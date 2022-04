Sous l’écusson Tineco, la compagnie chinoise Ecovacs spécialisée dans les robots aspirateurs, commercialise des modèles qui demandent encore un opérateur humain comme l’aspirateur balai Tineco Floor One S5. Ce dernier aspire avant tout à la polyvalence : en plus d’avaler toutes les saletés sur son passage et de laver le sol, ce modèle se transforme en aspirateur à main si nécessaire. La présence de cette troisième utilité est peu commune. Pour couronner le tout, la marque met en avant une fonction intelligente qui adapte l’aspirateur à la crasse sur le sol. Est ce que ça fait de lui un bon aspirateur ?

On aime… Plus léger que la moyenne

Joli design

Nettoyage très efficace

Fonction Aspi-main

Le capteur de poussière On aime moins… Temps de charge élevé

Bruyant

Autonomie décevante

Faible contenance du réservoir d’eau propre

Où acheter le Tineco Floor One S5 Combo au meilleur prix ?

Fiche technique du Tineco Floor One S5 Combo

Poids : 3,8 kg

: 3,8 kg Dimensions : ‎28.6 x 25.6 x 110 cm

: ‎28.6 x 25.6 x 110 cm Capacité réservoir d’eau propre : 0,5L

: 0,5L Capacité réservoir d’eau sale : 0,45l

0,45l Prix : 449€ Volume sonore annoncé : 78 dB

: 78 dB Auto nettoyage : oui

: oui Temps de charge : 3-4 heures

: 3-4 heures Autonomie : 15-20 / 20-45 min (aspirateur à main)

Unboxing du Tineco Floor One S5 Combo

Comme souvent pour cette catégorie de produit, la boîte est particulièrement fournie. On se retrouve très vite avec plusieurs éléments en plastique qui dévoileront leurs utilités plus tard. Commençons par l’essentiel, le bloc principal de l’aspirateur arrive séparé du moteur et de la poignée. On trouve aussi une station de charge avec son alimentation ainsi qu’un bloc en forme d’entonnoir qui se greffe sur le moteur pour obtenir un aspirateur à main. Voilà pour la base, maintenant mentionnons ce qui reste :

Un produit de nettoyage Tineco

Tineco Un rouleau et un filtre de rechange accompagné d’un support pour le filtre

accompagné d’un pour le filtre Une petite brosse pour nettoyer les parties difficiles d’accès de l’aspirateur

pour nettoyer les parties difficiles d’accès de l’aspirateur Un porte accessoire pour la brosse et le rouleau

pour la brosse et le rouleau Deux embouts différents pour l’aspirateur à main

Un plateau de rangement pour tous les éléments de l’aspirateur à main

Le design du Tineco Floor One S5 Combo

Il se différencie des autres aspirateurs balais laveurs par son gabarit plus fin et son poids plus faible que la moyenne. D’ordinaire, ce type de produit tourne aux alentours des 5kg et la partie juste au-dessus de leurs brosses demeure volumineuse et peu élégante. Bien que la question de l’apparence soit secondaire pour ce genre de produit, une touche de sobriété et de discrétion reste la bienvenue.

On distingue rapidement les réservoirs amovibles d’eau propre et d’eau croupie, respectivement au dos et à l’avant de l’aspirateur. Le bloc moteur en forme de cylindre trône au-dessus du second. C’est lui qui arbore l’affichage LCD. Pour qu’il s’illumine et que l’aspirateur se lance, un bouton Power se trouve sur la poignée du moteur et sur la grande poignée plantée dans l’appareil. En supplément, celle-ci possède un bouton qui sert à initier le nettoyage automatique de la brosse.

Précisons que le Tineco Floor One S5 Combo tient debout tout seul sans le socle. Tous les éléments détachables le sont sans effort grâce à des poussoirs à l’exception de la grande poignée. Cette dernière requiert un tournevis ou un autre outil pourvu d’une tige. Non pas pour dévisser quelque chose, mais pour appuyer sur un ressort caché dans un petit trou. On a connu plus simple.

