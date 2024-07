Test du routeur Wi-Fi ExpressVPN Aircove Go : le meilleur bouclier contre les cyberattaques ?

L’entreprise ExpressVPN a récemment sorti Aircove Go, un routeur Wi-Fi portable pour protéger sa connexion. Mais que vaut-il vraiment ?

Il vous est sûrement déjà arrivé de vous connecter à un réseau Wi-Fi à l’extérieur de votre domicile. Dans un hôtel ou un restaurant, par exemple. Mais cela peut s’avérer particulièrement risqué, car vos données personnelles peuvent se retrouver à la merci de pirates informatiques qui se connectent au même réseau public.

Fort heureusement, il existe des routeurs VPN capables de chiffrer votre connexion pour naviguer sur le web en toute tranquillité et à l’abri des tentatives de piratage. C’est le cas du Aircove Go d’ExpressVPN que nous avons eu l’occasion de tester en long et en large pour vous.

Les plus L’utilisation et la prise en main faciles.

Les nombreuses fonctionnalités via l’appli ExpressVPN.

Le petit gabarit parfait pour une utilisation nomade.

Le très bon débit Internet. Les moins Le tarif un peu élevé.

Le design basique.

Caractéristiques du routeur ExpressVPN Aircove Go

Norme Wi-Fi : Wi-Fi double bande (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6

Processeur, stockage et mémoire : 1,2 GHZ CPU Quad-Core 64 bit, 128 Mo (stockage flash), 512 Mo (RAM)

Poids et dimensions : 245 g, 125 mm x 82 mm x 36 mm

Connectique : 1 port Ethernet WAN, 2 ports Ethernet LAN, 1 LED, 1 bouton de réinitialisation, 1 alimentation USB-C, 2 antennes externes

Prix : 169,90 $

Cela fait maintenant 15 ans que la société ExpressVPN a fait de la sécurité en ligne sa priorité absolue, grâce à son VPN qui a notamment reçu une note moyenne de 4,6/5 sur l’App Store (575 000 évaluations) et a été téléchargé par plus de 50 millions d’utilisateurs.

Mais en parallèle de ce logiciel réputé, l’entreprise a également créé un routeur nommé « Aircove », qui se décline dans une version « Go » dédiée aux petits espaces et aux voyages. Grâce à son petit gabarit qui tient dans la main, vous pourrez l’emmener très facilement avec vous pour pouvoir l’utiliser dans un espace public et sécuriser facilement votre connexion.

Avant de découvrir l’appareil, nous avons eu droit à une boîte assez sobre mais de bonne qualité.

L’utilisation de cet appareil est assez simple. Pour le configurer, il vous suffira de :

Télécharger l’appli ExpressVPN après avoir souscrit à un abonnement.

Brancher le routeur à une prise secteur, puis le relier à votre modem LAN grâce au câble Ethernet.

Scanner le QR Code sous le routeur Aircove Go, ou se connecter avec le mot de passe affiché sur l’étiquette.

Entrer « expressvpnrouter.com » dans la barre de recherche de votre navigateur, puis cliquer sur « Commencer » et attendre que le routeur Aircove Go détecte votre connexion.

Entrer votre identifiant et votre mot de passe, puis le code d’activation ExpressVPN de votre abonnement.

Entrer un nom et un mot de passe pour le réseau Wi-Fi d’Aircove Go, puis cliquer sur « Continuer ».

Unboxing du routeur portable d’ExpressVPN

Le routeur ExpressVPN Aircove Go nous a été livré en seulement quelques jours dans un colis dédié. Le contenu de la boîte était soigneusement rangé et facile d’accès.

Après avoir ouvert la boîte, nous avons pu déballer les différents accessoires qui accompagnent ce routeur Aircove Go.

En ouvrant la boîte, nous avons trouvé :

Un routeur Aircove Go

Un adaptateur électrique (prises d’Europe, du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Australie)

Une pochette de transport

Un câble Ethernet

Le design du routeur est assez sobre et soigné, bien que son coloris beige lui donne un air un peu daté. Mais là n’est pas le plus important, puisque sa principale qualité réside dans son format compact avec ses deux antennes en forme d’oreille de lapin qui se déplient.

En comparaison aux modèles concurrents, le routeur ExpressVPN Aircove Go est aussi bien plus discret. Et il passera presque incognito si vous le posez sur une table basse, par exemple.

Fonctionnalités du routeur ExpressVPN Aircove Go

Après avoir configuré votre routeur avec l’appli ExpressVPN, vous aurez accès à une ribambelle de fonctionnalités pour assurer une connexion sécurisée en toutes circonstances. Et notamment lorsque vous souhaitez naviguer sur le Web dans un espace public.

Tout d’abord, vous retrouverez une performance sans-fil très rapide grâce au Wi-Fi 6. Ce qui vous permettra notamment de jouer à vos jeux en ligne préférés sans latence, mais aussi de regarder des films et séries en 4K.

Dans le même temps, ce routeur permet à vos collègues, vos amis ou votre famille de protéger facilement la connexion Wi-Fi sur leurs appareils grâce au VPN intégré. Il n’y a qu’à entrer le mot de passe pour s’y connecter, et le tour est joué.

En parallèle de cela, vous pourrez aussi compter sur des fonctionnalités comme le bloqueur de publicités et le contrôle parental qui rendront votre navigation sur le Web plus agréable, mais aussi plus sécurisée. Avec un tel attirail, vous ne risquez pas d’être pistés par qui que ce soit.

Et enfin, vous n’aurez pas à vous soucier du téléchargement des mises à jour puisqu’elles s’installent automatiquement. Sans oublier le support client accessible à tout moment via une messagerie instantanée. Vous l’aurez donc compris, ce petit boîtier vous offre tout le nécessaire pour surfer sur le Web sans le moindre stress.

Faut-il acheter le routeur ExpressVPN Aircove Go ?

Bien qu’il représente un certain investissement, le routeur ExpressVPN s’avère indispensable pour les personnes qui se déplacent régulièrement pour le travail et qui doivent se connecter sur des réseaux Wi-Fi publics pour effectuer leurs tâches professionnelles. Au vu de la recrudescence des piratages informatiques, il vaut mieux ne pas prendre le risque de voir des documents privés importants ou des données bancaires fuiter sur le Web…

De plus, ce routeur pourra vous être tout aussi utile pour assurer le contrôle parental des plus jeunes en fixant des limites par rapport au temps de connexion et en bloquant l’accès aux sites indésirables.

En ce qui concerne la connectique, vous trouverez un port USB-C et 3 ports Ethernet pour pouvoir connecter le routeur directement sur une box Internet, et profiter d’une connexion optimale lorsque vous êtes à la maison ou dans un open space (par exemple). Tout en bénéficiant des nombreuses options qu’offre un VPN de ce standing.

Et enfin, il faut noter que l’Aircove Go est assez facile à prendre en main, y compris pour les non-initiés. Vous pourrez presque tout contrôler depuis l’application ExpressVPN, et la configuration de l’appareil se fait en quelques minutes à peine sur votre smartphone. En bref, un vrai jeu d’enfant.