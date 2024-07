Le spécialiste de la sécurité Yale a récemment sorti un nouveau produit pour faciliter votre quotidien : une sonnette vidéo intelligente qui vous permet de voir, d’entendre et de discuter avec vos visiteurs. Même quand vous êtes au travail ou à l’autre bout du monde. Que vaut cet appareil ? On vous dit tout !

Si quelqu’un sonne chez vous et que vous n’êtes pas là, vous ne le saurez peut-être jamais. Votre invité repartira, et s’il ne vous prévient pas de sa tentative, vous ne saurez pas qu’il a essayé de vous voir.

Enfin ça, c’est ce qu’il se passe avec une sonnette classique. Mais depuis quelques années, on voit arriver sur le marché une nouvelle génération de sonnettes. Ces dernières sont connectées, et équipées de caméras vidéos.

Résultat ? Lorsqu’un invité ou un livreur sonne à la porte, vous recevez une notification sur votre téléphone, et vous pouvez échanger avec la personne, voire lui ouvrir votre porte. Et ce, même si vous n’êtes pas dans votre logement.

Dernière venue sur ce marché florissant : la sonnette vidéo intelligente de Yale. Que vaut ce dispositif ? Combien coûte-t-il ? Quelles sont les fonctionnalités disponibles ? On a fait le test pour vous !

Caractéristiques de la sonnette vidéo de Yale

Qualité de l’image : 1080p

Batterie : Rechargeable ou branchement sur secteur

Champ de vision : 154°

Audio : bidirectionnel avec annulation d’écho intégrée

Connectivité : Wi-Fi

Prix : 159,99 €

Yale est une entreprise américaine. La société existe depuis plus de 180 ans. À l’origine, elle était spécialisée dans les verrous et les serrures mécaniques. Mais depuis, Yale a élargi sa gamme de produits.

L’entreprise propose aujourd’hui tout un écosystème de produits connectés pour rendre votre maison plus intelligente, tels que des caméras de surveillance, des serrures connectées (comme la Linus Smart Lock L2 que nous avons pu tester) et un système d’alarme.

Parmi les produits les plus récents de l’entreprise, on retrouve également une sonnerie vidéo intelligente : la SV-VDB-1A-W. Cette dernière est équipée d’une caméra haut de gamme avec vision nocturne.

La sonnerie fonctionne en Wi-Fi. Quand quelqu’un sonne, vous recevez un appel sur votre téléphone. Vous pouvez alors décrocher (ou non) et discuter avec le visiteur directement depuis votre smartphone.

L’image de la sonnette Yale est d’excellente qualité (1080p). La caméra vous offre un champ de vision large (154°). Et l’appareil embarque un système audio bidirectionnel avec annulation d’écho intégrée.

Concrètement, cela veut dire que vous pouvez parfaitement voir et entendre votre visiteur. Ce dernier vous entend également très bien, ce qui facilite la conversation, même lorsque vous êtes loin de chez vous.

La sonnette intelligente de Yale peut fonctionner avec une batterie robuste et longue durée, ou vous pouvez la brancher directement sur secteur, comme une sonnette de porte classique. L’installation est facile dans les deux cas.

Unboxing de la sonnette connectée de Yale

La sonnette intelligente de Yale nous a été livrée (très) rapidement. Le dispositif est arrivé dans une boîte en carton. L’emballage est soigné. Chaque élément a son propre compartiment, ce qui limite le risque de casse.

À l’intérieur du colis, nous avons trouvé :

1 sonnette vidéo intelligente Yale

2 vis pour le dos de la sonnette

1 autocollant protégé par Yale

1 guide de démarrage rapide

1 ruban adhésif double face

1 plaque de montage

1 goupille de sécurité

4 capuchons de fils

2 chevilles murales

1 cale de montage

2 fils d’extension

2 vis murales

1 câble USB

1 fusible

Ce qui frappe dès le premier regard, c’est le design de la sonnette. Avec son look moderne, ses lignes épurées et son coloris noir mat, cet appareil est à la fois élégant et discret. C’est bien plus réussi que ce qu’on retrouve chez certains concurrents.

Installation de la sonnette intelligente de Yale

C’est l’un des atouts de ce dispositif. La sonnette vidéo de Yale est (très) simple à installer. Quelques minutes suffisent pour que l’appareil soit prêt à l’emploi. Et ce, même si vous n’avez aucun outil sous la main.

