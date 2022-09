Récemment, sur meilleure-innovation.com, on s’est beaucoup intéressé aux meilleurs antivirus du marché. Mais il en est un qui sort actuellement du lot car, il vient, à l’origine, en complément d’un service VPN. En effet, dans notre test Surfshark Antivirus, nous avons eu la possibilité d’aborder une suite de sécurité dans une formule inédite, relativement complète et équilibrée. En effet, l’antivirus que nous allons essayer contient un des meilleurs VPN en service en 2022, en plus des options Alert et Search, sur lesquelles nous allons nous attarder quelque peu. D’autre part, nous aurons accès à un moteur de recherche spécialiste de la confidentialité et à un système d’alerte contre les fuites de données personnelles !

à voir aussi : notre dossier comparatif des meilleures logiciels antivirus du marché.

VOIR LA PROMO SPECIALE Surfshark Antivirus Voir l’offre

Les plus Une suite de sécurité complète (VPN inclus)

Protection en temps réel enfin dispo !

Des tarifs très compétitifs

5 appareils protégés

Une interface très maniable

Certifié VB100

La double authentification Les moins Indisponible sur iOS pour le moment

Des analyses qui peuvent prendre beaucoup de temps et de ressources

Pas très riche en fonctionnalités antivirus (pas de pare-feu)

Quelques bugs

Fiche Technique : caractéristiques de Surfshark Antivirus

ANALYSE Scan rapide ou en profondeur VPN Déjà inclus au départ NOMBRE D’APPAREILS PROTÉGÉS 5 PARE-FEU Non GESTIONNAIRE D’IDENTITÉ Oui GARANTIE Satisfait ou Remboursé 30 jours

Test Surshark Antivirus : installation et découverte de l’interface

On télécharge d’abord le logiciel à partir du lien ci-dessous, avant de l’exécuter normalement. Ensuite, il s’agit évidemment de se créer un compte auquel on rattachera l’abonnement Surfshark Antivirus, lequel propose une garantie de 30 jours de satisfaction ou remboursement.

Et nous voilà déjà dans le bain, atterrissant sur une interface très épurée avec un mode sombre disponible. À noter que, contrairement au VPN seul, la suite complète n’est compatible qu’avec Windows, Android et macOS, du moins pour le moment. En effet, selon les rumeurs, il semble que les utilisateurs d’iOS pourront bientôt en profiter eux aussi !

Une approche graphique assez minimaliste sur PC

La page d’accueil de Surfshark ouvre directement sur le VPN. Sur PC, elle est relativement vide en grand écran. Les caractères sont assez petits et le menu, divisé en 5 sections, est écrasé à gauche avec des icônes plutôt discrètes.

C’est un peu déroutant, mais en fenêtre réduite, le logiciel paraît tout de suite bien mieux rempli. Et sur Android, on perd totalement cet effet de vide. Quoi qu’il en soit, ce sont du côté de ces icônes que nous vous invitons à nous suivre, puisque le test Surshark VPN complet est déjà disponible sur notre site ! Notons simplement qu’on retrouvera la même simplicité et la même ergonomie sur l’antivirus, et cela vaut aussi pour les deux autres modules de sécurité intégrés à l’antivirus : Surfshark Search et Surfshark Alert, dont nous détaillons les mécanismes un peu plus loin…

Paramètres de l’application Surfshark Antivirus

Avant de nous plonger dans toutes les ressources de Surfshark Antivirus, déplaçons donc la souris directement en bas à gauche, sur le rouage qui symbolise les paramètres, afin d’en examiner les options. La première ligne est entièrement dédiée au VPN, qu’on a déjà largement débroussaillé dans notre article dédié.

On passe donc à la deuxième ligne, avec les paramètres de l’application. Les réglages se résument au choix de la langue, à un mode sombre, à l’activation ou non des notifications push et des rapports d’incidents. Rien de bien sorcier, donc on avance…

La suite concerne les informations liées à votre compte. Là, vous pouvez choisir de prolonger votre abonnement, de changer de compte ou de modifier votre mot de passe. Simple et net ! Enfin, la ligne d’après, « Obtenir de l’aide », vous donne accès au service client, qui contient des tutoriels d’utilisation, des outils de dépannage, un lien vers la page contact, un autre renvoyant vers la politique de confidentialité, etc. Bref, en principe, vous ne serez jamais totalement perdu !

