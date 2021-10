Test Nipponia E-Viball : un scooter électrique 125 aux caractéristiques séduisantes

Caractéristiques du E-Viball vs NIU NQI GT vs Super Soco CPX

Le marché des scooters électriques ne cesse de croître. Niu, Super Soco, Silence, Rider… tous ont sorti leur modèle de scooter électrique équivalent 125cc. Le choix est vaste, mais, même si la tendance est à la baisse, leurs prix restent élevés en comparaison à un scooter thermique.

L’entreprise grecque Nipponia lance en France, par l’intermédiaire du constructeur de scooters électriques français eccity – pionnier en Europe avec une longévité de plus de 10 ans -, son nouveau modèle de scooter électrique équivalent 125, le E-Viball. Avec un prix défiant toute concurrence et des caractéristiques alléchantes, le E-Viball promet de « taquiner les grands noms du secteur ». Nous avons pu tester ce 2 roues et voici ce que nous en avons pensé.

NIU NQI GT Nipponia E-Viball Super Soco CPX Autonomie 130 km 107 km 65 km (une batterie) Puissance 3 100 W 3 000 W 4 000 W vitesse de pointe 70 km/h 75 km/h 90 km/h Mode éco, standard, Sport Ville et maximum Ville, normal, sport Poids 113 kg 107 kg 200 kg Poids batterie 11 kg 12,1 kg 19 kg Accélération 0 à 50 km/h en 6.5s 0 à 50 km/h en 6s NC Temps de charge 3h par batterie 4h par batterie 3,5h par batterie Accessoires Prise USB, régulateur, alarme Prise USB, régulateur, frein à main Prise USB, marche arrière, alarme Prix (sans et avec bonus) 4 599 € (3 699 €) 4 290 € (3 415€) 4 290 € (3 399€)

Design et Ergonomie

Le choix du design et de l’ergonomie du E-Viball est globalement réussi avec quelques nouveautés uniques qui le placent bien par rapport à la concurrence. Son style urbain et sa qualité d’exécution font presque oublier son manque de place.

Qualité de fabrication indéniable

Le scooter proposé par Nipponia arbore un design léché avec une selle en similicuir et des matériaux de bonne facture. Le tout laisse pressentir un véhicule classe qui donne une sensation de produit soigné et qui tiendra dans la durée. Au-delà de la qualité de fabrication, les deux rétros sont solides et facilement réglables. Les phares, eux, sont automatiques et puissants – s’ils s’activent automatiquement, c’est parce que la lumière est obligatoire sur tous deux roues en circulation -.

Écran de bord lumineux et complet

Sur l’écran de bord, la dalle très lumineuse permet de voir même en plein soleil l’ensemble des informations importantes de l’appareil. On peut y lire la vitesse, la batterie restante – dommage de ne pas voir les pourcentages -, la température, l’heure ou encore le nombre de kilomètres lors de chaque trajet. On regrette cependant ne pas connaitre le nombre total de kilomètres – il apparait seulement 30 secondes après l’allumage du scooter – ou celui depuis la dernière charge. À part ça, les données proposées sur l’écran sont pertinentes, complètes sans être trop nombreuses.

Pour éviter les rayures ou impacts sur l’écran, il est possible de mettre un film de protection pour la vitre.

Confort d’assise qui manque de place

Au niveau de l’ergonomie, notre test a dévoilé un inconvénient de taille et c’est le cas de le dire. Lorsque l’on mesure plus de 1m85, l’espace pour les jambes peut vite poser problème. Les genoux viennent très facilement taper sur les boites à gants. Aussi, halte aux personnes chaussant au-delà du 46, impossible pour elles de loger leurs pieds dans l’espace dédié. Ce scooter est donc moins confortable pour les personnes de grandes tailles. Un autre problème vient se greffer lorsque l’on est à deux sur le scooter : la place pour le conducteur devient critique, même pour une taille plus « standard » – bien que le passager, lui, a assez d’espace pour être confortablement installé -.

