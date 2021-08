Test Ugreen HiTune X5 True Wireless Earbuds : des écouteurs sans-fil avec aptX

Il s’agit de la cinquième paire d’écouteurs conçue par la firme chinoise Ugreen. Sortie tout récemment, elle est compatible avec le codec Bluetooth aptX, chose assez inhabituelle. En effet, beaucoup d’écouteurs, plus cher ou non, se limitent au SBC et au AAC. Ses concepteurs nous parle également de basses améliorées. Va-t-on bénéficier d’un son particulièrement qualitatif pour ce tarif ? Vérifions si nous avons affaire à un panel d’arguments marketing ou à du concret.

Les plus Contrôle complet des écouteurs avec les surfaces tactiles

Son équilibré avec de bonnes basses

Connexion Bluetooth stable

Bonne autonomie Les moins Pas de pause automatique

Pas d’application dédiée

Fiche technique des écouteurs sans-fil HiTune X5 True Wireless

Oreillette : Intra-auriculaire

Codecs Bluetooth : aptX, SBC

aptX, SBC Autonomie annoncée : 7 h+ 21 h ( boîtier)

Connectique boîtier: USB-C ANC : Non

Non Bluetooth : 5.2

5.2 Étanchéité :IPX5

:IPX5 Portée du signal : 10 m

Unboxing des HiTune X5 True wireless

Cette jolie boîte noire ne dissimule pas une quantité astronomique d’objets. Ne soyons pas aigri, on apprécie quand même la présentation. Les écouteurs et leurs boîtiers sont accompagnés par trois paires d’inserts en silicone. Avec le duo greffé sur les HiTuneX5, ils devraient offrir un panel de taille suffisant pour convenir à la plupart des utilisateurs. Hormis cela, on trouve une notice ainsi qu’un câble USB type-C pour la recharge du boîtier.

Design des écouteurs HiTune X5 True Wireless

Si les produits dans cette gamme de prix souffrent souvent d’un aspect générique, ce n’est pas vraiment le cas ici. Pour les qualifier, disons que la partie collée à l’oreille des Airpods Pro a fusionné avec une tige en forme d’amande. La surface extérieure de celle-ci arbore une petite LED et un sigle blanc par-dessus tout un tas de pointillé qui nous signale la présence d’une surface tactile. Par ailleurs, sa forme d’amande nous laisse à la fois supposer sa facilité d’utilisation et son côté voyant. Le tout présente une couleur bleu nuit qui sort un peu du classique noir ou blanc. Quant au boîtier, son design ressemble à celui des Jabra 75t et sa teinte s’apparent à du gris métallisé. Lorsqu’on l’ouvre, on remarque un trio de LED à l’avant pour indiquer le niveau de sa batterie. La manipulation est d’ailleurs particulièrement satisfaisante avec son petit clap caractéristique.

Lorsque les écouteurs sont dans le boîtier, la première et la troisième lumière dessus clignotent jusqu’à ce qu’ils soient complètement chargés. On aurait apprécié la présence d’une autre LED pour indiquer plus précisément l’autonomie restante des écouteurs.

Prise en main des écouteurs HiTune X5 True wireless

Pour les embouts en silicone, notre choix s’est porté sur la paire la plus volumineuse. Une fois le bon insert installé, on obtient une isolation phonique certes satisfaisante mais qui ne comble pas entièrement l’oreille. Pas d’effet bouchon isolant ici. Question confort, ils s’en sortent très bien, grâce à leur légèreté ils se font oublier rapidement. La connexion au smartphone ne demande aucune manipulation ou pression de bouton. En effet, il suffit d’ouvrir le boîtier pour mettre les écouteurs en mode appairage. RAS, le téléphone a pu s’y associer promptement. Rien de plus de plus simple à réaliser. À quoi sert donc le bouton au dos du boîtier ? Et bien à lancer un appairage manuellement, à afficher son niveau de charge ou à réinitialiser les écouteurs.

