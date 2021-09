Test Robot Aspirateur Laveur Yeedi Mop Station : Blanche-Neige version Domotique ?

Est-ce que vous nous enviez, à force de lire pléthore d’articles sur tout un bric-à-brac d’innovations ? Franchement, vous devriez… D’ailleurs, c’est-y-pas qu’on reçoit une nouvelle dinguerie dans nos locaux ? Aujourd’hui, on procède au test du nouveau robot aspirateur laveur Yeedi Mop Station. Ce groupe de mots à rallonge a une signification très simple : des sols aspirés et passés à la serpillère de façon automatisée. Vous les voyez venir, les dimanches matins à piloter distraitement votre robot Yeedi depuis l’appli smartphone ? Nettoyer sans bouger du canapé les traces laissées sur votre carrelage ou votre parquet lors d’une soirée bien arrosée ? On a réalisé pour vous une première expérience utilisateur, afin d’estimer du mieux que possible son rapport qualité/prix. Révolution ou gadget ? Sempiternelle question… Fonctionnalités, puissance, interface : notre avis complet après nos essais dans plus de 100 m2 !

Marque : Yeedi

Dimensions : 50.5 x 45.4 x 47.4 cm

Poids : 3.83 kg

Bac à eau propre : 3,5 L

Bac à eau sale : 3,5 L

Niveau Sonore : entre 55 et 70 dB max

Capteur anti-chute : Oui

Connexion : Wi-Fi (2.4 GHz)

Puissance : entre 200 Pa et 2 500 Pa

Capteurs : anti-collision, anti-chute, détection des sols (durs/moquettes/tapis) Contenance du collecteur : 200 mL

200 mL Autonomie : entre 120 et 180 min /charge

Compatibilité Assistants Vocaux : Amazon Alexa, Google Home et Yandex Alice

Coloris : Blanc

Surface préconisée : sol dur

Commandes : Application mobile Yeedi

Vidange automatique : Non

Batterie : Lithium-Ion 5200 mAh (durée de vie = 3 ans)

Unboxing Robot Aspirateur Laveur Yeedi Mop Station : quelqu’un avait-il commandé des pizzas ?

Nous avons récupéré un beau carton de 16 kg contenant cet étrange appareil faisant vaguement penser à une imprimante. Il s’agit tout bonnement de la station de lavage, laquelle intègre également les réservoirs d’eau propre et d’eau usée.

On trouve aussi deux autres boîtes cartonnées, plates et carrées. La première renferme notre fameux robot aspirateur laveur Yeedi, protégé par un moule en mousse. La seconde s’ouvre sur la notice et les accessoires qui contribueront à rendre le Yeedi Mop Station si attrayant.

Contenu du Package Yeedi Mop Station

Robot Aspirateur Laveur Yeedi

Station Autonettoyante

Brosse principale

Brossette rotative latérale à trois branches

Bac d’eau douce Réservoir à eaux usées

4 disques de nettoyage

Brosse de nettoyage multifonction

Bande de délimitation

Filtre HEPA

Câble d’alimentation

On remarque que la boîte n’est pas encombrée de gadgets, ce qui a tendance à rassurer quant à la simplicité d’usage. Notez que le filtre HEPA est déjà installé dans le bac à poussières. D’autre part, lorsqu’on ouvre la partie supérieure de la station (n’hésitez pas à simplement la tirer vers vous), on tombe sur une petite surprise :

Ô joie ! Des lingettes de rechange et une brosse multifonction pour l’entretien de votre appareil !

Design : quelques remarques subjectives concernant le Yeedi Mop Station

Si d’aucuns auraient trouvé la station autonettoyante un peu encombrante, ce n’est pas notre cas. En effet, nous trouvons que le robot aspirateur fait partie des objets branchés en soi (petit jeu de mot pour ne pas dire « fashion »). Un peu comme les hoverboards : quand on en a un, ça attire l’œil, on s’y intéresse. Disons-le franchement, à la manière des grands YouTubers : « c’est trop stylé ». Et en l’occurrence, l’appareil de Yeedi a mis toutes les cartes de son côté pour qu’on ait envie de l’essayer.

