Anciennement nommée AfterShokz, la firme spécialisée dans la conduction osseuse a orchestré un rebranding en ce début d’année 2022. Pour cette occasion, la marque commercialise une version Pro de ses écouteurs OpenRun (ex Aeropex avec la charge rapide en plus). Au menu des promesses, un meilleur son, une captation de la voix plus efficace et une application qui améliore l’expérience utilisateur.

On aime… La liberté pour les oreilles

Port confortable

Bonne autonomie

Deux micros efficaces pour les appels

L’amélioration des basses

La qualité du produit On aime moins… Le prix par rapport à des écouteurs classiques

Un son qui ne conviendra pas à tous les usages

Des vibrations qui peuvent être gênantes

Fiche technique des Shokz OpenRun Pro

Poids : 29g

29g Autonomie annoncée : 10h

10h Temps de charge : 1h

1h Port de charge : induction magnétique Étanchéité : IP55

IP55 Codec Bluetooth : SBC

: SBC Portée du signal : 10m

10m Microphones : 2

Unboxing des Shokz OpenRun Pro

Le contenu de la boîte reste assez basique et se montre même un peu moins fourni que celle des Shokz Aeropex. Pour être honnêtes, nous ne savons pas vraiment quoi y ajouter non plus. On y retrouve une housse de transport robuste de bonne facture, un câble de recharge magnétique ainsi qu’une carte de garantie valable deux ans. Pas de doublons du câble ni de bouchons d’oreilles en mousse cette fois. Ces derniers permettaient à l’utilisateur de s’isoler un peu des bruits extérieurs puisque les écouteurs à conduction osseuse ne le font pas du tout. D’une certaine manière si vous en achetez ce n’est pas pour vous couper du monde.

Design des Shokz OpenRun Pro

Pas trop de changement sur cet aspect, Shokz a conservé son arceau en titane caractéristique avec les composants électroniques installés dans ses extrémités. Elles sont d’ailleurs un peu moins longues que sur les OpenRun. Une paire de boutons et le port de charge des écouteurs se trouvent sur celle de droite. Pour que les transducteurs puissent se placer devant nos oreilles, Shokz les a greffés au bout de deux tiges courbées qui font chacune le tour du pavillon auditif par le dessus. Ces derniers ne changent pas de forme et conserve le bouton multifonction à gauche ainsi que le duo de micros à droite.

En revanche, l’ajout d’amplificateurs de basses à l’intérieur s’accompagne de trois grilles sur chaque transducteur à l’extérieur. Un devant, un derrière et un en dessous. Cela explique certainement sa certification IP55 au lieu de celle IP67 des OpenRun. Chez Shokz, le record appartient toujours aux OpenSwim (ex Xtrainerz) conçus pour la natation.

Prise en main des OpenRun Pro

Rien à signaler au niveau du confort, ce design devrait convenir à la grande majorité des utilisateurs et ne pas les gêner. L’arceau se montre à la fois flexible et robuste, on ne craint pas de le casser ou de le tordre en le manipulant. Avec 29 petits grammes sur la balance, le port prolongé des OpenRun Pro n’est pas spécialement dérangeant. Enfin, la tenue en mouvement reste très bonne. Cela dit, le modèle OpenRun Pro glisse légèrement sans tomber lorsqu’on secoue énergiquement la tête de gauche à droite. Or ce n’est pas le cas sur les OpenRun classique. Étrange ! Gardons une certaine mesure, ces écouteurs ne bougent pas d’un iota pendant un footing ou une séance de musculation. Dans ce cadre, c’est d’ailleurs agréable de conserver une bonne perception de l’environnement sonore grâce à la conduction osseuse.

Mise en route et commandes

Pour démarrer, il faut effectuer une pression d’environ une seconde sur le bouton d’alimentation placé sur l’extrémité droite de l’arceau. La prolonger d’une ou deux secondes supplémentaires permet d’initier le mode appairage. Notons que le reste du temps, ce bouton et celui qui le jouxte servent à gérer le volume lorsque la musique est lancée et à donner le niveau de batterie lorsqu’aucun morceau ne se joue. En outre, le bouton multifonction offre quelques commandes basiques.

Mettre pause/lecture avec une pression

avec une pression Passer au morceau suivant avec deux pressions

avec deux pressions Revenir au morceau précédent avec trois pressions

avec trois pressions Lancer l’assistant vocal avec une pression prolongée

À la première musique, on réalise que les transducteurs vibrent à cause des basses. L’intensité de ce phénomène dépend évidemment du volume d’écoute. Certains devront sans doute s’y habituer.

Une application ?

On a failli oublier, pour ce modèle il y a l’application Shokz disponible sur Android et iOS qui doit enrichir notre expérience d’utilisation. Tout d’abord, on peut s’agacer de l’obligation d’activer la localisation pour qu’elle fonctionne. La batterie de nos smartphones ne remercie pas cet impératif. Une fois la paire d’écouteurs associée à votre téléphone, plusieurs options se présentent à vous. Citons par exemple la possibilité de choisir entre un mode d’égalisation standard et un mode « vocal ». Si le premier correspond à un égaliseur par défaut, le second accentue les médiums pour rendre les voix plus audibles, qu’elles proviennent d’un appel, d’un livre audio ou d’un podcast. En plus de cela, on apprécierait une option pour modifier complètement l’égaliseur à notre guise depuis l’application et créer différents profils d’écoutes.

