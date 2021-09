Test Shure E535 Wireless : des écouteurs sans fil au son haut de gamme

La firme spécialisée dans le son haut de gamme commercialise la version filaire de ses écouteurs E535 depuis 2010. C’est en 2018 qu’elle vend une déclinaison spéciale de ces derniers avec le boitier BT1. Depuis, celui-ci s’est amélioré et cette version se nomme à présent E535 Wireless. Que vaut donc cette paire d’écouteurs haut de gamme qui connait une belle baisse de prix ?

Les plus Son excellent et précis

Distorsion faible

Très bonne isolation phonique

Confortable Les moins Pas très pratique

Fonctionnalités limitées

Fiche technique des Shure E535 Wireless

Oreillette : Intra-auriculaire

Codecs Bluetooth : aptX, aptX HD, aptX Low Latency, AAC, SBC

aptX, aptX HD, aptX Low Latency, AAC, SBC Autonomie annoncée : 8 heures

Connectique récepteur : Micro USB ANC : Non

Non Bluetooth : 5.0

5.0 Poids avec le câble : 30g

: 30g Gamme de fréquences : 18Hz-19kHz

Unboxing des Shure E535 Wireless

Tout d’abord, cette paire d’écouteurs s’accompagne de 8 duos d’insert de tailles et de matières différentes. De quoi assurer un confort certain pour l’utilisateur. En outre on trouve un câble micro USB pour la recharge du boîtier Bluetooth, un petit outil pour nettoyer l’embout de chaque écouteur et une pochette en tissus pour accueillir les écouteurs. Notons que la version que nous avons ici ne sera pas la même que celle que vous pouvez acheter actuellement. En effet, vous disposerez de la même chose, mais avec un câble mini Jack pour une connexion filaire, un adaptateur Jack 6,35 mm et d’une paire d’inserts à triple rebord en plus. De plus la housse en tissus s’est fait remplacer par une version davantage robuste dite « premium ».

Après un examen du dos de la boîte qui indique son contenu, il s’avère que nous aurions dû avoir le même. Fichtre, il s’est volatilisé !

Design des écouteurs Shure E535 Wireless

On remarque tout de suite qu’il s’agit d’un produit Shure à la vue de cet aspect détachable. Celui-ci permet de ne racheter que le câble si ce dernier rend l’âme. À présent avec les récepteurs Bluetooth de la firme ( BT2 ici présent et adaptateur True Wireless), n’importe lequel de ces écouteurs modulaires peut s’y greffer. Pratique ! Si nous possédons des E535 avec un joli rouge bordeaux, sachez que Shure ne propose que le coloris Bronze actuellement. Question apparence, le corps des écouteurs nous fait penser à une petite ammonite. En revanche, le câblage et le récepteur Bluetooth se font moins discrets. En effet, ce dernier s’accroche à votre t-shirt au niveau de la poitrine ou derrière la nuque ce qui le met un peu trop en évidence. Disons que ces E535 n’emprunte pas le chemin tracé par Apple avec ses Airpods qui se fondent dans le décor.

Prise en main des écouteurs Shure E535 Wireless

Tout commence par le choix de sa paire d’inserts. Par défaut, la firme a placé un exemplaire de celles en mousse avec une forme d’olive. Pour mettre les écouteurs avec, il faut en pincer le bout, car une fois dans l’oreille, elle va récupérer son relief tout en s’y adaptant. Avec la bonne taille, ces inserts se montrent particulièrement confortables. Pour les ôter, utilisez un tissu pour éviter qu’ils vous glissent entre les doigts. Quant à ceux en silicone, ils sont plus souples et plus légers. C’est la matière d’ordinaire employée pour la plupart des écouteurs intra auriculaire. Enfin, la mousse jaune fonctionne comme l’autre mousse, mais se montre plus ferme et plus dense. D’ailleurs, celle-ci regagne sa forme initiale plus rapidement. Pour finir, notez que la mousse isole mieux l’utilisateur que le silicone.

L’installation

Une fois l’équipement adéquat dessus, il est temps de les mettre. Le processus est un peu plus laborieux que pour des écouteurs TWS. Il faut les rentrer dans les oreilles avec le bout du câble autour. Pour épouser leurs contours, vous pouvez plier ce dernier pour en faire un crochet plus ou moins étroit. Cette manipulation leur garantit une bonne tenue. Enfin vient le placement du récepteur Bluetooth en haut de la poitrine ou derrière la nuque. Tout cela est un peu encombrant à une ère ou les écouteurs sans-fil tendent à se faire oublier le plus possible. Notons la présence d’un cordon de serrage pour éviter que les câbles flottent au gré des vents.

C’est confortable ?

La réponse est oui ! La mousse procure une réduction de bruit passive particulièrement efficace sans mettre une trop grosse pression dans les oreilles. Difficile d’entendre son interlocuteur au bureau avec les Shure E535. Le port est donc très agréable à condition bien sûr d’avoir choisi la bonne paire d’inserts. Ils ne se destinent pas du tout au sport mais leur maintient reste suffisant pour survivre à une course effrénée lorsque le réveil n’a pas sonné.

