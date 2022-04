La protection de son deux roues est un élément indispensable lorsque que l’on en possède un. Véhicules à moteur les plus volés en 2022, le scooter ou la moto ne possèdent aucun moyen interne de dissuasion. C’est donc logique de prévoir un budget pour un antivol, une alarme… ou un traceur GPS comme Pégase !

Le traceur GPS a pour objectif premier de lutter contre le vol. Non pour dissuader mais pour aider à retrouver un véhicule volé. En effet, ce petit boitier permet de vous prévenir au moindre mouvement suspect de votre moto ou scooter et le géolocaliser en direct. Ainsi, vous savez où votre véhicule se trouve et vous pourrez avertir les autorités pour déclarer un vol ainsi que sa localisation exacte.

Mais chaque traceur à ses particularités et s’avère plus ou moins performance dans sa précision, discrétion, autonomie, etc… Après avoir testé le traceur GPS Monimoto 7 et celui de Invoxia, nous nous confrontons au Pégase qui propose un système bien différent de la concurrence. Voici nos retours et avis sur ce produit.

On aime…

Son utilisation avec une application intuitive

Sa précision et son suivi de chaque trajet réalisé

Sa discrétion et sa mise en place bien expliquée

On aime moins…

Sa connexion en fonction de son emplacement

Son prix de départ — dilué au fil des années

Ses notifications « alerte vibration » un peu trop sensibles

ACHETER LE TRACEUR GPS Pégase Commander

Le tracker GPS Pésage, qu’est ce que c’est ?

La marque du tracker GPS Pégase, SMT Performances, originaire de Nantes, est partie d’un constat : en France, une moto est volée toutes les 10 minutes et dans 70% des cas, elle n’est jamais retrouvée. Ainsi, ils ont mis en place une solution de tracking en direct où l’accent est mis sur une protection optimale et une « géolocalisation ultraprécise » à l’aide d’une application intuitive.

Aujourd’hui, Pégase se présente comme un poids lourd du domaine avec plus de 10 000 utilisateurs et une couverture réseau dans plus de 190 pays.

Alors quand on a une marque Made In France qui semble faire l’unanimité autant par les spécialistes (AutoMoto, Motomagazine…) que par les particuliers (4.8/5 sur l’App Store et 4.9/5 sur Google Reviews), on a qu’une envie : découvrir ce qui se cache derrière ce traceur GPS qui coûte quand même la bagatelle de 300€ — bien qu’il n’y ait pas d’abonnement inclus.

Retrouvez également notre comparatif des meilleurs traceurs GPS pour scooters et motos du marché.

Unboxing et qualité de fabrication du Pésage

Tadam, le traceur vient d’arriver dans nos bureau ! A l’inverse du Monimoto7, le packaging du Pégase est imposant, laissant présager un produit peut enclin à la discrétion. Heureusement, quand on découvre le traceur, on ne peut qu’être agréablement surpris. Ce dernier est l’un des plus petit du marché, ne dépassant pas la taille d’une carte de crédit (8x4cm) — sauf en profondeur !

Petit et sobre, il s’accompagne d’un câble permettant de le charger via la batterie de son véhicule. C’est la particularité du système de charge choisi par la marque. Mais ne vous inquiétez pas, le traceur possède un système de protection anti-décharge de la moto pour éviter de vider toute sa batterie. Enfin, le boitier est doté d’une étanchéité certifiée IP54 et d’une tropicalisation de la carte électrique, ce qui lui permet de s’assurer du bon fonctionnement du traceur même en cas de pluie ou d’éclaboussures.

Le traceur est fourni avec un cordon de raccordement à brancher sur les cosses de votre batterie de moto ou scooter. Une notice, deux scratchs de fixation et deux Stickers Pégase sont aussi inclus. Pas de clef de détection donc, tout se fait via l’application.

Configuration et mise en place du tracker GPS

La mise en place et l’installation du traceur GPS Pégase sont particulièrement simples. Il faut d’abord télécharger l’application Pégase disponible sur Google Store ainsi que l’App Store. Ensuite, toutes les étapes sont indiquées sur l’appli. La configuration est on ne peut plus simple : on doit simplement rentrer ses données personnelles et connecter le boitier à l’aide d’un identifiant fourni sur la notice. Rien de plus à faire, il ne vous reste plus qu’à connecter le boitier à la batterie de votre 2 roues et il sera opérationnel.

L’installation du boitier sur votre moto ou scooter est simple, à condition de respecter certaines instructions. Dans un premier temps, vous devrez poser le cordon de raccordement aux cosses de la batterie de votre deux roues. Puis, trouver l’emplacement du boitier : un endroit discret et à proximité de la batterie — le fil de raccordement fait autour de 1m de long.

