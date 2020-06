Ultimate Ears, déjà connu pour la qualité de ses enceintes, vient de lancer HyperBoom, une nouvelle enceinte Bluetooth plus grande et plus puissante. Notre test complet de ce nouveau produit.

Ultimate Ears HyperBoom : une nouvelle forme pratique

À la différence de ses autres modèles de forme cylindrique, pour le HyperBoom, Ultimate Ears a choisi, cette fois, une forme carrée. Ce modèle est beaucoup plus grand que ces prédécesseurs. Malgré sa taille, l’enceinte est particulièrement légère (seulement 5,9 kg). Elle dispose d’une poignée très pratique pour le transport. Son dessus plat est très pratique pour poser son téléphone par exemple lors de l’écoute de sa playlist préférée.

Design : un résultat final plutôt élégant

L’enceinte HyperBoom est recouverte d’un joli tissu noir qui lui donne une touche élégante. Notez que le tissu est résistant à l’eau avec l’indice IPX4 ce qui fait que vous n’aurez pas à craindre un verre renversé, des éclaboussures si vous le placez près de la piscine en été ou d’une averse si vous l’oubliez après une soirée en extérieur. La poignée en caoutchouc est très pratique, car celle-ci peut être mise à plat lorsque vous ne l’utilisez pas.

L’HyperBoom est idéal dans de nombreuses situations

L’enceinte est très facile à transporter. Nous avons ainsi pu l’utiliser pour animer un barbecue en extérieur, mais je l’ai aussi emmené pour un anniversaire. L’utilisation principale que j’en ai faite a surtout été en intérieur. J’ai bien évidemment utilisé le HyperBoom pour passer ma playlist préférée depuis mon téléphone, mais aussi avec le téléviseur pour regarder des films et même avec ma PS4 pour jouer à des jeux vidéo.

Des commandes tactiles très pratiques

L’HyperBoom est dotée de commandes de volume géantes + et – qui sont tactiles. Le réglage du volume se fait très facilement. Une autre fonctionnalité que nous avons vraiment appréciée est « One-Touch Music Control ». Cette fonction permet de démarrer automatiquement la lecture de votre playlist simplement en appuyant longuement sur le bouton lecture/pause. Pas besoin d’ouvrir son téléphone et sélectionner sa liste de lecture.

HyperBoom propose un système intelligent de Bluetooth

L’un des problèmes majeurs dans une fête est que différentes personnes souhaitent mettre leur chanson préférée pendant la soirée. Pour cela il faut connecter un nouvel appareil qui prendra le relais entraînant une coupure de la musique. Ultimate Ears a développé une solution intelligente de double Bluetooth sur HyperBoom. Il est ainsi possible de connecter deux appareils simultanément. La chanson choisie sur le second appareil se mettra alors automatiquement dans la file d’attente de la playlist sans coupure. Notez que la couverture Bluetooth est très bonne et même à plus 30 mètres de distance et avec des murs, je n’ai pas constaté de coupure.

L’excellente autonomie de l’HyperBoom

Ultimate Ears annonce 24 heures de lecture constante sur un volume de 50% et de trois heures à plein volume. Lors de nos tests, nous avons dépassé les 23 heures avant de devoir recharger la batterie. Pour connaître l’état de celle-ci, il suffit de presser simultanément les boutons plus et moins.

Test Audio : un rendu sonore impressionnant

Ultimate Ears souhaitait d’excellentes basses. Les deux woofers de 114 mm remplissaient trop bien leur rôle et le constructeur a dû brider un peu les basses pour obtenir un rendu équilibré. Le résultat est particulièrement impressionnant. Pour l’HyperBoom, Ultimate Ears a ajouté un petit microphone pour le « Adaptive EQ ». Cette fonction intelligente permet d’ajuster automatiquement l’égaliseur. Le rendu sera donc le même que vous placiez l’enceinte au milieu de la pièce ou dans un coin.

Les connectiques de l’HyperBoom

Côté connexions, l’enceinte HyperBoom de Ultimate Ears propose deux connexions sans fil Bluetooth comme nous l’avons mentionné. Sous la poignée, vous trouverez une entrée mini-jack, une entrée optique ainsi qu’un port USB pour la recharge. Notez que pour pouvoir utiliser les connexions, il vous faudra soulever la poignée en caoutchouc. C’est un peu dommage, car ainsi, l’enceinte perd de sa résistance aux éclaboussures ou à la pluie.

Conclusion de notre test du HyperBoom

Avec ses dimensions de 364 mm de hauteur, 190 mm pour chaque côté l’HyperBoom est une enceinte plutôt grande faisant que son transport dans un sac à dos est par exemple problématique. L’enceinte est très pratique dans de nombreuses situations tant en intérieur qu’en extérieur. Côté son, rien à redire, le rendu sonore est vraiment excellent. Les fonctionnalités sont vraiment bienvenues notamment l’ajustage automatique de l’égaliseur. L’autonomie de la batterie est aussi parfaite pour de nombreuses situations. Globalement, nous sommes vraiment enthousiastes avec cette enceinte connectée de qualité. Vendue autour de 400 euros, il s’agit d’un très bon rapport qualité/prix

L’HyperBoom : une enceinte pour qui ?

Clairement, l’HyperBoom a été pensé pour organiser des fêtes soit en intérieur soit en extérieur. C’est une enceinte qui fonctionne aussi très bien au quotidien. Un modèle parfait pour ceux qui ont besoin de puissance et de qualité de son. Ceux qui n’ont pas besoin d’autant de puissance et qui souhaitent un produit plus petit et plus facilement transportable peuvent se rabattre sur les autres enceintes de la gamme de Ultimate Ears.

Les Plus [+] Très pratique en toutes situations

[+] Excellent rendu sonore

[+] Des fonctions très intéressantes

[+] Très bonne autonomie de la batterie

[+] Très bon rapport qualité/prix Les Moins [-] Un peu grand

[-] Perte de la protection contre les éclaboussures avec les connectiques