Mise en route du Tineco Floor One S5 Combo

Si vous êtes en configuration aspirateur-laveur, une pression sur le bouton Power de la grande poignée allume l’écran LCD. Celui-ci affiche quelques informations utiles comme le pourcentage de batterie ou le mode sélectionné. Il indique également si le réservoir propre est vide, si son jumeau maléfique ne peut plus rien avaler et si le capteur de poussière rencontre un dysfonctionnement. Pour que le moteur démarre, il faut débloquer l’articulation qui unit la partie réservoir à laquelle il appartient et celle du rouleau.

Bien sûr, le réservoir d’eau propre doit être rempli au préalable avec de l’eau et un bouchon de produit si le cœur vous en dit. Le manuel d’utilisation recommande d’ailleurs de mettre de l’eau à une température inférieure à 60°C. On regrette la contenance plutôt faible de ce réservoir, surtout lorsque des modèles dans la même gamme de prix tournent autour des 0,70L voir des 0,80L. Citons par exemple le Bissel CrossWave ou le Dreame H11.

Les fonctionnalités du Tineco Floor One S5 Combo

Un autre bouton avec la mention « Auto/Max » jouxte celui de l’alimentation et permet de choisir entre deux modes. Le mode « Max » va lancer l’aspiration à plein régime et appliquer l’eau propre en quantité généreuse. Quant au mode « Auto », il fait entrer en scène le capteur de poussière iLoop. D’après Tineco, celui-ci évalue le degré de saleté du sol et adapte en conséquence la puissance d’aspiration ainsi que la quantité d’eau appliquée. Chose pratique pour économiser de l’énergie. En outre, le Floor One S5 Combo vous informe de ce degré de crasse à l’aide une boucle rouge sur l’écran LCD. Celle-ci devient progressivement bleue à mesure que le nettoyage avance. L’utilisateur peut donc compter sur autre chose que ses yeux.

Une application ?

Décidément, on n’arrête pas le progrès ! Le Floor One S5 Combo peut se connecter à votre Wi-Fi pour entrer en interaction avec l’application Tineco Life. Bien sûr, création de compte obligatoire, on ne va pas se priver de récupérer vos données quand même ! En plus de contenir un guide d’utilisation vidéo, elle enregistre votre temps de nettoyage journalier ainsi que la quantité de ces nettoyages. Vous avez même le droit à rapport hebdomadaire là-dessus avec des moyennes et un graphique. Il ne manque plus qu’un PowerPoint.

Ce rapport indique également le pourcentage d’eau légèrement sale et celui d’eau très sale qui passe dans le réservoir. On ne sait pas qui va être intéressé par tout cela, mais pourquoi pas ? Un accès aux paramètres de l’aspirateur serait plus judicieux. On aimerait pouvoir régler autre chose que le volume de l’alerte vocale.

Le kit multi tâches pour palier les manques

Hormis en forme aspi-main, le Floor One S5 Combo ne peut aspirer sans envoyer du liquide au passage. Or, un utilisateur n’aura parfois qu’un petit coup à donner pour retirer quelques miettes sur son carrelage. Remplir le réservoir puis vider celui d’eau sale et rincer le filtre ça fait beaucoup pour cette situation. On pense aussi au passage difficile sous les meubles avec cet engin. Par souci de polyvalence, Tineco propose donc un kit multitâche. Ce dernier contient un tube en deux parties, une brosse à rouleau souple, une petite brosse électrique pour tapis et tissus ainsi qu’un socle. De quoi le transformer en aspirateur-balai conventionnel. Bonne démarche, mais les 129€ nécessaires pour obtenir ce kit la rendent amère.

Prise en main du Tineco Floor One S5 Combo

Le constat se fait rapidement, cet aspirateur se manie bien et son poids léger le rend moins gênant à utiliser que les autres quand le ménage s’éternise. La transition en forme aspi-main se fait sans encombre. Néanmoins, la préhension à l’aide de la poignée à l’avant du moteur s’avère moins pratique que les prises sur les aspirateurs balais 2 en 1 classique.