Un logo en forme de smiley, des composants blancs cerclés de noir, des angles arrondis, une interface simple et des finitions impeccables… Pour en revenir à la station (38 x 40 x 42 cm), elle ne prend pas tant de place que ça, et peut être installée presque n’importe où dans la maison. Certes, il existe des zones plus stratégiques que d’autres, mais nous verrons cela plus avant. Quoi qu’il en soit, d’un point de vue purement esthétique, la Yeedi Mop Station a vraiment sa place partout. On soulignera même la connotation de propreté que renvoient les reflets de la surface de la station et la plaque de verre qui coiffe notre nouveau compagnon de ménage ! Seul bémol : posez vos doigts dessus, et vos empreintes digitales feront office de customisation…

Quelques commandes hors application mobile Yeedi

Pour interagir avec votre robot, vous n’aurez pas toujours besoin de votre smartphone. Lorsque la station auto-lavante est branchée, vous pouvez utiliser déjà trois boutons tactiles, symbolisés par les icônes suivants :

Flèches en rotation : activer la fonction serpillère

activer la fonction serpillère Play/Pause : pour interrompre un programme et le relancer ;

pour interrompre un programme et le relancer ; Maison (à droite) : pour lancer un nettoyage automatique ou faire revenir le robot à la station.

D’autre part, le logo placé sur le dessus de l’appareil servira lui aussi de bouton play/pause lorsque l’aspirateur a été contraint de s’arrêter pour une raison ou pour une autre.

Enfin, sur le côté, vous trouverez deux autres boutons : un reset et un marche/arrêt. Pour tout le reste, et notamment la configuration associée à la cartographie, c’est sur l’application que vous trouverez d’autres manipulations intéressantes.

Préparatifs avant usage d’un robot aspirateur laveur sophistiqué

Pour ce genre d’appareil, il est toujours bien avisé de consulter la notice. D’abord, on passera sur l’aride manuel de sécurité (rédigé en 34 points !). En ce qui concerne le manuel d’instructions, nous ne l’avons reçu qu’en anglais. Toutefois malgré une présentation globalement sommaire, ses schémas ont de quoi aider. Enfin, le « Quick Start Guide » (traduit en 8 langues dont le français) vous explique l’essentiel des opérations à mener pour un lavage rapide.

Les 8 étapes à suivre

retirer les films de protection et installer la brosse latérale (cf ci-dessus) ;

les et installer la (cf ci-dessus) ; installer la station de nettoyage (branchée, sur sol nu, à son emplacement définitif si possible, et remplir le bac d’eau lavante) ;

allumer le robot afin qu’il recharge sa batterie à la station auto-lavante ;

le robot afin qu’il recharge sa batterie à la ; télécharger l’ appli Yeedi ;

l’ ; ajouter , voire renommer votre robot aspirateur laveur dans l’ interface de l’appli mobile ;

, voire votre robot aspirateur laveur dans l’ ; dégager un maximum d’espace (chaises, fils, chaussures, lego, etc.) ;

un maximum d’espace (chaises, fils, chaussures, lego, etc.) ; ouvrir toutes les portes et plier les rebords à frange des tapis ;

toutes les portes et plier les rebords à frange des tapis ; procéder à une première cartographie quand l’appareil est complètement rechargé.

Une Connexion qui s’est déroulée sans heurts

On peut le dire franchement : « Alleluia » ! Pour nous, qui avons l’habitude de tester des objets connectés plutôt capricieux au moment de l’appairage, là, tout est allé comme sur des roulettes ! Il suffit que votre smartphone soit routé sur le réseau domestique (Wi-Fi 2,4 GHz) puis de composer le code Wi-Fi sur l’application.