Pour savoir où mettre le traceur, il faut vérifier qu’il est à l’abri des intempéries (l’étanchéité IP54 obligeant le boitier à ne pas être trop exposé à la pluie), que le logo Pégase soit bien placé vers le ciel et qu’aucune plaque de métal ne soit placée au dessus du boitier de sorte à gêner la connexion !

Une fois que vous avez trouver l’emplacement, vous pouvez utiliser les scratchs de fixation pour accrocher le boitier à votre moto. Ces scratchs ont été conçus pour tenir peut importe le type de conduite : sur circuit comme sur route ou tout-terrain ! Une fois le tout installé, vous remarquerez sur l’appli que le GPS est « actif ». Il ne vous reste plus qu’à faire votre première balade (de 15mn minimum) pour activer la géolocalisation. La configuration est alors terminée, vous pouvez à présent profiter de votre produit !

Utilisation du tracker GPS Pégase

Le traceur GPS Pégase a réussi à nous convaincre par les nombreuses utilisations qu’il peut offrir. Au-delà de la pure protection contre les vols, le GPS possèdent d’autres fonctionnalités qui font de ce traceur l’un des plus complets du marché !

La fonction d’alerte en cas de vol

L’intérêt premier du traceur GPS est d’avertir en cas de possible vol. A ce niveau là, la fonction antivol du Pégase marche plutôt bien. Une alarme silencieuse s’active à la moindre vibration en vous envoyant une notification sur l’application ainsi que par mail (optionnel). Le Pégase vous averti alors soit d’une vibration détectée, soit d’un mouvement suspect. Vous pouvez aussi activer l’option d’appel dès que le traceur détecte un déplacement manifeste du véhicule.







Après plusieurs tests, nous constatons qu’il faut attendre au maximum jusqu’à 20 secondes avant que vous parvienne la notification. Cela reste un bon temps de réponse — d’autant plus que la plupart du temps, l’alerte est instantanée. Cela dépend en fait de la couverture réseau de là où vous vous trouvez, le tracker fonctionnant via la 2G.

Au niveau de la sensibilité, qui n’est malheureusement pas réglable, le Pégase fait bonne figure, trop parfois. Les alertes de vibration sont assez récurrentes alors même que le véhicule ne bouge pas — le vent peut être. A l’inverse, l’alerte « mouvement suspect » est idéale, réactive et précise grâce au système de GPS très performant. Rien à dire donc, le traceur GPS remplit parfaitement sa fonction à condition de désactiver les notifications de vibration (dans les paramètres).

La fonction d’informations concernant sa conduite

En plus de la protection contre le vol, Pégase possède une analyse de vos sessions de conduite. À chacune de vos sorties, le GPS analyse votre trajet, votre vitesse, votre inclinaison, votre durée, votre distance, vos accélérations et freinage… pour en faire un « carnet de voyage » et vous permette suivre les données de tous vos trajets. Cette fonctionnalité est très réussie et pratique pour tout savoir de ces déplacements. Après plusieurs sortie, on peut même constater qu’elle est très précise et complète ! On valide.

Toutes vos sorties sont exportables au format GPX grâce aux données GPS recueillies.

Aussi, il existe un mode « circuit » qui s’adapte automatiquement. Techniquement, les données sont les mêmes que sur le mode route mais le tracker s’adapte pour vous donner vos chronos, zones de freinage et d’accélération. Ce mode possède un réel intérêt pour tout savoir de ses sessions sur circuit mais nous n’avons pas pu le tester. On se fiera donc seulement aux avis des utilisateurs qui sont dithyrambiques !







Le prix sans abonnement du traceur GPS, un coup de maître Une grande force du tracker GPS Pégase est qu’il n’y a pas d’abonnement mensuel ou annuel après son achat. Ainsi, rien ne s’ajoute au prix initial de 299€ malgré l’utilisation d’un système de géolocalisation avec carte SIM. C’est le seul tracker qui propose ce genre de formule. A titre de comparaison, Monimoto propose une formule à 3€/mois et Georide une offre à 5€/mois, ce qui, à terme, se révèle être un budget conséquent.

Connectivité du Pésage avec une application parfaite

C’est encore un point fort de Pégase : son application est très bien optimisée. Elle est simple d’utilisation, on n’est pas noyé d’informations. Sur le menu principal, on peut y voir la localisation de son véhicule, ses trajets, la possibilité de désactiver la fonction antivol ou encore l’accès à ses paramètres ainsi qu’à un SAV en cas de problème. Tout est très intuitif et réactif : en cas d’alerte antivol, un voyant rouge s’active sur l’appli qui nous propose de « rejoindre ma moto » pour la retrouver.

