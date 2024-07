Test de la serrure connectée Smart Lock U200 d’Aqara : la meilleure pour protéger votre domicile ?

Ouvrir votre porte avec votre téléphone ? Ou avec un code PIN ? Même lorsque vous n’êtes pas sur place ? Voici quelques-unes des nombreuses fonctionnalités de la Smart Lock U200, une serrure connectée fabriquée par Aqara, spécialiste de la domotique. Que vaut la serrure U200 ? Quel est son prix ? S’agit-il d’une option intéressante pour sécuriser votre logement ? On vous dit tout !

Depuis quelques années, un nouveau marché se développe : celui des serrures connectées à votre smartphone via une application. Leur promesse ? Améliorer votre sécurité tout en vous simplifiant la vie au quotidien.

Parmi ces serrures d’un nouveau genre, on retrouve notamment les verrous connectés d’Aqara, un fabricant de domotique qui progresse sur le marché européen ces dernières années. Cette dernière propose des solutions domotiques simples et abordables (comme son détecteur de mouvement plébiscité par The Verge).

On lui doit déjà plusieurs modèles de serrures intelligentes (très) populaires, comme la U50 et la U100 (des modèles dédiés au marché américain). Depuis, Aqara a lancé une campagne de crowdfunding sur Kickstarter pour financer son dernier modèle pour le marché européen, la Smart Lock U200 et les objectifs ont largement été dépassés et le produit est même sorti sur Amazon !

Nous avons eu la chance de tester la Smart Lock U200 en avant-première. Voici notre avis détaillé.

Les plus Compatible avec l’écosystème Matter et avec Apple Home Key,

Clavier Bluetooth avec lecteur d’empreintes et antenne NFC,

Fonctionne avec (presque) tous les types de portes et de cylindres. Les moins Le prix est (un peu) plus élevé que chez certains concurrents.

Caractéristiques de la serrure intelligente U200

Serrures compatibles : cylindres européens, scandinaves et américains

Batterie : Rechargeable

Coloris : Noir, argent

Autonomie : jusqu’à 6 mois

Connectivité : Bluetooth, NFC

Prix : 270€

La Smart Lock U200 a été dévoilée pour la première fois lors du salon technologique IFA 2023. Cette serrure intelligente est compatible avec Matter, une norme universelle pour les maisons connectées.

Concrètement, cela signifie que la serrure d’Aqara est compatible avec la plupart des assistants vocaux, comme Alexa et Google Home, mais également avec d’autres appareils domotiques, indépendamment du fabricant.

L’avantage ? C’est que vous pouvez ainsi bénéficier d’une expérience unifiée pour la gestion de votre maison, car vos appareils connectés peuvent communiquer et interagir entre eux sans difficulté.

La serrure U200 est équipée d’une batterie rechargeable avec une autonomie de 6 mois (à raison de 8 utilisations par jour). C’est plus que correct. D’autant qu’en cas de panne, vous pouvez déverrouiller la serrure avec votre clé.

Autre point fort : la serrure d’Aqara est compatible avec tous les types de porte (ou presque). Vous pouvez la fixer sur un cylindre scandinave, américain ou européen si ce dernier dépasse d’au moins 3,5 mm.

Unboxing du Smart Lock U200 d’Aqara

La serrure nous a été livrée en moins de 5 jours ouvrés. Le packaging est simple, mais efficace. Une fois le colis ouvert, on découvre la serrure d’Aqara soigneusement emballée, ainsi que plusieurs accessoires.

À l’intérieur du colis, vous allez ainsi trouver :

1 serrure Smart Lock U200

1 kit pour adapter la serrure à votre cylindre

1 pochette de rangement

1 batterie rechargeable

3 pads EVA en mousse

10 vis et 2 chevilles

1 clavier Aqara

1 câble USB

1 sticker 3M

4 piles AAA

1 clé allen

On apprécie le design de la serrure, les finitions soignées et les lignes épurées : pour un résultat sobre, moderne et élégant. Nous avons opté pour une serrure d’un noir mat, mais il existe une autre couleur : l’argent.

