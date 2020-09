Cela fait à peu près dix ans que nous sommes entrés lentement mais sûrement dans l’ère du podcast. Aujourd’hui, internet regorge de plateformes diverses sur lesquelles vous pouvez streamer, uploader, vous abonner à des contenus etc. Que vous soyez musicien, humoriste, sportif, journaliste, militant, philosophe, vulgarisateur critique ou scientifique, cinéphile, collectionneur ou mordu d’ASMR, il vient toujours un moment où il faut vous lancer. Si vous êtes déjà en possession d’un smartphone, voici ce qui pourra être source de motivation : le microphone Shure MV88+. En effet, si les images capturées par les téléphones modernes sont d’excellente tenue, la qualité sonore de leurs micros minuscules laisse toujours à désirer. Vendu dans kit complet de système de capture-vidéo, le Shure MV88+ se branche rapidement à votre smartphone pour le faire rivaliser avec de véritables caméras ! Voyons plus avant ce qu’il en est.

LES PLUS considérable amélioration du son

appli ShurePlus MOTIV convaincante

prise jack pour le retour

très bonne ergonomie générale LES MOINS le câble USB-C ne va pas avec tous les androids

légère tendance à la saturation

Caractéristiques techniques

Modèle : MV88+

MV88+ Date de sortie : 01/06/2019

01/06/2019 Taille micro : 121 x 39 mm

121 x 39 mm Poids (micro) : 470 g (83 g)

470 g (83 g) Qualité de son : 24 bits/48 kHz

24 bits/48 kHz Compatible avec : iOS, Android et ordinateur de bureau

iOS, Android et ordinateur de bureau Prix : 185 €

185 € Garantie : 2 ans

Unboxing du microphone Shure MV88+

La phase de déballage est rarement désagréable, et celle dédiée au Shure MV88+ n’a pas dérogé à la règle. D’abord, la surface de la boîte est saturée d’informations utiles, qui vous donnent une première idée de son utilisation (composants, caractéristiques techniques, fonctionnalités, photos du modèle etc.) Un amuse-bouche très appréciable.

Contenu de la boîte

Microphone MV88

Bonnette en mousse

Trépied Manfrotto Pixi Mini

Câble Lightning, câble USB-C

Sabot pour smartphone

Pince micro à fixation sur sabot

Étui de transport enroulable en néoprène

Notices de garantie et de précaution d’usage

Comme vous pouvez le constater, tous les éléments sont bien protégés par un étui enroulable, excepté le trépied, que vous pouvez rattacher à l’ensemble par une sangle extérieure. Vous n’avez donc quasiment pas besoin de la boîte pour ranger votre matériel. Tous les composants sont noirs, sobrement designés, et leur poids semble être un indicateur de leur solidité.

Montage du microphone Shure MV88+

Après avoir déballé votre joujou, passons à la deuxième phase, au moins tout aussi ludique : l’assemblage du micro. L’opération n’a rien de compliqué : un simple coup d’oeil à la photo suffit à vous figurer comment procéder. Avant tout, le micro vient s’enclencher dans une encoche située sur la partie supérieure du sabot de smartphone. Un écrou plat le maintiendra solidement fixé, comme on peut le voir ci-dessous :

Le sabot pour smartphone se visse à son tour sur le trépied, et ce le plus simplement du monde. Vous obtiendrez ainsi la créature ci-dessous :

Les pieds se déploient manuellement et gardent la position dans laquelle vous les avez placés. Vous pourrez ainsi utiliser le trépied principalement de deux manières : posé sur une surface plane, ou tenu en main, avec les pieds repliés, comme une caméra légère. Attention toutefois : aucune dragonne ou protection de ce type n’est fournie dans ce kit. Le micro n’étant pas étanche, il vous faudra rester vigilant sur l’endroit où vous filmez et bien prendre garde à ne pas laisser échapper l’appareil.