Qualité audio des Shure E535 Wireless

On les attend évidemment au tournant à ce sujet. Pour nous qui ne sommes pas habitués aux écouteurs et casques haut de gamme, le voyage fut fort appréciable. La première écoute s’accompagne d’un effet « Waouh » face au rendu sonore. Ce dernier est vraiment riche et détaillé au point que l’on se surprend à identifier de nouveaux éléments dans certains morceaux. On en a donc profité pour se repasser nos playlists maintes et maintes fois écoutées. Bilan en un mot ? Disons Précision. En effet, on distingue très bien les différentes sources de la scène sonore et le tout sonne très juste. Ajoutons de la nuance, certains pointent du doigt une mise en avant un peu trop prononcée des médiums et un manque d’aigu. Notons que ces considérations sur la signature des Shure E535 relèvent plutôt du détail que du flagrant.

Précisons tout d’abord que les E535 sont compatibles avec le codec AptX HD. Ce dernier peut atteindre un bitrate de 576 kb/s et minimise un peu plus la compression du son. Pas mal pour du Bluetooth ! Afin d’en profiter, assurez-vous que votre source de musique l’intègre et que vos morceaux soient en haute qualité. Pour cela, utilisez par exemple un service de streaming hi-fi ( Tidal, Qobuz). Bien sûr, une écoute à 320 kb/s reste excellente, sauf pour les plus exigeants. En revanche, évitez de passer en dessous, vous n’apprécierez pas suffisamment le potentiel de ces écouteurs.

Malheureusement, nous n’avons pas pu essayer leur potentiel en filaire mais nous espérons y remédier bientôt.

Fonctionnalité des écouteurs sans-fil Shure E535 Wireless

Nous ne l’avons pas encore mentionné, mais le câble de l’écouteur droit est pourvu d’une petite télécommande. Ses boutons + et – servent évidemment à contrôler le volume, mais qu’en est-il de celui au centre ? Selon le manuel, une pression met la pause, une double passe au morceau suivant, une triple passe au morceau précédent et une double pression puis maintien du bouton fait avance rapide. Surprise pour nous, rien ne marche hormis la pause ! Pourtant, il semble qu’aucun autre testeur n’ai rencontré de problèmes à ce propos. En outre, les Shure E535 n’ont pas d’ANC. Rien d’étonnant pour des écouteurs vieux de dix ans auxquelles on a greffé un module Bluetooth pour plus de polyvalence. Ils répondent avant tout à une demande audiophile ou bien à des artistes qui souhaitent entendre le retour de ce qu’ils jouent. Autrement dit, certains critères des écouteurs TWS ne fonctionnent pas ici.

Autre bémol, on aurait apprécié que les Shure E535 soient compatibles avec l’application Shure Play comme les Aonic 215 TWS.

La qualité de Connexion des Shure E535 Wireless

Si la grande majorité du temps le Bluetooth est stable, quelques interférences pointent le bout de leur nez par moment. En effet, lorsqu’on allume les écouteurs, la connexion est parfois très saccadée. Il n’y a pas mort d’homme non plus, il suffit d’éteindre et de relancer le Bluetooth pour que tout revienne à la normale. En outre, la portée de la connexion s’avère un peu timide et oscille entre 6 et 8 mètres.

Quelle autonomie pour les écouteurs sans-fil Shure E535 ?

La réalité semble convenir à ce qu’a annoncé la marque. Durant nos tests, ces derniers ont offert entre une autonomie qui oscille entre 7 h 30 et un peu plus de 8 heures. Cette variation va surtout dépendre de votre volume d’écoute. Lorsque vous allumez les Shure E535, une voix vous informe s’il reste plus de deux, de quatre ou de huit heures.

Faut-il acheter les Shure E535 ?

Pour ce produit, la réponse dépend surtout de vos goûts en matière de son et de l’importance que vous lui donnez. Bien que les E535 possèdent un excellent son, celui-ci verse plus dans la précision et l’équilibre que dans le spectaculaire. Or, il est probable que vous soyez davantage sensible à la démesure flatteuse et accessible plutôt qu’à la rigueur plus difficile à percevoir. Posez-vous donc des questions à propos de vos exigences en termes d’audio et de ce que vous attendez d’une paire d’écouteurs. Si vous cherchez de la praticité et des grosses basses qui tâchent par exemple, des modèles TWS moins chers feront amplement l’affaire.

À quelle utilisation les Shure E535 ? conviennent-ils le mieux ?

Bien qu’ils soient vendus en partie comme des écouteurs de tous les jours, ils conviennent davantage à une écoute attentive en intérieur selon nous. C’est le dispositif idéal pour apprécier leurs qualités sonores. À l’inverse, en les utilisant pendant vos trajets quotidiens, vous n’allez pas profiter de cela en plus de ne pas bénéficier de la praticité offerte par des écouteurs true wireless plus développé à ce niveau.

Quel est le meilleure codec Bluetooth ?

Si l’AptX HD montre déjà des performances intéressantes, Sony le dépasse largement avec son codec LDAC. En effet ce dernier s’adapte en fonctions de ce que souhaite l’utilisateur et peut monter jusqu’à 990 kb/s ! Néanmoins, il perd un peu de sa superbe lorsqu’on aborde sa latence située entre 150 et 200 ms. De ce point de vue, l’AptX reste le plus efficace avec 32 ms.