Ensuite, au moment d’indiquer le modèle que vous vous apprêtez à utiliser, l’application affichera un QR Code qui prendra tout l’écran. Il suffira de le présenter à la lentille située juste à côté du logo Yeedi du robot aspirateur pour synchroniser le tout. L’affaire aura pris 2 minutes en tout : un excellent point pour l’expérience utilisateur !

Application Yeedi : tout est au point !

Avec des mises à jour régulières, Yeedi a su soigner également son espace numérique. On vous laisse admirer le graphisme léché et l’effet aéré malgré l’abondance d’éléments. Un scroll suffit pour accéder aux commandes de base parmi lesquelles figure :

la modification de la carte ;

; le lancement ou l’interruption d’un programme automatique ;

; le retour à la station ;

; les quatre niveaux de puissance d’aspiration ;

; les trois débits d’eau ;

; le réglage du volume de la voix robotique du Yeedi Mop Station ;

; les paramètres de nettoyage.

Paramètres de nettoyage

Sur l’écran ci-dessus, à droite, vous avez trois options à modifier au gré de vos besoins :

le « nettoyage continu » , pour que l’aspi robot reprenne un programme inachevé aussitôt qu’il est rechargé ;

, pour que l’aspi robot reprenne un programme inachevé aussitôt qu’il est rechargé ; « ne pas déranger » , qui consiste à poser des horaires d’inactivité prioritaires sur le calendrier de nettoyage ;

, qui consiste à poser des horaires d’inactivité prioritaires sur le calendrier de nettoyage ; la « puissance automatique », qui permet, si vous avez des tapis, d’adapter automatiquement la puissance d’aspiration du Yeedi Mop Station.

Autres réglages possibles sur l’appli Yeedi

Enfin, avant de lancer un programme de nettoyage, vous pouvez naviguer sur l’application afin de procéder à quelques configurations préalables. On pensera notamment à la langue, en anglais par défaut, qu’il sera facile de faire passer au français.

D’autre part, sur l’écran de droite, vous pouvez apercevoir les paramètres, avec le niveau d’usure des composants de votre robot aspirateur laveur. Lorsque la jauge est à 100%, c’est que votre matériel est entièrement neuf. On y reviendra un peu plus loin… Ensuite, en cliquant sur « Paramètres Avancés », vous tombez sur l’activation du mode anti-chute. Si vous habitez une maison avec escaliers, cette fonctionnalité vous sera bien évidemment fort utile. Pour notre part, nous avons coché « Non » à la question sur la différence de hauteur dans notre grand appartement. Enfin, grâce à la programmation des horaires de nettoyage, Yeedi peut s’occuper du ménage dès que vous êtes de sortie.

Compatible avec plusieurs Assistants Vocaux

Si vous êtes un(e) adepte de l’assistance vocale, vous aurez entière satisfaction avec le Yeedi Mop Station. Après la phase de synchronisation avec Google Home, Amazon Alexa ou encore Yandex Alice, vous n’aurez qu’à donner des instructions simples. En prenant en compte le nom que vous aurez donné à l’aspirateur, des phrases courtes feront le job, telles que :

« Éteins/allume [nom choisi] » ;

« Renvoie [nom choisi]à la station ;

« Envoie [nom choisie]nettoyer telle pièce.

etc.

En somme, c’est une réussite complète concernant la connectivité.

Utilisation du Robot Aspirateur Laveur Yeedi Mop Station

Après cette longue entrée en matière nous voici prêt à lancer un programme simple, sans serpillère d’abord. Le nettoyage continu fera l’affaire. Quant à la station, nous l’avons positionnée à un endroit proche de la pièce qui a le plus souvent besoin d’un coup de serpillère : j’ai nommé la cuisine ! De plus, c’est parfait pour remplir et vidanger les bacs à eaux propre et usée…

Comportement de Yeedi avec ses différents capteurs

Dès qu’on l’allume, notre robot aspirateur laveur Yeedi communique avec nous avec son haut-parleur. Cela permet d’avoir un retour direct sur son état ou ce qu’il s’apprête à faire (le programme lancé, le problème détecté, etc.). Nous avons trouvé la voix implémentée plutôt sympathique, avec une bonne qualité sonore. Pour ceux qui trouveraient ça gênant ou creepy, il suffit de baisser le volume.