Le confort reste, au-delà de la place, très agréable. Les formes du siège épousent parfaitement l’assise du conducteur. C’est un point à mettre en avant : pour les personnes de petite et moyenne taille, ce scooter est idéal. Le guidon est aussi à une hauteur parfaite pour se tenir droit lors de la conduite.

Rangements bien pensés

Le rangement sur un scooter est un élément indispensable et très recherché. Sur le E-Viball, les batteries se placent sous le siège mais un espace reste disponible à côté. Ce dernier ne permet pas de ranger un casque ni même un sac mais quelques affaires ou simplement le chargeur. Dommage qu’il ne soit pas plus grand. Sa contenance reste limitée et si l’on souhaite réellement de la place pour mettre son casque ou un sac, l’ajout d’un top case est possible et commercialisé par la marque au prix de 100€ TTC – offert pour l’achat d’un scooter E-Viball en 2021 -. Mais ce dernier ne pourra contenir qu’un seul casque avec sa contenance de 29L !

Il est toujours possible d’acheter un Top Case avec plus de contenance pouvant accueillir deux casques chez un concessionnaire.

De plus, on peut retrouver à l’avant deux boites à gants. La première permet d’y mettre son portefeuille, son portable ou une carte de Paris. L’autre, située à gauche du guidon, possède une prise USB et est fermée, ce qui lui permet d’être étanche et hermétique en cas de pluie. On peut charger son portable en toute tranquillité. Le système d’ouverture avec un simple appui est pratique mais une simple pression avec son genou lors d’un freinage trop puissant ouvre la boite, ce qui peut parfois poser problème. Enfin, si l’on veut ajouter un support smartphone sur le guidon, impossible de le charger car il faudrait que la boîte à gant soit ouverte.

L’espace sur le guidon pour ajouter un support smartphone n’est pas très grand. Si vous souhaitez acheter un support pour smartphone, nous vous conseillons d’acheter un modèle à accrocher sur la base de votre rétroviseur. Le Grefay, utilisé sur les scooters en libre service Lime, est le meilleur rapport qualité/prix.

Construction et Maniabilité

Le choix dans les matériaux et les pièces du scooter E-Viball lui permettent d’avoir une utilisation en ville agréable.

Construction faite pour la ville

Le scooter Nipponia possède des atouts qui lui permettent d’être parfait pour le milieu urbain. Avec ses jantes de 14 pouces, son système de freinage CBS permettant de répartir le freinage sur l’avant et l’arrière, son confort d’utilisation est idéal pour la ville. Le scooter est aussi agréable à conduire avec ses suspensions permettant de rouler sur des pavés sans vibration.

Aussi, on retrouve sur le guidon des poignées confortables, différents boutons et une molette d’activation qui permet d’ouvrir le siège, de « locker » le scooter ou un arrêt d’urgence. Les rétros, quant à eux, sont facilement ajustables et de bonne qualité – aucun danger de rouille précoce ou de dévissage -.

Une conduite confortable

La conduite est un point fort du E-Viball. Lors de son utilisation, la tenue de route est très bonne et la maniabilité est aussi une réussite. Le poids de 107 kg fait de ce scooter un des plus légers du marché. Le freinage est doux, sans d’à-coup et reste puissant quand il le faut. Le scooter est même doté d’un frein moteur qui s’active en serrant légèrement les manettes – permet une récupération d’énergie -. Lorsque vous lâchez la manette de vitesse, le E-Viball est en roue libre et ne décélère vraiment que si vous freinez. Un léger serrage des manettes de frein permet néanmoins d’actionner une sorte de frein moteur et une récupération d’énergie lors de la décélération. Enfin, l’accélérateur est automatiquement coupé quand vous actionnez le frein.

Le confort de conduite est aussi permis par les commandes du véhicule bien placées sur le guidon – commandes d’appel de phare ou clignotants faciles d’accès -. Un dernier élément que l’on retrouve uniquement sur le scooter Nipponia : le frein à main. C’est comme cela qu’est vendue cette innovation. En réalité, il s’agit d’un cran qui permet de maintenir la manette de frein actionnée. Un principe simple, mais intelligent quand on veut garer son scooter dans une pente avec la béquille centrale ou la béquille latérale.

