pression simultanée sur le bouton + et le bouton power de l’écran de ces deux vélos change l’affichage de la vitesse par la vitesse moyenne ou la vitesse maximale obtenue pendant le trajet.

L’assistance électrique du ADO A20F

Le fonctionnement des niveaux d’assistances ne change pas. Le premier fournit une aide légère pendant que vous pédalez tandis que les autres définiront la puissance déployée par le moteur lorsque vous tournez la poignée d’accélération. Plus le niveau est élevé, plus le moteur tire sur la batterie. À vous d’adapter votre utilisation pour à la fois optimiser les performances et l’autonomie du vélo. En outre, il faut toujours atteindre 5 km/h pour que l’assistance se déclenche.

Quels changements pour la prise en main du ADO A20F ?

Tout d’abord, le gain de poids se ressent une fois lancé. Prendre des pentes sans assistance électrique sera un exercice particulièrement pénible. Si sur le A20, le niveau 1 permettait de se maintenir à 25 km/h facilement sur route plate, c’est moins le cas sur le A20F. Il faut fournir plus d’effort pour le même résultat. Globalement, ses 29 kg combinés à la taille de ses roues ne l’aident pas sur l’asphalte. Bien qu’efficace, il se montre moins dynamique que son aîné sur ce terrain. En revanche, il absorbe mieux les chocs grâce à ses pneus plus larges et laisse un sentiment de conduite plus confortable. Pas besoin de lire la fiche technique pour comprendre que le moteur a gagné en puissance, ça s’entend ! En effet, les modes au-dessus du 1 déclenchent des accélérations un peu bruyantes. Grosses roues et gros moteur, la discrétion n’est pas son fort.

Les caractéristiques du vélo indiquent que le son rayon de braquage est inférieur à celui du A20. Néanmoins, ce passage de 90° à 60° n’est absolument pas choquant à l’utilisation, la maniabilité reste tout à fait satisfaisante. À vrai dire, nous ne l’aurions pas remarqué sans la fiche technique.

Que vaut le moteur du vélo électrique ADO A20F ?

Que ce soit à 350W ou à 500W, il reste bridé à 250W en France. C’est un véritable problème de ne pas pouvoir exploiter cette puissance, car c’est elle qui contrebalance la hausse du poids. Cette limite rend presque inutiles les niveaux 4 et 5. En temps normal, le premier pousse le vélo à 30 km/h et le second à 35 km/h. Ici, ils ne dépassent pas les 25 km/h, tout comme le niveau 3. On suppose qu’ils délivrent un peu plus de couple malgré tout. Soyons mesurés, les performances bridées restent bonnes. Vous pourrez quand même parcourir des dizaines de kilomètres et démarrer sans effort grâce à la poignée de gauche. Cependant, ces limites laissent un goût d’inachevé voir de frustration. Ne concluons pas cette partie par les choses qui fâchent. Même s’il semble que la taille et le poids des roues empêche le freinage d’être vraiment sec, il offre des résultats satisfaisants

L’autonomie du vélo électrique ADO A20F

Si certaines choses ont changé, ce n’est pas le cas de la batterie. Celle-ci reste au même endroit et conserve ses 10,4 mAh de capacité. Cela pose un problème, car un moteur plus puissant, une masse plus importante et des roues plus grosses demandent davantage d’énergie. Par conséquent, les chiffres sur l’autonomie en souffrent. Avec une utilisation qui alterne de façon raisonnable entre le niveau 1 et les autres, il sera plus difficile d’atteindre la cinquantaine de kilomètres que pouvait faire le ADO A20. Certes, la consommation d’énergie ne risque pas de grimper énormément avec la limite de 250 W. En revanche, si elle saute, les niveaux 4 et 5 vont sérieusement entamer la batterie. Comptez donc sur 70 km d’autonomie voir moins en restant sur le niveau 1 et sur une quarantaine de kilomètres avec une utilisation généreuse, mais pas trop des autres modes de puissance.

Les performances tout terrain du vélo électrique ADO A20F

La largeur des roues possède évidemment une qualité et elle s’appelle adhérence. Une fois sur un chemin de forêt sinueux semé d’embûches, la différence se perçoit rapidement. Pas de perte de dynamisme à déplorer par rapport au bitume ! Le A20 est déjà efficace en dehors de la route, mais le A20F le surpasse grâce à cela. Il se montre plus rassurant et moins sujet aux secousses lorsqu’il franchit les obstacles du chemin (racines, trous, cailloux…). Même sur un sentier étroit vous ne risquez pas de perdre le contrôle de votre trajectoire. Météo oblige, nous avons fait du tout terrain sur un sol relativement sec donc pas trop difficile. Sachez qu’un vélo avec ce genre de pneu conserve normalement son adhérence presque partout, même dans la neige ou le sable.

Offres et garantie pour le ADO A20F

Vous pouvez déjà bénéficier d’une promotion pour l’achat de ce vélo. En effet vous pouvez utiliser le code promo 3HQ4MD4OCSJB pour obtenir une réduction de 100 $ soit environ 85 €. Ainsi, le ADO A20F passe de 912 € à 827 €. Notons que la garantie reste la même que celles pour le ADO A20. Elle couvre la plupart des composants mécaniques et électroniques du vélo pendant un an ( guidon, poignée de frein, chaîne, shifter de vitesses, batterie, moteur, éclairage… etc). Quant au cadre, il est garanti dix ans. Si le service de maintenance s’avère indisponible alors qu’un problème se montre, vous pouvez obtenir gratuitement un vélo de remplacement.