Vous pourrez ajuster l’inclinaison du sabot de smartphone en appuyant sur le bouton rouge situé au milieu du trépied. Il a néanmoins besoin d’être pressé vigoureusement pour être actionné. De la même manière, l’on pourrait avoir peur d’amocher le micro en le plaçant sur son support. Il n’en est rien : vous avez même notre permission de forcer un peu ! Quant au téléphone, il se coincera facilement dans le sabot, pour ensuite être branché au Shure MV88, au moyen du câble Lightning ou USB-C livré dans le kit (on regrette au passage qu’il ne soit pas compatible avec tous les Androïds, notamment notre modeste Huawei P Smart). Et voilà le résultat :

Utilisation du microphone Shure MV88+

Une fois branché à votre smartphone, le microphone réagit instantanément : une diode vous informe qu’il est en état de marche. Elle servira aussi à vous avertir dès que le son sature. En principe, le Shure MV88+ sera reconnu par tous les appareils auxquels il peut être relié. Maintenant que tout est bien installé, passons à la pratique !

Expérience du son

D’abord, il s’agit de noter qu’une prise jack est intégrée au microphone, afin que vous puissiez brancher vos écouteurs ou votre casque. De cette manière, vous pourrez aisément contrôler le retour du son avant de passer à de longues séances d’enregistrements. Quant à sa LED, elle reste verte tant qu’aucun problème ne survient. Vous serez informé(e) d’une erreur par un orange fixe ; un orange clignotant indique une mise à jour du micrologiciel. Enfin, si la lumière vire au rouge, c’est que le micro est éteint. Le rouge clignotant signifie un défaut dans la capture du son. D’autre part vous aurez à disposition une application qui vous permettra de peaufiner vos réglages.

Application ShurePlus MOTIV

Bien évidemment, vous la trouverez aussi bien dans l’Apple Store que dans le Google Play Store. Elle consiste à paramétrer la capture du son manuellement mais, pour les moins connaisseurs, des modes préprogrammés vous aideront à configurer votre appareil en fonction de vos besoins : musique, interview, podcast, vlog etc. Par défaut, l’application se souviendra du réglage de votre dernière utilisation. Voici à quoi ressemble l’interface lorsque vous l’ouvrez :

Vous naviguerez entre la “Configuration du micro”, le mode “Enregistrer” et la consultation de vos “Enregistrements” précédents. En haut, la jauge de décibel vous permet d’ajuster en temps réel votre exposition à la source sonore. Voici, en outre, quelques unes des fonctionnalités de l’appli :

opter pour l’un des 5 préréglages : interview , chant, plat, acoustique, bande

choisir sa directivité (stéréo, mono cardioïde, mono bidirectionnel, raw mid-side)

modifier le champ stéréo (60°-130°)

explorer les options “limiteur”, “compresseur”, “filtre passe-haut”, “égaliseur”

enregistrer en WAV avec option fichier compressé (ALAC, AAC 96, 128, 256)

modifier vos enregistrements

Notons pour finir que l’appli fonctionne également pour d’autres articles Shure tels que les microphones électrostatiques MV5 et MV51, et l’interface audio MVi.

Qualité du son

Elle est nécessairement infiniment meilleure que tous les micros directement intégrés dans les smartphones. En effet, vous pouvez obtenir une haute résolution sonore, allant de 16 bits/48 kHz à 24 bits/48 kHz. Les basses sont excellemment bien rendues, et les mediums le sont tout autant. Une tendance un peu trop facile à la saturation risque cependant de malmener vos séances de chant… dans le cas où votre enregistrement comportait diverses natures de son, nous vous conseillons le mode “plat”, qui est le plus polyvalent de tous.

Faut-il investir dans un MV88+ ?

Malgré un produit d’excellente facture et très pratique à utiliser, vous n’amortirez son coût (aux alentours de 200 €) que si vous produisez du contenu assez régulièrement. Les interviews seront très bien rendues et les morceaux que vous enregistrerez avec votre instrument seront plus qu’écoutables. Vidéastes de tout poil, vous pourrez débuter sereinement sans avoir à acheter une caméra ! Toutefois, si vous préparez The Voice, mieux vaudra vous y prendre autrement… et si d’aventure vous vous demandiez avec quel smartphone vous voudriez essayer votre nouveau micro, retrouvons-nous autour des comparatifs des meilleurs photophones et des meilleurs téléphones pliables !