Une application est en cours de création et permettra de se connecter via Bluetooth au scooter. On peut d’ailleurs déjà retrouver le voyant Bluetooth sur l’écran de bord du E-Viball.

Puissance et vitesse

La puissance du scooter annoncée est de 3 000W, ce qui fait davantage du E-Viball un équivalent 85cc et non un réel équivalent 125cc. Malgré tout, les 75km/h sur le papier restent suffisants pour permettre de bonnes sensations en milieu urbain. En réalité, difficile d’atteindre cette vitesse : au-delà de 50km/h, le scooter a du mal à accélérer et il faut attendre plusieurs secondes avant d’arriver à la vitesse maximum – pour un scooter avec 3 000W, on ne peut pas non plus s’attendre à des miracles -. À deux, ne comptez pas dépasser les 60km/h même si l’accélération reste bonne entre 0 et 50km/h.

Régulation de la vitesse bien gérée

Le scooter a du répondant et une bonne reprise, il arrive aisément à démarrer en montée ou accélérer en cas de dépassement. Aussi, le E-Viball embarque deux modes de conduite que l’on peut changer à gauche du guidon :

Le mode 1 permet une utilisation en ville et bride le scooter à 50km/h , intéressant pour être sûr de ne jamais faire d’excès de vitesse.

, intéressant pour être sûr de ne jamais faire d’excès de vitesse. Le mode 2 permet d’atteindre la vitesse maximum, parfait pour sortir de la ville, aller sur le périphérique ou sur les routes de campagne

Enfin, le scooter Nipponia embarque un régulateur de vitesse qui, activé, maintient la vitesse à laquelle vous êtes.

Utilisation au quotidien

L’utilisation d’un scooter électrique en ville possède de nombreux avantages. Pas besoin d’aller à la station essence, conduite silencieuse, faible coût d’entretien… Voyons si en plus de tous ces avantages, le E-Viball est pratique à utiliser.

Dès 2022, le stationnement à Paris sera payant pour les véhicules à deux-roues thermiques. La place pour un scooter électrique restera gratuite. De plus, il est autorisé dans la capitale de rouler avec son scooter électrique sur la rue Rivoli.

Démarrage du E-Viball

Le démarrage du E-Viball se fait grâce à une clef de déverrouillage. Il suffit de se tenir à côté du scooter avec la clef pour que ce dernier se déverrouille. La molette située sous le guidon permet d’ouvrir le siège et d’allumer le véhicule. Enfin, il ne reste plus qu’à presser le bouton de démarrage à droite du guidon pour démarrer le moteur.

Un guide d’utilisation est en train d’être développé. Nous n’avons pas pu voir sa version finale, ce qui ne nous a pas facilité la tâche lors de nos tests ! Espérons qu’il soit complet très rapidement !

Néanmoins, il existe un problème notable à souligner. Le démarrage par clef de déverrouillage n’est possible que si une batterie est branchée au scooter. Sans batterie, il faudra ouvrir le siège manuellement avec une serrure située sous le scooter – emplacement peu pratique – puis y insérer les batteries. Cette solution n’est pas des plus aisées et oblige à se baisser sous le scooter pour trouver l’emplacement de la serrure à chaque fois que l’on souhaite charger les deux batteries.

serrure pour ouverture manuelle du siège du E-Viball

Arrêt du scooter Nipponia

Pour arrêter le scooter, il suffit de tourner la molette en mode « lock » et d’éteindre le scooter avec la clef. Mais là encore, le problème de la batterie vient ternir l’utilisation du E-Viball. En effet, si vous décidez de prendre les deux batteries, vous ne pourrez plus « locker » le véhicule avec la molette et la clef deviendra obsolète. Dommage qu’une batterie intégrée ne soit pas présente pour verrouiller ou déverrouiller le scooter.