Des capteurs pour toutes les situations

Quand il part s’aventurer dans les recoins de la maison, l’aspirateur robot parvient à passer partout où c’est possible. Lorsqu’il détecte un obstacle, grâce aux capteurs à ultrasons et infrarouges qui en jalonnent le tour et qui permettent d’apprécier les distances, il ralentit sa course. De même, parfois, Yeedi entre en contact avec les surfaces, mais toujours avec douceur. Nous l’avons même vu rencontrer une bouteille en verre, qu’il a un peu déplacée sans jamais la renverser. En outre, son parechoc permet de bien amortir, et de corriger peu à peu sa trajectoire afin de contourner les obstacles. Notez que les capteurs sont capable de repérer des vides ou d’identifier la nature des sols. Cela lui permet ainsi de savoir où il peut s’abstenir de passer la serpillère.

Une intelligence étonnante, mais qui souffre de quelques limites

Outre le fait qu’il a réussi à passer dans l’ensemble de l’appartement (une fois que nous avons dégagé les fils et les chaises), l’aspi robot n’hésite pas à repasser à certains endroits. En effet, ses capteurs l’informent de l’état de propreté des sols. Tant qu’il considère que les surfaces sont mal nettoyées, il revient sur ses pas. D’autre part, le Yeedi Mop Station passe sans problème, avec énergie, les faibles écarts de hauteur.

Nous avons également été très étonné de voir avec quelle facilité il retournait à sa station, excepté la toute première fois. Après la cartographie effectuée, vous pouvez le déplacer manuellement n’importe où ; il sera capable de revenir au bercail très rapidement.

À ce titre, notez que si on le soulève pendant qu’il exécute un programme, il se met automatiquement en pause. Cela dit, Yeedi aura besoin d’un peu de luminosité pour se repérer dans l’espace. D’autre part, il se prend régulièrement dans les fils et les lacets de chaussures ou autres lanières de sacs si l’on n’y prend pas garde. Heureusement, dans ce cas, le robot s’arrête et vous envoie une notification push pour signaler l’erreur, la décrire et vous indiquer la solution non sans un petit schéma illustratif… Alors, vous y croyez quand on vous dit que l’application est résolument magistrale ?

Cartographie du Robot Aspirateur Laveur Yeedi Mop Station

Une fois que vous avez positionné votre station et que l’aspirateur laveur a effectué un premier programme de nettoyage complet, ce dernier dresse une cartographie digitale de la maisonnée. À cet égard, pas de télémètre laser mais un œil numérique et l’algorithme VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping) pour générer une carte et se localiser dans la pièce. La précision est donc moins précise qu’un Proscenic M8 Pro et ne détecte pas tous les obstacles fins (pieds de chaise…). Un point perfectible même si le Yeedi reste précis pour détecter les murs et cartographier la pièce.

Pas d’inquiétude concernant votre confidentialité : la lentille ne capture pas d’image nette, et prend seulement de quoi s’implémenter une matrice 3D de votre domicile. Le iRobot Roomba i7, à titre d’exemple, exploite une technologie similaire.

