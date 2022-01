Brumaire, ce nom ne vous dit peut être rien et pourtant ! C’est aujourd’hui un nouvel acteur de la mobilité électrique en ville qu’il faut suivre. Et, cocorico, le scooter que propose la marque est français, où du moins développé par des Français qui se sont donnés l’objectif de vendre à terme un produit 100% conçu et assemblé dans l’hexagone.

En attendant ces promesses, on a devant nous un scooter 50cc à fière allure, celle de la classe « à la française » avec ses belles finitions arrondies et son design original (que seul Unu peut se targuer de concurrencer). Une réussite pour un scooter destiné aux néophytes de la mobilité électrique ? Est-ce que les ambitions de la marque sont justifiées et le scooter promis à un avenir radieux et florissant ? C’est ce que nous allons essayer de décortiquer dans cet article.

Ce scooter électrique se place comme un scooter de milieu de gamme. Commercialisé en France à 2 590€, il se confronte à des scooters tels que le le NIU NQi, le Nipponia e-legance ou encore le Super Soco CU-X qui sont déjà bien installés sur le marché — NIU et Super Soco font partis du top 3 des ventes de scooters électriques en 2021. Comment le Brumaire se démarque-t-il ? À cette question, les fondateurs de Brumaire mettent en avant la volonté de made in France, le prix ou encore les bons retours clients. Voyons ça de plus près !

On aime…

Le design et la place pour les pieds

L’accélération de départ

Les deux batteries incluses dans le prix

On aime moins…

Le braquage un peu juste

Le manque de place sous la selle

La reprise au delà de 30 km/h

Caractéristiques Techniques du scooter Brumaire Autonomie réelle 80 km Puissance 3 000W Vitesse de pointe 45 km/h Mode I (jusqu’à 25km/h) et II (jusqu’à 45km/h) Poids 92 kg (avec batteries) Accélération 0 à 40 en 5s Temps de charge 4h30 Accessoires boîte à gants, prise USB Prix Entre 1595€ et 2590€ (en fonction du bonus écologique)

Dans cet article, chaque point que nous mettons en avant, qu’il soit positif ou non, ne doit pas faire oublier que nous testons un produit développé par une startup française où tout est mis en œuvre pour tendre vers une expérience utilisateur réussie. Une démarche à saluer bien qu’il faudra prendre le risque de miser sur une structure encore nouvelle sur le marché.

Le Brumaire mise sur son design (et spoil : c’est réussi)

C’est un des points forts de ce scooter électrique. Avec le Brumaire, on a entre les mains un produit de qualité avec un carénage bien assemblé, solide et très esthétique – à la différence d’un eccity model3 par exemple. Le scooter Brumaire est en plus personnalisable avec 5 coloris (vert, bleu, noir, gris et beige) et 2 couleurs de selle (beige ou noir). Nous avons pu voir des scooters avec plusieurs coloris et on a notre petit favori, le bleu avec siège beige.

Le design reste bien sûr un avis subjectif et personnel, mais une chose est sûre : ce scooter est original et plaît — lors de notre shooting photo, nous avons été plusieurs fois arrêtés par des passants intrigués par le Brumaire. On note aussi un écran LDC épuré qui propose l’essentiel des indications et s’avère assez lumineux pour le voir même avec du soleil.

Un scooter électrique pensé pour tous

Au-delà du design, le Brumaire propose une ergonomie réussie, mais on peut regretter un point : la place sous la selle. Cette dernière est en effet fortement réduite. On peut y mettre au maximum des gants et le chargeur et un antivol de vélo, mais rien de plus et c’est dommage. Un top case est néanmoins disponible à la vente. Il faudra, pour se l’offrir, débourser minimum 45€.

À part ce petit manque, le scooter est bien équipé. Il intègre une boîte à gants et une prise USB, un siège confortable – il est possible d’embarquer à deux sur le scooter et la place est tout à fait satisfaisante pour un équivalent 50cc – et enfin, et c’est un point notable, de la place au pied. On peut aisément ajouter entre nos petons un sac voire même une valise. Pourtant un aspect un peu plus dommageable est la place pour les grandes jambes qui limite le braquage du scooter.

