Test Twin-C Compagnon by IEVA : le bijou connecté qui prend soin de vous

IEVA est une marque française spécialisée dans le développement du cosmétique personnalisé. Avec son programme MonMoiBeauté, IEVA promet de vous suivre et de vous accompagner à travers un abonnement beauté premium. Ce programme vous envoie des produits de beauté adaptée à votre peau et vos besoins. L’application du même nom que la marque fera un diagnostic personnalisé et établira votre « profil beauté ».

En plus de cet abonnement, la marque a développé un « compagnon » qui vous permet de connaitre l’environnement qui vous entoure : qualité de l’air, pollution sonore ou encore taux d’ensoleillement. Le Twin-C est un bijou connecté parfait pour vous donner toutes les mesures et tous les conseils nécessaires pour connaître votre environnement ; enfin c’est ce que nous allons voir.

Caractéristiques du Twin-C Compagnon

Dimensions : 42x42x10 mm

42x42x10 mm Polluants : Mesure O3, PM2,5, PM10, NO2, CO2, SO20 et COV

Mesure O3, PM2,5, PM10, NO2, CO2, SO20 et COV Poids : 35 g

35 g Prix : 200 € (jusqu’à 278€ en fonction des accessoires)

200 € (jusqu’à 278€ en fonction des accessoires) Autonomie : 5 jours

Unboxing et installation du bijou connecté Twin-C

Sortir le produit de son emballage vous fait comprendre que vous avez affaire à un vrai bijou de qualité. Le packaging est aux petits oignons. Le produit est placé dans une pochette et ses accessoires intelligemment rangés dans le boitier. On y retrouve le socle de charge, les lanières de cuir à installer sur le bijou et la boucle pour l’accrocher à votre sac, poche ou autre.

Une fois le bijou monté, il faut l’installer. Il est d’abord nécessaire de laisser le Twin-C au moins 48h sur sa base afin de permettre aux capteurs du bijou de se « calibrer ». Au bout de ces deux jours de rodage, il est possible de voir l’ensemble des données recueillies. Pour cela, vous devez télécharger l’application IEVA et appareiller votre smartphone au produit – voir comment faire ci-dessous -.

Comment appareiller son Twin-C sur l’application ? L’appareillage du bijou se fait via Bluetooth. Il faut donc l’activer sur votre smartphone. Puis, sur l’application, dans l’onglet « vos mesures », chercher le Twin-C (en positionnant votre portable proche du produit) et la synchronisation et la récolte de données pourront être effectuée. Les différents résultats apparaitront alors directement sur votre application.

Design du Twin-C

Au niveau du design du produit, chacun aura son avis sur la beauté du Twin-C. Mais, ce que l’on peut dire, c’est que la qualité est au rendez-vous avec ce bijou en métal argenté. On peut le retrouver selon différentes déclinaisons en fonction de l’usage :

Au poignet avec le Twin-C lien/créateur ou double (en fonction du bracelet)

(en fonction du bracelet) En accessoires avec le Twin-C Libéré/sauvage ou abstraction (en fonction du foulard)

(en fonction du foulard) En porte-clefs avec le Twin-C compagnon

Nous avons testé le Twin-C compagnon version Elle et on a été ravi de la qualité du cuir et de la boucle du produit. Avec un style « inspiré des arabesques de l’Art nouveau », le Twin-C est un accessoire discret, mais élégant et qui ira facilement avec votre sac par exemple.

Utilisation du bijou connecté

Venons-en à l’intérêt principal du Twin-C, les données collectées et son utilisation. Deux modes sont à mettre à son crédit : le mode extérieur et le mode intérieur. 6 capteurs permettent de donner des résultats précis et complets sur un grand nombre de données.

Les données recueillies à l’extérieur

La température et l’humidité

Ces deux facteurs météorologiques « influencent fortement votre bien-être physiologique ». À travers des graphiques sur l’évolution de ces données, le Twin-C donne en temps réel la température extérieure mesurée ainsi que le taux d’humidité.