Pour une cartographie en bonne et due forme, l’application vous demande de ne pas installer les lingettes et de lancer un nettoyage normal. Vous pouvez même suivre l’évolution pendant que le programme suit son cours. Ci-dessus, on aperçoit en vert l’emplacement de la station et, en noir, un Pac-Man plein de zèle en train de découvrir sa map. Une fois la cartographie effectuée, mieux vaut éviter de déplacer la station, ce qui pourrait perturber notre robot (auquel on commence à s’attacher drôlement). Nous avons quand même été contraint de le faire, pour la rapprocher de la cuisine. Qu’à cela ne tienne, il suffit alors de supprimer la première carte et d’en relancer une autre. Ensuite, il ne tiendra qu’à vous de la modifier en définissant des zones interdites (cf ci-dessus à droite).

Bande Magnétique : une barrière physique facile à installer

Notre package contenait une sorte d’épais ruban magnétique non-identifié. Cette bande, en réalité, sert à se placer sur le sol, à plat, sous un tapis de préférence (sinon ce n’est pas très joli). Quand le robot passe dessus, il fait demi-tour sans demander son reste. Nota Bene : la bande mesure 5 m de longueur pour une largeur de 25 mm et une épaisseur de 3 mm. Ainsi, une paire de ciseaux de cuisine suffit à en découper un morceau. De cette façon, vous pouvez en placer à plusieurs endroits de la maison. Pour nous, ça a été devant le meuble télé, sous lequel le robot pouvait s’empêtrer dans les fils de la Xbox.

Robot Aspirateur Yeedi Mop Station : une efficacité incontestable

Ok, vous savez désormais comment on se sert de l’engin. Mais à quel point est-il satisfaisant dans sa besogne ? Autant qu’il puisse être, du moins selon nous, puisque l’appareil est avant tout un laveur, plus qu’un aspirateur en soi. En effet, même si l’on admet volontiers que sa brosse ne mesure qu’un petit 14 cm (comparativement aux 28 cm du Neato D8, c’est peu…), sa conception en silicone peut tout récupérer, des poils longs aux matières un peu humides. En outre, cette dernière est très facile à retirer, afin d’en ôter les cheveux qui y seront pris.

Notez également que la brosse latérale, qui aide à passer dans les coins, parvient à sortir peluches et moutons de sous les meubles. Autre élément important : la puissance d’aspiration varie entre 200 et 2500 Pa (55 et 70 dB). Dans les quatre niveaux proposés, nous vous suggérons de choisir entre le 2 (150 min d’autonomie) et le 3 (120 min). De cette manière, vous gardez le 4 pour la saleté incrustée et le 1 pour le passage de routine. D’ailleurs, ce dernier à l’avantage de conférer 180 minutes d’autonomie à votre aspirateur… Nous avons tout de même été obligé de constater que le robot commettait quelques oublis, notamment après que nous avons dispersé une poignée de lentilles vertes sur le sol. Dans l’ensemble, le résultat était très correct, mais trois ou quatre grains sont passés à la trappe pour avoir été balayés dans un coin de la pièce.

Fonction Serpillère : le gâteau sous la cerise !

Avec deux Mops + deux de rechange, le fonction serpillère par rotation nous a hautement convaincu. Parce qu’autant, passer l’aspirateur, en soi, c’est déjà rarement le pinacle du fun. Et encore, on connaît les meilleurs aspirateurs balais du marché, ça aide ! Mais la serpillère, mes aïeux, au secours ! Tout mais pas ça ! Sauf qu’avec un robot aspirateur laveur, il suffit de remplir le réservoir à eau savonneuse et de lancer un programme. Bien sûr, il faudra vidanger l’eau usée, mais avec 3,5 L de contenance, ça n’arrive pas tous les jours !

Les serpillères amovibles se clipsent simplement sous l’appareil, et la partie tampon peut se retirer en tirant sur le scratch.

Une fois en action, les deux tampons de nettoyage exercent sur le sol une pression de 10N, soit environ 10 kg. Cela correspondrait à ce que nous faisons avec un balai-serpillère. Sauf que nous, aussi habile soit-on, on ne sait pas faire tourner notre chiffon à 180 tours/min ! La station, quant à elle, laisse couler une mare d’eau propre dans laquelle Yeedi vient tremper régulièrement ses disques de nettoyage. De cette manière, le taux d’humidité posé sur les surface est toujours optimal !