Son personnalisable

Le propre d’un véhicule électrique est qu’il soit silencieux lors de son utilisation. Pourtant, sur le E-Viball, ça n’est pas le cas. Le scooter émet un son lorsque les clignotants sont allumés, lorsque le warning est activé et à chaque fois qu’on le démarre ou l’arrête. Ce son, obligatoire dans certains pays, mais pas en France, permet d’avertir le conducteur, mais in fine nous a agacé lors de nos tests. Heureusement, l’application permet maintenant de supprimer ses sons ou de les personnaliser. Il est donc possible de choisir entre plusieurs musiques ou encore de baisser le volume selon votre envie.

L’application « E-Viball App » E-Viball App est une application en développement qui s’associe en bluetooth au scooter. Sur votre smartphone, cette app permettra de voir un certain nombre de données sur votre conduite – km, autonomie restante… -, de personnaliser les paramètres du scooter (son, intensité du frein du à main…) ou encore de servir de clefs pour déverrouiller le scooter. Enfin, il est possible via l’application de mettre en place une sécurité et une alarme.

Autonomie et batteries

Bonne autonomie du E-Viball

L’autonomie d’un scooter électrique est essentielle dans le choix de son scooter. Celle du scooter E-Viball est bonne : avec ses 100km d’autonomie, elle se place juste en dessous d’un Nui NQI – 130km – mais bien au-dessus d’un Super Soco. Ses bonnes performances sont dues notamment à un très bon BMS – système de gestion de la batterie – qui alterne entre les 2 batteries pour les utiliser de la façon la plus efficiente possible. Enfin, le scooter peut fonctionner si une seule des batteries est branchée.

Batteries réussies

Le scooter est donc équipé de 2 batteries de 61V et 28Ah. Sur le dessus, on peut retrouver des diodes montrant le niveau de charge. Leur poids est assez important — 12,1kg – mais dans la moyenne de ses concurrents. Le transport est facilité par la anse rétractable placée sur le haut de la batterie. Ne prévoyez néanmoins pas les porter sur de longs trajets, où vos bras s’en souviendront.

Un petit ajout très pratique : lorsque l’on ouvre le siège du scooter pour changer les batteries, une lumière s’active automatiquement afin de voir ce que l’on fait. Il est aussi possible, grâce au BMS, de ne charger qu’une batterie à la fois, ce que ne font pas tous les scooters électriques – le NIU oblige à charger les deux en même temps par exemple -. Pratique donc pour ne pas s’encombrer et garder une batterie pour l’utilisation du E-Viball.

L’achat d’une nouvelle batterie est de 850€ l’unité et d’un autre chargeur aux alentours de 400€.

Recharge facile, mais parfois bruyante

Le chargement des batteries se fait sur secteur avec un chargeur inclus – charge une batterie à la fois -. Pour recharger entièrement une batterie, comptez 4h, donc 8h pour les deux. Pendant le temps de charge, il peut arriver que le ventilateur du chargeur s’active de façon assez bruyante – 63 Db, soit l’équivalent d’un ventilateur à puissance moyenne -. Lors de nos tests, il s’est activé plusieurs fois pendant 5mn.

Si vous possédez un garage, il est possible de brancher le chargeur directement sur le scooter sans sortir les batteries. Le temps de chargement passe alors à 6h pour arriver à 90%.

Le E-Viball face à la concurrence

Le scooter de Nipponia est-il meilleur que le Niu NQI ? À cette question, il est difficile de répondre par la négative ou la positive. Si vous souhaitez acheter un scooter électrique équivalent 125cc, plusieurs modèles sont à votre disposition. Le leader du marché, Niu, ou encore Super Soco ont chacun des très bons arguments à faire prévaloir – comme le montre le nombre de leurs véhicules électriques vendus toujours plus important – . Le scooter Nipponia a pour objectif de titiller ces majors du marché et le contrat est rempli : ses petits défauts ne viennent pas ternir ses performances et il parvient à bien se placer par rapport à la fiabilité d’un Niu NQI ou à la puissance d’un Super Soco CPX. Sans se démarquer franchement, le E-Viball arrive donc confiant sur le marché français et peut espérer avoir le même succès que dans son pays d’origine.

Le distributeur du scooter Nipponia en France est eccity. Vous pouvez donc retrouver le modèle sur le site du constructeur français.