Mais il est temps d’approfondir !

Test Surfshark Antivirus et sécurité : simple mais efficace !

Si vous n’avez jamais eu un antimalware entre les mains, celui de Surfshark Antivirus est parfait pour se familiariser avec ce type d’outil. L’interface ci-dessous se scinde en deux parties.

Interface principale de l’antivirus Antivirus à la première ouverture (scan rapide) Surfshark Antivirus sur Android

À gauche, on trouve :

l’ analyse planifiée , pour ne pas avoir à y penser tout le temps (jour de la semaine et horaire souhaités);

, pour ne pas avoir à y penser tout le temps (jour de la semaine et horaire souhaités); une liste blanche intitulée « Exclure de l’analyse » , à remplir avec les éléments que vous voulez (ex : un fichier torrent) ;

, à remplir avec les éléments que vous voulez (ex : un fichier torrent) ; la base de données des virus actuellement en circulation, que vous pouvez mettre à jour manuellement ;

actuellement en circulation, que vous pouvez mettre à jour manuellement ; la protection en temps réel, disponible depuis peu, qui fait tourner l’antivirus en permanence en arrière-plan sans impacter le système ;

À droite, vous avez la fenêtre de travail, avec l’affichage des menaces éventuelles et les options de scan (complet ou rapide). Dessous, un encadré en pointillé vous permet d’analyser uniquement certains fichiers. Et… c’est tout ! D’ailleurs, si vous voulez lancer l’analyse d’un fichier ou d’un dossier isolé, préférez la recherche « choisissez un fichier » ou « dossier » à la manipulation « faire glisser ». À trois reprises on a tenté cette dernière. Résultat : plantage instantané de l’ordinateur, bon pour un redémarrage…

Un antimalware fiable mais perfectible

Comme tout bon antivirus actuel, Surfshark peut ouvrir un espace dans son cloud pour analyser les fichiers inconnus et mettre les menaces zero-day (les malwares inconnus) en échec.

On notera également que l’activation de l’antivirus en arrière-plan n’a pas impacté les performances de notre système. Cela dit, c’est préférable quand on propose un outil aussi minimaliste. Cependant on pourra s’autoriser quelques remarques :

le scan a été assez lent pour nous : autour d’une vingtaine de minutes pour l’analyse rapide, et plus d’une heure pour l’analyse complète. Et ce sans rien faire tourner à côté, notamment à cause du ralentissement provoqué à ce moment-là ;

: autour d’une vingtaine de minutes pour l’analyse rapide, et plus d’une heure pour l’analyse complète. Et ce sans rien faire tourner à côté, notamment à cause du ralentissement provoqué à ce moment-là ; un pare-feu ne serait évidemment pas de trop ;

ne serait évidemment pas de trop ; une protection de la webcam et du micro pourrait rassurer pas mal d’utilisateurs à l’ère des visios ;

On n’ira pas quémander en plus des outils d’optimisation des performances système, même si ce sont des éléments qu’on a pu voir dans notre test Avast One, par exemple. L’idée n’étant pas de faire grimper le prix en flèche, les trois améliorations énumérées ci-dessus en suggestion constitueraient déjà une belle avancée en soi !

Surfshark Search : un moteur de recherche totalement confidentiel

À l’instar d’un DuckDuckGo, l’idée est ici de pouvoir naviguer sur le web à travers un moteur de recherche sécurisé afin de ne pas vous laisser tracer par des firmes comme Google ou Bing, qui collectent vos données pour mieux vous cibler sur les publicités. Pour sortir de cet environnement anxiogène d’appel permanent à la consommation, Surfshark propose son propre moteur de recherche allégé du poids des centaines d’annonces qui vous bombardent quotidiennement. Un havre de paix où personne ne vient faire du harcèlement de rue à votre portefeuille…