Installation de la serrure Aqara U200

L’installation est simple et rapide. Vous n’avez besoin que d’un tournevis. Tout le reste du matériel nécessaire est déjà fourni par le fabricant, y compris les piles pour le clavier Bluetooth, ce qui est très appréciable.

Pour installer votre Smart Lock U200 :

Fixez la plaque de montage sur votre cylindre en serrant les 3 écrous à l’aide de la clé allen.

Insérez votre clé dans le cylindre (si ce n’est pas déjà fait).

Fixez ensuite la serrure connectée d’Aqara à la plaque de montage à l’aide d’un tournevis et des petites vis noires.

Puis ôtez le couvercle de la serrure et insérez la batterie rechargeable dans l’emplacement prévu à cet effet.

Installez à présent l’application Aqara Home. Puis créez votre compte et cliquez sur Ajouter un accessoire . Dans la rubrique Serrure de porte , sélectionnez la serrure intelligente U200.

. Dans la rubrique , sélectionnez la serrure intelligente U200. Scannez ensuite le QR code présent à l’intérieur de votre serrure pour la connecter à l’application. L’appareillage se fait automatiquement. Vous pouvez alors replacer le couvercle de la serrure.

Dernière étape : l’installation du clavier.

Utilisez un outil pour abaisser le loquet à l’arrière du clavier, puis faites glisser la plaque de montage. Retirez l’autocollant au dos de cette dernière et fixez-la à l’extérieur de votre porte.

Enlevez à présent le couvercle du clavier, et insérez les 4 piles AAA. Puis replacez le couvercle et installez le dispositif sur sa plaque de montage. Il suffit pour cela de faire coulisser le boîtier.

Pour finir, rendez-vous dans l’application et cliquez sur Ajouter un utilisateur. Appuyez sur n’importe quelle touche du clavier, puis créez votre code de sécurité. Suivez ensuite les instructions pour activer la Smart Lock U200.

Fonctionnalité de la serrure Aqara U200

La serrure intelligente d’Aqara est équipée d’un moteur plutôt silencieux, qui permet de tourner la clé insérée dans le cylindre d’origine. L’intérêt est que vous n’avez plus besoin d’utiliser cette clé vous-même.

Au lieu de cela, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre Smart Lock U200 depuis l’application Aqara Home sur votre téléphone. Et, même à distance : ce qui est pratique si vous devez ouvrir à un proche sans être sur place.

Autre possibilité : vous pouvez commander la serrure d’Aqara par commande vocale si vous l’avez connecté à un assistant vocal compatible. Le verrou peut également être déverrouillé à l’aide du clavier Bluetooth.

Ce dernier vous offre plusieurs options : vous pouvez taper votre code confidentiel, utiliser le lecteur d’empreintes digitales intégrés au clavier, ou vous équiper d’une carte spéciale d’Aqara équipée d’une puce NFC (Near Field Communication).

Le clavier est conçu pour résister à des températures extrêmes (-18 °C à 66 °C). Et en cas de problème, vous pouvez quand même utiliser votre clé existante pour ouvrir ou fermer votre porte comme auparavant.

Dernier atout : vous pouvez ouvrir la Smart Lock U200 d’Aqara avec Apple Home Keys. Il s’agit de la première serrure connectée compatible avec l’iPhone et l’Apple Watch. Il vous suffira alors d’approcher votre appareil iOS de la serrure pour déverrouiller votre porte automatiquement. Un vrai confort au quotidien.

Faut-il acheter la serrure connectée U200 d’Aqara ?

Avec sa nouvelle serrure intelligente, Aqara frappe un grand coup. Ce verrou connecté est robuste, silencieux et facile à installer. Il intègre en outre plusieurs fonctionnalités innovantes, comme la compatibilité avec Apple Home Keys.

Surtout, la serrure U200 est conçue pour s’adapter à la plupart des portes et vous offre de nombreuses options pour protéger votre domicile. Vous pouvez ainsi déverrouiller votre porte d’au moins 5 façons différentes, et ce, même à distance.

La compatibilité avec Matter, qui permet à cette serrure de s’intégrer parfaitement dans votre système domotique actuel, est aussi un gros plus. Seul bémol : le prix (270 euros), qui est légèrement plus élevé que chez certains concurrents.