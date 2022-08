Vous venez d’emménager dans une grande maison ou un vaste appartement et vous déplorez déjà les corvées de serpillère à venir ? Rassurez-vous, j’arrive avec un tank du nettoyage, un aspirateur-laveur appartenant à la marque Uwant. Ce beau bébé d’un peu plus de 5 kg détient une puissance de feu extrêmement satisfaisante. Dans ce test Uwant X100 Cordless Floor Cleaner, je vais donc procéder à la démonstration d’une des armes les plus cheatés du ménage-game. J’y passe en revue les caractéristiques techniques, l’expérience utilisateur et la redoutable efficacité de ce dézingueur de taches sur sol dur et autres détritus domestiques. Vous n’êtes pas prêts.

Où acheter le Uwant X100 Cordless au meilleur prix ? PROMO SPECIALE sur le site officiel uwanttech.com Voir l’offre

Les plus Étonnante capacité d’aspiration

Autonomie confortable

Grands réservoirs d’eau propre et usées

La fonction d’auto-nettoyage

Volume sonore raisonnable

La station d’accueil

Prix très correct pour du cordless

Notice bien conçue Les moins Un peu baveux

Plutôt bavard

Encombrant

Ne passe pas sous certains meubles

Détergent Uwant hautement conseillé

Fiche Caractéristiques Techniques Uwant X100 Cordless : que du bon !

What’s in my orange box ?

Rien à signaler, excepté peut-être le temps de charge, largement compensé par la station d’accueil, laquelle nous dispense d’y penser nous-même.

Dimensions : 113,9 x 28,2 x 24,6 cm

113,9 x 28,2 x 24,6 cm Poids : 5,24 kg

5,24 kg Batterie : 4000 mAh

4000 mAh Autonomie : 44 minutes

44 minutes Aire de nettoyage : 300 m2 max

300 m2 max Temps de charge : entre 3 et 4 heures Système de filtration : HEPA

HEPA Réservoir d’eau propre : 0,6 L

0,6 L Réservoir d’eau sale : 0,6 L

0,6 L Puissance d’aspiration : NC

NC Niveau sonore : 75 dB (max)

75 dB (max) Garantie : 2 ans

Unboxing Aspirateur-Laveur 3-en-1 Uwant X100 : un socle assez large

On le voit tout de suite ci-dessous, la station d’accueil (ou smart base) est la qualité à double tranchant du Uwant X100. En effet, c’est un beau pavé de 37 x 38 cm qu’il faut caser quelque part, non loin d’une prise électrique. Peu de chance que ce soit dans un placard à priori. Après, difficile de faire mieux pour un aspirateur-laveur, donc pas de reproche, mais à prendre en compte avant achat tout de même !

Bloc principal

Base intelligente

Câble de recharge

Socle adaptateur

Filtre HEPA de rechange Rouleau de rechange

Gobelet doseur

Solution nettoyante (absente du test)

Brosse d’entretien

Notice

Nota Bene : j’ai retrouvé la smart base tout au fond de la boîte, sous les protections du bloc principal. Vérifiez donc bien de votre côté avant de contacter le SAV pour rien !

Installation et design d’un aspirateur-laveur Uwant X100 Cordless

La colonne noire et grise du bloc principal est d’une sobriété qui ne devrait jurer avec à peu près aucun intérieur. Au pire, on l’oublie assez vite. La station de charge est très simple à installer. En cas de doute, référez-vous à la notice, traduite en français et bien présentée, avec des schémas clairs.

On passe le câble sous la base d’accueil et l’adaptateur s’enclenche dans l’orifice en demi-cercle

La brosse, ci-dessous est composée de deux rouleaux à rotations opposées, toujours dirigées vers le centre de l’appareil. Brevetées par la marque, elles permettent de doubler la puissance de récurage contre les taches humides, et mêmes certaines plus sèches.

Quant aux commandes, elles sont matérialisées sur le manche par trois boutons (on/off, sélection du mode d’aspiration/lavage et fonction d’auto-nettoyage) et un affichage LED.

Rechargez bien la batterie à 100% avant la première utilisation !

Dessus vous retrouvez une interface comportant pas mal d’informations, à savoir, de haut-en-bas :

la jauge d’ intensité de nettoyage

la jauge de débit d’eau

l’état de la batterie (en %)

(en %) trois modes (standard, à sec et intelligent) rappel de la vidange des eaux usées

rappel de l’usure des rouleaux brosses

rappel de remplir le réservoir d’eau propre

Pour toutes les indications (qu’on ne peut vous montrer sur un seul cliché), l’icône est répertoriée dans la notice. À présent, pendant que notre aspirateur-laveur est en charge, occupons-nous de remplir le réservoir d’eau et de détergent, situé à l’arrière du bloc principal.

Uwant conseille d’utiliser exclusivement le détergent fourni dans la boîte. Moi, je n’avais que le mien pour ce test, alors je l’ai bien dilué, afin d’éviter les risques d’abîmer un quelconque matériau. Cela dit, on aimerait bien une compatibilité universelle avec les solutions lavantes de supermarché…

Réservoir Uwant X100 à deux niveaux

On remarque ici que la fonction auto-nettoyante, si elle est utilisée, pompe pas mal de solution lavante, puisque le niveau minimum requis pour ça est situé à la moitié du réservoir. Quoi qu’il en soit, me voici paré pour le test !

