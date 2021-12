Aujourd’hui, on s’intéresse à un objet assez peu banal… Il s’agit non d’un, mais bien de deux machines de nettoyage textile multifonction. Elles représentent respectivement les marques Bissell et UWANT (la seconde appartenant à Xiaomi, qu’on trouve décidément partout en ce moment !). Ce qu’on entend par multifonction ? La possibilité de passer sur votre moquette, vos tapis, votre canapé, la banquette de la voiture ou même votre lit, si cela s’avérait nécessaire. Comment ça marche ? L’appareil, préalablement rempli avec de l’eau et du détergent, projette du produit lavant sur les tissus. Munie de fibres rigides, la tête permet de brosser à fond les tissus et d’aspirer l’eau sale. De cette manière vous pouvez traiter les taches, les poils et odeurs. Est-ce vraiment efficace ? Quelles caractéristiques et surtout quel rapport qualité/prix de ces deux machines ? Un vrai paradis pour les stressés de l’état du canapé ?

Caractéristiques techniques des appareils de nettoyage textile Bissell et UWANT

UWANT B100E Spot Cleaner Multifonction Dimensions : 25 x 33 x 36 cm

25 x 33 x 36 cm Poids : 4,7 kg

4,7 kg Capacité : 2 x 1,8 L

2 x 1,8 L Puissance : 450 W

450 W Voltage : 220 V

220 V Tuyau d’aspiration : 180 cm

180 cm Puissance d’aspiration : 8000 Pa (normal) – 12 000 Pa ( mode boost)

Câble d’alimentation : environ 5 m

environ 5 m Niveau sonore : 80 – 85 dB

80 – 85 dB Prix : 180 € Voir le produit uwant Bissell Spotclean ProHeat Dimensions : 17 x 30 x 36.8 cm

Poids : ‎4,4 kg

Capacité : 2 x 1,10 L

2 x 1,10 L Puissance : ‎330 Watts

Voltage : ‎ 220 V

Tuyau d’aspiration : 140 cm

140 cm Câble d’alimentation : 5 m

5 m Niveau sonore : ‎74 dB

Prix : 150 €

Unboxing des nettoyeurs textiles UWANT B100E Spot Cleaner Multifonction et Bissell Spotclean

Avec UWANT, on a eu un petit sac dédié à ranger les accessoires et un verre doseur, mais pas de produit d’entretien. Ajoutez à cela une notice d’utilisation traduite en français et une petite carte de remerciement. Enfin, on trouve un socle sur lequel vous pourrez faire tenir la brosse de lavage.

Avec le Bissell Spotclean, cette fois, on a deux solutions lavantes, mais ni le verre doseur (superflu ?) ni le sac pour ranger les accessoires (superflu !). On retrouve également la notice et les accessoires permettant de fixer le tuyau à l’arrière de la machine pour la ranger plus facilement.

Quelques différences de design : UWANT part en tête

Bon, on ne commentera pas cent sept ans l’aspect soigné des deux appareils, très agréable à l’œil, au demeurant. C’est un petit peu le « Fisher-Price » pour adultes, qui donne envie d’essayer. UWANT est à peine plus à notre goût (on dirait un « onigiri » !), mais le Bissell a l’avantage d’être plus compact. Cela étant, c’est avant tout le côté pratique que nous souhaitons commenter. Déjà, contrairement à UWANT (bouton orange à l’arrière), Bissell ne dispose pas d’un enrouleur automatique pour le fil d’alimentation.

Cela signifie replier les 5 m de câble à chaque utilisation. Pas grave, mais pas tiptop. D’autre part, UWANT est muni de quatre roulettes, ce qui rend plus faciles à déplacer ses presque 5 kilos. Le Bissell, quant à lui, bien que plus léger, n’a que sa poignée à faire valoir. Enfin, le UWANT embarque une meilleure contenance pour le produit lavant (1,8 L contre 1,1 L). Cela dit, cela nous semble bien plus qu’il n’en faut, et nous verrons pourquoi plus avant.