L’indice de qualité de l’air (AQI)

L’indice de qualité de l’air (AQI), allant de 0 à 300, rend compte de la qualité globale de l’air extérieur que nous respirons. Plus la valeur est élevée, plus le niveau de pollution est important. L’application calcule cet indice en fonction du taux de plusieurs particules analysées – O3, PM2,5, PM10, NO2, CO2 et SO20 -. Le taux est bon jusqu’à 50 et peut devenir mauvais pour la santé au-delà de 101 AQI. Tous les données, résultats, explications et recommandations par rapport à ce taux peuvent être retrouvés sur l’application.

Le taux UV, la pollution sonore et la luminosité

L’indice UV, ou rayonnement UV permet de connaître l’intensité des rayons UV du soleil, afin d’éviter une trop forte exposition et des dommages cutanés importants. Cet indice va de 0 à 16 et s’avère élevé quand il dépasse 6. La pollution sonore, calculée en décibel est un taux très important à connaître pour se sentir bien et éviter les nuisances causées par le bruit ambiant. Enfin, la luminosité est intéressante pour éviter de forcer sa vue et s’abimer les yeux.

Les données recueillies à l’intérieur

Le mode « intérieur’ du Twin-C prend en compte température et humidité pour calculer le confort thermique, le bruit ambiant chez soi, la luminosité et la pollution intérieure. Cette dernière est calculée à travers deux données : le taux de dioxyde de carbone dans l’air – CO2 – et celui des composés organiques volatils, polluants chimiques contenus dans l’air – COV -. Pour chaque valeur, l’application propose un barème afin de savoir l’état des données recueillies à l’intérieur de votre maison.

Twin-C vs Capteurs d’air Le Twin-C est donc entre-autres un capteur de qualité de l’air, au même titre qu’un Huma-i ou Plume Labs Flow 2. Face à ces capteurs, le Twin-C s’en sort très bien. Il est précis et représentatif de la qualité réelle de l’air ambiant. Il embarque des capteurs tout aussi performants voir plus, comme le AQI directement calculé par l’application. C’est donc une très bonne alternative à des capteurs d’air plus classiques.

Activités

Enfin, une dernière donnée proposée par le Twin-C : l’activité. Le bijou donne le nombre de pas effectués dans la journée, le nombre de kilomètres effectués, votre objectif quotidien et le nombre de calories brulées dans la journée. Toutes ces données sont importantes pour considérer votre forme physique et connaître au-delà de la qualité de votre environnement, celle de votre activité quotidienne.

Application IEVA du bijou connecté Twin-C

L’application, qui montre tous les résultats obtenus, est le point central pour tout connaitre de son environnement et son activité.

Et c’est réussi. Malgré quelques soucis d’appareillage parfois, l’application IEVA est parfaitement optimisée et très agréable d’utilisation. Tout est très bien expliqué et très ludique. On peut savoir comment est calculé chaque indice, à quoi servent les barèmes et pourquoi certaines données sont mauvaises pour la santé. L’ensemble des questions que vous vous posez sur l’utilité et l’utilisation du Twin-C sont expliquées sur l’application, de façon simple et intéressante.

De plus, on retrouve des recommandations pour améliorer chaque aspect de votre environnement. Une application bien mieux optimisée que celle d’autres capteurs d’air.

Si le niveau de pollution est trop important chez vous, vous pourrez vous tourner vers notre comparatif des meilleurs purificateurs d’air afin de choisir celui qui vous convient le mieux !

Prix du Twin-C Compagnon

Le Twin-C version Compagnon coûte 223€. Un prix qui peut sembler élevé, mais ne l’est en réalité pas tant que ça quand on le compare à d’autres capteurs d’air tel que le Plume Labs Flow 2 et ses 200€. Et en plus d’être un capteur d’air, le Twin-C est un bijou design et passe partout avec ses lanières en cuir et son look élégant et chic. Ce qui justifie d’autant plus son prix.