Premier Test Uwant X100 Cordless : quelle expérience utilisateur ?

Rien de tel qu’un premier tour dans mon appartement pour me familiariser avec ce nouvel aspirateur-laveur ! Déjà, le bouton start n’a pas besoin d’être maintenu, et le changement de mode (symbolisé par un rouage) se fait par appui répété sur le bouton juste au-dessous. Mais une fois en marche, l’appareil se met à me causer en anglais, avec pas mal d’insistance à chaque fois que j’effectue la moindre manipulation. Avec le bruit de l’appareil en fonctionnement, c’est un peu confus, et je n’ai pas trouvé le moyen de changer la langue du guide vocal, ni même de le mettre en mute.

Maniabilité : excellente pour un poids lourd

Avec ses quatre roulettes le Uwant X100 se laisse diriger partout très facilement à un bras avec une belle impression de puissance, et un bruit somme toute raisonnable (moins de 75 dB, même à fond) quand le guide vocal est en sommeil. Deux bémols toutefois :

Quelques traces d’eau usée laissées par un mouvement latéral

le manche ne peut pas descendre très loin au-dessous du bassin , sinon le premier rouleau se met à résister et à faire reculer l’appareil. Difficile, dans ces conditions, de passer sous certains meubles un peu trop bas ;

, sinon le premier rouleau se met à résister et à faire reculer l’appareil. Difficile, dans ces conditions, de passer sous certains meubles un peu trop bas ; les déplacements latéraux, bien que facilités par les roulettes, laissent des traces d’eau usée.

Quoi qu’il en soit, il a bien fait disparaître les particules (poussières, poils, cheveux, etc.) qui jonchaient le sol de ma cuisine et de mon salon. Une fois votre séance de nettoyage terminée, l’appareil réclame de retourner sur sa smart base. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous pourrez utiliser la fonction d’auto-nettoyage de l’aspirateur-laveur, à condition d’avoir assez d’eau propre et pas trop d’eaux usées.

Second Test Uwant X100 Cordless : épreuve de la mare horrifique !

Au menu : sirop de menthe agrémenté de graines de sésames et de quelques coquillettes crues. Bref, une mixture bien collante, avec des particules rigides et difficiles à ramasser.

Un carrelage tant de fois corrompu par des substances contre-nature…

Ce fut un carnage. En un geste, la tache, que j’avais cru plutôt coriace, fut gommée sans sommation de mon carrelage une nouvelle fois souillé par les exigences du teste. Un duel à sens unique…

… mais l’épée de la volonté immaculée Uwant est entre mes mains !

Regardez-moi ça ! Un spectacle insoutenable, mais dont la propreté sortira triomphante !

Une estocade légendaire a balayé le démon Mentalo !

Sincèrement, c’est assez bluffant. Le Uwant X100 est passé tout debout sur la tache : un aller-retour et c’était terminé. On notera quand même que j’avais mis l’appareil au max de ses capacités.

Entretien du Uwant X100 Cordless 3-en-1 : on reprend les classiques

Pour vider le bac des eaux usées, il faut le récupérer à l’avant de l’aspirateur-laveur. La manipulation du levier n’est néanmoins pas très fluide, et le couvercle relativement difficile à ouvrir. Mais en tirant un peu, ça passe.

Quant aux rouleaux brosses, ils sont lustrés par la fonction d’auto-nettoyage, lequel est vraiment nécessaire au vu de ce qu’on a pu observer en retirant les rouleaux. Vous la déclenchez grâce au bouton marqué d’une goutte d’eau, et le cycle dure quelques minutes. C’est plutôt bruyant (là on atteint les 75 dB), mais pas insupportable. Notez que c’est à ce moment-là que la base intelligente va sectionner les poils, cheveux et autres fils coincés dans le rouleau avant. Une autre technologie brevetée par la marque !

D’ailleurs on récupère ces derniers par le dessus, et même assez facilement, en actionnant les quatre leviers fléchés comme sur le cliché ci-après pour déverrouiller la plaque de protection.

Il faut également rincer l’orifice d’aspiration de temps en temps, et en retirer les débris grasse à la brosse que nous avons montré en photo en début d’article !

Mon avis final sur le test Uwant X100 Cordless Floor Cleaner 3-en-1

Vous l’aurez compris, j’ai vraiment apprécié faire ce test. Dans un appartement de 110 m2 composé uniquement de sols durs, je me suis fait un plaisir de passer partout. Avec des caractéristiques générales qui supplantent l’objet de notre test Tineco Floor One 5 Combo (notamment plus d’autonomie et des réservoirs plus permissifs), une capacité d’aspiration qui m’a bluffé et un prix très correct, je le recommande à condition de prévoir un endroit où le mettre en veille, d’avoir une majorité de sols durs et une surface assez vaste pour que ce soit vraiment intéressant de faire appel à lui. Quoi qu’il en soit, les commandes pourront être renvoyées jusqu’à 30 jours après livraison.