Préparation de votre nettoyage textile : même fonctionnement pour UWANT et Bissell

Bon alors qui a copié l’autre ? Difficile à dire : nous avons retrouvé des vidéos de présentation YouTube datant de 2016 pour Bissell et 2021 seulement pour UWANT. Cela étant, le design semble être le plus adapté à ce type d’utilisation. D’un côté (gauche pour le Bissell, ci-dessus, et droit pour le UWANT ci-dessous), vous avez le réservoir à eau lavante. Dans les deux cas, il suffit de le tirer vers soi pour le déclipser.

Là, vous trouver un petit bouchon de silicone par lequel vous allez le remplir d’eau avec un peu de solution lavante.

UWANT Bissell

Pour UWANT, le verre doseur vous servira à connaître la quantité de solution que vous voulez mettre en fonction de la surface à nettoyer. Quant à la quantité d’eau, la barre « MIN » de UWANT suffira amplement pour faire au moins trois gros canapés. Idem pour le bac de Bissell, qui vous donne les proportions d’eau et de formule nettoyante. Pour nous, c’est assez surestimé, à moins que vous ayez vraiment renversé tout votre milk-shake fraise-goyave sauce caramel-beurre salé sur la banquette arrière de la voiture. À ce titre, nous vous conseillons de mettre très peu de solution savonneuse en règle générale, qu’importe laquelle, car ce genre de produit est souvent très concentré.

une vidéo pour comprendre la différence entre un lavage manuel et un lavage avec UWANT

UWANT vs Bissell, le test de la mort sur le vieux canapé : deux belles performances, à un détail près…

Allez, on se jette à l’eau… on dit pardon à nos parents pour ce geste qui va à l’encontre de notre éducation, et on souille sauvagement le canapé du salon avec un mélange de maïzena et de lait de coco. C’est plutôt impressionnant, même si c’est encore sans sucres.

Bissell SpotClean : du beau travail !

Là, on se dit que c’est fichu, qu’on est allé trop loin… Sans grand espoir, on place le Bissell juste à côté et, sans trop y croire, on appuie sur le bouton « marche », situé juste au-dessous de la poignée. Un bruit d’aspirateur monte dans la pièce, atteignant facile les 75 dB. Si nous plaçons la main devant la brosse, nous sentons en effet une aspiration assez forte. On commence alors à brosser le tissu du canapé en appuyant sur la gâchette, située sous la brosse d’aspiration et présente sur les deux appareils.

Avec ça, nous projetons un peu de produit nettoyant sur le canapé (l’eau passe par un tuyau à part, superposé à celui dédié à l’aspiration) , et nous passons dessus les fibres rigides rouges du Bissell. Et franchement, le résultat est assez bluffant !

Vous voyez la démarcation en haut à droite ? C’est juste après un seul passage. Bien entendu, si vous aspergez trop la surface à nettoyer, il faudra plus de temps à la tête pour tout bien récupérer (on voit une flaque à recueillir en bas à droite, sous mon pouce). En deux minutes, il ne restera plus rien du massacre.

UWANT Spot Cleaner : un petit mode boost pour les surfaces bien encrassées

On réitère l’expérience sur le pauvre canapé. Cette fois-ci c’est le UWANT qui s’y colle. Celui-ci embarque, sur l’avant, en bas, près du sol, deux boutons tactiles. Le premier est un simple ON/OFF, et l’autre active un boost, qui vous servira parfaitement en cas d’incrustation de la saleté. Au début, cependant, pas un souffle ni une goutte d’eau en pressant la gâchette. C’est que le conteneur de dissolvant était mal installé. Donc pas d’inquiétudes si ça vous arrive. Vérifiez simplement que tout est bien en place. À ce titre, le guide mentionne les divers cas de panne et vous donne les moyens de vous tirer d’affaire. Le Bissell, quant à lui, présente juste un schéma d’usage et des consignes de sécurité.

Mais retournons à notre besogne et voyons ce que propose l’UWANT lorsqu’il est bien fonctionnel. On allume et ouch, le bruit est tout de même assez puissant ! 80 dB en mode normal et 85 dB en boost ! En revanche, il n’épargne pas plus les taches allègrement badigeonnées sur le tissu de canapé que son confrère.