Ci-dessus, des captures d’écran depuis le smartphone. On trouve les onglets « Images » et « Vidéos » en plus des recherches organiques normales. Les premiers résultats correspondent à ce qu’on trouve sur Google, mais sans les SERP surchargées d’infos. Plutôt reposant et efficace, surtout comparé à des moteurs alternatifs un peu à la ramasse. Néanmoins, on va peut-être manquer d’une option maps, très usitée de nos jours…

Surfshark Alert : surveillance de votre identité sur le web (en chantier)

Cet outil de confidentialité avancé existe sur pas mal d’autres antivirus. C’est donc une sorte de Data Breach monitoring qui s’occupe de surveiller les fuites de vos données personnelles sur le web comme :

votre adresse mail ;

; vos coordonnées de carte bancaire ;

; des ID de sécurité sociale ;

Nota Bene : pour le moment, les ID de sécurités sociales sont limitées à 3 pays (États-Unis, Bulgarie et Lituanie). Il faudra donc attendre un peu avant de protéger votre numéro personnel. Mais d’après l’équipe du fournisseur VPN et désormais antivirus, ça ne saurait tarder !

Pour la configuration, vous devrez commencer par prendre une application d’authentification à deux facteurs, comme Dual Mobile ou Google Authenticator. Dessus, il faudra copier-coller une clé de configuration fournie par Surfshark, puis retourner sur l’appli de l’antivirus afin de composer le code à six chiffres désormais fourni par votre appli d’authentification 2fa (prenez l’option « basé sur l’heure » et non « basé sur un compteur »). Ça a l’air un peu technique, dit comme ça, mais on finit par y arriver !

À noter que, suite à cette opération, ce sont toutes les appli Surfshark connectées à votre compte qui seront soumises à l’authentification à 2 facteurs. Une fois cette opération terminée, vous n’aurez plus qu’à remplir la liste des données à surveiller de près.

Enfin, il reste à paramétrer les conditions d’alerte. En gros, vous pouvez recevoir des rapports de violation tous les trimestres ou tous les ans si vous ne lancez pas une analyse vous-même. Et ce sur l’adresse mail de votre choix. Attention enfin : pour le moment, nous avons subi beaucoup de bugs sur Surfshark Alert, aussi bien sur mobile que sur PC. On espère des mises à jour rapides pour ne plus voir apparaître le fameux « Oops, une erreur est survenue » sans rien pouvoir faire à part tenter notre chance ultérieurement…

Verdict test Surfshark Antivirus : est-ce qu’on achète ?

Récapitulons : on a un antivirus efficace sans impact sur les performances système lorsqu’il fonctionne en arrière-plan, qui propose une connexion à 5 appareils maximum, y compris ceux de votre famille (si vous avez confiance pour refiler les codes bien sûr) ! Un point assez inédit qui mérite d’être souligné. Mais les scans profonds et rapides ont grandement besoin de gagner en fluidité : mes analyses complètes ont toutes fini par s’interrompre… Conjointement à cela, le Search est agréable pour tous les allergiques à la pub qui souhaitent naviguer en toute confidentialité. Enfin, pour nous, Surfshark Alert va rapidement devenir un outil très rassurant, principalement pour tout ce qui touche au paiement en ligne. Au moindre doute, une petite analyse et c’est bon, vous savez qu’il n’y a pas de leaks. On attendra simplement moins de bugs et la protection du numéro de sécu français !

Offres actuelles pour la suite Surfshark

Pour vous équiper de l’antivirus pendant un an, vous devrez passer par les offres ci-dessous. La suite de sécurité complète Surfshark One, qui coûte près de 36 € pour 12 mois d’utilisation (2,98 €/mois) en tenant compte de la TVA, représente une réduction de 83%. La garantie ? 30 jours de satisfaction ou remboursement. Un vrai carnage sur les tarifs vu la qualité du VPN associé à l’offre antivirus !

À noter que le VPN seul vous fait débourser 70 € et des poussières pour 24 mois (2,98 €/mois TVA incluse). Bref, en plus de proposer une suite logicielle de protection plus que prometteuse, d’un point de vue comptable, c’est bien l’offre antivirus la plus agressive actuellement… et c’est ça qu’on veut !

VOIR LA PROMO SPECIALE Surfshark Antivirus Voir l’offre