Autre élément intéressant, on peut activer le couplage multipoint pour connecter les OpenRun Pro à deux appareils en même temps. Pour changer la source, il faut interrompre la lecture sur celui qui a la main et la lancer sur celui en retrait. La transition ne prend alors que quelques secondes. Et c’est à peu près tout ! Pas de paramétrage des commandes comme on espérait par exemple. Ça semble insignifiant, mais une triple pression pour revenir au morceau suivant ne plait pas forcément à tout le monde. Ah si, un dernier truc ! Ce n’est qu’un détail, mais l’application Shokz vous indique le pourcentage précis de l’autonomie restante. Chose pratique puisque le menu déroulant sur Android n’affiche que des paliers de 20%.

Le son des Shokz OpenRun Pro

Ce n’est pas le point sur lequel la conduction osseuse va briller malheureusement. Si vous souhaitez privilégier celui-ci avant tous les autres, partez sur des écouteurs classiques, ne déboursez pas 190€ pour ces écouteurs. Par contre, pour courir en ville et profiter de sa playlist tout en maximisant les chances de ne pas vous faire écraser par une voiture, c’est un choix intéressant. Dans son ensemble, le son demeure satisfaisant pour ces usages. Alors, pourquoi ne pas prendre les OpenRun classiques moins chers qui en plus résistent mieux à l’eau et à la poussière ? Et bien, l’amélioration des basses sur la version Pro n’est pas que marketing ! En effet, on constate que celles-ci sont clairement plus profondes, plus riches et moins sèches que celles des OpenRun. Ce bonus de punch ne fait pas de mal.

Et la qualité des micros ?

C’est sans doute la bonne surprise amenée par ce produit. Dans un environnement calme, le duo de micros sur le transducteur droit capte très bien la voix. Petit bémol, il y a un bruit de fond plus audible que la normale. Rien de bien grave pour les appels on vous rassure. Les résultats n’ont clairement pas à rougir face à ceux d’une autre paire d’écouteurs sans fil dans la même gamme de prix. À titre d’exemple, nous préférons les OpenRun Pro aux Jabra Elite 85 t sur ce point. Et comment ça se passe dans un environnement bruyant comme la rue ou le métro ? La technologie antibruit des deux micros entre alors en scène et elle se montre très efficace. Si les perturbations sont inévitables, la voix de l’utilisateur reste intelligible même lorsqu’un RER vient d’arriver sur le quai juste à côté.

L’autonomie des OpenRun Pro

De son côté, Shokz annonce dix heures d’autonomie que ce soit pour la musique ou les appels. La marque met également en avant une charge rapide. Selon la marque, le 0 à 100% se fait une heure top chrono et cinq minutes de charges suffisent à donner une heure et demie d’écoute. Là aussi, nous avons eu une bonne surprise. Pendant nos essais, les OpenRun Pro ont fonctionné pendant plus de 13 heures avec un volume d’écoute à 50%. Attention toutefois, on peut facilement être amené à dépasser cette valeur en ville ou dans un autre environnement bruyant. Partez donc du principe que pour une utilisation quotidienne, vous avez la dizaine d’heures promise, pas forcément plus.

Avis : faut-il acheter les Shokz OpenRun Pro ?

En résumé, ils sont intéressants pour écouter de la musique pendant vos activités sportives, pour garder une perception complète de votre environnement sonore pendant vos déplacements en ville et pour les appels pendant toutes ces activités trépidantes. Au sein de la gamme de produits Shokz, il s’agit de la paire d’écouteurs avec le meilleur son, la meilleure autonomie et les meilleurs micros. Évidemment, c’est aussi la plus chère et ça coince un peu. Avec le même budget, une bonne partie des écouteurs sans fil les plus qualitatifs du marché deviennent accessibles, y compris ceux avec la réduction de bruit active. De plus, beaucoup de ces modèles sont adaptés au sport et proposent un mode transparence qui permet de conserver une attention correcte malgré les oreilles obstruées. Autrement dit, les écouteurs TWS classiques disposent d’une polyvalence que ceux à conduction osseuse n’ont pas tout en offrant une meilleure qualité sonore.

Shokz OpenRun Pro versus OpenRun versus Aeropex

Si les écouteurs Aeropex laissent leur place aux OpenRun, ils sont encore en vente pour le moment. Retenez qu’ils partagent quasiment toutes leurs caractéristiques avec le nouveau venu hormis la charge rapide. En outre, la capacité de batterie des Aeropex atteint 145 mAh au lieu de 160 mAh et ils se limitent au Bluetooth 5.0 quand les OpenRun intègrent la version 5.1. Au niveau du son, pas de changement en vue. Concernant les OpenRun Pro, ils surpassent ces deux modèles dans tous les domaines à l’exception de l’étanchéité. D’ailleurs, vous trouverez difficilement des écouteurs à conduction osseuse avec un meilleur son.