Ça fait du bruit ?

Assez parlé, laissons le moteur vrombir ! Mais contrairement à un V8 atmosphérique, celui-là on souhaite l’entendre le moins possible. La marque annonce 78 dB. C’est déjà plus que des aspirateurs laveurs que nous avons essayé comme le Vileda JetClean et le Bissel Crosswave Cordless Max. Ceux-là faisaient respectivement 71 et 75 dB. La pratique risque d’être pire… Malheureusement nos inquiétudes se confirment pendant le test. à un mètre de distance, cette valeur oscille entre 79 et 83 décibels ! Dire qu’on a connu plus silencieux serait un euphémisme. Le Tineco Floor One S5 Combo rentre dans la catégorie des aspirateurs bruyants avec un passe VIP.

Les performances du Floor One S5 Combo

Pour vérifier son efficacité, nous lui avons fait subir un mélange de miettes, de marc de café, de crème fraîche et de ketchup. Une mauvaise surprise étant vite arrivée, nous avons ajouté un bouchon du produit de nettoyage fourni par Tineco dans le réservoir d’eau propre. Le résultat est assez impressionnant puisque cet ensemble peu ragoûtant a disparu en une trentaine de secondes. Il ne reste plus qu’à laisser sécher ! Même chose avec une traînée de miel, le Floor One S5 combo n’en fait qu’une bouchée en mode automatique.

En outre, le capteur iLoop fonctionne bien et adapte efficacement le flux d’eau de l’aspirateur. Le cercle sur l’écran vire au rouge lorsque la brosse rencontre la saleté puis le bleu grignote de la place à mesure que son volume diminue. On apprécie l’innovation technologique, mais honnêtement, les yeux marchent tout aussi bien. Toutefois, si votre vue manque d’efficacité ou que vous avez égaré vos lunettes c’est utile.

Quelle autonomie ?

Après quelques minutes d’utilisation, on constate que les 22 minutes d’autonomie en forme aspirateur laveur sont difficilement atteignables dans la réalité. En effet, il faut entre 1 minute 30 et 2 minutes pour qu’une dizaine de pour cent s’évapore en mode automatique. Et ce, à condition que la crasse à nettoyer n’exige pas une puissance importante. Autrement dit, comptez davantage sur 15 minutes d’autonomie que sur la vingtaine annoncée. C’est assez décevant. À titre d’exemple, le Bissel CrossWave Max tient environ 27 minutes. En mode « Max », n’espérez pas beaucoup plus qu’une douzaine de minutes. Heureusement, le Floor One S5 Combo dépasse les 25 minutes en mode aspi-main. Pour finir, on ne dirait pas non à une batterie amovible.

L’entretien de la bête

Ne traînez pas trop avant de le replacer sur son socle sinon le rouleau va s’égoutter sur votre carrelage. Une fois dessus, une icône avec une goutte va clignoter sur l’écran. C’est le signal pour lancer le nettoyage automatique de la brosse. Celle-ci va se mettre à tourner pendant que l’aspirateur déverse de l’eau propre par intermittence puis l’aspire avec les saletés qui restent. Comptez entre 2 et 5 minutes pour que le processus arrive à sa fin.

La fonction se montre efficace pour dégager les résidus, mais elle n’est pas magique non plus. La teinte que laisse le Ketchup y a survécu par exemple. Notez qu’elle consomme une bonne partie du stock d’eau. En cas de ménage intensif, compléter la quantité de liquide dans le réservoir sera peut-être nécessaire pour profiter de l’autonettoyage.

Après cela, il faut vider le réservoir d’eau sale et le rincer tout comme le filtre et le rouleau. Évidemment, vous devez attendre que ce dernier soit bien sec avant de vous servir à nouveau de l’engin. C’est le prix à payer pour aspirer et laver en même temps semble-t-il. Notons qu’après quelques tests avec un niveau de crasse assez exagéré, nous n’avons trouvé très peu de résidus en dehors du réservoir d’eau sale.

Tarifs du Tineco Floor One S5 Combo ?