Les notes de l’application Pégase parlent pour elle : 4,9/5 sur le Play Store et 4,8/5 sur l’App Store. Pégase a réussi à fournir un très bon service et est d’ailleurs très réactif pour faire des mises à jour au moindre problème sur l’application.

Précision du tracker GPS Pésage

C’est un point crucial pour un traceur GPS. Et sur ce point, Pégase fait encore très fort : réactif, avec un très bon traçage grâce aux 4 points de localisation par seconde. On a donc, en temps réel, le trajet du véhicule avec une précision idéale, au mètre près — bien différent d’un Monimoto7 et ses points actualisés toutes les 5mn.

Attention tout de même, si le traceur est mal placé (sous une plaque de métal par exemple), la précision est mise à mal et devient très approximative. De même, dans des zones avec une mauvaise connexion réseau, la localisation exacte peut mettre plus de temps à répondre. Des points à prendre en compte en fonction de où vous vous trouvez.

Durée de vie du tracker GPS

On aurait pu parler de l’autonomie comme pour tout les autres traceur GPS mais le Pégase innove sur ce point : exit la recharge ou le changement de pile, la batterie de votre véhicule permet au traceur de ne jamais se décharger. Ainsi, vous n’avez plus besoin de vous soucier d’une quelconque autonomie de votre boitier, du moins en théorie.

Un problème survient quand on n’utilise pas sa moto ou scooter pendant un long moment – autour de 1 mois. Le boitier, qui possède une batterie interne, peut alors se décharger. Et point négatif (rare pour être souligné), l’application ne notifie pas si le boitier arrive en fin de vie ou est en manque de batterie. C’est à vous de régulièrement conduire ou du moins de vérifier que le traceur est toujours en état de marche.

Faut-il craquer pour le traceur GPS Pégase ?

Pégase est finalement un produit particulièrement réussi. Il a su nous séduire par sa discrétion, sa simplicité et sa praticité. Difficile d’être déçu lors de l’achat de ce traceur GPS. Oui, il possède des défauts, certaines fonctions qui pourrait être améliorées, mais dans l’ensemble, le Pégase est au-dessus du lot. Avec le très bon temps de réaction du constructeur et des mises à jour régulières de l’application, c’est le traceur au meilleur rapport qualité/prix — notamment grâce à l’absence bienvenue d’une formule d’abonnement.

Pégase vs Invoxia

Entre les deux traceurs, il n’y a pas photo : le Pégase est bien plus performant. La précision, la localisation actualisée plus fréquemment, les fonctions, l’application, le système de charge, la discrétion… Pégase est meilleur dans tous les domaines. Seul avantage du Invoxia, son prix : pour 100€ et 10€/an au bout de 3 ans, il faudrait… 23 ans pour atteindre le prix du Pégase ! Ainsi, si vous avez un budget serré, le choix peut se poser — même si le Invoxia semble plus adapté à un vélo !

Prix de base Prix total après 1 an Prix total après 2 an Prix total après 3 ans Pégase 300€ 300€ 300€ 300€ Monimoto 7 236€ 272€ (+36€) 308€ (+36€) 342€ (+36€) Invoxia 100€ 100€ 100€ 110 (+10€) Prix après 3 ans d’utilisation des traceurs GPS

Pégase vs Monimoto 7

Là encore, le Pégase fait figure de favori, tant par sa précision que par son prix. Face au Monimoto, il ne souffre pas de la comparaison, bien au contraire :

Premièrement, sur le Monimoto, il faut attendre 5 min avant d’avoir la localisation de son véhicule volé alors qu’elle est instantanée sur le Pégase. De même, le taux de rafraichissement est de 1 minute sur le Monimoto7 contre une seconde sur le Pégase. A ce niveau là, il y a clairement un vainqueur !

Ensuite, le système de batterie est complètement différent : le Monimoto7 marche avec des piles — autonomie de 1 an. Il peut donc être installé n’importe où sur la moto ou le scooter à la différence du Pégase qui doit être situé à proximité de la batterie du deux roues. Des approches différentes en fonction de votre usage.

Enfin, le tarif est à l’avantage du Monimoto… les 2 premières années. Avec un abonnement mensuel de 3€, son prix rattrape les 299€ du Pégase au bout de 3 ans !

Pour en savoir plus sur ce traceur GPS, retrouvez notre test du Monimoto 7 et sa note de 8,2/10 !

ACHETER LE TRACEUR GPS Pégase Commander