Les performances du Brumaire sous le signe de la fiabilité

Oui, l’esthétique est importante. Mais elle est inutile si, sous la carrosserie, ça ne suit pas. Alors, voyons ce que le brumaire a dans le ventre (ou plutôt dans la roue arrière). Cet équivalent 50cc, que vous pouvez conduire simplement avec un permis de conduire, possède une fiche technique qui rassure. Le moteur Bosch de 3000W, avec une vitesse max de 45km/h, équipe déjà un grand nombre de scooters électriques et sa réputation n’est plus à faire. Fiabilité assurée donc.

Au niveau de la conduite, deux modes sont proposés, le mode I et le mode II. Le premier est vraiment destiné à une conduite lente et tranquille avec un maximum de 30km/h et une accélération vraiment douce – et c’est un euphémisme. Le deuxième mode, et c’est ce que nous utilisons en général, délivre une puissance bien plus importante et atteint les 45km/h.

En conditions réelles, on a été impressionné par une accélération au démarrage particulièrement nerveuse (en mode II évidemment). Nous vous conseillons de faire attention lors de la première utilisation, vous pourriez être surpris. Et après… pas grand-chose. C’est dommage, car dépassé 30km/h, la reprise est assez limitée — il nous est arrivé parfois de devoir lâcher l’accélérateur et de l’actionner à nouveau pour redonner un coup de boost. On vous rassure, l’accélération reste suffisante pour se sortir d’une situation difficile et ce genre de reprise est une constante chez les 50cc de cette gamme (le scooter ne possède « que » 3 000W, on ne peut pas non plus demander la lune).

Verdict : Un départ canon d’un Brumaire fiable qui, par la suite, laisse place à un rythme de croisière du scooter.

L’utilisation quotidienne du Brumaire pour la ville uniquement

Le scooter Brumaire est réservé à une conduite citadine avec ses 45km/h max. Après plusieurs heures à sillonner les rues parisiennes, nous tenons notre avis sur son utilisation. Voici un trajet type à bord du Brumaire. Nous ouvrons le siège à l’aide de la clef du scooter pour y insérer les deux batteries rechargées au préalable. Il existe une clef sans contact qui bloque/débloque les roues et active/désactive une alarme intégrée, mais ne permet pas d’ouvrir le siège. Puis, nous branchons l’alimentation sur l’une des batteries. Il est maintenant temps de chevaucher la bête. Contact ! Nous pouvons enlever la béquille centrale puis, pour sortir de notre place de parking, utiliser la marche arrière -très utile, mais parfois capricieuse -.

Une fois lancé pour la balade des gens heureux, le scooter permet une conduite agréable et la possibilité de mettre les warnings est très appréciable dans les bouchons parisiens. Aussi, le silence de ce scooter particulièrement est un excellent point. On entend à peine les roues et même les clignotants sont inaudibles – ça change du test du e-viball où leur son strident nous avait surpris.

Enfin, la béquille latérale disponible, qui met le scooter en mode parking, nous permet de faire une pause pour prendre un passager et nous pouvons repartir pour notre destination doucement, mais surement – à deux la vitesse et l’accélération sont forcément réduites – .

L’application Invoxia/Brumaire Vous le voyez partout sur le site brumaire, le scooter est « 100% connecté ». Pourtant, aucune application Brumaire n’existe ! Est-ce de la publicité mensongère ? En réalité, la marque française s’est associée avec le traceur GPS pour scooter Invoxia, que l’on peut acheter en option avec le scooter et qui possède une application sur laquelle on peut retrouver les données de son Brumaire. La marque nous a néanmoins assuré l’intégration directement dans le scooter du tracker dans un futur proche ainsi qu’une application Brumaire dédiée.

Une deuxième batterie qui est la bienvenue

Parlons maintenant d’un des points les plus importants pour un scooter électrique : la batterie et son autonomie. Le scooter Brumaire est équipé de deux batteries Samsung – toujours dans cette démarche de fiabilité des composants – de 60V et 9kg chacune. Ses batteries, incluses dans le prix (!), se rechargent sur une prise domestique en moins de 5h et permettent de tenir 70 à 80 km en conditions réelles.

Les présentations faites, passons maintenant à leurs utilisations au quotidien. Pour vous répondre franchement, c’est dans la moyenne. Le poids et l’autonomie ne se démarquent pas de la concurrence, mais font le travail. La réelle plus-value est la batterie supplémentaire incluse dans le prix du scooter. Sachant qu’une batterie coûte autour de 800€, on ne peut qu’être satisfait d’en avoir deux.