L’aptX sur les écouteurs HiTune X5 True Wireless ?

Leur compatibilité avec ce codec de chez Qualcomm est particulièrement mise en avant. Qu’est-ce que ça signifie ? Tout d’abord, la compression créée par la connexion Bluetooth sera moins importante qu’en AAC ou en SBC. En outre, là où ce dernier possède une latence de 300 ms, l’aptX permet à ces écouteurs de descendre à 70 ms. Pour finir, le bitrate de ce codec se montre plus constant et monte un peu plus haut que les deux autres ( 384 kb/s contre 345 kb/s max pour le SBC et 250 kb/s pour le AAC).

Quelles fonctionnalités pour les écouteurs HiTune X5 True Wireless ?

Les surfaces tactiles de chaque écouteur réagissent bien et les moments ou la détection échoue sont rares. Voilà l’avantage de ces larges tiges ! En revanche il y a quand même un inconvénient à cela. En effet, difficile de ne pas les toucher lorsqu’on les manipule. Voici les commandes qu’elles offrent :

Une touche à gauche ou à droite lance la musique ou met la pause

Deux touches à droite augmentent le volume d’un cran tandis que deux à gauche le baisse

Trois touches à droite passent au morceau suivant et trois à gauche font revenir au précédent

Quatre touches de n’importe quel côté switch entre le mode normal et le mode gaming ( latence plus basse). Ça commence à faire beaucoup

Deux touches puis un maintien de deux secondes lancent l’assistant vocal

Comme trop souvent dans cette gamme d’écouteurs venant de marque peu connu, on trouve pas application dédiée pour par exemple définir des profils d’écoutes.

Quoi d’autre ?

Quelque chose manque cependant à l’appel. Certes, nous avons un contrôle complet des écouteurs à l’aide des surfaces tactiles, mais l’absence de pause automatique gâche un peu le tableau. Surtout quand cette fonction est présente sur la plupart des modèles récents en 2021. Enfin, Ugreen parle d’une réduction de bruit sur ses HiTune X5. Attention, il ne s’agit pas d’ANC au sens propre puisque cette atténuation n’intervient que pour les appels. En effet, elle permet de réduire l’écho ainsi que le bruit ambiant pour assurer une captation de voix optimale. Pendant nos tests, les écouteurs ont respecté leurs engagements à ce propos. Comme dise les militaires : je vous entends fort et claire mon capitaine !

Le son des HiTune X5 True Wireless

Ces écouteurs remplissent bien leur rôle et offrent un rendu vraiment satisfaisant pour ce tarif. Le son ne tombe pas dans une mise en avant trop prononcée des basses, mais elles se montrent quand même puissantes comme annoncé. Quant au reste du spectre audio, il bénéficie d’un bon niveau de détail. Bien sûr, nous ne sommes pas à l’abri d’une distorsion à haut volume commet souvent dans cette gamme de prix. Sans être exceptionnel ou au dessus du lot, ils offrent des performances plus qu’honorables. En comparaison avec d’autres écouteurs true wireless, nous avons trouvé le rendu des HiTune X5 moins doux et plus sec que ses cousins, surtout au niveau des voix. Rien d’alarmant non plus.

Petit aparté sur l’autonomie des écouteurs HiTune X5 True Wireless

Ugreen annonce 7h d’écoutes musical en une seule charge auxquelles s’ajoutent les 21 heures du boîtier. Lors de nos phases de test, ces derniers ont tenu 6h30 avant de lâcher prise, c’est pas loin ! À ce tarif, difficile d’être insatisfait de cette autonomie déjà confortable.

Du 1er au 15 septembre 2021, cette paire d’écouteurs va bénéficier d’une réduction de 15% sur Amazon France avec le code QJTLIE54. Les HiTune X5 TWS vont donc passer de 54,99€ à 46,74€.