Les serrures intelligentes de Yale font partie des plus vendues au monde. Alors forcément, lorsque la marque annonce la sortie d’un nouveau modèle, ça fait du bruit. Son nom ? Le Smart Lock Linus L2. Mais ce verrou connecté vaut-il vraiment son prix ? Est-il sécurisé ? Découvrez notre test complet.

Vous en avez marre d’oublier vos clés ? De fouiller vos poches sur le pas de la porte ? Ou de faire demi-tour pour vérifier si vous avez bien fermé avant de partir ? Vous n’êtes pas seul(e).

La bonne nouvelle, c’est que depuis quelques années, on voit apparaître sur le marché des serrures connectées que vous pouvez déverrouiller à l’aide de votre smartphone. Et ce, même à distance. Le problème, c’est que la plupart de ces serrures fonctionnent uniquement sur certaines portes, leur autonomie est faible, le design fait mal aux yeux, ou l’installation est une vraie galère.

Avec sa nouvelle serrure intelligente, la Linus Smart Lock L2, Yale a tenté de relever tous ces défis et de vous proposer l’une des meilleures serrures connectées sur le marché. Alors, pari relevé ? On a fait le test pour vous.

Les plus Facile à installer

Design épuré

Compatible avec Alexa, Google Home et Philips Hue Les moins Pas compatible avec toutes les portes

Un peu encombrante

Où acheter la Yale Linus Smart Lock L2 au meilleur prix ? -10% sur votre première commande chez Yale

Caractéristiques de la serrure Linus L2

Serrures compatibles : cylindre européen dépassant d’au moins 3 mm, cylindres ronds de 22 mm, cylindre ajustable Linus Yale

Batterie : Rechargeable

Dimensions : 5,17 cm x 14,62 x 4,57 cm

Autonomie : jusqu’à 6 mois

Poids : 662 g

Coloris : Noir mat ou argent

Connectivité : Bluetooth et WiFi

Prix : 229€

Yale : c’est quoi ?

Yale est une entreprise américaine spécialisée dans la sécurité depuis plus de 180 ans. À l’origine, la société produisait des cadenas mécaniques. Mais depuis quelques années, elle a pris le virage du numérique.

Résultat ? Yale propose aujourd’hui des serrures intelligentes, des caméras de sécurité, des sonneries vidéo, des coffre-forts et tout un écosystème de produits connectés à une application de domotique.

Le Linus L2 est la deuxième génération de serrures digitales produites par l’entreprise. Ce modèle est plus facile à utiliser que la première génération. Il est également plus silencieux, plus robuste, et deux fois plus rapide.

Autre point positif : la batterie est rechargeable. Comptez 4h30 pour une charge complète et son autonomie est plus que décente (jusqu’à 6 mois d’utilisation). La serrure Linus L2 peut se connecter au réseau WiFi, ainsi qu’en Bluetooth.

À l’intérieur du boîtier métallique, vous trouverez un moteur à couple élevé, qui permet de verrouiller ou déverrouiller votre porte très rapidement. Le gros point fort ? Ce moteur est plus silencieux que celui du verrou Linus première génération.

Côté tarifs, la serrure connectée de Yale est vendue au prix de 229 euros, soit légèrement moins cher que certains modèles concurrents, comme le Nuki Smart Lock Pro, commercialisé à 289 euros.

Unboxing de la serrure connectée de Yale

Une fois commandée, la serrure Linus L2 nous a été livrée rapidement (moins de 5 jours ouvrés). Le packaging est sobre, mais bien pensé. Chaque élément est soigneusement empaqueté, un vrai plaisir à déballer !

Lorsque vous ouvrez votre colis, vous trouvez à l’intérieur :

La serrure connectée Yale Linus 2,

La batterie Li-ion rechargeable,

Le détecteur d’ouverture,

La plaque de montage,

La notice d’utilisation,

Une clé allen,

Une vis.

Le design de la serrure est très réussi, avec deux coloris disponibles (noir mat ou argent). Yale se démarque avec un look moderne et épuré, ainsi que des dimensions plus réduites que ce qu’on peut trouver chez la plupart des concurrents.

Où acheter la Yale Linus Smart Lock L2 au meilleur prix ? La serrure connectée à 229€ sur Yalehome.fr

A lire aussi notre comparatif des meilleures serrures connectées

Installation de la serrure Yale Linus L2

Le principal avantage de la Linus L2, c’est sa simplicité d’installation. Pas besoin d’être un pro du bricolage, ou d’avoir 36 outils différents. L’installation se fait en quelques minutes, et ne requiert aucun matériel.