Aussi, le scooter intègre un système d’économie de la batterie. Lorsque le scooter descend en dessous de la barre des 30%, il se met automatiquement en mode Eco (max 30km/h). Cette technique permet d’éviter de décharger complètement la batterie, ce qui pourrait la dégrader fortement. Mais elle limite très vite les perspectives de conduite pour les trajets dépassant 35 km.

Et le prix dans tout ça ?

Le Brumaire est un produit de milieu de gamme, affiché à 2 590€ pour les Français, 2 190€ pour les Franciliens et 1 595€ pour les pros en fonction de votre éligibilité aux bonus écologiques. C’est donc un scooter électrique qui accepte de faire des sacrifices pour permettre d’avoir un prix très abordable. Est-ce réussi ? Plutôt, puisque les « sacrifices » ne sont pas rédhibitoires et sont même plutôt bien gérés. Le poids, la maniabilité ou encore la reprise n’entrave pas le plaisir de la conduite. Le prix est donc au niveau du produit qui est vendu, on sait à quoi s’attendre et on n’est pas déçu.

Les bonus écologiques sont directement déduits du prix à l’achat. Ce dernier inclut d’ailleurs aussi l’immatriculation et la carte grise. Tout est pris en charge par Brumaire, un très bon point pour vous faciliter la vie.

Finalement, le Brumaire vaut-il le coup ? « Nous avons fait le choix d’un scooter moins puissant et nerveux pour permettre une meilleure autonomie et un usage facilité pour les nouveaux conducteurs de scooter », explique Émile, le CEO de Brumaire. Voilà la volonté de ce scooter : faire une croix sur la conception d’un scooter ultime en matière d’accélération et de vitesse pour pouvoir maximiser la batterie (le principal problème de ce genre de scooter étant l’autonomie) et permettre à tous de conduire le scooter. Les « initiés » qui chercheraient un scooter 50cc ne seront pas pour autant déçus si, ce qu’ils cherchent, n’est pas la performance, mais la longévité de leur véhicule. À la question, le brumaire vaut-il le coup ? Le test a montré que oui. Mais tout dépend de vos attentes. Néophytes du scooter en ville et avec un budget restreint, Brumaire est le choix idéal. Si votre budget le permet, vous pouvez aussi opter pour la gamme supérieure avec le scooter allemand Unu, similaire sur beaucoup de points, mais affiché à plus de 4 000€. Pour tout savoir avant d’acheter votre scooter, retrouvez notre comparatif des meilleurs scooters électriques. Brumaire vs Nipponia e-legance Nous avons fait la comparaison entre le scooter Brumaire et le scooter de Nipponia e-legance. Avec une fiche technique presque similaire et après le test de ces deux scooters, voici notre verdict : Commençons par le prix, à l’avantage de Brumaire (2 200€ avec deux batteries). Nipponia offre un top case, mais pas de batterie supplémentaire (2 300€ avec une batterie). Au final, avantage à Brumaire (autour de 2 300€ avec un top case contre 3 000€ avec une batterie supplémentaire chez Nipponia). Quand on regarde le design, on a deux scooters qui ont pris une direction bien différente. Le e-legance a choisi de « s’inspirer » des scooters thermiques avec un scooter « type vespa ». Le Brumaire, lui, tente un design innovant et original, le design « Brumaire » ! Avantage subjectif à Brumaire pour sa prise de risque. Autre point et c’est là où se démarque Nipponia : la place sous la selle et celle pour les jambes. Le scooter grec est plus adapté aux personnes de grande taille et a réussi à mieux utiliser l’espace sous la selle. Les batteries sont mieux disposées de sorte à permettre d’y mettre jusqu’à un sac ! Le brumaire, lui, n’a pas de place, dommage. Au niveau du confort de conduite, égalité parfaite avec plus de puissance au démarrage pour le Brumaire contre une meilleure reprise côté e-legance. La maniabilité est similaire entre les deux. Enfin, l’autonomie est aussi égale (autour de 70-80 km avec deux batteries). Mais avantage à Nipponia sur son système intelligent de changement automatique de batterie quand l’une est vide. Pour Brumaire, il faudra manuellement changer de batterie !