Même conseil que pour le Bissell : attention à ne pas inonder les surfaces de produit nettoyant, sinon l’appareil sera débordé. Quoi qu’il en soit, le UWANT n’y va pas de main morte. Très vite, il ne reste plus trace de lait de coco ni de maïzena. Cependant, pour l’un comme pour l’autre, il a fallu plusieurs heures de séchage. Certes, on effectue le test en hiver ; en été le temps sera divisé par deux facile. Cependant, une fois le canapé sec, on a retrouvé quelques marques. La bonne nouvelle, c’est qu’elles sont assez anecdotiques pour ne pas être très visibles en photo. Cependant, cela signifie que si l’on n’est pas minutieux pendant l’opération, on risque de devoir effectuer un second passage.

Sur coussin avec poils d’animaux et sur oreiller malodorant

Après le test, il nous restait des tonnes de produit inutilisé ! Alors nous avons passé un coup sur les petits coussins, sur lesquels, comme par magie, avaient poussé quelques poils de chien. En quelques frottements, ils n’y paraissaient plus !

D’autre part, nous avions racheté personnellement deux beaux oreillers de plumes sur leboncoin.fr. Mais malgré leur superbe moelleux, ils sentaient un peu le vieux grenier. Nous avons donc essayé naïvement nos deux nettoyeurs textiles dessus. Bien évidemment, ils n’ont pas retiré les taches, déjà très anciennes. Mais après un passage recto/verso, les deux oreillers sentaient meilleur. Enfin, nous avons testé sur un revêtement de banquette ; si le tissu n’est pas solidement fixé et qu’il se plie trop facilement, laissez tomber. Les machines de nettoyage textile fonctionnent uniquement sur des surfaces où le tissu est bien tendu.

Entretien des deux appareils UWANT et Bissell : tout vider et rincer à chaque utilisation

C’est aussi simple que cela ! Séparez les bacs à eau propre et à eau sale du corps principal et videz-les par le petit trou bouché par un bout de silicone.

Constat positif : les machines ont récupéré une grande partie du peu d’eau utilisée pour asperger nos tissus. Constat négatif : les deux collecteurs laissent fuir une ou deux gouttes au moment de les retirer. Il vous faudra également retirer la brosse et la passer sous le robinet, mais aussi, pour le Bissell, retirer le couvercle du dessous pour rincer la partie ci-après.

Une fois tout ce petit monde bien rincé, il faudra encore tout laisser sécher à l’air libre pendant bien 24h.

Verdict Bissell vs UWANT : quel meilleur appareil pour le nettoyage textile ?

Notre première observation est la suivante : le UWANT surclasse le Bissell sur à peu près tous les plans. Un tube d’aspiration plus long, des roulettes, un enrouleur automatique de câble d’alimentation, des bacs avec une meilleure capacité, un mode boost et même une brosse un peu plus large. Or, l’appareil coûte près de 230 €, soit 80 € de plus que le Bissell, une augmentation conséquente, même si l’on considère le nombre de détails sur lesquels UWANT fait mieux. On notera par ailleurs un faible écart dans les performances générales. Certes, on admet que si vous renversez un produit sucré sur vos tissus, un mode boost sera un bon allié. Mais dans tous les cas, à moins d’une dose intensive de produit nettoyant et/ou d’un second passage, les tissus risquent quand même de coller un peu. Et c’est normal !

Petit note subjective sur l’usage de ce type d’appareil : le plus collectif possible !

À vrai dire, nous voilà mitigé sur l’intérêt véritable des machines de nettoyage textile UWANT et Bissell. Oui, c’est ingénieux, et très satisfaisant à utiliser. De plus, les deux pourront servir dans pas mal de situations. Mais à quelle fréquence ? Que l’appareil soit cher (150 € pour Bissell contre 230 € pour UWANT), est-ce qu’ils ne servent pas une sorte de caprice de maniaquerie ménagère ? Ou disons, pour être conciliant, comment donner sens à ce type d’appareils dans un contexte global où la technologie à outrance menace l’environnement ?

De deux choses l’une : cela permet de rénover un peu des tissus de seconde main, à l’image des deux oreillers de notre test, ou même d’un vieux canapé. Ensuite, à notre avis, ce n’est clairement pas un appareil à garder pour soi (à moins d’habiter à douze personnes une vaste villa) mais à partager à l’échelle d’un immeuble, voire d’un quartier. Nous ne voyons que cette option pour qu’à l’utilisation, l’une comme l’autre de ces deux innovations deviennent vraiment rentables.