Vous pouvez également remplir son mini-réservoir, afin qu’il n’ait pas à retourner trop souvent à la station. Quoi qu’il en soit, l’eau usée par le robot qui vient rafraîchir ses patins est directement aspirée par la machine.

Test serpillère express : un moment épique !

Voici quelques images de notre petit test mélangeant vin rouge et marc de café. On envoie Yeedi à la rescousse en lui indiquant sur l’application à quel endroit de la maison l’on requiert ses loyaux services.

Yeedi repère la tache grâce à ses capteurs, et là, il passe en mode Berserk, afin d’éradiquer l’immonde giclure qui souille céans l’immaculé carrelage de nos cuisines !

Dès la première estocade, l’on voit que tel un Cyrano, à la fin du premier envoi Yeedi touche grièvement sa cible ! La seconde charge saura-t-elle porter le coup fatal ? On fait une ellipse de deux-trois minutes, car à ce moment, le vaillant robot a décidé de faire une petite ronde dans le couloir, laissant là gésir la bête blessée afin de prévenir l’attaque d’autres éventuels assaillants malpropres…

Puis, sans crier gare, le chevaleresque Yeedi revient sur ses pas et terrasse définitivement l’infernale tache aux âpres exhalaisons d’alcool et de caféine… Il est temps de retourner se ravitailler à la station de lavage, avant de repartir pour de nouvelles batailles héroïques !

Entretien : le seul vrai point noir du Yeedi Mop Station

Ce n’est pas que c’est spécialement compliqué… Cela se fait même très intuitivement, en trois étapes illustrées ci-dessus et dessous.

Mais nous avons été surpris, et même déçu, que le collecteur de déchets, si petit (200 ml), ne soit pas équipé d’un capteur capable de nous avertir des moments ou l’aspirateur a besoin d’être vidé. En effet, il faut attendre de véritables anomalies pour recevoir des notifications push. En conséquence, si on ne fait pas le ménage régulièrement, on se retrouve facilement avec des conduits obstrués pas des boules de cheveux agrémentés de poussière. Certes, on l’a vu, Yeedi a moins vocation à aspirer qu’à laver, mais puisque 2-en-1 il y a, autant parler de ce qui est perfectible !

C’est juste… dommage. Quoi qu’il en soit, une brossette multi-usage vous permettra d’épousseter le filtre, qu’il faudra également rincer toutes les deux semaines. Après 120 heures d’utilisation (c’est l’appli qui fera le décompte) il sera bon à changer. Les lingettes, quant à elles, tiendront 150 heures, au même titre que la brosse latérale. Enfin, Yeedi annonce que la brosse principale n’a besoin d’être changée que toutes les 300 heures.

Notre Verdict : est-il intéressant d’acheter un Robot Aspirateur Laveur Yeedi Mop Station ?

Comme souvent pour les appareils haut-de-gamme, nous devons signaler le prix, qui dépasse ici les 600 €. Donc c’est simple : tout le monde ne peut pas se l’offrir. En revanche, en idée de cadeau collectif, ou si vous êtes à l’aise financièrement, il n’y a guère d’hésitation à avoir. En plus des qualités que nous avons citées tout au long de cet article, l’appareil nous amène naturellement à laisser traîner moins de choses, et à assainir notre espace plus souvent. Certes, il n’est jamais bon de vivre dans un milieu totalement aseptisé (les petites agressions extérieures nous renforcent), mais si passer la serpillère une fois par mois est déjà un exploit pour vous, alors vous allez être comblé(e) ! En plus, il est relativement silencieux et, dès qu’il dérange (car cela reste un brouhaha léger mais entêtant), une manip sur l’écran de votre smartphone peut rendre à Yeedi son congé…