Pour installer votre sonnette connectée

Commencez par installer l’application Yale Home (disponible sous Android et iOS) et créez votre compte gratuit si vous n’en avez pas déjà un.

Branchez votre sonnette sur le secteur à l’aide du câble USB pour le recharger à 100% avant de l’installer.

Appuyez ensuite sur le bouton marche / arrêt situé à l’arrière de la sonnette pour allumer cette dernière.

Un voyant vert se met alors à clignoter sur le devant la sonnette vidéo intelligente de Yale. Cela signifie que le dispositif est prêt à se connecter avec votre smartphone via l’application Yale Home.

Depuis l’application, appuyez sur l’icône Menu (en haut à gauche), puis sélectionnez Configurer un appareil. Scanner ensuite le QR code au dos de votre sonnette, puis appuyez sur Commencer la configuration.

Vous pouvez à présent donner un nom à votre logement, puis à votre sonnette, et enfin choisir l’emplacement de cette dernière dans votre maison. Il ne vous reste alors qu’à connecter la sonnette Yale à votre réseau Wi-Fi.

Dernière étape : l’installation de votre sonnette au niveau de votre porte d’entrée. Vous pouvez fixer la sonnette au mur de deux façons : à l’aide du ruban adhésif double-face, ou des vis et des chevilles murales fournies par Yale.

Nous avons opté pour la première solution. Il nous a suffi de coller l’adhésif sur la plaque de montage pour fixer celle-ci au mur. Faites bien attention à installer la plaque dans le bon sens (la flèche doit pointer vers le haut).

Il ne reste alors plus qu’à clipser la sonnette vidéo Yale pour la rattacher à la plaque de montage. Et voilà, votre sonnette est prête à fonctionner. Pour la tester, appuyez sur le bouton : une sonnerie retentit, et vous recevez un appel sur votre téléphone.

Fonctionnalité de la sonnette vidéo Yale

La sonnette de Yale vous permet de voir, d’entendre et de parler avec vos visiteurs. Mais ce n’est pas tout. Les vidéos sont claires, même en pleine nuit, car l’appareil est équipé d’une vision nocturne.

Dès qu’un mouvement est détecté par la caméra de votre sonnerie, vous recevez des notifications détaillées en temps réel. Et vous pouvez consulter les vidéos 24h/24 et 7j/7 directement sur votre téléphone.

Si quelqu’un tente de retirer la sonnerie, vous recevez une alerte anti-sabotage. Et pour plus de sécurité, chaque événement est enregistré dans votre flux d’activité sur l’application Yale Home.

Des fonctions supplémentaires sont disponibles via un abonnement, telles qu’une détection des véhicules, animaux et colis améliorée grâce à l’IA, et l’enregistrement des vidéos dans le cloud pour plus de tranquillité d’esprit.

Dernier point : la sonnerie vidéo de Yale est compatible avec les assistants vocaux Google Home et Alexa. Vous pouvez également la connecter à un carillon (vendu séparément) pour choisir parmi 7 sonneries différentes.

Faut-il acheter la sonnette intelligente de Yale ?

Avec sa nouvelle sonnette vidéo, Yale a fait le pari de la qualité, avec une caméra haute résolution (1080p) équipée d’une vision nocturne et d’un champ de vision large (154°).

Le système audio n’est pas en reste, puisqu’il vous permet d’avoir une conversation bidirectionnelle, avec annulation d’écho intégrée pour plus de confort. Le son est clair et de bonne qualité.

Tout cela, à un prix raisonnable, puisque la sonnette est vendue 159,99 €. C’est moins cher que ce qu’on peut trouver chez d’autres concurrents. Grâce à ce dispositif, vous ne manquerez plus jamais un visiteur ou un colis.

Autre point fort : le dispositif s’intègre parfaitement à l’écosystème domotique de la Yale pour vous simplifier la vie au quotidien. Vous pouvez ainsi déverrouiller votre porte, même à distance, pour laisser entrer vos proches.

Seul bémol : l’absence d’un carillon, pour entendre la sonnerie depuis n’importe où dans votre maison. Ce petit haut-parleur existe bel et bien. Mais il est vendu séparément pour un prix de 29,99 €.