Commencez par télécharger l’application Yale Home sur votre smartphone. Cette dernière est disponible sur Android et iOS.

sur votre smartphone. Cette dernière est disponible sur Android et iOS. Créez votre compte Yale en moins d’une minute, et entrez le code de vérification envoyé sur votre boîte mail.

Scannez le QR code présent à l’intérieur de votre serrure connectée Linus L2. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez entrer le numéro de série (il se trouve sur le packaging) ou sélectionner votre modèle dans l’application.

présent à l’intérieur de votre serrure connectée Linus L2. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez entrer le numéro de série (il se trouve sur le packaging) ou sélectionner votre modèle dans l’application. Activez ensuite le Bluetooth sur votre téléphone , et mettez la batterie de votre serrure intelligente Yale à charger. Pendant ce temps, faites glisser le couvercle de la batterie placé sur le devant de la serrure.

, et mettez la batterie de votre serrure intelligente Yale à charger. Pendant ce temps, faites glisser le couvercle de la batterie placé sur le devant de la serrure. Une fois le couvercle enlevé, faites coulisser le petit loquet jaune qui se trouve à l’intérieur vers le bas. Cela permet de libérer la plaque de montage à l’arrière de votre serrure connecté Yale.

Fixez ensuite la plaque de montage sur le cylindre de votre porte à l’aide de la clé allen. Ce mécanisme ne fonctionne qu’avec les cylindres à profil européen qui dépassent d’au moins 3 mm ou les cylindres ronds de 22 mm.

Si votre cylindre n’est pas compatible, vous pouvez vous équiper d’un cylindre ajustable Linus Yale, qui fonctionne sur presque n’importe quelle porte. Ce dernier est vendu séparément. Son prix : 39 euros.

Pour finir, remettez en place votre serrure Yale Linus L2 sur la plaque de montage, et faites glisser le loquet jaune pour fixer l’appareil. Serrez la vis de serrage, puis insérez la batterie chargée et replacez le couvercle.

Et voilà. Votre serrure Linus L2 est prête. Le gros plus, c’est que vous êtes guidé à chaque étape directement depuis l’application Yale Home, ce qui facilite beaucoup l’installation de cet appareil.

A lire aussi notre test de la première serrure connectée Yale Linus Smart

Fonctionnalité de la serrure Linus L2

La serrure intelligente de Yale se verrouille automatiquement lorsque vous fermez la porte et s’ouvre dès que vous êtes à proximité. Plus besoin de sortir vos clés, et moins de temps perdu à fermer ou déverrouiller votre porte.

Ce n’est pas tout. Depuis l’application Yale Home, vous pouvez paramétrer votre serrure Linus deuxième génération pour qu’elle se verrouille ou se déverrouille automatiquement à certaines heures de la journée.

Mieux encore : vous pouvez contrôler votre serrure à distance et autoriser l’accès à des personnes de confiance directement depuis votre téléphone. Cela leur permet d’entrer et de sortir de chez vous même lorsque vous n’êtes pas présent.

Vous pouvez également activer les alertes en temps réel ou consulter votre fil d’activité pour toujours être prévenu quand quelqu’un déverrouille votre porte. Un vrai plus pour votre tranquillité d’esprit.

Autre point fort : la serrure Linus L2 est compatible avec les principaux assistants vocaux, comme Alexa et Google Home, ainsi qu’avec l’éclairage intelligent Philips Hue et de nombreux autres appareils domotiques.

Pour finir, ce verrou connecté fonctionne très bien avec toutes les solutions de Yale. Vous pouvez par conséquent intégrer votre serrure intelligente à des caméras de surveillance et gérer toute votre maison depuis l’application Yale Home.

Faut-il acheter la serrure intelligente Linus L2 ?

La nouvelle serrure intelligente de Yale est plus qu’un gadget connecté conçu pour vous rassurer. Ce petit bijou de technologie vous simplifie la vie au quotidien, puisque vous n’avez plus à vous préoccuper de vos clés.

Vous pouvez également permettre à vos proches d’entrer chez vous lorsque vous n’êtes pas là et être prévenu dès que quelqu’un déverrouiller votre porte. C’est un vrai gain de temps, et une tranquillité d’esprit.

Où acheter la Yale Linus Smart Lock L2 au meilleur prix ? PROFITEZ de -10% sur votre 1ʳᵉ commande

L’installation est simple et l’application Yale Home très bien conçue. Seul bémol : la serrure n’est pas compatible avec certaines portes. Il faut alors investir dans un cylindre réglable Yale, ce qui représente un coût supplémentaire.